Карьера
Маша Цепелева

Superjob запустил платформу с сервисами для начинающих специалистов, вакансиями и стажировками Статьи редакции

До конца лета работодатели могут публиковать информацию бесплатно.

  • На платформе SuperStart есть сервисы для помощи с оформлением резюме, оценки потенциальной зарплаты, курсы профориентации для школьников и студентов, информация о стажировках, вакансиях и другое.
  • Например, есть раздел для тех, кто ищет подработку во время учебы или только начинает карьеру. Через раздел с работодателями (РЖД, «Билайн», Ростелеком, VK и другие) можно отправить резюме.
  • По собственным данным, на Superjob зарегистрированы более 9,2 млн молодых специалистов и студентов. До конца лета компании малого и среднего бизнеса могут публиковать информацию о работе и стажировках бесплатно.

#новость #superjob

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20 комментариев
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Слегка Придурковатый

Дохуя информации защитит специалист с такой зарплатой.

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Некто съел 2 яблока

С такой зп он будет наблюдать, как она защищается сама

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thinkabout1t

С такой зп даже свое здоровье не защитишь

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Некто съел 2 яблока

Они там об этом не думали

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Nikolay Ganin

Вы не поняли, кандидат должен будет в прямом смысле стоять и защищать сервер с дубинкой

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Сергей Мазур

потом на VC мы читаем подобные новости:

«Яндекс Еда» сообщила об утечке телефонов и…
Утечка произошла по вине сотрудника, компания обратилась в полицию.
vc.ru
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Слегка Придурковатый

А в этом случае так вообще медицинские данные утекут.

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Вадим Д.

Он будет защищать информацию о своей з/п (-:

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Боковой ящик

Так это в омон набор

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Уличный меч

С такой зарплатой ему защитить бы себя от голода с такими ценами.

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Псков Бурито

Старые кадровички запустили сервис краьеры для молодежи, при этом мало себе понимая что такое современная карьера

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Вадим Д.

Для студентов и молодых специалистов очень полезен должен быть сервис!
Надеюсь, что «сервисы для начинающих специалистов, вакансии и стажировки» будут для этих начинающих специалистов бесплатны.
А вот компании наверняка будут искать там максимально дешёвых сотрудников и стажёров и скорее всего в ущерб им.

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Боковой ящик

Ахаха, какие молодые специалисты? Стране теперь нужны только дуболомы в омон и пушечное мясо на бобмас

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vlad egorov

Мечта на мечте и мечтой погоняет

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Боковой ящик

Суперджоб дискридетирует армию! Пыня что, зря закон подписал, что теперь на контракт можно в 18 лет? Вообще обнаглели, молодые специалисты. Кто воевать будет?

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Артур Хачатрян

До конца лента?

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Арсен Аникян

Интересно а кандидатам потом названивать будут

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Никита Важаев

здорово, что сделали для молодых специлиство без опыта, потому что многи работодатели хотят молодых, но с опытом и стажем в миллион лет

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Боковой ящик

На бомбасе не хотят. Едьте туда. За царя. За дворцы

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under construction

Лучше бы сделали сервис для тех кому за 40 и есть нужда в переквалификации.

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