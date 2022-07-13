Google предупредила сотрудников о замедлении найма — компания сосредоточится на инженерных и «других важных должностях» Статьи редакции
Акции Alphabet упали на 21% с начала года.
- Google не замораживает наём, но замедлит его темпы до конца 2022 года, написал в письме работникам гендиректор компании Сундар Пичаи. С текстом ознакомились The Verge и CNBC.
- В 2022 и 2023 годах компания сосредоточится на найме на «инженерные, технические и другие критические должности». При этом только во втором квартале 2022-го Google наняла около 10 тысяч человек.
- Google исторически много инвестировала в исследования и разработку, но теперь будет внимательнее относиться к тратам. В некоторых случаях это означает консолидацию инвестиций и оптимизацию процессов, в других — приостановку разработки и перераспределение ресурсов в более приоритетные области, говорится в письме.
- В письме Пичаи объяснил, что как и все компании, Google не застрахована от «экономических сложностей». Представитель Google отказался от комментариев.
- С начала 2022 года акции Alphabet упали на 21,36% на фоне общего спада в ИТ-отрасли, отмечает CNBC. Темпы роста выручки компании замедлились в первом квартале до 23% по сравнению с годом ранее.
- Google — не единственная компания, которая пересматривает планы по набору персонала. Например, Meta (признана в России экстремистской) предупредила команду о «тяжёлых временах» и сокращении найма. Tesla уволит 10% сотрудников, при этом увеличив наём работников с почасовой оплатой.
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Дайверсити менеджеры походу отправятся туда, откуда выползли
О, у нас был такой опыт в интернациональной компании. Наняли, потом на место одного азиата во главе компании пришёл другой, не такой терпимый ко всей этой толерастии, и расформировал весь diversity отдел.
Там им и место)
Айти сдувается?
Все что было раздуто рано или поздно сдувается
С животом это тоже работает? :(
С инфляцией под 20% может и сработает
К счастью для меня и к несчастью для моего живота, инфляция 20% никак не скажется на моей продуктовой корзине))
Неа
С животом наоборот - все, что было сдуто, с годами раздувается)
Айти не сдуется
Недвижка не падает
Недвижка и правда не падает в моменте, а растет, первичка в первую очередь
Когда-то про юристов-экономистов тоже говорили, что они будут всегда в почете, пока туда не ринулось пол страны. Сейчас также с айти.
Айти создает продукт, так что пока будет кому его продавать - айти будет нужно. И пока вместо программистов не будут работать ИИ(ндусы)
Так сказали же: сосредоточатся на найме инженерных должностей )
В ковид набрали больше, чем сейчас надо.
Больше "эффективных менеджеров" ?)))
Наоборот. Будут больше нанимать кодеров и меньше менеджеров.
Там так-то и большинство менеджеров - кодеры
главное что не о сокращении,а о прекращении найма
да, кстати, сейчас такое редкость
Не о прекращении найма, а о замедлении его темпов
Любопытно, что за «другие важные должности»? При таком объёме сотрудников сокращение найма неудивительно, в общем-то.
В топовом комментарии же ответили что за другие важные должности)Дайверсити менеджеры
Больше кодеров в надежде, что 9 кодеров осилят проект за месяц, когда одному кодеру на это нужно 9 месяцев.
Найм замедляется. А увольнения ускоряются?
уууу запод повалился
не то, что наш православный вк - рекламирует расширение штата у всех подряд ютуберов
Ну вообще в РФ, как и Европе в целом, рынок ещё раньше просел
У нас немного другие причины были изначально, до февраля ничего такого не наблюдалось
Верните деньги за Адвордс!
У царьграда просите )
Крупные компании в США довольно четко поняли посыл ФРС: перестать раздувать и без того перегретый рынок вакансий в США, чтобы снизить потребительский спрос хотя бы в части сегментов
Найм тормозят потому что не знают куда развиваться. Не знаешь куда развиваться инженеры тоже нахер не нужны. Единственное кого сейчас должны привлекать компании за любую цену - это продакт менеджеров
Ну што, когда ВК выкупит Google ?