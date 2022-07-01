Карьера
Маша Цепелева

Meta* предупредила сотрудников о «тяжёлых времёнах» и сокращении найма Статьи редакции

Командам придётся «безжалостно расставлять приоритеты» и не надеяться на увеличение штата и бюджетов.

  • Полный текст внутренней записки директора по продуктам Meta* Криса Кокса опубликовал The Verge. Кокс предупредил сотрудников о «тяжёлых временах» во второй половине 2022 года.
  • «Нам нужно работать безупречно в условиях более медленного роста, а командам не стоит ждать притока новых инженеров и увеличения бюджетов», — указано в обращении.
  • Причины кризиса — новые правила об отслеживании данных пользователей, которые влияют на выручку от рекламы, и макроэкономическое давление. Приоритет компании сейчас — монетизация Reels.
  • Кокс выделил шесть направлений, в которых компания будет увеличивать инвестиции: развитие метавселенной, ИИ, обмен сообщениями, Reels и соответствие новым требованиям конфиденциальности.
  • По данным Bloomberg, наём разработчиков в компании сократится минимум на 30% в 2022 году. На конец марта 2022 года Meta* работали 77,8 тысячи человек. За первый квартал компания наняла 5800 сотрудников.
  • В мае Meta* уже приостанавливала набор сотрудников в несколько подразделений, например, в команду развития сервисов для покупок и видеочатов.

*Meta признана экстремистской в России.

#новость

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57 комментариев
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 SYNACK

Ох ебать меня заминусовали когда я об этом сказал пару дней назад. Наивные зумеры до последнего думают что всё будет хорошо и в офисах их продолжат поить бесплатным смузи.

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Пришелец

Заминусовали тебя потому что ты там пророчил неминуемый крах американской экономики. А по факту тут Facebook - это просто помойка, во главе с человеком, который клал болт на желания своей аудитории, а теперь еще и нафантазировал себе какую-то метавселенную, где ждет создателей контента, которые будут отдавать ему 50% с выручки.

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2 комментария
High Stakes

Объявление все-таки о сокращении объемов найма, а не о сокращении штата.

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2 комментария
Pavel Petel

Ковид закончился, пошли сокращения там, где был повышенный спрос.

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Илья Волочков

Странно, посмотрел ваш профиль, не нашёл сильно заминусованных комментариев по этой теме за последние пару дней.

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1 комментарий
Лимита

А сколько мета тратит процентов от прибыли на бесплатный смузи? Насколько прибыль должна упасть чтобы они отказались от этой практики?

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Адекватный самолет

Топ-менеджеры:

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Илья Волочков

Метавселенная — чушь, которая не взлетит. Мета сама себя убьёт, вливая деньги в направление, которое не взлетит.

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Екатерина Продавцова

Спасибо Илья, звоню Цукербергу, закрываем богадельню.

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1 комментарий
Катарина V

Ещё пару пандемий потестят и взлетит. Куда будет деваться? Только виртуально жить останется

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nochnoy.ru

Можно скринить? В эту чушь сейчас летят и Мета и Гугл и Эпл и Эпик и Юнити.

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Екатерина Продавцова

Комментаторы:

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Кучкуду

Кто уехал, как там?

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Товарищ Майор

С голоду помирают без россиюшки, а вы потерпите немного, лет 10

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1 комментарий
High Stakes

Выплаты по увольнению в Meta от 64000USD. Страдают, че.

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1 комментарий
Igor Mylnikov

Калифорния дрим....
Урл картинки лениво публиковать.

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6 комментариев
Лимита

У меня знакомый устроился водителем за 8000 долларов.

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Вася Пражкин

Тяжелые времена у них начнутся, когда начнут сокращать помощников младших официантов в смузишной. А вместо Криса Кокса появится какой-нибудь Арбайтен Кришна.

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Алексей Комаров

Не будет Кокса во второй половине 😎

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Igor Mylnikov

Будет.... Но скорее всего меньше. Без него то там ни как.

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2 комментария
Лимита

Это заявление МИД?

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Alexander Klimanskiy

Крис Кокс забавное имя)

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Аркадий Дорога

Мог бы ехидно сказать - "Релоцированных по осени считают". Но поднажмёт на всех. Все, выкинутые на рынок, создают давление на тех, кого еще не выкинули на рынок. И так будет несколько циклов ужатия сферы ИТ по численности и оплате.

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Alexandr Garuppa

Ну мордакнига так себе it, там в основном рекламщики, это видно и по их веб-сайту и по приложениям и по решениям. Их задача собирать и продавать данные, слегка обработанные. Ну часть заработка от показа рекламы на собственной платформе. Мне их вообще не жалко.

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8 комментариев
бонч

А шо это, мета-вселенная не взлетит?=)))))

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бонч

"С помощью Кокса определят шесть направлений" not bad

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Пётр Алексеев

Единственное адекватное решение для них, если они закроют проект метавселенной. Но вряд ли до них это дойдет...

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Igor Mylnikov

Я так понимаю это все происки сами понимаете кого?

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Ilya Lesov

Нет, это последствия ковида + того, что нельзя называть. Писал про это в статье. Теперь уже Мета заморозила наем.
https://vc.ru/hr/425590-kak-perezhit-krizis-dizayneru

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1 комментарий
Vladislav

Кокс предупредил сотрудников о «тяжёлых временах» во второй половине 2022 года

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Вадим Д.

«Кокс предупредил» забавно звучит (-:
Но вот хочу сказать, как сильно отличается «более медленный рост» от нашего отрицательного.
И всё же – это не сокращения сотрудников (хотя какие-то минимальные наверняка последуют), а уменьшение найма.

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Знатный Тролль

Время затянуть пояса.

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