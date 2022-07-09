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Карьера
Полина Лааксо

«Начальники тоже люди»: они устают тащить на себе выгоревших сотрудников и, выгорая следом, массово увольняются Статьи редакции

В 2021 году уходили в основном рядовые сотрудники. Теперь сбегают руководители, которые до этого делали всё, чтобы удержать тех, кто остался. Чем грозит новый «тренд» и без того страдающему американскому рынку труда — рассказало издание Vox.

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«Ищем сотрудников. Опыт не нужен». Источник: Whyy

В США уже около года говорят о «великой отставке» — массовых увольнениях, с которыми сталкиваются американские компании из самых разных отраслей. Чтобы закрывать вакансии, фирмы больше не требуют диплом о высшем образовании, сокращают этапы собеседований и даже выступают за то, чтобы не проверять соискателей на проблемы с наркотиками и наличие судимости.

По словам издания Vox, количество увольнений среди рядовых сотрудников, хотя и несильно, но всё же постепенно сокращается. Вот только на рынке труда появилась новая проблема: теперь свои должности всё чаще оставляют уже руководители.

  • По данным аналитической фирмы Visier, в первой половине 2022 года уволилось 5% управленцев — это больше, чем за тот же период 2021 года. Тогда показатель составлял 3,8%.
  • Поставщик облачного ПО для бизнеса Gusto отмечает, что начальники теперь уходят из компаний чаще, чем рядовые сотрудники.
  • На тот же тренд указывает сервис интернет-рекрутмента ZipRecruiter. В июне 2021 года вакансии на управленческие позиции составляли 10% от общего объёма объявлений. К июлю 2022-го — 12%.

Издание Vox иронизирует: говорит, что в США поиск работы — это уже целое национальное хобби. Но профессор Гарвардской школы бизнеса Джозеф Фуллер настроен менее позитивно. «Подумайте сами. Высокооплачиваемые работники, которые вложили много сил в образование и карьерный рост, отказываются от довольно хороших условий труда. По-моему, это повод для беспокойства», — говорит он.

И Фуллер, похоже, прав, признаёт Vox. Ведь уход руководителей сказывается как на рядовых сотрудниках, так и на вышестоящих директорах. Так что эпоха «великой отставки», скорее всего, продлится дольше, чем хотелось бы.

«Начальники тоже люди»

Руководители зарабатывают больше, чем подчинённые, поэтому лучше обеспечены и могут позволить себе уволиться и повыбирать. Так, треть уволившихся в мае 2022 года менеджеров ушли в фирмы с более высокими зарплатами. Впрочем, всё чаще начальники уходят из компаний по тем же причинам, что и рядовые сотрудники: они устают и выгорают.

К тому же сейчас на них — вдобавок ко всему — лежит ответственность за то, чтобы не просто руководить, но ещё и удерживать и поддерживать работников. И проблема в том, что брать на себя роль психотерапевта готовы не все — особенно в периоды политических, экономических и социальных потрясений.

«Многие специалисты попадают в менеджмент не потому, что искусно руководят людьми. Они просто хорошие технари и потому необязательно умеют справляться с эмоциями и выгоранием в столь непростое время и знают, как помочь команде адаптироваться к тому, с чем раньше никто не сталкивался», — поясняет соучредитель платформы-разработчика ПО Humu Джесси Уиздом.

Не помогает также то, что компании массово переходят на гибридные модели работы. Руководить распределённой командой многим труднее, чем когда все сотрудники сидят в офисе. А попытки вернуть всех в офис разочаровывают тех, кто привык к «удалёнке».

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Увольнения в руководстве растягивают кризис

Чем больше начальников увольняется, тем больше ситуация на рынке труда напоминает замкнутый круг, пишет издание:

  • Команда остаётся без лидера, который задавал курс и помогал решать проблемы.
  • Компания лишается сотрудника в кризис найма, который не просто отвечал за ряд профессиональных задач, но ещё и помогал закрывать вакансии в своём коллективе.
  • Непросто приходится и другим управленцам, поскольку часть ответственности рискует временно лечь на них.
  • Пострадать может также качество работы, поскольку фирма, возможно, трудоустроит того, кто недостаточно квалифицирован для должности, просто чтобы место не пустовало.
  • Потенциальные кандидаты на другие незакрытые позиции вряд ли захотят устраиваться в команду, у которой нет руководителя. «Стал бы бейсболист подписывать контракт с клубом, не зная, кто тренер?» — рассуждает профессор Фуллер. По его словам, риск, что на роль начальника потом наймут «полного придурка», слишком высок.

Так что если учесть, что риск увольнений среди руководства сейчас в два раза выше, чем среди рядовых сотрудников, когда и чем кончится «великая отставка» — остаётся только гадать, пишет издание.

Карьера
Полина Лааксо
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В США наступила «великая отставка»: миллионы американцев увольняются, а фирмы пытаются удержать их зарплатой, снимают в собственной рекламе и отправляют в отпуск в минивэнах. Но и это не помогает — и чтобы быстрее нанять новых сотрудников, компаниям приходится снижать требования.

Pew Research Center

#рыноктруда #работа

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Герман Воронов
они устают тащить на себе выгоревших сотрудников

Емана, а кто ж сотрудников сначала доводит до выгорания? 🤣

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