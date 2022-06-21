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Карьера
Полина Лааксо

«За ошибку кидали в чат, отмечали начальников и припоминали все косяки»: опыт работы с менеджером-«воспитателем» Статьи редакции

Похоже на товарищеские суды в СССР.

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Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссёр — Леонид Гайдай

Пользовательница Twitter Юлия Белиал — проджект-менеджер в ИТ — рассказала в соцсети о нестандартном способе бывшего тимлида мотивировать сотрудников.

Юлия Белиал @yulia_belial
На старой работе мой тимлид создал чат "факапы".

Если ты совершил малейшую ошибку – тебя кидали в этот чат, тегали всех начальников и устраивали настоящую травлю.

И ещё просили каждого из команды тоже припомнить твои косяки и вынести на публичное обсуждение.

Руководство, по её словам, идею поддерживало и выплачивало начальнику-инициатору премии. Вместе они «держали в лютом страхе всю команду, где каждый до смерти боялся ошибиться», пишет Белиал. Сотрудники давления не выдерживали, поэтому состав команды почти полностью менялся каждые два-три месяца.

На вопрос о том, зачем терпеть такое отношение и в принципе работать в таких условиях, автор пояснила: изначально чата не было, да и не все в силах сразу понять, как это скажется на психике и работе. «Я тоже когда-то не понимала. Сейчас делюсь, чтобы кто-то не совершил такую же ошибку», — пишет она.

В других твитах пользовательница упоминала сервис удалённых ассистентов NeedSupport — как возможное место работы в прошлом. Редакция vc.ru отправила компании запрос на комментарий, но ответа на момент публикации не получила — как и от автора твитов.

«Что-то на языке российского бизнеса»: что говорят пользователи

Пытаются объяснить мотивацию работодателей.

Лекарь Котлета 🤍💙🤍 @drshnitsel
@Kick0Zz @yulia_belial Да тут в этом вся суть такого бизнеса, подорвать самооценку сотрудника, чтобы он боялся уходить и думал что здесь его из жалости держат и он должен больше стараться, а платить копейки
yⒶlexey ☮️🇺🇦 @yalexey
@yulia_belial Отрицательное подкрепление работает для взрослых людей. Но лишь короткое время.
Есть такая модель, когда людям платят мало, сильно шпыняют, но содержат мощную команду рекрутеров для постоянного потока найма. Хэлпдески и холодные продажи часто так устроены.
JustLucky 🤍❤️🤍 🙏🇺🇦 @drtopixu
@yulia_belial а вот я думаю, инструмент-то годный, если использовать не в целях абьюза и глумления. если в одном месте собрать сакральное знание о косяках и все участники чата помогают найти оптимальное решение и все это потом по тегам удобно искать и стараться избегать, это ж крутяшка!

Делятся собственным опытом и наблюдениями.

Tristar @lonely_moonkin
@yulia_belial На одном из моих проектов менеджерам было важно найти кто виноват и наказать. Был ещё отдельный стрим внедрения, там даже на чуваков сваливали косяки менеджеров.
🪰 Salem summer 🪰 @Salem_dead
@yulia_belial у меня подобная штука сейчас в…. общепите епта
«наш чат, чтобы обсудить проблемы и их не было» в итоге просто срачи
а на работе типа все норм, все добрые и тд
Yokoham @Yokoham27572093
@yulia_belial Боже мой😰 Мы случайно с тобой не в одной фирме работали? Я буквально только что столкнулся с таким же дерьмом, потерял всякую мотивацию работать из за этого, в итоге меня уволили.. сейчас ищу работу, но честно говоря, даже сил нет что либо еще делать...
Максік @MaximSolad
@yulia_belial Ооо, у меня был похожий чатик на работе. При том появился он не сразу, шиза прогрессировала постепенно. Наверно по их мнению страх унижения это какая то крутая мотивация.
Станислав🇺🇦 @danko_sky
@yulia_belial Если бы я даже узнал о такой штуке или коллегу подвергли ей, в тот же день ушёл бы. Это даже звучит мерзко. В живую переживал подобную хрень, но не в программировании. Актовый зал, 100 человек. Ты встаёшь и объясняешься. И на тебя все смотрят. И решают, уволить или нет.
Emmanuel Goldstein @emmgold_forever
@yulia_belial Видел такое в нескольких компаниях. Как раз противоположное мнение. Ну да, поржут чутка. Но наоборот прививает не бояться косячить.
A P @ProkhorovTweets
@drtopixu @yulia_belial А у нас такое даже есть, на всю горизонталь аналитики. Если ты сделал какой то косяк, но считаешь, что другим полезно знать и могут научиться на твоём опыте, то пишешь. Все очень позитивно относятся к каналу, но он не прям часто новыми записями пополняется 😅
Ilya Vahue 🇬🇧 @huemoe
@yulia_belial Что-то на языке российского бизнеса
Artem Mikhaylovich @ArtemMikhaylo
@yulia_belial Это Яндекс или Озон?

Вспоминают школу и советские практики.

Елена за свободу Навального Нет войне. @ElenaBankovska1
@danko_sky @yulia_belial Прямо СССР какой-то! Раньше этим занимались профкомы на предприятиях. Ещё комсомольские и коммунистические организации в городе. Могли и везде пропозорить.
I'm Captain Sebastian Pereira,a blackwood merchant @ts_ignore
@yulia_belial Система школьных собраний под кодовым названием «мое позорище» продолжает жить в душных компаниях, как я вижу

Журят руководителя, который этот чат создал.

Ed Ryzhov @ryzzed
@yulia_belial Тимлид ковал из команды истинных самураев со стальными нервами и презрением к публичному осуждению, а вы не поняли ))
Аа, это же тот самый Федя @zenkirb
@yulia_belial Похоже на то, что тимлид прочитал книгу «Принципы» Рея Далио, но так и не понял как работает меритократия, Issue Log и пропустил все главы про взаимоотношение людей и сотрудников 😬
Стигматизация микроволновок @ilyaorangee
@yulia_belial Это называется не «тимлид», а «петух»
Грузин with Benefits @GeoWithBenefits
@yulia_belial Надо было добавить маму тимлида в чат и обсудить ее главный факап по жизни

И, конечно, размышляют, публикуют ли в чате ошибки руководства.

Пройти АйТи @ItProiti
@kosmosila_ @yulia_belial Начальство не ошибается, начальство оказывается дезинформированным ненадежными подчиненными!

#менеджмент

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1 комментарий
Администратор Аккаунта

И в чем он не прав?

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