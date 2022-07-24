Что делают айтишники, которые уехали из Беларуси и попали под сокращение уже за границей? Некоторые находят — и довольно быстро — работу за рубежом, часто в компаниях с белорусскими корнями. Но кто-то вынужден вернуться в Беларусь. Несколько историй приводит dev.by.

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Источник: ПСЖР

Переехал в Грузию — компания перестала получать инвестиции и закрылась

Работаю в геймдеве. Директор был против, чтобы мы уходили на удалёнку и никак не отреагировал на начало «военной операции». Вся команда была возмущена — тогда он соблаговолил отпустить нас на ремоут. Я переехал в Грузию.

Уже после моего переезда компания перестала получать инвестиции и закрылась. Директор просил доработать хотя бы месяц, обещал выплатить зарплаты. В итоге их не выплатили — месяц мы работали бесплатно.

Я решил подождать пару недель и, если не станет лучше, искать новую работу. Через две недели написал рекрутёру, который год звал меня на собеседование. Его компания как раз активно нанимала людей не из Беларуси и не из России. Через две недели уже вышел на новую работу. Остался в Грузии.

Поиски работы в Польше заняли две недели

Работала в уже печально знаменитой WannaPlay. Компания перевозила всех желающих, а спустя пару месяцев после переезда начала массовые сокращения. Я оказалась без работы в Польше.

Оказалось, что найти новую работу несложно. Белорусские компании часто предпочитают взять кандидата, который уже обосновался за границей (не надо тратиться на визы и релокейт из Беларуси). От таких компаний я получила несколько офферов и устроилась на новое место. Поиски заняли около двух недель.

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Перевезли сеньора — и уволили с испытательного срока

Живу в Варшаве. Компания (уже бывшая) компенсировала расходы на переезд и дала €700 подъёмных.

Незадолго до переезда я пришёл в эту компанию на испытательный срок на позицию Senior Bussiness Analyst. После начала «военной операции», в марте, нам объявили, что все испытательные сроки досрочно успешно пройдены.

Но потом была работа на проекте, которая у меня не слишком хорошо получалась, и размолвка с руководителем. В конце апреля — уже в Польше — я стал чувствовать, что меня хотят уволить.

30 апреля назначили митинг с подведением итогов моего испытательного срока (хотя раньше, как я уже говорил, в компании объявили, что все «испыты» успешно пройдены). На митине озвучили какие-то цифры и рейтинги, которые означали, что «испыт» я не прошёл. Возможно, реальная причина была в срыве нескольких проектов из-за «операции» и моя сеньорская зарплата.

Новую работу искал меньше месяца, через LinkedIn. Варианты были в основном от компаний с белорусскими корнями или с большим количеством русскоязычных сотрудников. С украинскими компаниями не пересекался. Было несколько запросов от польских работодателей, но до собесов не дошло.

Итог: один оффер от продуктовой международной компании с офисом в Минске и полуоффер от белорусского аутсорса (с условием ещё одного собеса с заказчиком). Конечно, выбрал продукт. Зарплата (гросс) — €4200, в Беларуси была (нетто) — $3200.

Сложилось впечатление, что локация в Польше вызывает больший интерес со стороны работодателей из Европы, чем локация в Беларуси. Вариант возвращения в Беларусь я никогда не рассматривал.

Уволили через три недели в Польше — вернулась в Беларусь

Я работала в маркетинговом отделе небольшой ИТ-компании. О переезде задумывалась ещё с самого начала 2022 года, а после 24 февраля поговорила с руководителем и получила добро на релокейт. В мае уехала в Польшу.

Через полторы недели после переезда мне сказали, что компания частично отказывается от SMM — и меня отправляют на помощь маркетологу. Это был первый звоночек.

Ещё полторы недели я занималась не своими задачами, после чего мне сказали: «у тебя две-три недели до увольнения». До переезда мне ничего не говорили, не было никаких претензий к моей работе. Причину увольнения толком не объяснили: «Ну да, некрасиво получилось, но ничего не поделаешь».

Я доработала три недели, уволилась и вернулась в Беларусь. С поиском работы пока сложно, хотя собеседования случаются.

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