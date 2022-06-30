«Медуза» сообщила, что в руководство «Яндекса» хотят пригласить Кудрина — компания заявила, что о планах ей неизвестно Статьи редакции
Компания проводила с его командой лишь несколько рабочих встреч в последние два-три года.
- Акционеры «Яндекса» рассматривают возможность пригласить в руководство компании бывшего министра финансов России, нынешнего главу Счётной палаты Алексея Кудрина. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на близкий к «Яндексу» источник и собеседника из окружения руководства компании. По словам последнего, на эту тему «идут переговоры».
- В «Яндексе» сообщили vc.ru, что им неизвестно ни о каких планах Кудрина стать сотрудником компании. «С командой Алексея Кудрина мы проводили несколько рабочих встреч за последние два-три года, на которых обсуждали возможности развития цифровых проектов», — добавили в пресс-службе.
- В начале июня 2022 года сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож попал под санкции ЕС. После этого он ушёл со всех постов в компании и вышел из совета директоров.
- Гендиректор «Яндекса» Тигран Худавердян попал под санкции ЕС в середине марта. Он также покинул управляющие посты в «Яндексе».
- С 2014 по 2018 год Кудрин возглавлял наблюдательный совет «Московской биржи». Он также был в набсовете «Сбербанка».
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Медуза пиздаболы. Минусуйте)
Как скажешь )
так а чего минусовать-то? )
Какие ваши доказательства?
Медуза окончательно превратилась в Пездузу
Always has been.
Единственный нормальный чиновник и тот уйдет, IQ правительства упадет в 2 раза
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Странное решение около государственной компании, с учетом позиции Кудрина в отношении сво
Яндекс пытается дистанцироваться "на людях". Убрал границы в Картах, продаёт Новости. Теперь вот это.
Прямое управление чиновниками крупных IT-компаний, медленная, но уверенная национализация IT сектора.
Ну это не совсем про кудрина, мне кажется
https://www.bfm.ru/news/216729
Гендиректор «Яндекса» Тигран Худавердян попал под санкции ЕС в середине марта.
Удачи Кудрину ;)
«Компания заявила, что о планах ей неизвестно» – а вот Кудрину многое известно (-:
А вообще – крайне сомнительная хрень какая-то. Но медуза частенько что-то такое вбрасывает.
чтобы продолжать качать госбабло и нехера не делать?
Накидывают говно на вентилятор
ЕС: недрогнувшей рукой объявляет санкции против Кудрина.
Эта новость была бы похожа на правду, если бы её написали чуваки из Панорамы, а не Медузы
Знаете что мне это напоминает? Видео где Эштон Кутчер и Мила Кунис читают статью о том что они развелись)