Плачущий гендир: глава агентства «прославился», опубликовав своё фото в слезах после увольнения двух человек Статьи редакции
В интернете обсуждают, стыдно ли это и должен ли менеджер сопровождать решения эмоциями.
9 августа 2022 года гендиректор американского маркетингового агентства HyperSocial Брэйден Уоллак рассказал в LinkedIn, что принял «самое трудное решение в жизни»: уволил «нескольких человек». А в конце прикрепил фотографию самого себя в слезах.
Публикация Уоллака в LinkedIn собрала свыше 31,5 тысячи лайков и более 6 тысяч комментариев, «завирусилась» в СМИ, а сам он прозвал себя «плачущим гендиром».
По его словам, многие пользователи отреагировали на сообщение негативно. В Twitter шутят, что Уоллак — настоящий алхимик, потому что смог выделить редкое вещество — «чистейший кринж». В LinkedIn не понимают, зачем показывать «гиперуязвимость», считают публикацию «манипуляцией эмоциями» и отмечают, что Уоллак «психически незрелый нарцисс, которому не место в руководстве».
Но в разговоре с Bloomberg Уоллак заявил, что, помимо этого, получил много личной поддержки от других начальников, которые переживают то же, что и он. Да и среди комментаторов нашлись сторонники. Они полагают, что руководитель искреннее переживает о сотрудниках и потому публично берёт вину на себя. А также считают, что критикуют его те, кто никогда не работал на высоких позициях.
Истерический синдром этот в Тик Токе моден. Там на этом хайп ловят (подростки и незрелые личности). Но в условиях рынка и здравого, серьезного социума это выглядит неискренне. имхо 🤷♀️
с одной стороны кринжовенько, конечно (но это последствия прослушивания песни ляписов "мужчины не плачут"). с другой - а почему бы и нет, может, он и правда так чувствует.
новая искренность приходит в менеджмент
Надо каждому уволенному выдавать фото плачущего гендира
Кринжовенько из-за "прослушивания песни ляписов"...
Вот это больше кринжово.
Тикток гендиры уже реальность. Боже, куда катится мир
Реальность это тикток гендиры которые плачут
Да хрен с ним с тик-током, пускай хоть ёжиков ебет. Отсутствие реального рабочего опыта у них пугает, которое они прикрывают двухнедельным курсами по своей сфере деятельности
е*ал и плакал
Мнения как обычно разделились. Я спокойно к такому отношусь и за показуху не считаю, мы живём в век, где все выставляется напоказ в интернете. Так пусть лучше транслируется что-то доброе и человечное
«может, он и правда так чувствует»
вероятно
но смысл публиковать это, чтобы что? показать какой-то эмпатичный чувак? я думаю, если он нормально с ними расстался, то это и так было понятно.
да, вполне возможно, показуха ради показухи. но что в этом плохого-то?
Это, конечно, хорошо что он любит своих сотрудников, но сотрудникам, которых сократили, как он сам высказался, по его же непредусмотрительности, от этого легче не стало.
Выглядит, как будто он сам себе пытается найти какое-то оправдание и хочет, чтобы его пожалели, чтобы чувствовать себя лучше
А может так и есть, правды мы не узнаем. А выводы каждый для себя свои сделает
В этом есть логика
Блин бедняжка. Жаль и начальника и уволенных( обычно в России более цинично относятся
Приплел
А на Западе вот прям каждый начальник рыдает, да?
"Уволиться" и "Быть уволенным" - это совершенно 2 разные ситуации, в т.ч. с ментальной стороны.
Уволить в миллион раз сложнее, чем принять заявление об уходе.
В это время в Latoken
https://vc.ru/office/476853-vy-vredny-dlya-vida-vas-ne-ubivayut-potomu-chto-prava-cheloveka-osnova-rosta-ekonomiki-video-soveshchaniya-v-latoken
"ВОПРОС ТРЕТИЙ. Способны ли вы уволить Барделла Милна? Конечно же, он вам известен. В каждой организации есть свой Барделл. Он абсолютно честен, всегда старается сделать как лучше, и все сослуживцы ему симпатизируют. Он болтается по учреждению и беспрестанно болтает, к галстуку у него прилипли какие-то крошки, брюки обсыпаны пеплом, в кармане заляпанного пиджака пачка неотправленных писем, а на лице — доброжелательнейшая улыбка. Он безобидный путаник, искренне любящий свою милую жену и пятерых детишек-школьников. При обычных обстоятельствах почти всегда есть возможность не увольнять его, но мы предположим, что у вас такой возможности нет. В прошлом этот служащий мог бы, вероятно, понадобиться фирме, мог бы даже стать незаменимым как человек, который всегда не прав… Но времена сейчас настали тяжелые, конкуренция растет, доходы уменьшаются, и вам не до экспериментов. Милна необходимо выставить. Причем именно вы, начальник, должны вызвать его и сказать: «С первого октября я упраздняю вашу должность, господин Милн. Вам придется подыскать себе другую работу. Что касается меня, то я готов сделать для вас все, кроме ложного шага». Лицо Барделла побелеет, и руки начнут дрожать. Он станет бормотать что-то о своих прежних заслугах, о жене и детях, а вы ему скажете: «Мне очень жаль, Барделл, но мое решение окончательное». Хватит у вас на это моральных сил? Если хватит, то знайте, что проверка еще не завершена. Вам надо сказать Милну в глаза: «Вы уволены» — и, тотчас же забыв об этом, заняться другими делами, а вечером уснуть сном праведника."
Законы Паркинсона.
Класс
Будто стратегию переняли из спорта (футбол - симулянты)
Какие нах эмоции, это игра на публику.
Блин ну капец он эмпатичный
Манипуляция чистой воды.
Почему?
Кринж, потому что на общее обозрение выложил. Могбы просто перед ними поплакать
Вот как выглядят глаза, когда в них говорят правду
Он своими слезами сделал только хуже уволенным сотрудникам, которые хотят максимально быстро забыть эту ситуацию и двинуться дальше.
Расставаться нужно так, чтобы всем было норм - когда компания и сотрудник понимают, что дальше у них разные интересы и цели. По большому счету, если приходится увольнять человека, то чаще всего это управленческая ошибка - не того человека наняли на позицию (но это не означает, что человек плохой, ошибся менеджер).
кек. людей уволил, а жертва - он
Ну не совсем об этом речь. У нас то принято директоров как правило считать бесчувственными, меркантильными деспотами, которые к своим сотрудникам относятся как к вещам, которые ничего не стоит заменить. А тут обратный пример вроде как
Почему он жертва?
"Плачущий гендир - новый тренд?" - улучшил вам заголовок
Просто у него такого приложения не было. https://vc.ru/tribuna/479459-mindfully-prilozhenie-dlya-muzhchin-kotoroe-nauchit-razbiratsya-i-upravlyat-svoimi-chuvstvami
Когда не зря ходил в детстве в актёрский кружок.
Буквально за..ашил лук.
Пацанские слёзы стекают по щекам.
Для меня заплакать что орешки пощелкать.
Слёзы пацана словно дождь во время засухи —
Давай, не стоит притворяться, что твои глаза сухи.
Пацанские слёзы заполнили глаза.
Для меня заплакать, что два пальца обоссать.
Слёзы пацана не сделают мужчину женщиной —
Скули как щенок или реви как бешеный.
В Twitter шутят, что Уоллак — настоящий алхимик, потому что смог выделить редкое вещество — «чистейший кринж»
Он просто под "чистейшим коксом" на фотке...
Маркетинг всему плачущая голова гендира)
Мне кажется, если у них есть принцип компании, что в первую очередь важен человек и при найме они выбирают людей с большой душой, то этим постом возможно он показал, что он и сам верит в культуру компании