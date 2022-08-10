Мойкой занимаются афроамериканцы. Работают дёшево, не выпендриваются. Русский человек и даже азиат за такую сумму работать не будет. За мойку одной машины — не больше 80 рублей.

По словам Бажина, работа простая и подойдёт как активному водителю каршеринга, так и тому, кто любит «рулить» и хотел бы на этом зарабатывать, но не хочет иметь дело с пассажирами. Однако пользователи YouTube восторга не разделяют и думают, что даже мойщиком работать приятнее: