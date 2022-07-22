«Работа.ру» запустила стримы с топ-менеджерами и HR-специалистами — на них соискатели могут общаться с работодателями Статьи редакции
Это позволит быстрее закрывать вакансии на сайте, считают в компании.
- «Работа.ру» запустила прямые эфиры с помощью платформы Watchers, они доступны на сайте live.rabota.ru, рассказали в компании.
- На стримах специалисты будут рассказывать про свою работу и компанию, трудоустройство, переквалификацию, перспективные профессии и другое. К трансляции может присоединиться любой желающий и задать вопросы о компании, вакансиях и другом.
- В «Работа.ру» пояснили vc.ru, что такие прямые эфиры помогут бизнесу наладить коммуникацию с соискателями и улучшить HR-бренд компании, а специалистам — узнать ситуацию на рынке труда и понять, подойдёт ли им эта работа.
- С помощью трансляций сервис надеется повысить количество откликов на вакансии и просмотры страниц работодателей, а также быстрее закрывать вакансии на сайте. По мнению «Работы.ру», во время прямого эфира пользователи напрямую могут общаться с работодателем вместо, например, отклика на вакансию и ожидания ответа.
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С эйчарами и так-то лучше общаться по минимуму, - деревянные почти все, - а тут ещё стримиться с ними предлагают.
плюсую, большая часть с завышенным чсв
некомпетентные.
Ну можно в морской бой поиграть
не думаю что о работе в компании будут рассказывать правдиво,смысла в этих стримах для соискателей осбого не вижу
Теории заговора уже не в моде? Видишь человека на таком стриме – сразу выкинуть его резюме, ибо тратит время на всякую чушь)
Так и нас собесах не рассказывают всей правды))
Лучше бы запустили стримы с предполагаемого рабочего места — с эффектом присутствия. Чтобы сразу было видно что за атмосфера, лютый адЪ там или приемлемо. Да и состояние здания/кабинета и предполагаемых коллег оценить сразу (-:
Лайв камеру на монитор и с микрофоном))) в думе бы такое, ох поржать можно было бы
Слишком рисково распугать всех соискателей)
"надеется повысить количество откликов" а нынче проблема с откликами? Или откликов нет потому что зарплаты ниже чем у курьеров?
Читая VC тока ради комментариев к постам
Работа.ру возглавляет чел, который раньше продавал автозапчасти. Чтобы вы понимали откуда такой идиотизм.
я представляю эти стримы, и как стыдно будет специалистам врать, как классно на их работах
Наконец-то топ-менеджерам будет чем заняться
Надеюсь токены не добавят, а то HR-специалисты вспомнят свою прошлую работу, еще и раздеваться могут начать.