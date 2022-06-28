Карьера
Маша Цепелева

Росавиация перестала подтверждать квалификацию российских пилотов, если они устраиваются на работу за рубеж — «Ъ» Статьи редакции

После 600 запросов из Юго-Восточной Азии и Турции получить должность смогли только 100 человек.

  • Росавиация теперь не даёт данные, подтверждающие квалификацию российских пилотов, по запросу иностранных авиавластей или перевозчиков для работы. Об этом рассказали «Ъ» пять источников в отрасли. Один из них уточнил, что в нескольких случаях регулятор ответил, что не может раскрыть персональные данные, в остальных — проигнорировал запрос.
  • Большинство пилотов пытались трудоустроиться в страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Камбоджу и Малайзию) и Турцию. С конца февраля до середины июня из-за рубежа пришло около 600 запросов с просьбой подтвердить информацию, на которые регулятор ответил, рассказал президент профсоюза лётного состава России Мирослав Бойчук. Но реально получили работу только около сотни пилотов.
  • Например, S7 отправила в ОАЭ несколько пилотов (по словам источника, 20). Они будут работать в авиакомпании AirArabia до сентября, подтвердили в компании.
  • В программе развития авиаотрасли до 2030 года говорится, что есть «высокие риски нехватки пилотов для обеспечения выполнения объёма воздушных перевозок в будущем». Несколько источников считают, что Минтранс опасается не выполнить поручение Владимира Путина сохранить по итогам 2022 года объём перевозок в 100 млн пассажиров. В Минтрансе и Росавиации не ответили на вопросы издания.
  • К июню пассажиропоток российских авиакомпаний сократился на 20% год к году. Например, «Уральские авиалинии», в мае отправили на простой почти тысячу пилотов, «сейчас все работают». В S7 Airlines и «Аэрофлоте» заверили, что не отправляли в простой и не увольняли пилотов. Azur Air к концу летнего сезона планирует в два раза сократить лётный департамент, говорят источники «Ъ». Там работают до 200 человек.
  • В среднем по отрасли доходы пилотов сократились на 40%, по данным Бойчука. Доходы пилотов среднемагистральных бортов на внутренних рейсах и пилотов SSJ в среднем сократились на 10–15% год к году.

#новость #самолеты

5964 просмотров
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114 комментариев
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Хозяин

Я думаю власти и для программистов о таком мечтают.

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Уличный меч

Те кто выехал за рубеж—обнуление дипломов о вышке/спо?

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18 комментариев
alice fox

а по вашему, "электронные дипломы" это о чем-то другом?

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3 комментария
sles

Кому они нужны?

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7 комментариев
Елена Белявская

Твари. Своих не бросаем?? Люди и здесь работу потеряли, и там не могут устроиться. Куда им, на рынок картошкой торговать идти?? Слов нет!

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Pavel Loginov

Да, хорошая идея - в качестве компенсации выделить пилотам картофельные поля

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3 комментария
Александр Кудин

Магнит, Пятерочка всех примут

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Пришелец

В армии сейчас много вакансий.

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1 комментарий
Мария Леонидова

Все делается чтобы люди от безысходности шли убивать и умирать за деньги

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Боковой ящик

Лететь донбить бомбас, помогать царю

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Александр У

Дома не летаете, и там не будете. Очень подло!

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Olga RRR

Очень по-нашему

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Боковой ящик

В лучших традициях этого блевотного государства. Бомбить Воронеж во всем

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Вадим Д.

А всех «перебежчиков» надо прям «обнулять». На любой запрос подтверждения отдавать: не, он даже в школе не учился и вообще неблагополучный, лишай, опять же, у него стригущий, педикулёз и прививок нет (-:

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Kizitron3000

И вообще, он однажды у нас самолет угнал

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Никита Кашонков

А ещё два самолёта разбил, не успев от аэропорта отъехать и специально засосал 47 детей и двух бабушек в реактивный двигатель

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1 комментарий
Данил Дорофеев

И в придачу умственно отсталый раз нашу страну бросить посмел и работать на чужбине

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Blackrock

Можно сразу в розыск по линии интерпола)

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Александр Еремин

Ага и ссытся

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Александр Соколов

да и вообще паспорт можно в любом магазине купить

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Salena_ya

Писается ещё...

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1 комментарий
Burxanov Javlon

На самом деле жалко , пилотов . Каждый хочет лучший жизни для себя . А здесь как вредно так поступать . Если работы нет , что делать ?)

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Pavel Pavel

Переквалифицироваться?

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7 комментариев
Serpantin74

И сам не "ам", и другим не дам

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Джон Картошкин

всё отдам медведам

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Igor

Так они не выдают подтверждающие налёт документы года так с 2018-2019, когда пилоты начали массово переходить в китайские авиакомпании. Ну ещё бы, на тот момент зп квс отличалась раза в 3, если не ошибаюсь. Так что это не новость уже давно)

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Иван Грозный

Искал этот комментарий. На самом деле новость старая и они так давно делают. Просто интересно, с какой целью эту новость опять вытащили на свет и подали в таком трагическом виде.

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7 комментариев
Sergio Sergios

С 2017 точнее сказать

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Dzan Yang

Так не доставайся же ты никому 🤣

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Alex Gurulli

АвиаГулаг

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Oleg Motocyclov

#FAKENEWS детектед!
Росавиация уже лет 15 саботирует отток росс. пилотов зарубеж - так как там платят раз в 10-15 больше, условия лучше и просто тренировать и учить будущих пилотов загран. авиалиний они не желают. На контракты наши пилоты клали с пробором, вот РА и старается хоть как-то их придержать.
Правда про Таиланд не в курсе, но что им понравилась Камбоджа и Вьетнам - это откровенный фейк. Тогда для смеха ещё прикрутите Лаос и Бирму )

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Илья Михалков

А в чем фейк?

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Иван Грозный

Все просто. Это уже давно обсуждалось. Вводится либо платное обучение, либо будущий пилот подписывает контракт что обязуется отлетать на российских авиалиниях N лет, чтобы компенсировать стоимость обучения.

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5 комментариев
Tim

«Такая корова нужна самому»?

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Медовар

Поднасрали

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Знатный Тролль

Чтобы далеко не улетели.

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Sergio Sergios

Новость от 2017 года....

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Дмитрий Новиков

Но в 2022 ничего в лучшую сторону не изменилось, с-стабильность

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2 комментария
NotFop

А налоговая не выдает справки о том, что компания является налоговым резидентом России. Абсурд с комментарием в графе "причина отказа"- прочие....

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Некто съел 2 яблока

Добрый, это по нашему

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Александр Проскурин

В марте в росавиации была очень АНП единая хакерская атака и все данные были удалены, думаю что настоящая проблема в этом.

У росавиации тупо нет данных по большинству пилотов

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Salena_ya

Вот и Пятёрочка мне рассказывает, что хакеры украли все мои баллы со скидочной карты...

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Органический корабль

Притом,что пилоты сейчас под угрозой увольнения...

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Степан Фадеев

Отличное решение что бы расстаться с высококлассными специалистами для подготовки которых нужен ни один год и ни один миллион. Так держать.

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Алексей

Да, тут надо не закрывать возможности пилотам трудоустроиться в другой стране, а договариваться на уровне авиакомпаний и стран об аренде пилотов иностранными авиакомпаниями для выполнения дополнительных рейсов в РФ. Ведь как-то выполнять по крайней мере грцзовые перевозки нужно, стоимость авиадоставки из Китая уже выросла в 2-3раза...

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Йонас Урбонас

А оптом масштабируют на другие профессии. Запретят апостилирование и подтверждение дипломов + на "нужные" дома профессии введут ограничение на выезд.

Если не хватает примерно 170 тыс. IT-специалистов то выводы напрашиваются сами собой.

МВД оценило число недостающих России айтишников…
По словам заместителя главы ведомства Игоря Зубова, России не хватает примерно 170 тыс…
www.rbc.ru
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Водяной

Все кто все ещё верит государству сказочные Буратины....

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Илья Цыганков

о каком патриотизме может идит ресь, если тебе при любой удобной возможности такой нож в спину

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Иван Петров

Всё чтобы ты никуда не улетел😊

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Zamir Saidov

Что на это скажет справедливый суд?

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Артур Федосеев

Вот это подстава для пилотов

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Слегка Придурковатый

Железный занавес (f)light.

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Алексей Комаров

А доход КВС в Китае больше 9000$ в месяц?

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Максим Иванов

Беспредельщики. Так относяться к своим гражданам, заботяться чтоб стадо не разбежалось.

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Rimas

Дык, а кто виноват ? Народ сам пассивный, вот им и пользуются

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Поджог Сараев

Охуенно - работы нет, но вы потаксуйте несколько лет, а то вдруг работа появится, а работать некому.

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Алексей Иванов

От нас не улетишь!

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switch138

твоя страна тебя бросит, дружок =))

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OdinokiyAlex

Правильное решение.

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