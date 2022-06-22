«Яндекс» открыл разработчикам доступ к своим тестам для проверки технических навыков Статьи редакции
Они смогут пройти те же этапы, что и на реальных собеседованиях в компании, и проверить свой технический уровень.
- Диагностика бесплатно доступна бэкенд- и мобильным разработчикам, разработчикам интерфейсов и аналитикам, объявила компания.
- Для этого нужно подать заявку и пройти отборочный тест на платформе «Яндекс.Контест», в котором будет около пяти задач. В случае его прохождения компания назначит онлайн-встречу со своими практикующими разработчиками.
- На встрече также нужно будет решить реальные задачи с технических собеседований. Если результаты будут выше среднего, «Яндекс» предложит ещё одну встречу с задачами.
За это начисляются баллы и формируется финальная оценка: четырёхбалльная шкала с кратким описанием уровня. Результаты будут доступны по персональной ссылке, ими можно поделиться в соцсетях или с работодателем.
- Если в течение полугода после получения результатов специалист захочет откликнуться на подходящую вакансию в «Яндексе», ему их зачтут — останется финальное собеседование и знакомство с командами.
- Повторно пройти диагностику можно через месяц, третий раз — через три месяца, четвёртный — через полгода.
- Также «Яндекс» предложил другим ИТ-компаниям создать универсальный метод оценки технических навыков при трудоустройстве. Обычно прохождение технических секций — самая долгая часть в процессе найма в ИТ, отметили в компании.
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Результаты будут тайно собираться для рекрутирования в компанию))
Нет, ну что ты. Это же Яндекс, они же так не будут делать.
Они просто сольют всю базу в интернет, ибо зачем мелочиться.
мое любимое
главное, чтоб извинились как обычно, это же намного проще чем менять защиту)
Естественно, как уж без извиненийПриносим искренние извинения за случившееся. Безопасность данных наших клиентов — один из приоритетов компании, и произошедшее недопустимо
Результаты с контактами и оценками можно будет посмотреть на карте.
Ну а как иначе) ничего бесплатного не бывает
Что-то отдал, а что-то получил взамен)
Это как-то связано со вчерашним заявлением МВД?
На погранконтроле будут спрашивать результат теста)
При выезде, офк
Хорошо что я говнокодер
Не беспокойся для отчётности и статистики сойдёшь.
Будут на живца ловить:
- Если парень, то будет сидеть симпатичная тян, у которой не получается простой код скомпилить и просит ей помочь
- Если девушка, то будут просить сыграть роль из п.1 (:
Очередные leet-code-based собеседования.
Весело наверное
Пиздец)
Результаты и подноготная будут тут же сливаться куда положено.
В соседней ветке недосчитались 170к айтишников. Начали скрести по сусекам. А вдруг кого то не учли. Да имхо Яндекс явно не компания мечты. А после того как ее подмяло государство, котировка ушла ниже плинтуса. Имхо.
Ко ко ко мвд режим швабра бутылка
А по делу - вполне полезно
Ну, пусть будет, почему нет