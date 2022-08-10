Платят немного, катаешься всю ночь: как работают люди, которые по ночам моют и перегоняют каршеринг Статьи редакции
В интернете обсуждают, стоит ли заработок «бессонной ночи, большой материальной ответственности и кучи геморроя».
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Московский YouTube-блогер Антон Бажин устроился на стажировку ночным перегонщиком автомобилей — в компанию, обслуживающую парки каршеринг-сервисов «Яндекс Драйв», «Ситидрайв» и BelkaCar. Вот что рассказывает:
- Задача перегонщика — проверить машину на повреждения, отвезти на мойку, затем ещё раз убедиться, что всё цело, и правильно её припарковать для следующего пассажира.
- Специалисты работают только в ночную смену, но зато могут сами выбирать район — например, поближе к дому — и автомобили, которые хотят «подхватить».
- За одну машину работник получает от 120 до 190 рублей. Ставка зависит от числа помытых и перепаркованных машин. Например, после 21 автомобиля каждый последующий будет приносить ему 190 рублей. Бажин считает, что так за месяц можно заработать от 60 тысяч рублей и больше.
- Любые повреждения — потёртости, вмятины, поломки в багажном отсеке, прожжённые сиденья — перегонщик обязан фиксировать в специальном приложении: оно прямо на фотографии указывает геолокацию и дату создания снимка. Если этого не сделать, последует штраф.
- Сам он авто не моет, но отвечает за качество помывки. За соринку в салоне, например, могут снять 1000-2000 рублей, так что CarFix рекомендует перегонщикам протирать подошву перед тем как садиться в машину после мойки для перегона и брать с собой тряпки.
- На перегон одного авто водителю дают 50 бесплатных километров и два часа, но тратить всё это время невыгодно — можно успеть перегнать как минимум ещё один автомобиль. По той же причине Бажин не советует брать машины более чем в 30 минутах езды, иначе на одно авто уйдёт больше часа.
- «Подрифтить» не получится. «Яндекс», например, следит и за скоростью вождения, и за манерой. За поездку с резкими торможениями и ускорениями могут оштрафовать.
По словам Бажина, работа простая и подойдёт как активному водителю каршеринга, так и тому, кто любит «рулить» и хотел бы на этом зарабатывать, но не хочет иметь дело с пассажирами. Однако пользователи YouTube восторга не разделяют и думают, что даже мойщиком работать приятнее:
- «Что за бред. За тачку платят 190 рублей в лучшем случае, зато штраф 1000 или 2000 рублей за соринку, да ещё и тряпки с собой возить надо. Получается ночью бесплатно поработал. Телефон или планшет даже не выдают. Работодатели вкрай припухли».
- «10-15 минут до авто, 5-10 минут на осмотр и копания в приложении, 10-15 минут до мойки, 15 минут на мойку. Получается, 40-55 минут уходит на одну машину, смена — примерно восемь часов. Выходит, обработать за неё реально где-то десять машин. Это около 1500 рублей за бессонную ночь — с большой материальной ответственностью и кучей геморроя».
- «Муж подрабатывал "два через два". За первый месяц получил 17,9 тысяч рублей. На второй утром позвонили из службы безопасности, сказали, его хочет видеть сам гендиректор каршеринговой конторы. Ему вменили фальсификацию фото машины. Что, дескать, он ее не мыл. Штраф выкатили — 50 тысяч рублей».
- «За 190 рублей вообще ничего не должны спрашивать — отвез, помыл, привёз. Каким хреном можно нормально ночью машину осмотреть? А то что с ночи про****ь, на следующий день ещё и вычтут».
- «Как бы смешно ни было, те, кто моют тачки, по сути зарабатывают больше, чем перегонщики. Перегонщики с учётом волокиты тратят час на тачку, мойщики — 10-15 минут. И никакой ответственности».
- «Кажется, самое выгодное — колёса с каршеринга снимать и продавать на "Авито". Но сам этим не занимаюсь. Так, стартап кому, может, нужен».
Не очень понял, почему мойкой машин занимаются афроамериканцы. Т.е. жители Америки африканского происхождения приезжают в Россию, чтобы мыть машину дешевле мигрантов из Азии?
Афроафриканцы, видимо, моют.
Негры если по русски
Для обычного русского человека любой черный это афроамериканец. Они же по тв видят как черные громят США, становятся трансгендерами и педофилами, и там их называют афроамериканцы. Вот и всё
кто то где то пи.... (обманывает).
Весь приведеный цикл с мойкой будет занимать час, если не больше.
нормальная смена 8 часов.
8*150=1200 руб.
Такие же деньги без головняков и ответственности можно десятком способов поднимать без мат. ответственности.
Вряд ли перегонщик ждёт в боксе, пока моют машину. Условно - пригнал на мойку одну, оставил, на самокате/такси уехал за другой, и дальше - одну привёз, другую увёз. А пока он перемещается - машины моют.
Не не! Цепляет паровозиком пять штук и все на мойку!
Вы не поверите, но они берут по несколько машин и пока одну моют, едут на другой и так карусель. 8 машин за 8 часов там делают те, кто приезжает поболтать на мойке)
Тогда парами работают?
Бывает, там частенько один другого подбрасывает до машины