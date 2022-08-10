Карьера
Влажный каякер

Microsoft призвала команды сократить расходы на сотрудников, обучение и корпоративы — WSJ Статьи редакции

Компания пытается сократить расходы всеми доступными способами.

  • Менеджеры сообщили сотрудникам о различных сокращениях бюджета, рассказали WSJ знакомые с деталями источники. В частности, речь идёт о расходах на деловые поездки, обучение и корпоративные встречи.
  • Например, на одном из недавних пикников для одной из команд Microsoft за еду и напитки платили менеджеры, рассказал один из собеседников. Обычно компания сама покрывала такие расходы.
  • В Microsoft сослались на комментарий своего финансового директора Эми Худ после публикации результатов за четвёртый квартал, который завершился 30 июня 2022 года. По её словам, компания продолжит инвестировать в рост, сохраняя «пристальное внимание к операционному совершенству и дисциплине».
  • По словам источников газеты, на общем собрании в июле Худ призвала сотрудников следить за расходами и дважды подумать, прежде чем предоставлять счета компании.
  • WSJ отмечает, что Microsoft пытается сокращать свои расходы и другими способами. Например, в мае она заявила о замедлении темпов найма в некоторых командах, а в июле — о планах уволить менее 1% персонала.
  • Другие компании ИТ-сектора также пытаются контролировать расходы на фоне высокой инфляции, снижения рекламной выручки и прочих проблем. Например, Robinhood уволит около 23% штата, Oracle, по словам источников, — «сотни сотрудников».
Charles Platiau / Reuters 

#новость #microsoft

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Andy Avramenko

Звучит оч серьёзно, но из 8 лет работы в IBM минимум 6 у нас было это постоянно - все командировки одобряет только CFO (в зависимости от степени жопы - CFO страны / центральной европы / всей европы). Постоянный hiring freeze - бездельника выгнать можешь, а замену взять не сможешь из внешнего мира. Так что не выглядит как супер-мега-кризис.

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Valentin Dombrovsky

В Яндексе для топов подразделений (скажем, Яндекс.Путешествия) поездки бюджетом до $10к. одобрялись автоматически в «тучные» времена.
(Цифра может быть не совсем точной — не помню за давностью лет, но что-то около…)

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Вася Пражкин

Так то в IBM - они стагнируют скока лет уже.

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Andy Avramenko

Согласен, Microsoft с приходом Satya Nadella стал сильно лучше, но всё равно не повод не использовать стандартные практики американских корпораций. Не думаю, что раньше прям все корпоративы оплачивались компанией не глядя.

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Rnatery

Почему замену взять не сможешь?

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Andy Avramenko

Hiring freeze - из соседнего отдела переманить можешь, а с улицы брать никого нельзя. Это ужасная практика, потому что если какой-то менеджер до тебя привёл своего друга, то у тебя два варианта - или мучаться с идиотом или распределить его работу между другими сотрудниками.

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ЯжПрограммист

Прям чувствую как запахло эффективностью!

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Марат Яз

Сатья без ножа режет.

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Вася Пражкин
в июле Худ призвала сотрудников следить за расходами и дважды подумать

Дважды подумать!

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Марат Яз

Главный все равно Сатья

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Вася Пражкин

Следующим этапом он выгонит оставшихся американцев и наймет индусов на удаленке.

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Вася Пражкин
на одном из недавних пикников для одной из команд Microsoft за еду и напитки платили менеджеры

Сократили, так сократили! Или они там жрали в три горла?

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Стратегический ключ

Да скорее на инвесторов работают - типа, мы понимаем, что кризис, вот и антикризисные меры принимаем. Чтобы инвесторы не слишком акции компании распродавали

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Михаил Зеленин

А что случилось?

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Arima B.

Рецессия

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Вадим Д.

Где-то я такое уже видел. Точно: при любой непонятной херне у нас.
Сарказм.

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Valentin Dombrovsky

Дарю идею!

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