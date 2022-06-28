Росавиация перестала подтверждать квалификацию российских пилотов, если они устраиваются на работу за рубеж — «Ъ» Статьи редакции
После 600 запросов из Юго-Восточной Азии и Турции получить должность смогли только 100 человек.
- Росавиация теперь не даёт данные, подтверждающие квалификацию российских пилотов, по запросу иностранных авиавластей или перевозчиков для работы. Об этом рассказали «Ъ» пять источников в отрасли. Один из них уточнил, что в нескольких случаях регулятор ответил, что не может раскрыть персональные данные, в остальных — проигнорировал запрос.
- Большинство пилотов пытались трудоустроиться в страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Камбоджу и Малайзию) и Турцию. С конца февраля до середины июня из-за рубежа пришло около 600 запросов с просьбой подтвердить информацию, на которые регулятор ответил, рассказал президент профсоюза лётного состава России Мирослав Бойчук. Но реально получили работу только около сотни пилотов.
- Например, S7 отправила в ОАЭ несколько пилотов (по словам источника, 20). Они будут работать в авиакомпании AirArabia до сентября, подтвердили в компании.
- В программе развития авиаотрасли до 2030 года говорится, что есть «высокие риски нехватки пилотов для обеспечения выполнения объёма воздушных перевозок в будущем». Несколько источников считают, что Минтранс опасается не выполнить поручение Владимира Путина сохранить по итогам 2022 года объём перевозок в 100 млн пассажиров. В Минтрансе и Росавиации не ответили на вопросы издания.
- К июню пассажиропоток российских авиакомпаний сократился на 20% год к году. Например, «Уральские авиалинии», в мае отправили на простой почти тысячу пилотов, «сейчас все работают». В S7 Airlines и «Аэрофлоте» заверили, что не отправляли в простой и не увольняли пилотов. Azur Air к концу летнего сезона планирует в два раза сократить лётный департамент, говорят источники «Ъ». Там работают до 200 человек.
- В среднем по отрасли доходы пилотов сократились на 40%, по данным Бойчука. Доходы пилотов среднемагистральных бортов на внутренних рейсах и пилотов SSJ в среднем сократились на 10–15% год к году.
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Я думаю власти и для программистов о таком мечтают.
Те кто выехал за рубеж—обнуление дипломов о вышке/спо?
а по вашему, "электронные дипломы" это о чем-то другом?
Кому они нужны?
Твари. Своих не бросаем?? Люди и здесь работу потеряли, и там не могут устроиться. Куда им, на рынок картошкой торговать идти?? Слов нет!
Да, хорошая идея - в качестве компенсации выделить пилотам картофельные поля
Магнит, Пятерочка всех примут
В армии сейчас много вакансий.
Все делается чтобы люди от безысходности шли убивать и умирать за деньги
Лететь донбить бомбас, помогать царю
Дома не летаете, и там не будете. Очень подло!
Очень по-нашему
В лучших традициях этого блевотного государства. Бомбить Воронеж во всем
А всех «перебежчиков» надо прям «обнулять». На любой запрос подтверждения отдавать: не, он даже в школе не учился и вообще неблагополучный, лишай, опять же, у него стригущий, педикулёз и прививок нет (-:
И вообще, он однажды у нас самолет угнал
А ещё два самолёта разбил, не успев от аэропорта отъехать и специально засосал 47 детей и двух бабушек в реактивный двигатель
И в придачу умственно отсталый раз нашу страну бросить посмел и работать на чужбине
Можно сразу в розыск по линии интерпола)
Ага и ссытся
да и вообще паспорт можно в любом магазине купить
Писается ещё...
На самом деле жалко , пилотов . Каждый хочет лучший жизни для себя . А здесь как вредно так поступать . Если работы нет , что делать ?)
Переквалифицироваться?
И сам не "ам", и другим не дам
всё отдам медведам
Так они не выдают подтверждающие налёт документы года так с 2018-2019, когда пилоты начали массово переходить в китайские авиакомпании. Ну ещё бы, на тот момент зп квс отличалась раза в 3, если не ошибаюсь. Так что это не новость уже давно)
Искал этот комментарий. На самом деле новость старая и они так давно делают. Просто интересно, с какой целью эту новость опять вытащили на свет и подали в таком трагическом виде.
С 2017 точнее сказать
Так не доставайся же ты никому 🤣
АвиаГулаг
#FAKENEWS детектед!
Росавиация уже лет 15 саботирует отток росс. пилотов зарубеж - так как там платят раз в 10-15 больше, условия лучше и просто тренировать и учить будущих пилотов загран. авиалиний они не желают. На контракты наши пилоты клали с пробором, вот РА и старается хоть как-то их придержать.
Правда про Таиланд не в курсе, но что им понравилась Камбоджа и Вьетнам - это откровенный фейк. Тогда для смеха ещё прикрутите Лаос и Бирму )
А в чем фейк?
Все просто. Это уже давно обсуждалось. Вводится либо платное обучение, либо будущий пилот подписывает контракт что обязуется отлетать на российских авиалиниях N лет, чтобы компенсировать стоимость обучения.
«Такая корова нужна самому»?
Поднасрали
Чтобы далеко не улетели.
Новость от 2017 года....
Но в 2022 ничего в лучшую сторону не изменилось, с-стабильность
А налоговая не выдает справки о том, что компания является налоговым резидентом России. Абсурд с комментарием в графе "причина отказа"- прочие....
Добрый, это по нашему
В марте в росавиации была очень АНП единая хакерская атака и все данные были удалены, думаю что настоящая проблема в этом.
У росавиации тупо нет данных по большинству пилотов
Вот и Пятёрочка мне рассказывает, что хакеры украли все мои баллы со скидочной карты...
Притом,что пилоты сейчас под угрозой увольнения...
Отличное решение что бы расстаться с высококлассными специалистами для подготовки которых нужен ни один год и ни один миллион. Так держать.
Да, тут надо не закрывать возможности пилотам трудоустроиться в другой стране, а договариваться на уровне авиакомпаний и стран об аренде пилотов иностранными авиакомпаниями для выполнения дополнительных рейсов в РФ. Ведь как-то выполнять по крайней мере грцзовые перевозки нужно, стоимость авиадоставки из Китая уже выросла в 2-3раза...
А оптом масштабируют на другие профессии. Запретят апостилирование и подтверждение дипломов + на "нужные" дома профессии введут ограничение на выезд.
Если не хватает примерно 170 тыс. IT-специалистов то выводы напрашиваются сами собой.
Все кто все ещё верит государству сказочные Буратины....
о каком патриотизме может идит ресь, если тебе при любой удобной возможности такой нож в спину
Всё чтобы ты никуда не улетел😊
Что на это скажет справедливый суд?
Вот это подстава для пилотов
Железный занавес (f)light.
А доход КВС в Китае больше 9000$ в месяц?
Беспредельщики. Так относяться к своим гражданам, заботяться чтоб стадо не разбежалось.
Дык, а кто виноват ? Народ сам пассивный, вот им и пользуются
Охуенно - работы нет, но вы потаксуйте несколько лет, а то вдруг работа появится, а работать некому.
От нас не улетишь!
твоя страна тебя бросит, дружок =))
Правильное решение.