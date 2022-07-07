Креативный директор VK Митя Осадчук ушёл из компании после 10 лет работы Статьи редакции
Он работал над ребрендингом Mail.ru Group и запуском колонок «Капсула».
- О решении уйти из компании Осадчук написал на своей странице в Facebook*.
*принадлежит Meta, признанной экстремистской в России
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Серьезно? Вот прям новости про каждого сотрудника известных компаний будете выдавать в главные новости?
Ну, как бэ топ-менеджмент и довольно известный человек в своей сфере в принципе
Видимо новость в том, что кто-то там еще умудряется работать
Вы не понимаете Митю!
Митя же УШЁЛ! Это же протест!
Митя VS система!
А ещё Митя написал в запрещённом фэйсбук! Митя — настоящий бунтарь! ГУЛАГ не оправится от ударов таких же креативных, как Митя!
Держите в курсе о его дальнейшей судьбе
Очередной работающий в VK сообщил о своем уходе в Facebook.
Комментарий удален модератором
Знаю Митю Хрусталёва, Митю Фомина, а это кто?
Я понял, просто имя редкое, и как бы смотрите, нихуя себе Митя.
Уверен, что Митю Фомина достаточно хорошо знаешь?
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/golovin/2916762.html
Резюме не здесь, а на hh нужно было публиковать)
Тоже так подумал
ну ушел и ушел
… сказали в VK
Ну судя по дизайну девайсов, не сильно то он и креативил
Дизааайнер, мужчина, волк одинокий .... 🤣
Оглядываясь на эти десять лет - такой себе креатив, если честно.
Там явно есть, куда развиваться именно с креативной точки зрения..
У него появился новый вызов…
написал на своей странице в Facebook
Капсула, Маруся? Что это? Все задачи решил?
Молодец и что дальше. Это решение личное
Эх вы все. Читать надо не кто ушёл, и кто займёт, а куда ушёл.
Типичный украинец. Даже на лицо. Может - затравили? ВК на 27% Napsters принадлежит, ЮАР, а негры украинцев не переваривают в основном.
Чего БЛЕАТЬ?