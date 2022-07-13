Карьера
Обширный Никита

Google предупредила сотрудников о замедлении найма — компания сосредоточится на инженерных и «других важных должностях» Статьи редакции

Акции Alphabet упали на 21% с начала года.

  • Google не замораживает наём, но замедлит его темпы до конца 2022 года, написал в письме работникам гендиректор компании Сундар Пичаи. С текстом ознакомились The Verge и CNBC.
  • В 2022 и 2023 годах компания сосредоточится на найме на «инженерные, технические и другие критические должности». При этом только во втором квартале 2022-го Google наняла около 10 тысяч человек.
  • Google исторически много инвестировала в исследования и разработку, но теперь будет внимательнее относиться к тратам. В некоторых случаях это означает консолидацию инвестиций и оптимизацию процессов, в других — приостановку разработки и перераспределение ресурсов в более приоритетные области, говорится в письме.
  • В письме Пичаи объяснил, что как и все компании, Google не застрахована от «экономических сложностей». Представитель Google отказался от комментариев.
  • С начала 2022 года акции Alphabet упали на 21,36% на фоне общего спада в ИТ-отрасли, отмечает CNBC. Темпы роста выручки компании замедлились в первом квартале до 23% по сравнению с годом ранее.
  • Google — не единственная компания, которая пересматривает планы по набору персонала. Например, Meta (признана в России экстремистской) предупредила команду о «тяжёлых временах» и сокращении найма. Tesla уволит 10% сотрудников, при этом увеличив наём работников с почасовой оплатой.

#новость #google

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35 комментариев
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 SYNACK

Дайверсити менеджеры походу отправятся туда, откуда выползли

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jonewayne

О, у нас был такой опыт в интернациональной компании. Наняли, потом на место одного азиата во главе компании пришёл другой, не такой терпимый ко всей этой толерастии, и расформировал весь diversity отдел.

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Стерлядка Вяленая

Там им и место)

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Dmitry Pasyutin

Айти сдувается?

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Alexey QuQu

Все что было раздуто рано или поздно сдувается

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jonewayne

С животом это тоже работает? :(

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Бублик

С инфляцией под 20% может и сработает

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jonewayne

К счастью для меня и к несчастью для моего живота, инфляция 20% никак не скажется на моей продуктовой корзине))

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Герман Воронов

Неа

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Стерлядка Вяленая

С животом наоборот - все, что было сдуто, с годами раздувается)

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AlexanderAPS

Айти не сдуется

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SYNACK

Недвижка не падает

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Олег Павлов

Недвижка и правда не падает в моменте, а растет, первичка в первую очередь

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Стерлядка Вяленая

Когда-то про юристов-экономистов тоже говорили, что они будут всегда в почете, пока туда не ринулось пол страны. Сейчас также с айти.

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Прогрессивный Данила

Айти создает продукт, так что пока будет кому его продавать - айти будет нужно. И пока вместо программистов не будут работать ИИ(ндусы)

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Герман Воронов

Так сказали же: сосредоточатся на найме инженерных должностей )

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Pavel Petel

В ковид набрали больше, чем сейчас надо.

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Александр Соколов

Больше "эффективных менеджеров" ?)))

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Юрий Коршев

Наоборот. Будут больше нанимать кодеров и меньше менеджеров.

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Герман Воронов

Там так-то и большинство менеджеров - кодеры

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Angelica

главное что не о сокращении,а о прекращении найма

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Petr Razdorov

да, кстати, сейчас такое редкость

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Pavel Pavel

Не о прекращении найма, а о замедлении его темпов

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Вадим Д.

Любопытно, что за «другие важные должности»? При таком объёме сотрудников сокращение найма неудивительно, в общем-то.

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Бублик

В топовом комментарии же ответили что за другие важные должности)

Дайверсити менеджеры
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Юрий Б.

Больше кодеров в надежде, что 9 кодеров осилят проект за месяц, когда одному кодеру на это нужно 9 месяцев.

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Holy Carrot

Найм замедляется. А увольнения ускоряются?

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Grigoriy Malyshev

уууу запод повалился
не то, что наш православный вк - рекламирует расширение штата у всех подряд ютуберов

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Антон Штадлер

Ну вообще в РФ, как и Европе в целом, рынок ещё раньше просел

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Бублик

У нас немного другие причины были изначально, до февраля ничего такого не наблюдалось

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Daniil Levi

Верните деньги за Адвордс!

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Герман Воронов

У царьграда просите )

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Антон Штадлер

Крупные компании в США довольно четко поняли посыл ФРС: перестать раздувать и без того перегретый рынок вакансий в США, чтобы снизить потребительский спрос хотя бы в части сегментов

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Псков Бурито

Найм тормозят потому что не знают куда развиваться. Не знаешь куда развиваться инженеры тоже нахер не нужны. Единственное кого сейчас должны привлекать компании за любую цену - это продакт менеджеров

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Администратор Аккаунта

Ну што, когда ВК выкупит Google ?

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