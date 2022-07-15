Инфографика: увольнения в ИТ-компаниях с начала 2022 года Статьи редакции
Они затронули больше 83 тысяч человек.
- Стартап TrueUp отслеживает увольнения в ИТ-секторе и ежедневно обновляет график компаний, которые объявили о сокращениях. На него обратил внимание Telegram-канал The Edinorog.
- По данным TrueUp, которые приводит TechCrunch, с начала 2022 года более 117 компаний-«единорогов» объявили о сокращениях. Больше всего — в финтехе, криптовалютных проектах и сфере недвижимости.
- Летом 2022 года об увольнениях, в частности, объявили Arrival Дениса Свердлова, Coinbase, OpenSea. Больше всего сокращения затронут в том числе Tesla — на 3-3,5%, по подсчётам TrueUp, это около 3500 человек.
- TrueUp собирает данные по открытым источникам, а также по сообщениям сотрудников. Под графиком можно посмотреть список компаний, сколько человек они уволили и когда. У некоторых компаний оценить масштаб сокращений не удалось.
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Картина неприятная, конечно, но не катастрофическая. Многие отрасли гораздо более массовые сокращения переживают. И потом: тут говорится о сокращениях, но эти люди потом идут куда-то работать, т.е. постоянные рокировки и перетекания кадров, это нормально. Да, какой-то % вынужденно сменит профессию или временно найдёт работу, чтобы "перебиться", но, думаю, % этот очень невелик.