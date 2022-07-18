Apple замедлит наём сотрудников и сократит расходы в 2023 году — Bloomberg Статьи редакции
При этом компания не отказывается от запуска новых продуктов и гарнитуры смешанной реальности, говорят источники.
- Apple планирует сократить расходы в некоторых подразделениях, чтобы справиться с потенциальным экономическим спадом, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в компании.
- Изменения коснутся не всех команд, Apple по-прежнему планирует «агрессивный график запусков» в 2023 году. В том числе компания не отказывается от планов представить гарнитуру смешанной реальности, над которой работает с 2015 года.
- В мае 2022 года разработчики компании представили первую версию гарнитуры совету директоров. Apple планировала начать продажи в 2023 году по ценам от $2000, говорили источники Bloomberg.
- О сокращениях найма из-за экономического кризиса предупреждала Meta (признана в России экстремистской) и Google. Руководство Tesla решило уволить 10% сотрудников, при этом увеличив наём работников с почасовой оплатой.
- Стартап TrueUp отслеживает увольнения в ИТ-секторе и ежедневно обновляет график компаний, которые объявили о сокращениях. Например, летом 2022 года об увольнениях, объявили Arrival Дениса Свердлова, Coinbase, OpenSea.
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а можно Годзиллу пораньше? нахуя нам ждать 3 года
Даа, оптимистично, ничего не скажешь.🤣
Второе пришествие.
Apple просрал все что можно. Разница между моделями настолько мизерная, что можно смело пропустить пару upgrad-ов.. нет смысла покупать. Цена уже на пике, выше хер поднимишь. Ни сервисов, ни услуг, нихера не развивают. Не переживут 2030
Да. Именно так выглядит чарт доходов компании которая все просрала. 😂
Стратегия Apple не в разнице в моделях, а в точке пользователя к созданию экосистемы продуктов. Купил ты смартфон. Понравилось. Купил наушники, планшет и ноутбук
А что случилось?
Кризис который Рэй Далио предсказывал ещё в 2018 году
кто-то распечатал слишком много денег
В России стали меньше покупать технику от Apple.
Эпл: вводит оптимизацию, чтобы сохранить целевой уровень прибыли
Люди: эпл начинает экономить, чтобы пережить кризис
Кеш на счетах: wtf?
Ну, судя по тому, что в базовые макбуки зажали чип распаять, расходы уже сокращают
А ещё там активное охлаждение зажали добавить. На то он и базовый
Скорее всего что бы люди брали более дорогую комплектацию. Хотя имидж это немного подорвало.
Apple только не бросайте русификацию продуктов для россиян..
Не бросят, если в их стратегии р. язык связан с регионом, а не страной (условный СНГ).
По крайней мере, apple слишком капиталистичны, чтобы просто бросить этот рынок (имхо)
так вот для кого вводились беспрецедентные меры поддержки для иностранных ит-специалистов!