Meta* предупредила сотрудников о «тяжёлых времёнах» и сокращении найма Статьи редакции
Командам придётся «безжалостно расставлять приоритеты» и не надеяться на увеличение штата и бюджетов.
- Полный текст внутренней записки директора по продуктам Meta* Криса Кокса опубликовал The Verge. Кокс предупредил сотрудников о «тяжёлых временах» во второй половине 2022 года.
- «Нам нужно работать безупречно в условиях более медленного роста, а командам не стоит ждать притока новых инженеров и увеличения бюджетов», — указано в обращении.
- Причины кризиса — новые правила об отслеживании данных пользователей, которые влияют на выручку от рекламы, и макроэкономическое давление. Приоритет компании сейчас — монетизация Reels.
- Кокс выделил шесть направлений, в которых компания будет увеличивать инвестиции: развитие метавселенной, ИИ, обмен сообщениями, Reels и соответствие новым требованиям конфиденциальности.
- По данным Bloomberg, наём разработчиков в компании сократится минимум на 30% в 2022 году. На конец марта 2022 года Meta* работали 77,8 тысячи человек. За первый квартал компания наняла 5800 сотрудников.
- В мае Meta* уже приостанавливала набор сотрудников в несколько подразделений, например, в команду развития сервисов для покупок и видеочатов.
*Meta признана экстремистской в России.
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Ох ебать меня заминусовали когда я об этом сказал пару дней назад. Наивные зумеры до последнего думают что всё будет хорошо и в офисах их продолжат поить бесплатным смузи.
Заминусовали тебя потому что ты там пророчил неминуемый крах американской экономики. А по факту тут Facebook - это просто помойка, во главе с человеком, который клал болт на желания своей аудитории, а теперь еще и нафантазировал себе какую-то метавселенную, где ждет создателей контента, которые будут отдавать ему 50% с выручки.
Объявление все-таки о сокращении объемов найма, а не о сокращении штата.
Ковид закончился, пошли сокращения там, где был повышенный спрос.
Странно, посмотрел ваш профиль, не нашёл сильно заминусованных комментариев по этой теме за последние пару дней.
А сколько мета тратит процентов от прибыли на бесплатный смузи? Насколько прибыль должна упасть чтобы они отказались от этой практики?
Топ-менеджеры:
Метавселенная — чушь, которая не взлетит. Мета сама себя убьёт, вливая деньги в направление, которое не взлетит.
Спасибо Илья, звоню Цукербергу, закрываем богадельню.
Ещё пару пандемий потестят и взлетит. Куда будет деваться? Только виртуально жить останется
Можно скринить? В эту чушь сейчас летят и Мета и Гугл и Эпл и Эпик и Юнити.
Комментаторы:
Кто уехал, как там?
С голоду помирают без россиюшки, а вы потерпите немного, лет 10
Выплаты по увольнению в Meta от 64000USD. Страдают, че.
Калифорния дрим....
Урл картинки лениво публиковать.
У меня знакомый устроился водителем за 8000 долларов.
Тяжелые времена у них начнутся, когда начнут сокращать помощников младших официантов в смузишной. А вместо Криса Кокса появится какой-нибудь Арбайтен Кришна.
Не будет Кокса во второй половине 😎
Будет.... Но скорее всего меньше. Без него то там ни как.
Это заявление МИД?
Крис Кокс забавное имя)
Мог бы ехидно сказать - "Релоцированных по осени считают". Но поднажмёт на всех. Все, выкинутые на рынок, создают давление на тех, кого еще не выкинули на рынок. И так будет несколько циклов ужатия сферы ИТ по численности и оплате.
Ну мордакнига так себе it, там в основном рекламщики, это видно и по их веб-сайту и по приложениям и по решениям. Их задача собирать и продавать данные, слегка обработанные. Ну часть заработка от показа рекламы на собственной платформе. Мне их вообще не жалко.
А шо это, мета-вселенная не взлетит?=)))))
"С помощью Кокса определят шесть направлений" not bad
Единственное адекватное решение для них, если они закроют проект метавселенной. Но вряд ли до них это дойдет...
Я так понимаю это все происки сами понимаете кого?
Нет, это последствия ковида + того, что нельзя называть. Писал про это в статье. Теперь уже Мета заморозила наем.
https://vc.ru/hr/425590-kak-perezhit-krizis-dizayneru
Кокс предупредил сотрудников о «тяжёлых временах» во второй половине 2022 года
«Кокс предупредил» забавно звучит (-:
Но вот хочу сказать, как сильно отличается «более медленный рост» от нашего отрицательного.
И всё же – это не сокращения сотрудников (хотя какие-то минимальные наверняка последуют), а уменьшение найма.
Время затянуть пояса.