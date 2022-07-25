Карьера
Маша Цепелева

«Яндекс» полностью возобновил наём сотрудников Статьи редакции

Ограничения действовали с конца февраля, теперь в компании открыто около 2000 вакансий.

  • Больше всего вакансий в «Поиске» и рекламных технологиях — 835. На втором месте группа, в которую входят «Такси», «Доставка», «Еда», «Лавка» и «Маркет» — 624.
  • В компании 476 вакансий бэкенд-разработчиков. Также компания ищет менеджеров проектов, аналитиков, дизайнеров и маркетологов.
  • Вакансии открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске и в офисах «Яндекса» за рубежом.
  • «Яндекс» приостановил наём 28 февраля 2022 года. Через месяц компания частично сняла ограничения и начала нанимать ведущих разработчиков. До начала «спецоперации» в компании было 949 вакансий.

#яндекс #новость

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109 комментариев
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 Деда Миша

Так сейчас иметь в резюме строчку в Яндексе с датой работы после февраля 2022 - это зашквариться, оно себе дороже выйдет потом

Как забавно вышло, что раньше это был повод для гордости, а теперь позорище)

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Александр Св-Ко

что ты несешь?

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11 комментариев
Petr0vich71

Бред, это просто работа.

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14 комментариев
Ddd

Не позор конечно, но привлекательность яндекса теперь на уровне любых других компаний рф.
Раньше он вывозил на легенде о том, что это типа российский гугл, но после того как стало ясно, что бизнеса за пределами рф у него нет, и соответственно никаких релокаций для сотрудников не предполагается, работать там уже нет смысла. Проще в сбер - там платят больше, работы меньше и процесс трудоустройства проще (не надо ботать литкод и собеседоваться 5 раз в течение месяца с разными людьми)

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18 комментариев
Koiru Zero

(этот хитрец просто хочет, чтобы мы не ломанулись в яндекс занимать рыбные места, не ведитесь пацаны)

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Александр Лесненко

Ого, почему так много минусов? Когда это стало нормальным приносить пользу и деньги корпорации, которая все последние годы формировала инфополе десятков миллионов граждан РФ в ключе нужном такому государству? Зато во всех грехах можно обвинить первый канал с дневной аудиторией в 1% населения РФ против главной страницы Яндекса с их аудиторией в ~28% населения.

Это либо лицемерие, либо биполяр очка на словах быть против войны, ненавидеть киселевых, соловьевых за распространение пропаганды на в 28+ раз меньшую аудиторию, и при этом работать на яндекс

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2 комментария
Хозяин

ок, пойду объясню голодным детям

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3 комментария
varchar

Если вы моралист, работа в любой крупной корпорации - зашквар. А если за деньгами, людей напрямую не калечишь на работе - уже норм

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2 комментария
Denis Popov

а яндекс курьером тоже зашквар?

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3 комментария
Император Нолимоций

Я согласен. Нужно быть человеком очень пластичных моральных качеств (сейчас в особенности, хотя уже некоторое время и прежде), чтобы не считать работу в Яндексе зашкваром.

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Слон Слонович

А тебя, Миша, туда никто и не зовёт))

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reazzon

Можно узнать в чем зашквар?

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Andre Macareno

Таки проектом с кучей юзеров он быть не перестал и он как был возможностью поэкспериментировать at large scale, так и остался

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Иван Иванов

Это же не ВК.
Яндекс пока еще не позор

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Pavel Pavel

Позорище у тебя только в голове. Яндекс, как был одной из лидирующих ИТ-компаний на СНГшном пространстве, так и остается. Плюс у них очень хорошая внутренняя школа для ИТшников.
Тебя там на собесе отбрили, что так зло к ним?

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Ildarkin

Если говорить про практическую плоскость, рядовых разрабов и т.д. со строчкой Яндекса в резюме вряд ли будут кэнцеллить при поиске работы за границей, тем более если не занимался новостной платформой, а вот менеджмент и тем более топ-менеджмент могут.

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1 комментарий
Александр Соколов

Знакомый знакомого в прошлом месяце получил от них "оффер мечты" ))) сказать, что он офигел от него - ничего не сказать
никаких плюшек (акционы или как там у них было), зп ниже рынка, даже Алису колонку зажали

зато когда им отказал - перезвонили со словами "Вы ЧО, это же Яндекс!!!"

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Семен Смирнов

Ого, знакомый знакомого, неизвестная должность и оффер, очень показательный кейс

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2 комментария
Деда Миша

А он им «хуяндекс»
А мне наоборот говорили, что они предлагают выше рынка сейчас и чуть ли не входной бонус в лям, но это речь про сеньора была

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4 комментария
Aleksandr A

у меня так же было в ВТБ и Газпромбанке. После отказа перезванивают и верещат "Ты чо!? В смысле отказался? Мы бренд! Мы лидеры рынка!"

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6 комментариев
Сергей Д.

Какие эпичные сказки ) но Курьерам и так это всё не положено)

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1 комментарий
Дмитрий Иванов

О, как знакомо. В прошлом году торговался с ними и конкурентом, получив одновременно офферы — так они, зная альтернативу, пытались предложить на ₽100к в месяц меньше и искренне удивлялись, когда не согласился.

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Pavel Pavel

это наверно вопрос к компетенциям знакомого скорее)

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Secreted C

Даже колонку зажали - эт, конечно, трагедия)

А так - солидарен
Оказывается, бренды сами по себе слабы; бренды брендами делают люди)

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5 комментариев
Alex

ну зп в Яндексе по-умолчанию идет ниже рынка, опционы закрывали вопрос лишь на растущем рынке. Поэтому на конференциях и выступает так много людей, у которых значится строчка "ex-Яндекс", поскольку именно она дала им хороший буст к зарплате на новом месте или в своем проекте.

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ВК

«Яндекс полностью возобновил наё* сотрудников»

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varchar

Не понимаю большинство комментаторов, утверждающих, что Яндекс, мэйл (простите, вк), уаз, камаз, магнит - нужное подчеркнуть - зашквар. Разве первая проблема РФ не в низких уровнях дохода населения? Конечно, давайте закроем все эти стремные провластные конторки, зачем нам эти так называемые рабочие места. А ещё лучше всем 140 миллионам человек взять - и релоцироваться.
Короче, рабочие места, не связанные с бюрократическим аппаратом - всегда хорошо для экономики.

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ЯжПрограммист

У всех может быть своё мнение и взгляд на эту ситуацию. В любом случае новость позитивная.

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Какой-то никнейм

Хоспаде, да тут из комментаторов многие вообще в РФ не живут, они могут что угодно зашкваром считать

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Dennis Prochko

а что случилось с прошлыми сотрудниками, если потребовалось столько новых? 🥹

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Вадим Д.

А это – маленький секретик 🤐

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Marie Jane23

Разочаровались в компании и свалили на вакансии с зп по рынку или выше. Нельзя просто так „говорить“ на одних хуралах про существенное повышение зп, а повышать в конечном итоге на 3%.
Адекватные сотрудники такие финты не поняли, и по-тихоньку валят. Нет смысла сидеть в Яндексе на 250 тыс, если на рынке тебе 400-450 тыс. нетто дают.
Ах да, ещё и нет смысла отрабатывать 4 года за опционы теперь.

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1 комментарий
Евгений Старцев

А увольнение приостановил, надеюсь?

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Amanda

главное, чтоб сливы приостановили

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1 комментарий
Timur Karimbaev

символично )

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Марат Булатов

Зашёл, чтобы почитать в комментариях, почему это очень плохая новость, и насколько гибким может быть сознание отдельных личностей)))

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Слон Слонович

Замечательная новость, я считаю, кто хотел сможет откликнуться, а кто не собирался и так мимо пройдёт.

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Псков Бурито

Зачем нужны сотрудники, если сесрвисы не развиваются?

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varchar

Я не эксперт, но, возможно, чтобы развивать сервисы?

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1 комментарий
Кирилл Виноградов

Ааа вот почему тех. поддержка я.почты, причем платной версии, игнорит обращение по несколько месяцев.

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неформат

щас бы послушать всех этих комментаторов в каком не зашкваре они сами соучаствуют

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Слегка Придурковатый

"в «Поиске» и рекламных технологиях — 835"

Действительно, давненько не вкорячивали ещё один блок директа. А то слишком много органики стало, ага.

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