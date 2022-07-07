Карьера
Маша Цепелева

Креативный директор VK Митя Осадчук ушёл из компании после 10 лет работы Статьи редакции

Он работал над ребрендингом Mail.ru Group и запуском колонок «Капсула».

  • О решении уйти из компании Осадчук написал на своей странице в Facebook*.

Каждый год-полтора появлялись большие вызовы, на которых учился новому и получил достаточное количество опыта, чтобы решать задачи в любом контексте. Все что хотел, желал и мог — я уже получил. Пора в погоню за новым опытом, впитывать навыки новых людей, найти задачки, с которыми ещё не встречался.

Благодарю компанию за всё, что мне удалось в ней сделать, и желаю коллегам успехов, а он в VK гарантирован.

Митя Осадчук
  • Осадчук работал над ребрендингом Mail.ru Group при переходе в VK, запуском голосового помощника «Маруси» и его айдентикой, разрабатывал линейку колонок «Капсула» и другие проекты компании.
  • В VK не стали комментировать уход Осадчука и не раскрыли, кто займёт его место.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской в России

#новость #vk

2454 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
24 комментария
Написать комментарий...
 Алеоп

Серьезно? Вот прям новости про каждого сотрудника известных компаний будете выдавать в главные новости?

Ответить
Развернуть ветку
Nikolay Ganin

Ну, как бэ топ-менеджмент и довольно известный человек в своей сфере в принципе

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Фомин

Видимо новость в том, что кто-то там еще умудряется работать

Ответить
Развернуть ветку
Dear Moscow,
Серьезно? Вот прям новости про каждого сотрудника

Вы не понимаете Митю!

Митя же УШЁЛ! Это же протест!
Митя VS система!

А ещё Митя написал в запрещённом фэйсбук! Митя — настоящий бунтарь! ГУЛАГ не оправится от ударов таких же креативных, как Митя!

Ответить
Развернуть ветку
Присущий пёс_анон

Держите в курсе о его дальнейшей судьбе

Ответить
Развернуть ветку
Александр Владимирович

Очередной работающий в VK сообщил о своем уходе в Facebook.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Skyray

Знаю Митю Хрусталёва, Митю Фомина, а это кто?

Ответить
Развернуть ветку
Skyray

Я понял, просто имя редкое, и как бы смотрите, нихуя себе Митя.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Petel

Уверен, что Митю Фомина достаточно хорошо знаешь?
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/golovin/2916762.html

«Раз в полгода колю ботокс – после него я лучше…
Головин узнал, как иметь такое тело в 47.
www.sports.ru
Ответить
Развернуть ветку
TLGM x Event

Резюме не здесь, а на hh нужно было публиковать)

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

Тоже так подумал

Ответить
Развернуть ветку
John Doe

ну ушел и ушел

Ответить
Развернуть ветку
Valentin Dombrovsky

… сказали в VK

Ответить
Развернуть ветку
Влад

Ну судя по дизайну девайсов, не сильно то он и креативил

Дизааайнер, мужчина, волк одинокий .... 🤣

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Pasyutin
В VK не стали комментировать уход Осадчука и не раскрыли, кто займёт его место
Ответить
Развернуть ветку
Руссиано Цикорини

Оглядываясь на эти десять лет - такой себе креатив, если честно.

Ответить
Развернуть ветку
Yulia Nikolaeva

Там явно есть, куда развиваться именно с креативной точки зрения..

Ответить
Развернуть ветку
StargazerXIII

У него появился новый вызов…

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Nikolenko

написал на своей странице в Facebook

Ответить
Развернуть ветку
Алекс

Капсула, Маруся? Что это? Все задачи решил?

Ответить
Развернуть ветку
sua

Молодец и что дальше. Это решение личное

Ответить
Развернуть ветку
Synthetic Tiger

Эх вы все. Читать надо не кто ушёл, и кто займёт, а куда ушёл.

Ответить
Развернуть ветку
Zerkalo

Типичный украинец. Даже на лицо. Может - затравили? ВК на 27% Napsters принадлежит, ЮАР, а негры украинцев не переваривают в основном.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Владимирович

Чего БЛЕАТЬ?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 24 комментария
null