В 2021 году уходили в основном рядовые сотрудники. Теперь сбегают руководители, которые до этого делали всё, чтобы удержать тех, кто остался. Чем грозит новый «тренд» и без того страдающему американскому рынку труда — рассказало издание Vox.

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«Ищем сотрудников. Опыт не нужен». Источник: Whyy

В США уже около года говорят о «великой отставке» — массовых увольнениях, с которыми сталкиваются американские компании из самых разных отраслей. Чтобы закрывать вакансии, фирмы больше не требуют диплом о высшем образовании, сокращают этапы собеседований и даже выступают за то, чтобы не проверять соискателей на проблемы с наркотиками и наличие судимости.

По словам издания Vox, количество увольнений среди рядовых сотрудников, хотя и несильно, но всё же постепенно сокращается. Вот только на рынке труда появилась новая проблема: теперь свои должности всё чаще оставляют уже руководители.

По данным аналитической фирмы Visier, в первой половине 2022 года уволилось 5% управленцев — это больше, чем за тот же период 2021 года. Тогда показатель составлял 3,8%.

Поставщик облачного ПО для бизнеса Gusto отмечает, что начальники теперь уходят из компаний чаще, чем рядовые сотрудники.

На тот же тренд указывает сервис интернет-рекрутмента ZipRecruiter. В июне 2021 года вакансии на управленческие позиции составляли 10% от общего объёма объявлений. К июлю 2022-го — 12%.



Издание Vox иронизирует: говорит, что в США поиск работы — это уже целое национальное хобби. Но профессор Гарвардской школы бизнеса Джозеф Фуллер настроен менее позитивно. «Подумайте сами. Высокооплачиваемые работники, которые вложили много сил в образование и карьерный рост, отказываются от довольно хороших условий труда. По-моему, это повод для беспокойства», — говорит он.

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И Фуллер, похоже, прав, признаёт Vox. Ведь уход руководителей сказывается как на рядовых сотрудниках, так и на вышестоящих директорах. Так что эпоха «великой отставки», скорее всего, продлится дольше, чем хотелось бы.

«Начальники тоже люди»

Руководители зарабатывают больше, чем подчинённые, поэтому лучше обеспечены и могут позволить себе уволиться и повыбирать. Так, треть уволившихся в мае 2022 года менеджеров ушли в фирмы с более высокими зарплатами. Впрочем, всё чаще начальники уходят из компаний по тем же причинам, что и рядовые сотрудники: они устают и выгорают.

К тому же сейчас на них — вдобавок ко всему — лежит ответственность за то, чтобы не просто руководить, но ещё и удерживать и поддерживать работников. И проблема в том, что брать на себя роль психотерапевта готовы не все — особенно в периоды политических, экономических и социальных потрясений.

«Многие специалисты попадают в менеджмент не потому, что искусно руководят людьми. Они просто хорошие технари и потому необязательно умеют справляться с эмоциями и выгоранием в столь непростое время и знают, как помочь команде адаптироваться к тому, с чем раньше никто не сталкивался», — поясняет соучредитель платформы-разработчика ПО Humu Джесси Уиздом.

Не помогает также то, что компании массово переходят на гибридные модели работы. Руководить распределённой командой многим труднее, чем когда все сотрудники сидят в офисе. А попытки вернуть всех в офис разочаровывают тех, кто привык к «удалёнке».

Увольнения в руководстве растягивают кризис

Чем больше начальников увольняется, тем больше ситуация на рынке труда напоминает замкнутый круг, пишет издание:

Команда остаётся без лидера, который задавал курс и помогал решать проблемы.

Компания лишается сотрудника в кризис найма, который не просто отвечал за ряд профессиональных задач, но ещё и помогал закрывать вакансии в своём коллективе.

Непросто приходится и другим управленцам, поскольку часть ответственности рискует временно лечь на них.

Пострадать может также качество работы, поскольку фирма, возможно, трудоустроит того, кто недостаточно квалифицирован для должности, просто чтобы место не пустовало.

Потенциальные кандидаты на другие незакрытые позиции вряд ли захотят устраиваться в команду, у которой нет руководителя. «Стал бы бейсболист подписывать контракт с клубом, не зная, кто тренер?» — рассуждает профессор Фуллер. По его словам, риск, что на роль начальника потом наймут «полного придурка», слишком высок.

Так что если учесть, что риск увольнений среди руководства сейчас в два раза выше, чем среди рядовых сотрудников, когда и чем кончится «великая отставка» — остаётся только гадать, пишет издание.