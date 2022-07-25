«Яндекс» полностью возобновил наём сотрудников Статьи редакции
Ограничения действовали с конца февраля, теперь в компании открыто около 2000 вакансий.
- Больше всего вакансий в «Поиске» и рекламных технологиях — 835. На втором месте группа, в которую входят «Такси», «Доставка», «Еда», «Лавка» и «Маркет» — 624.
- В компании 476 вакансий бэкенд-разработчиков. Также компания ищет менеджеров проектов, аналитиков, дизайнеров и маркетологов.
- Вакансии открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске и в офисах «Яндекса» за рубежом.
- «Яндекс» приостановил наём 28 февраля 2022 года. Через месяц компания частично сняла ограничения и начала нанимать ведущих разработчиков. До начала «спецоперации» в компании было 949 вакансий.
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Так сейчас иметь в резюме строчку в Яндексе с датой работы после февраля 2022 - это зашквариться, оно себе дороже выйдет потом
Как забавно вышло, что раньше это был повод для гордости, а теперь позорище)
что ты несешь?
Бред, это просто работа.
Не позор конечно, но привлекательность яндекса теперь на уровне любых других компаний рф.
Раньше он вывозил на легенде о том, что это типа российский гугл, но после того как стало ясно, что бизнеса за пределами рф у него нет, и соответственно никаких релокаций для сотрудников не предполагается, работать там уже нет смысла. Проще в сбер - там платят больше, работы меньше и процесс трудоустройства проще (не надо ботать литкод и собеседоваться 5 раз в течение месяца с разными людьми)
(этот хитрец просто хочет, чтобы мы не ломанулись в яндекс занимать рыбные места, не ведитесь пацаны)
Ого, почему так много минусов? Когда это стало нормальным приносить пользу и деньги корпорации, которая все последние годы формировала инфополе десятков миллионов граждан РФ в ключе нужном такому государству? Зато во всех грехах можно обвинить первый канал с дневной аудиторией в 1% населения РФ против главной страницы Яндекса с их аудиторией в ~28% населения.
Это либо лицемерие, либо биполяр очка на словах быть против войны, ненавидеть киселевых, соловьевых за распространение пропаганды на в 28+ раз меньшую аудиторию, и при этом работать на яндекс
ок, пойду объясню голодным детям
Если вы моралист, работа в любой крупной корпорации - зашквар. А если за деньгами, людей напрямую не калечишь на работе - уже норм
а яндекс курьером тоже зашквар?
Я согласен. Нужно быть человеком очень пластичных моральных качеств (сейчас в особенности, хотя уже некоторое время и прежде), чтобы не считать работу в Яндексе зашкваром.
А тебя, Миша, туда никто и не зовёт))
Можно узнать в чем зашквар?
Таки проектом с кучей юзеров он быть не перестал и он как был возможностью поэкспериментировать at large scale, так и остался
Это же не ВК.
Яндекс пока еще не позор
Позорище у тебя только в голове. Яндекс, как был одной из лидирующих ИТ-компаний на СНГшном пространстве, так и остается. Плюс у них очень хорошая внутренняя школа для ИТшников.
Тебя там на собесе отбрили, что так зло к ним?
Если говорить про практическую плоскость, рядовых разрабов и т.д. со строчкой Яндекса в резюме вряд ли будут кэнцеллить при поиске работы за границей, тем более если не занимался новостной платформой, а вот менеджмент и тем более топ-менеджмент могут.
Знакомый знакомого в прошлом месяце получил от них "оффер мечты" ))) сказать, что он офигел от него - ничего не сказать
никаких плюшек (акционы или как там у них было), зп ниже рынка, даже Алису колонку зажали
зато когда им отказал - перезвонили со словами "Вы ЧО, это же Яндекс!!!"
Ого, знакомый знакомого, неизвестная должность и оффер, очень показательный кейс
А он им «хуяндекс»
А мне наоборот говорили, что они предлагают выше рынка сейчас и чуть ли не входной бонус в лям, но это речь про сеньора была
у меня так же было в ВТБ и Газпромбанке. После отказа перезванивают и верещат "Ты чо!? В смысле отказался? Мы бренд! Мы лидеры рынка!"
Какие эпичные сказки ) но Курьерам и так это всё не положено)
О, как знакомо. В прошлом году торговался с ними и конкурентом, получив одновременно офферы — так они, зная альтернативу, пытались предложить на ₽100к в месяц меньше и искренне удивлялись, когда не согласился.
это наверно вопрос к компетенциям знакомого скорее)
Даже колонку зажали - эт, конечно, трагедия)
А так - солидарен
Оказывается, бренды сами по себе слабы; бренды брендами делают люди)
ну зп в Яндексе по-умолчанию идет ниже рынка, опционы закрывали вопрос лишь на растущем рынке. Поэтому на конференциях и выступает так много людей, у которых значится строчка "ex-Яндекс", поскольку именно она дала им хороший буст к зарплате на новом месте или в своем проекте.
«Яндекс полностью возобновил наё* сотрудников»
Не понимаю большинство комментаторов, утверждающих, что Яндекс, мэйл (простите, вк), уаз, камаз, магнит - нужное подчеркнуть - зашквар. Разве первая проблема РФ не в низких уровнях дохода населения? Конечно, давайте закроем все эти стремные провластные конторки, зачем нам эти так называемые рабочие места. А ещё лучше всем 140 миллионам человек взять - и релоцироваться.
Короче, рабочие места, не связанные с бюрократическим аппаратом - всегда хорошо для экономики.
У всех может быть своё мнение и взгляд на эту ситуацию. В любом случае новость позитивная.
Хоспаде, да тут из комментаторов многие вообще в РФ не живут, они могут что угодно зашкваром считать
а что случилось с прошлыми сотрудниками, если потребовалось столько новых? 🥹
А это – маленький секретик 🤐
Разочаровались в компании и свалили на вакансии с зп по рынку или выше. Нельзя просто так „говорить“ на одних хуралах про существенное повышение зп, а повышать в конечном итоге на 3%.
Адекватные сотрудники такие финты не поняли, и по-тихоньку валят. Нет смысла сидеть в Яндексе на 250 тыс, если на рынке тебе 400-450 тыс. нетто дают.
Ах да, ещё и нет смысла отрабатывать 4 года за опционы теперь.
А увольнение приостановил, надеюсь?
главное, чтоб сливы приостановили
символично )
Зашёл, чтобы почитать в комментариях, почему это очень плохая новость, и насколько гибким может быть сознание отдельных личностей)))
Замечательная новость, я считаю, кто хотел сможет откликнуться, а кто не собирался и так мимо пройдёт.
Зачем нужны сотрудники, если сесрвисы не развиваются?
Я не эксперт, но, возможно, чтобы развивать сервисы?
Ааа вот почему тех. поддержка я.почты, причем платной версии, игнорит обращение по несколько месяцев.
щас бы послушать всех этих комментаторов в каком не зашкваре они сами соучаствуют
"в «Поиске» и рекламных технологиях — 835"
Действительно, давненько не вкорячивали ещё один блок директа. А то слишком много органики стало, ага.