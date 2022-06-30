Карьера
Стальной браслет

«Медуза» сообщила, что в руководство «Яндекса» хотят пригласить Кудрина — компания заявила, что о планах ей неизвестно Статьи редакции

Компания проводила с его командой лишь несколько рабочих встреч в последние два-три года.

  • Акционеры «Яндекса» рассматривают возможность пригласить в руководство компании бывшего министра финансов России, нынешнего главу Счётной палаты Алексея Кудрина. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на близкий к «Яндексу» источник и собеседника из окружения руководства компании. По словам последнего, на эту тему «идут переговоры».
  • В «Яндексе» сообщили vc.ru, что им неизвестно ни о каких планах Кудрина стать сотрудником компании. «С командой Алексея Кудрина мы проводили несколько рабочих встреч за последние два-три года, на которых обсуждали возможности развития цифровых проектов», — добавили в пресс-службе.
  • В начале июня 2022 года сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож попал под санкции ЕС. После этого он ушёл со всех постов в компании и вышел из совета директоров.
  • Гендиректор «Яндекса» Тигран Худавердян попал под санкции ЕС в середине марта. Он также покинул управляющие посты в «Яндексе».
  • С 2014 по 2018 год Кудрин возглавлял наблюдательный совет «Московской биржи». Он также был в набсовете «Сбербанка».
Алексей Кудрин

#новость #яндекс

1723 просмотров
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19 комментариев
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 Денис Бурков

Медуза пиздаболы. Минусуйте)

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nambavan

Как скажешь )

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Vlad Valetov

так а чего минусовать-то? )

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Игорь Котов

Какие ваши доказательства?

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Nan Nan

Медуза окончательно превратилась в Пездузу

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Dear Moscow,
Медуза окончательно превратилась в Пездузу

Always has been.

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Orca

Единственный нормальный чиновник и тот уйдет, IQ правительства упадет в 2 раза

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MEGAtraXXXer666

0 / 2 = 0

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Андрей Киселев

Странное решение около государственной компании, с учетом позиции Кудрина в отношении сво

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Антон Кунах

Яндекс пытается дистанцироваться "на людях". Убрал границы в Картах, продаёт Новости. Теперь вот это.

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Дмитрий Зверев

Прямое управление чиновниками крупных IT-компаний, медленная, но уверенная национализация IT сектора.

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Orca

Ну это не совсем про кудрина, мне кажется
https://www.bfm.ru/news/216729

Кудрин поставил двойку правительству Медведева
Бывший министр также призвал «Единую Россию» разделить ответственность с Белым домом. В «Единой…
www.bfm.ru
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nambavan
В начале июня 2022 года сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож попал под санкции ЕС.
Гендиректор «Яндекса» Тигран Худавердян попал под санкции ЕС в середине марта.

Удачи Кудрину ;)

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Вадим Д.

«Компания заявила, что о планах ей неизвестно» – а вот Кудрину многое известно (-:
А вообще – крайне сомнительная хрень какая-то. Но медуза частенько что-то такое вбрасывает.

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Псков Бурито

чтобы продолжать качать госбабло и нехера не делать?

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Kv4Nt

Накидывают говно на вентилятор

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Ivan Boldyrev

ЕС: недрогнувшей рукой объявляет санкции против Кудрина.

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Alexey Poimtsev

Эта новость была бы похожа на правду, если бы её написали чуваки из Панорамы, а не Медузы

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Дмитрий Ткачев

Знаете что мне это напоминает? Видео где Эштон Кутчер и Мила Кунис читают статью о том что они развелись)

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