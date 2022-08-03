«АвтоВАЗ» предложил сотрудникам завода в Ижевске 5-7 окладов за добровольное увольнение Статьи редакции
Простой на заводе продолжается больше пяти месяцев, в компании объясняют меры кризисом в поставке комплектующих для Lada Vesta.
- «АвтоВАЗ» предложил сотрудникам завода «Лада Ижевск», выпускающего Lada Vesta, выплату нескольких окладов, дополнительную материальную поддержку и помощь в трудоустройстве при добровольном увольнении. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу производителя.
- Компания предлагает семь средних зарплат работникам предпенсионного возврата для досрочного выхода на пенсию и пять зарплат — всем остальным. Выплату можно заменить на 12 МРОТ. Также «АвтоВАЗ» продлит оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до конца 2023 года или до достижения ребенком четырёх лет.
- Производитель готов оплатить переобучение сотрудников на новые профессии, нужные на рынке труда Ижевска и Удмуртии, и помочь им найти работу после переобучения. На ижевском автозаводе планируется выпускать новый автомобиль.
- Массовых сокращений не планируется, заверили в компании. Меры назвали «поддержкой для обеспечения занятости и повышения максимальной загрузки предприятия на фоне продолжающегося кризиса в поставке комплектующих для Lada Vesta и приостановки производства автомобилей этого семейства».
- Первичная профсоюзная организация ижевского «АвтоВАЗа» в конце июля обращалась к Путину из-за неопределённых перспектив занятости, пятимесячного простоя и планов руководства группы перенести сборку Lada Vesta в Тольятти, пишет издание.
- 30 июля премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов сообщил, что окончательные решения по персоналу примут в августе-сентябре 2022 года.
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За полгода встали с колен на четвереньки 👌
с пола не упадешь, стабильно никак это тоже стабильно))) Так что еще есть к чему стремиться. )
можно так о всей стране сказать
Берите. Купите женам/детям iphone. А виноват во всем запад. И Америка 😁
Если про айфон не шутка, то это показывает как россияне к финансовой грамотности относятся)
Враги всегда в Америке
Не за увольнение, а за отрицательное трудоустройство ☝️
"Высвобождение" же
Я правильно понимаю, это программа правительства по импортозамещению автомобильного рынка? Сокращения рабочих? Вот это такая вот поддержка гражданам и промышленности. Где они их потом искать будут? Мне казалось в такое время надо наоборот как можно активней все начинать делать, каки-то лаборатории создавать, исследовательские центры, а людей надо удержать любой ценой, потому что через год уже не найдешь никакого. У меня на соседнем заводе года два назад начали аж всех пенсионеров обзванивать, работать некому в области микроэлектронники. И вообще о каким там расходах речь идет? У нас у полковника 6 ярдов в квартире находят, все правительство живет как шейхи, а они собираются копейки какие-то экономить.
Пенсионеров в область микроэлектроники? Земля нам пухом
В компании, где работает мой друг, исследовательский отдел выделен в отдельное юрлицо и т.к. это область фармы, то под санкции они не попали. Однако иностранные партнёры отказываются поставлять необходимое, т.к. что-то около 1,5% держит одна гос.структура. Не проблема, решили в компании и обратились к этой гос.структуре, чтобы эту часть выкупить по рыночной цене и спокойно продолжить работать. "Хрен вам" - ответила гос.структура и решила ломить цены и ставить бюрократические проволочки.
Активней никто ничего не будет делать, ведь цели развития страны не стоят. Да и кто будет делать, если государство всё подминает под себя, а затем ставит на посты людей верных, но некомпетентных?
Автомобильная промышленность умерла. Уехали хранцузы и забрали ее с собой. Смирись.
Все по делу! :)
Отчасти соглашусь, но проблема в отрасли не изза дефицита синих воротничков и рядом идущих (тот же инженерный состав), проблема в управлении процессом локализации.
Когда менеджмент/акционеры иностранные - они свои правила игры диктуют, это очень серьёзно сказывается на локализации.
А стратегически большие игроки легко задавят демпингом, предложив в тендере цену ниже.
Поэтому локализация должна была быть вынужденным шагом, а не технико-экономически обоснованным.
Прикол в том, что если сейчас сокращаемым работникам выплатить по 7 окладов, то власти ещё и отчитаются о невероятном росте доходов россиян в 2022 году )))) вереница побед одним словом
Санкции не работают, хуле
Какое-то у нас руководство не просто бездарное, а преступно бездарное. Ни на что вообще не способны, может в доспецоперационное время это как-то не сильно заметно было, люди самостоятельно выкручивались, а теперь просто караул. Знаете, бывает говорят "за что не возьмется, все проваливается", а у нас даже "взяться" неспособны. Полная профнепригодность. Живут как дикие животные, одним днем, хотя вон даже у тех разума хватает нору к зиме вырыть, а эти вообще полный Нуль. Я конечно знал, что это плохо когда лояльных жуликов и проходимцев расставляют на ключевые позиции, но не представлял, что это столь разрушительно. Допустим вот взять роскосмос, если уж тамошнему руководству ума хватило квартирку в полъярда прихватить как Рогозину, то человек не будет откровенно глупых, вредительских решений принимать, однако я недооценил, ошибся.
Там просто система выстроена такая. Забавно, что она протухла значительно быстрее чем советская.
Чего говорить о правительстве, если многие бюджетные конторы работают примерно также. День продержаться, да ночь простоять.
Добро пожаловать! "Спецоперация" — это как раз закономерный итог последних 20 лет.
12 МРОТ? Получается, средняя з/п у таких рабочих - 35 тр? Это даже ниже средней зп по Ижевску/Удмуртии
В регионах зарплаты вообще 15-25. И эти люди довольны жизнью. Смотрят Соловьева и молиться на царя батюшку
Это средняя по АвтоВАЗу 😁
Гораздо интересней выглядит оригинал новости
На заводе, который выпускал Lada Vesta, увольняют 90% рабочих
https://auto.mail.ru/article/84880-na-zavode-kotoryij-vyipuskal-lada-vesta-uvolnyayut/
Если в ладу теперь не ставят импортное, то почему она вслед за иномарками задрала цены?
Потому что в любом случае все существует не в вакууме. И дорожает даже местное.
Так их сейчас не делаютСтарт серийного производства новой Lada Vesta состоялся в феврале 2022 года. В настоящее время не выпускаются ни первая, ни новая генерация модели, так как АвтоВАЗ не располагает необходимыми деталями.
В сети есть письмо этого завода Путину. Они говорят о том, что не могут запуститься, тк 60% сырье импортное.
Смешнявое, кстати, письмо они написали. Прям как в 30-е любили. Про врагов народа и шпийонов.
А киньте ссылку почитать, если можно
https://izhevsk.mk.ru/incident/2022/07/30/sotrudniki-izhevskogo-avtozavoda-napravili-otkrytoe-pismo-prezidentu-s-prosboy-spasti-zavod.html
Возможно конечно у нас станков нет, поэтому любое импортозамещение бессмысленно. Вроде давно еще слышал, что мы разучились делать качественные стали, подшипники разучились делать. С одной стороны олигархи гонят металлы на продажу, с другой стороны даже то что у мели в СССР делать уже делать разучились частично. А какое производство без точных станков? Или как в 30е годы за золото и пшеницу закупать у запада, только так. Что такое качественные стали - это научные институт, экспериментальные заводы. Что такое научные институты - это зарплаты выше средней на протяжение лет так 20, а у нас решили на этом сэкономить, как перед пожарами лесными в 2010 году когда всех лесников посокращали. Вот оно что оказывается, когда министр связи по образованию социолог, руководитель космоса - журналист, а министр обороны - строитель. Не работает такая система, не работает.
В 30-е года не было все на столько ахово. А еще, не просто так были куплены автокар и форд. Потому что они были менее технологичными в сравнении с теми же немецкими производителями.
как скоро перейдём к плановой экономике?
Разве у государства появилась цель, для которой нужен план?
Возможно, на всех просто денег не хватит?🤔 Кто-то 5 окладов возьмёт, а кого-то по статье уволят (выдуманной)...🥺😁
По трудовому кодексу работника можно уволить в связи с сокращением и выплаты кажется за 1 месяц, не помню. Потому предложение взять 5 окладов и свалить выглядит очень привлекательно.
а могут по статье ещё и трудоустроить на мебельном производстве (ФСИН vs IKEA)
Кто будет требоваться АвтоВАЗу сейчас кроме охранников?
Пошли по пути IKEA)
IKEA ушла в светлое будущее, а про автоваз такое сказать не могу)
Не сокращение -"а поддержка до обеспечения занятости" любят у нас новые слова придумывать:)
Ну так любят *издеть, а не мешки ворочать.
Ну хотя бы увольнение на человеческих условиях. Правда, благостное будущее этих рабочих вряд ли ждёт.
Про письмо Путину поржал - 21 век, ничего не меняется.
Никуда мы не перейдем, что Россия наращивает так это средний возраст населения. Сейчас он кажется где-то в районе 42, лет через 5 будет наверное 46. Молодежь под новости про мобилизацию старается любой ценой уехать, семьи с детьми релоцируются. Некому теперь промышленность поднимать. Нет людского ресурса - проели. Советская Россия черпала ковшом молодое население из сел и деревень, земли не хватало, а теперь нет этого, но они все пытаются методами из 30х годов работать. То в Володин вдруг кого-то предателями объявит, то Рогозин 5 колонну призывает искать. С таким подходом как у "этих" можно и себя вдруг в рядах этой колонны на Бутовском полигоне обнаружить.
Сейчас в РФ что-нибудь собирается кроме Lada Degradanta?
Еще Lada Niva Legend в комплектации Classic 2022. И я не шучу.
Заменить своими силами не получается что ли ?
так у нас нет производства станков, мы только собирали из готового, производя на месте только совсемпримитивные вещи. А построить станкостроительные отрасли а следом заводы, а следом востребованное производство практически с нуля очень непросто. У автомобилей куча деталей и без каждой из них автомобиль не получается. Более того, другим странам экономически невыгодно продавать нам средства производства и технологии, выгоднее продавать готовую продукцию
Не все так просто. Даже взять ту же педаль для тормоза - на нее есть авторское право, копировать нельзя. Идиотизм конечно, но это реальность. Если самим делать эту педаль, то опять же надо искать спецов, которых у нас просто нет, и потом строить отдельный завод. Короче безвыходное положение.
А им и не надо. Просто обанкротят и распродадут под ЖК и ТЦ. Рашен бизнес.
Ху из некст русавтопром, УАЗ?
Импортная коробка передач же. Сам знаешь.
Как то щедро
заводчанам на эти деньги жить до открытия новых заводов где пригодятся их навыки. года 4 наверное
Тиккурила предложила своим сотрудникам в Тосно 9 окладов за увольнение и продление ДМС до конца года
Почему не предлагали eight years ?
Так и не понятно сколько увольнять-то планируется
Из начала заметки ощущение что увольняют вообще всех. А потом цитата что массовых сокращений не планируется
Остальных расстреляют
Извините.
Ну хоть что-то работники получат, если уволятся. Но другой вопрос, как будет происходить помощь с трудоустройством и переобучением
Своих, нормальных поувольняют, наберут Недобратьев из бывших республик вообще за копейки и будет всем👆счастье
В стране гвоздей не хватает, а они еще 5-7 окладов дают этим бездельникам! Пущай в бизнес идут, вон сколько импортозамещать надо всего.
Но ведь, в Москве собрались делать москвич. Может внедрить наработки москвича на ладу?
Ольга Бузова совместно с Тимати тоже наверное могли бы вдруг организовать компанию по созданию аналога двигателя РД-180. Но вот вопрос, с какой вероятностью это у них получится? Хотя при всем уровне критики, Собянин в отличии от остальных достаточно жестко решает проблемы и многое (но не все) у него получается. Конечно есть и лютые косяки как например зимний отказ всех телефонов скорой из-за аварии, но в общем у него хотя бы что-то получается. Плюс в России только в Москве можно жить как-то, в провинции одна сплошная кущевка и 90е, причем зарплаты то поменьше даже чем в Кущевке.(это я как человек поживший долгое время и в маленьких городах и в поселках говорю)
Уже обычный комментариий:
А что случилось?
" переобучение сотрудников на новые профессии, нужные на рынке труда Ижевска и Удмуртии" очень любопытно- что за? сёдня идучи на работу видал в цветочном ларьке объяву- требуется дворник. и да, в ижевске.
Надо соглашаться со злом, чтобы его победить.
Не понял, какой кризис в поставках?! Это же отечественный автомобиль, все ж запчасти наши!
Запчасти возвращаются в родную гавань. Дальше хоть камни с неба!
берите пока дают
Хм, а мне говорили что теперь, когда западные автопроизводители ушли, местные начнут вставать с колен.
Видимо следующим аргументом будет то что производство загибается только потому что бизнесмены всё разворовали
Все идёт по плану и санкции только на пользу. Сейчас к эка слезим с игле западных технологий, говорили они…