Microsoft призвала команды сократить расходы на сотрудников, обучение и корпоративы — WSJ Статьи редакции
Компания пытается сократить расходы всеми доступными способами.
- Менеджеры сообщили сотрудникам о различных сокращениях бюджета, рассказали WSJ знакомые с деталями источники. В частности, речь идёт о расходах на деловые поездки, обучение и корпоративные встречи.
- Например, на одном из недавних пикников для одной из команд Microsoft за еду и напитки платили менеджеры, рассказал один из собеседников. Обычно компания сама покрывала такие расходы.
- В Microsoft сослались на комментарий своего финансового директора Эми Худ после публикации результатов за четвёртый квартал, который завершился 30 июня 2022 года. По её словам, компания продолжит инвестировать в рост, сохраняя «пристальное внимание к операционному совершенству и дисциплине».
- По словам источников газеты, на общем собрании в июле Худ призвала сотрудников следить за расходами и дважды подумать, прежде чем предоставлять счета компании.
- WSJ отмечает, что Microsoft пытается сокращать свои расходы и другими способами. Например, в мае она заявила о замедлении темпов найма в некоторых командах, а в июле — о планах уволить менее 1% персонала.
- Другие компании ИТ-сектора также пытаются контролировать расходы на фоне высокой инфляции, снижения рекламной выручки и прочих проблем. Например, Robinhood уволит около 23% штата, Oracle, по словам источников, — «сотни сотрудников».
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Звучит оч серьёзно, но из 8 лет работы в IBM минимум 6 у нас было это постоянно - все командировки одобряет только CFO (в зависимости от степени жопы - CFO страны / центральной европы / всей европы). Постоянный hiring freeze - бездельника выгнать можешь, а замену взять не сможешь из внешнего мира. Так что не выглядит как супер-мега-кризис.
В Яндексе для топов подразделений (скажем, Яндекс.Путешествия) поездки бюджетом до $10к. одобрялись автоматически в «тучные» времена.
(Цифра может быть не совсем точной — не помню за давностью лет, но что-то около…)
Так то в IBM - они стагнируют скока лет уже.
Согласен, Microsoft с приходом Satya Nadella стал сильно лучше, но всё равно не повод не использовать стандартные практики американских корпораций. Не думаю, что раньше прям все корпоративы оплачивались компанией не глядя.
Почему замену взять не сможешь?
Hiring freeze - из соседнего отдела переманить можешь, а с улицы брать никого нельзя. Это ужасная практика, потому что если какой-то менеджер до тебя привёл своего друга, то у тебя два варианта - или мучаться с идиотом или распределить его работу между другими сотрудниками.
Прям чувствую как запахло эффективностью!
Сатья без ножа режет.
Дважды подумать!
Главный все равно Сатья
Следующим этапом он выгонит оставшихся американцев и наймет индусов на удаленке.
Сократили, так сократили! Или они там жрали в три горла?
Да скорее на инвесторов работают - типа, мы понимаем, что кризис, вот и антикризисные меры принимаем. Чтобы инвесторы не слишком акции компании распродавали
А что случилось?
Рецессия
Где-то я такое уже видел. Точно: при любой непонятной херне у нас.
Сарказм.
Дарю идею!