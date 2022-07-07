Каждый год-полтора появлялись большие вызовы, на которых учился новому и получил достаточное количество опыта, чтобы решать задачи в любом контексте. Все что хотел, желал и мог — я уже получил. Пора в погоню за новым опытом, впитывать навыки новых людей, найти задачки, с которыми ещё не встречался.

Благодарю компанию за всё, что мне удалось в ней сделать, и желаю коллегам успехов, а он в VK гарантирован.