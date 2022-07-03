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Карьера
TJ

Tesla обязала сотрудников отмечаться на рабочем месте Статьи редакции

С отсутствующих в офисе компания требует объяснительных.

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Фото Спенсера Платта, Getty Images

Tesla начала отслеживать, как часто сотрудники используют свои пропуски для входа в офис. Тем, кто долго не появлялся на рабочем месте, компания присылает автоматическое уведомление и требует объяснительных.

Сотрудник Tesla опубликовал скриншот такого письма на сайте Blind, где технические специалисты могут анонимно высказываться о коллегах. Платформа проверяет личность пользователей через электронную почту их компании.

Из публикации следует, что Tesla уведомила cотрудника о том, что он не использовал свой бейдж для входа на объект компании по крайней мере 16 дней за последний месяц.

«Напоминаем, что все сотрудники должны вернуться в офис на полный рабочий день. Мы понимаем, что есть различные возможные причины, по которым вас не было, включая болезнь, отпуск или поездки по делам. В любом случае, пожалуйста, сообщите причину вашего отсутствия своему менеджеру по электронной почте, а копию отправьте по адресу absen[email protected]», — говорится в письме.

В июне глава Tesla Илон Макс запретил сотрудникам работать удалённо. Все, кто хочет работать дистанционно, должны находиться в офисе «как минимум» 40 часов в неделю. Те, кто против, должны покинуть компанию.

Офис
Пищевой ключ
«Пусть притворяются, что работают, в другом месте»: Илон Маск запретил сотрудникам Tesla работать на удалёнке Статьи редакции

Исключения будет согласовывать сам Маск.

#новости #tesla #карьера

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43 комментария
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 Лимита

Совхоз им. Илона Маска

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Важный ихтиандр

А может челики на удаленке расслабились просто?

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Лимита

Маск просто латентный коммунист /s

https://youtu.be/S--zd0e71GA

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Илья Осипов

мне кажется он уже заслужил достаточно доверия, чтобы поверить, что это не солнечный удар ему в голову стукнул, а реально сотрудники филонить начали. и еще почему-то считают это своим правом + возмущаются, когда работать заставляют.

в статье из топика был отличный пример от маска же, когда менеджер по работе с персоналом в одном штате физически находится в другом штате и свой "персонал" в глаза не видел.

ну и никого в компании насильно не держат. не нравится — нахуй. он не обязан всем нравиться и любые капризы каждой снежиночки соблюдать.

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Лимита

Мечта любого кадровика, в глаза не видеть этот грёбаный персонал...

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walkindizaster

и не работать

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Максим Першин

Невероятно, в тесле нужно работать как и в большинстве компаний, распространите

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Парадный Абдужаббор

За всю историю человечества были придуманы лишь две мотивационные схемы: морковка спереди и морковка сзади.

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Пришелец

Если речь не о сборщиках автомобилей, то действительно невероятно, так как практически нигде в США программисты не работают с жестким графиком часов.

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Alexandr Garuppa

Для меня это выглядит так что Маск плохой управленец и теряет контроль над компанией. Если он не может создать систему для оценки эффективности сотрудников, какая разница где они будут балду пинать, дома или в офисе. Я постоянно наблюдаю что сотрудники в офисе менее продуктивны. Постоянно ходят курить, на кухню, в туалет. По моим оценкам это отнимает до 25% рабочего времени. Работая из дома я могу создать удобные для меня условия, даже курить на рабочем месте без отрыва от деятельности. Могу сесть с ноутбуком в беседке и курить и пить кофе одновременно и работая при этом.

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Вася Пражкин

Давай, дружище, покажи Маску, как надо работать. Начни с самого простого - продавать больше всех электромобилей в мире. А потом уже посложнее - к многоразовым космическим ракетам можно перейти.

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Alexandr Garuppa

Примитивно. Если бы мой папа имел сапфировые рудники и кучу связей как с правительством так и с мафией, показал бы. Так что если используете аргумент:сначала добейся, начни с себя и добейся хотя того что есть у меня, потом будешь советы давать.

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Вася Пражкин

А с какой мафией у Маска связи? Масковская братва? )

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Лимита

У вас видимо окладная система... Сдельную систему надо сделать, оклад 8 тысяч а остальное сдельная часть как у продажников, враз лечит...

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Отдельный торшер

При таком раскладе часть уволится из-за потери доверия к компании и ухудшения условий труда, увеличения рисков связанных с серой зарплатой

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Alexandr Garuppa

Офис на окладе, но у меня почасовая ставка.

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Alexander Weber

25% ??? Вы не в ту сторону считаете... Есть исследования где утверждается что самый продуктивный офисный работник в среднем по больнице тратит всего 30% своего на работу, а оставшиеся 70% на то что вы описали. Не будьте так оптимистичны, можно смотреть в монитор, клацать мышкой и при этом приносить компании только убытки..

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Джон Картошкин
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Nikolay Pomeschenko

вспомнилось, как меня обвинили в Рамстор за кражу сухариков.
а я просто их утром купил и носил в кармане, подьедая...

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Pavel Ivanov

Пусть как мы устраиваются комментаторами на VC:
* никакого офиса
* свободный график
* отмечаться нужно только в комментах
* вместо объяснительных и отчётов мы даём Маску советы и напутствия (только за счёт этого и держится Тесла, кстати)

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Лимита

Ну давайте объективно признаем зарплата всё-таки немного ниже чем в Тесле!!

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Pavel Ivanov

С чего бы это? Здесь все ребята сообразительные, каждый день о крупном бизнесе размышляют – за копейки не будут ерундой заниматься.

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Коричневый Мурод

😇

Ребята на VC:
- Авито заблокировали
- Альфа за «приведи друга» тыщу не отдаёт

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Pavel Ivanov

Не так.

Вот так:
- Авито заблокировали
- Альфа за «приведи друга» тыщу не отдаёт
- Маск плохой управленец

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Pavel Ivanov

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Павел Данилов

Я бы не сказал, что это что-то плохое. Возможно у этого есть какие-то предпосылки. Ковид как-бы закончился. Раньше же не жаловались, что их заставляют ходить на работу.
Для проверки используют использование специального бейджа, а не отслеживают по локации телефона или как-то ещё неэтично.
Ну а там уж сам решай, где хочешь работать. У большинства людей в Мире такой вопрос пока не встаёт. Хотя я верю, что удалёнка может настигнуть многие профессии. Кого-то просто удалят за ненадобностью. Заменят роботами.

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Yy Kk

Ничего страшного, у меня на работе перед сменой и алкотестер надо пройти.

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Александр Голубев

Я работал на оптовом складе алкоголя, так там ещё и на выходе продувались )

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Yy Kk

Толе был такой опыт, но это было в конце 90-х и ещё не было настолько все продвинуто)

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Джон Картошкин

как тебе такое илон маск?

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SYNACK

Мне нравится как говорят что от удаленки эффективность не страдает, но когда начинаются факапы и срывы дедлайнов, то в ход сразу идет оправдание "ну мы же на удалеееенкеее"

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Тима Косихин

Потому что работа разная? И это разные люди говорят?

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SYNACK

Да нет, одни и те же - погромисты

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Отдельный торшер

Так программисты это не единственные на удалёнке

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Лимита

Прикиньте чего достигнет Маск если у него ещё и все сотрудники на работу будут ходить...

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Nikolay Pomeschenko

пусть китайцы работают, они ж империя победившего пролетариата.
а норм эффективность- это 6 часов в день, 4/3. я так считаю :)

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Вася Пражкин

Забавное письмо. Вас, говорят, 16 дней в офисе не видели, не могли бы Вы, сударь, черкануть менеджеру, почему, а то он скучает.

Ну не знаю, я бы заходил в офис раз в недельку, кофейку там попить, с коллегами потрещать, на Тесле покататься..

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Виктор Якушкин

Вперед в прошлое)

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Лысый криптоинвестор

В контексте американских трудовых отношений в этом нет чего-то из ряда вон выходящего. У нас традиционно зарплата озвучивается и говорится как ЗП за месяц. И в законодательстве есть понятие МРОТа — который считается за месяц.

В США традиционно оплата труда идет по стоимости часа. И на законодательном уровне говорится про минималку в час $7.25. И нет ТК в котором запрещено работника если для него нет работы в течение рабочего дня отправить домой раньше и заплатить только за фактические часы. Менеджеры там это практикуют часто. Поэтому у них всегда в большинстве мест работы есть и были устройства и системы по которым люди отмечаются о приходе и уходе с работы и работодатель выплачивает четко по количеству таких часов. В языке для этого используются слова clock in и clock out.

Другое дело, что эти clock in и clock out больше характерны для работников начального и среднего звена, и в айти компаниях часто по другому считается оплата. Но в целом на уровне традиций это не является чем-то вопиющим.

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Александр Голубев

Узнаю брата Колю!
Расслабон он и в ЮС расслабон )

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Pavel Petel

Значит переизбыток персонала.

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Вадим Д.

Обычный контроль и, хочу сказать, довольно лояльный. У меня целый офисный квартал если палец не отсканил утром — на работе не был, хоть усрись, доказывая обратное.
А тут прям объяснений ждут, да время дают.
Если кто забыл — у нас прогул без уважительной = повод для увольнение за нарушение дисциплины и пвтр.

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AlexanderAPS

На моей работы даже поездка по делам означает проёб от работы внутри рабочего помещения, а тут просто просят назвать причину отсутствия...

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