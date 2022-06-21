«За ошибку кидали в чат, отмечали начальников и припоминали все косяки»: опыт работы с менеджером-«воспитателем»
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Похоже на товарищеские суды в СССР.
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Пользовательница Twitter Юлия Белиал — проджект-менеджер в ИТ — рассказала в соцсети о нестандартном способе бывшего тимлида мотивировать сотрудников.
Руководство, по её словам, идею поддерживало и выплачивало начальнику-инициатору премии. Вместе они «держали в лютом страхе всю команду, где каждый до смерти боялся ошибиться», пишет Белиал. Сотрудники давления не выдерживали, поэтому состав команды почти полностью менялся каждые два-три месяца.
На вопрос о том, зачем терпеть такое отношение и в принципе работать в таких условиях, автор пояснила: изначально чата не было, да и не все в силах сразу понять, как это скажется на психике и работе. «Я тоже когда-то не понимала. Сейчас делюсь, чтобы кто-то не совершил такую же ошибку», — пишет она.
В других твитах пользовательница упоминала сервис удалённых ассистентов NeedSupport — как возможное место работы в прошлом. Редакция vc.ru отправила компании запрос на комментарий, но ответа на момент публикации не получила — как и от автора твитов.
«Что-то на языке российского бизнеса»: что говорят пользователи
Пытаются объяснить мотивацию работодателей.
Делятся собственным опытом и наблюдениями.
Вспоминают школу и советские практики.
Журят руководителя, который этот чат создал.
И, конечно, размышляют, публикуют ли в чате ошибки руководства.
И в чем он не прав?