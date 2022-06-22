Карьера
Преступный украинец

«Яндекс» открыл разработчикам доступ к своим тестам для проверки технических навыков Статьи редакции

Они смогут пройти те же этапы, что и на реальных собеседованиях в компании, и проверить свой технический уровень.

  • Диагностика бесплатно доступна бэкенд- и мобильным разработчикам, разработчикам интерфейсов и аналитикам, объявила компания.
  • Для этого нужно подать заявку и пройти отборочный тест на платформе «Яндекс.Контест», в котором будет около пяти задач. В случае его прохождения компания назначит онлайн-встречу со своими практикующими разработчиками.
  • На встрече также нужно будет решить реальные задачи с технических собеседований. Если результаты будут выше среднего, «Яндекс» предложит ещё одну встречу с задачами.

  • За это начисляются баллы и формируется финальная оценка: четырёхбалльная шкала с кратким описанием уровня. Результаты будут доступны по персональной ссылке, ими можно поделиться в соцсетях или с работодателем.

  • Если в течение полугода после получения результатов специалист захочет откликнуться на подходящую вакансию в «Яндексе», ему их зачтут — останется финальное собеседование и знакомство с командами.
  • Повторно пройти диагностику можно через месяц, третий раз — через три месяца, четвёртный — через полгода.
  • Также «Яндекс» предложил другим ИТ-компаниям создать универсальный метод оценки технических навыков при трудоустройстве. Обычно прохождение технических секций — самая долгая часть в процессе найма в ИТ, отметили в компании.

#новость #яндекс

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19 комментариев
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Печенька

Результаты будут тайно собираться для рекрутирования в компанию))

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Serghei Maveriz

Нет, ну что ты. Это же Яндекс, они же так не будут делать.

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Артур Ш

Они просто сольют всю базу в интернет, ибо зачем мелочиться.

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Miskatonic University

мое любимое
главное, чтоб извинились как обычно, это же намного проще чем менять защиту)

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Артур Ш

Естественно, как уж без извинений

Приносим искренние извинения за случившееся. Безопасность данных наших клиентов — один из приоритетов компании, и произошедшее недопустимо
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High Stakes

Результаты с контактами и оценками можно будет посмотреть на карте.

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Дмитрий Греков

Ну а как иначе) ничего бесплатного не бывает
Что-то отдал, а что-то получил взамен)

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Serghei Maveriz

Это как-то связано со вчерашним заявлением МВД?

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Isla Bonita

На погранконтроле будут спрашивать результат теста)

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Serghei Maveriz

При выезде, офк

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Евгений Усов

Хорошо что я говнокодер

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Grigvik Fake

Не беспокойся для отчётности и статистики сойдёшь.

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Николай Андрианов

Будут на живца ловить:
- Если парень, то будет сидеть симпатичная тян, у которой не получается простой код скомпилить и просит ей помочь
- Если девушка, то будут просить сыграть роль из п.1 (:

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Pavel Osadchuk

Очередные leet-code-based собеседования.
Весело наверное

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Speedwagon MMXXII

Пиздец)

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Александр Рюмин

Результаты и подноготная будут тут же сливаться куда положено.

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Александр Еремин

В соседней ветке недосчитались 170к айтишников. Начали скрести по сусекам. А вдруг кого то не учли. Да имхо Яндекс явно не компания мечты. А после того как ее подмяло государство, котировка ушла ниже плинтуса. Имхо.

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Стакан чая

Ко ко ко мвд режим швабра бутылка

А по делу - вполне полезно

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Юрий Карташов

Ну, пусть будет, почему нет

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