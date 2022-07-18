Карьера
Маша Цепелева

Apple замедлит наём сотрудников и сократит расходы в 2023 году — Bloomberg Статьи редакции

При этом компания не отказывается от запуска новых продуктов и гарнитуры смешанной реальности, говорят источники.

  • Apple планирует сократить расходы в некоторых подразделениях, чтобы справиться с потенциальным экономическим спадом, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в компании.
  • Изменения коснутся не всех команд, Apple по-прежнему планирует «агрессивный график запусков» в 2023 году. В том числе компания не отказывается от планов представить гарнитуру смешанной реальности, над которой работает с 2015 года.
  • В мае 2022 года разработчики компании представили первую версию гарнитуры совету директоров. Apple планировала начать продажи в 2023 году по ценам от $2000, говорили источники Bloomberg.
  • О сокращениях найма из-за экономического кризиса предупреждала Meta (признана в России экстремистской) и Google. Руководство Tesla решило уволить 10% сотрудников, при этом увеличив наём работников с почасовой оплатой.
  • Стартап TrueUp отслеживает увольнения в ИТ-секторе и ежедневно обновляет график компаний, которые объявили о сокращениях. Например, летом 2022 года об увольнениях, объявили Arrival Дениса Свердлова, Coinbase, OpenSea.

#новость #apple

1113 просмотров
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71 комментарий
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 John Preobrazhensky

2021 Пандемия
2022 Украина
2023 Кризис
2024 Астероид
2025 Годзилла

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Заходил вчера

а можно Годзиллу пораньше? нахуя нам ждать 3 года

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1 комментарий
Илья Попов

Даа, оптимистично, ничего не скажешь.🤣

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Василий Степанофф

Второе пришествие.

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Псков Бурито

Apple просрал все что можно. Разница между моделями настолько мизерная, что можно смело пропустить пару upgrad-ов.. нет смысла покупать. Цена уже на пике, выше хер поднимишь. Ни сервисов, ни услуг, нихера не развивают. Не переживут 2030

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Dimitri

Да. Именно так выглядит чарт доходов компании которая все просрала. 😂

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Котик Котиков

Стратегия Apple не в разнице в моделях, а в точке пользователя к созданию экосистемы продуктов. Купил ты смартфон. Понравилось. Купил наушники, планшет и ноутбук

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3 комментария
Александр Св-Ко

А что случилось?

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Марат Яз

Кризис который Рэй Далио предсказывал ещё в 2018 году

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1 комментарий
Таир Бакиев

кто-то распечатал слишком много денег

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5 комментариев
Илья Волочков

В России стали меньше покупать технику от Apple.

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Deni Feni

Эпл: вводит оптимизацию, чтобы сохранить целевой уровень прибыли

Люди: эпл начинает экономить, чтобы пережить кризис

Кеш на счетах: wtf?

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Andre Macareno

Ну, судя по тому, что в базовые макбуки зажали чип распаять, расходы уже сокращают

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Котик Котиков

А ещё там активное охлаждение зажали добавить. На то он и базовый

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1 комментарий
Dimitri

Скорее всего что бы люди брали более дорогую комплектацию. Хотя имидж это немного подорвало.

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Марат Яз

Apple только не бросайте русификацию продуктов для россиян..

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Deni Feni

Не бросят, если в их стратегии р. язык связан с регионом, а не страной (условный СНГ).
По крайней мере, apple слишком капиталистичны, чтобы просто бросить этот рынок (имхо)

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42 комментария
Grigoriy Malyshev

так вот для кого вводились беспрецедентные меры поддержки для иностранных ит-специалистов!

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