Superjob запустил платформу с сервисами для начинающих специалистов, вакансиями и стажировками Статьи редакции
До конца лета работодатели могут публиковать информацию бесплатно.
- На платформе SuperStart есть сервисы для помощи с оформлением резюме, оценки потенциальной зарплаты, курсы профориентации для школьников и студентов, информация о стажировках, вакансиях и другое.
- Например, есть раздел для тех, кто ищет подработку во время учебы или только начинает карьеру. Через раздел с работодателями (РЖД, «Билайн», Ростелеком, VK и другие) можно отправить резюме.
- По собственным данным, на Superjob зарегистрированы более 9,2 млн молодых специалистов и студентов. До конца лета компании малого и среднего бизнеса могут публиковать информацию о работе и стажировках бесплатно.
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Дохуя информации защитит специалист с такой зарплатой.
С такой зп он будет наблюдать, как она защищается сама
С такой зп даже свое здоровье не защитишь
Они там об этом не думали
Вы не поняли, кандидат должен будет в прямом смысле стоять и защищать сервер с дубинкой
потом на VC мы читаем подобные новости:
А в этом случае так вообще медицинские данные утекут.
Он будет защищать информацию о своей з/п (-:
Так это в омон набор
С такой зарплатой ему защитить бы себя от голода с такими ценами.
Старые кадровички запустили сервис краьеры для молодежи, при этом мало себе понимая что такое современная карьера
Для студентов и молодых специалистов очень полезен должен быть сервис!
Надеюсь, что «сервисы для начинающих специалистов, вакансии и стажировки» будут для этих начинающих специалистов бесплатны.
А вот компании наверняка будут искать там максимально дешёвых сотрудников и стажёров и скорее всего в ущерб им.
Ахаха, какие молодые специалисты? Стране теперь нужны только дуболомы в омон и пушечное мясо на бобмас
Мечта на мечте и мечтой погоняет
Суперджоб дискридетирует армию! Пыня что, зря закон подписал, что теперь на контракт можно в 18 лет? Вообще обнаглели, молодые специалисты. Кто воевать будет?
До конца лента?
Интересно а кандидатам потом названивать будут
здорово, что сделали для молодых специлиство без опыта, потому что многи работодатели хотят молодых, но с опытом и стажем в миллион лет
На бомбасе не хотят. Едьте туда. За царя. За дворцы
Лучше бы сделали сервис для тех кому за 40 и есть нужда в переквалификации.