Похоже на товарищеские суды в СССР.

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Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссёр — Леонид Гайдай

Пользовательница Twitter Юлия Белиал — проджект-менеджер в ИТ — рассказала в соцсети о нестандартном способе бывшего тимлида мотивировать сотрудников.

Юлия Белиал @yulia_belial На старой работе мой тимлид создал чат "факапы".



Если ты совершил малейшую ошибку – тебя кидали в этот чат, тегали всех начальников и устраивали настоящую травлю.



И ещё просили каждого из команды тоже припомнить твои косяки и вынести на публичное обсуждение.

Руководство, по её словам, идею поддерживало и выплачивало начальнику-инициатору премии. Вместе они «держали в лютом страхе всю команду, где каждый до смерти боялся ошибиться», пишет Белиал. Сотрудники давления не выдерживали, поэтому состав команды почти полностью менялся каждые два-три месяца.

На вопрос о том, зачем терпеть такое отношение и в принципе работать в таких условиях, автор пояснила: изначально чата не было, да и не все в силах сразу понять, как это скажется на психике и работе. «Я тоже когда-то не понимала. Сейчас делюсь, чтобы кто-то не совершил такую же ошибку», — пишет она.

В других твитах пользовательница упоминала сервис удалённых ассистентов NeedSupport — как возможное место работы в прошлом. Редакция vc.ru отправила компании запрос на комментарий, но ответа на момент публикации не получила — как и от автора твитов.

«Что-то на языке российского бизнеса»: что говорят пользователи

Пытаются объяснить мотивацию работодателей.

Лекарь Котлета 🤍💙🤍 @drshnitsel @Kick0Zz @yulia_belial Да тут в этом вся суть такого бизнеса, подорвать самооценку сотрудника, чтобы он боялся уходить и думал что здесь его из жалости держат и он должен больше стараться, а платить копейки

yⒶlexey ☮️🇺🇦 @yalexey

Есть такая модель, когда людям платят мало, сильно шпыняют, но содержат мощную команду рекрутеров для постоянного потока найма. Хэлпдески и холодные продажи часто так устроены. @yulia_belial Отрицательное подкрепление работает для взрослых людей. Но лишь короткое время.Есть такая модель, когда людям платят мало, сильно шпыняют, но содержат мощную команду рекрутеров для постоянного потока найма. Хэлпдески и холодные продажи часто так устроены.

JustLucky 🤍❤️🤍 🙏🇺🇦 @drtopixu @yulia_belial а вот я думаю, инструмент-то годный, если использовать не в целях абьюза и глумления. если в одном месте собрать сакральное знание о косяках и все участники чата помогают найти оптимальное решение и все это потом по тегам удобно искать и стараться избегать, это ж крутяшка!

Делятся собственным опытом и наблюдениями.

Tristar @lonely_moonkin @yulia_belial На одном из моих проектов менеджерам было важно найти кто виноват и наказать. Был ещё отдельный стрим внедрения, там даже на чуваков сваливали косяки менеджеров.

🪰 Salem summer 🪰 @Salem_dead

«наш чат, чтобы обсудить проблемы и их не было» в итоге просто срачи

а на работе типа все норм, все добрые и тд @yulia_belial у меня подобная штука сейчас в…. общепите епта«наш чат, чтобы обсудить проблемы и их не было» в итоге просто срачиа на работе типа все норм, все добрые и тд

Yokoham @Yokoham27572093 @yulia_belial Боже мой😰 Мы случайно с тобой не в одной фирме работали? Я буквально только что столкнулся с таким же дерьмом, потерял всякую мотивацию работать из за этого, в итоге меня уволили.. сейчас ищу работу, но честно говоря, даже сил нет что либо еще делать...

Максік @MaximSolad @yulia_belial Ооо, у меня был похожий чатик на работе. При том появился он не сразу, шиза прогрессировала постепенно. Наверно по их мнению страх унижения это какая то крутая мотивация.

Станислав🇺🇦 @danko_sky @yulia_belial Если бы я даже узнал о такой штуке или коллегу подвергли ей, в тот же день ушёл бы. Это даже звучит мерзко. В живую переживал подобную хрень, но не в программировании. Актовый зал, 100 человек. Ты встаёшь и объясняешься. И на тебя все смотрят. И решают, уволить или нет.

Emmanuel Goldstein @emmgold_forever @yulia_belial Видел такое в нескольких компаниях. Как раз противоположное мнение. Ну да, поржут чутка. Но наоборот прививает не бояться косячить.

A P @ProkhorovTweets @drtopixu @yulia_belial А у нас такое даже есть, на всю горизонталь аналитики. Если ты сделал какой то косяк, но считаешь, что другим полезно знать и могут научиться на твоём опыте, то пишешь. Все очень позитивно относятся к каналу, но он не прям часто новыми записями пополняется 😅

Вспоминают школу и советские практики.

Журят руководителя, который этот чат создал.

Ed Ryzhov @ryzzed @yulia_belial Тимлид ковал из команды истинных самураев со стальными нервами и презрением к публичному осуждению, а вы не поняли ))