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Карьера
Полина Лааксо

Плачущий гендир: глава агентства «прославился», опубликовав своё фото в слезах после увольнения двух человек Статьи редакции

В интернете обсуждают, стыдно ли это и должен ли менеджер сопровождать решения эмоциями.

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9 августа 2022 года гендиректор американского маркетингового агентства HyperSocial Брэйден Уоллак рассказал в LinkedIn, что принял «самое трудное решение в жизни»: уволил «нескольких человек». А в конце прикрепил фотографию самого себя в слезах.

За последние пару недель я видел множество сообщений о сокращениях — в большинстве случае по экономическим причинам. В нашем? По моей вине. Команда скажет, что «мы приняли это решение вместе», но я-то знаю — именно я до этого довёл.

В нашей компании во главе угла всегда стоял прежде всего человек. Потому в дни, как сегодняшний, мне бы хотелось быть директором, который думает только о деньгах. Которому всё равно, что он мог кого-то ранить. Но я другой.

Я хочу, чтобы вы увидели, что не все гендиректоры бессердечны и увольняют людей без сожалений. Я уверен, в мире сотни, тысячи таких, как я. О них просто не принято говорить, потому что они сокращают не 50, 500 или 5000 сотрудников, а одного, двух, трёх. Хотя даже их не пришлось бы терять, если бы компания предпринимала более разумные шаги.

Знаю, непрофессионально говорить сотрудникам, что я люблю их, но я искренне надеюсь, что они знают, как сильно. Люблю всех до единого. Их жизненный путь. Всё, что заставляет их улыбаться — и плакать. Их родных, друзей, хобби.

При найме я всегда оценивал кандидатов прежде всего как людей — с большим сердцем и широкой душой. Так что сегодняшний день — настоящий удар.

Брэйден Уоллак

Публикация Уоллака в LinkedIn собрала свыше 31,5 тысячи лайков и более 6 тысяч комментариев, «завирусилась» в СМИ, а сам он прозвал себя «плачущим гендиром».

По его словам, многие пользователи отреагировали на сообщение негативно. В Twitter шутят, что Уоллак — настоящий алхимик, потому что смог выделить редкое вещество — «чистейший кринж». В LinkedIn не понимают, зачем показывать «гиперуязвимость», считают публикацию «манипуляцией эмоциями» и отмечают, что Уоллак «психически незрелый нарцисс, которому не место в руководстве».

Но в разговоре с Bloomberg Уоллак заявил, что, помимо этого, получил много личной поддержки от других начальников, которые переживают то же, что и он. Да и среди комментаторов нашлись сторонники. Они полагают, что руководитель искреннее переживает о сотрудниках и потому публично берёт вину на себя. А также считают, что критикуют его те, кто никогда не работал на высоких позициях.

#сокращения

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51 комментарий
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 Lana Sovari

Истерический синдром этот в Тик Токе моден. Там на этом хайп ловят (подростки и незрелые личности). Но в условиях рынка и здравого, серьезного социума это выглядит неискренне. имхо 🤷‍♀️

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Sergei Raspopov

с одной стороны кринжовенько, конечно (но это последствия прослушивания песни ляписов "мужчины не плачут"). с другой - а почему бы и нет, может, он и правда так чувствует.
новая искренность приходит в менеджмент

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Andrew Sychev

Надо каждому уволенному выдавать фото плачущего гендира

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1 комментарий
Джонни Флэйм

Кринжовенько из-за "прослушивания песни ляписов"...
Вот это больше кринжово.

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1 комментарий
Александр

Тикток гендиры уже реальность. Боже, куда катится мир

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Carl Herr

Реальность это тикток гендиры которые плачут

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Евгений Широков

Да хрен с ним с тик-током, пускай хоть ёжиков ебет. Отсутствие реального рабочего опыта у них пугает, которое они прикрывают двухнедельным курсами по своей сфере деятельности

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Железнодорожный Абдужаббор

е*ал и плакал

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Ирина Власова

Мнения как обычно разделились. Я спокойно к такому отношусь и за показуху не считаю, мы живём в век, где все выставляется напоказ в интернете. Так пусть лучше транслируется что-то доброе и человечное

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Daily Science
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Александр Рубцов

«может, он и правда так чувствует»
вероятно
но смысл публиковать это, чтобы что? показать какой-то эмпатичный чувак? я думаю, если он нормально с ними расстался, то это и так было понятно.

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Sergei Raspopov

да, вполне возможно, показуха ради показухи. но что в этом плохого-то?

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Lauris

Это, конечно, хорошо что он любит своих сотрудников, но сотрудникам, которых сократили, как он сам высказался, по его же непредусмотрительности, от этого легче не стало.
Выглядит, как будто он сам себе пытается найти какое-то оправдание и хочет, чтобы его пожалели, чтобы чувствовать себя лучше

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Никита Фёдоров

А может так и есть, правды мы не узнаем. А выводы каждый для себя свои сделает

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Виктор Махатыров

В этом есть логика

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Руслан

Блин бедняжка. Жаль и начальника и уволенных( обычно в России более цинично относятся

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Ульян Романов

Приплел

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3 комментария
Юрий А.
обычно в России более цинично относятся

А на Западе вот прям каждый начальник рыдает, да?

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2 комментария
Законодательный Абдужаббор

"Уволиться" и "Быть уволенным" - это совершенно 2 разные ситуации, в т.ч. с ментальной стороны.

Уволить в миллион раз сложнее, чем принять заявление об уходе.

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Ivan sss

В это время в Latoken
https://vc.ru/office/476853-vy-vredny-dlya-vida-vas-ne-ubivayut-potomu-chto-prava-cheloveka-osnova-rosta-ekonomiki-video-soveshchaniya-v-latoken

«Вы вредны для вида. Вас не убивают, потому что…
В интернете обсуждают, стоит ли менеджеру говорить с людьми, используя в основном слова…
vc.ru
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Yy Kk

"ВОПРОС ТРЕТИЙ. Способны ли вы уволить Барделла Милна? Конечно же, он вам известен. В каждой организации есть свой Барделл. Он абсолютно честен, всегда старается сделать как лучше, и все сослуживцы ему симпатизируют. Он болтается по учреждению и беспрестанно болтает, к галстуку у него прилипли какие-то крошки, брюки обсыпаны пеплом, в кармане заляпанного пиджака пачка неотправленных писем, а на лице — доброжелательнейшая улыбка. Он безобидный путаник, искренне любящий свою милую жену и пятерых детишек-школьников. При обычных обстоятельствах почти всегда есть возможность не увольнять его, но мы предположим, что у вас такой возможности нет. В прошлом этот служащий мог бы, вероятно, понадобиться фирме, мог бы даже стать незаменимым как человек, который всегда не прав… Но времена сейчас настали тяжелые, конкуренция растет, доходы уменьшаются, и вам не до экспериментов. Милна необходимо выставить. Причем именно вы, начальник, должны вызвать его и сказать: «С первого октября я упраздняю вашу должность, господин Милн. Вам придется подыскать себе другую работу. Что касается меня, то я готов сделать для вас все, кроме ложного шага». Лицо Барделла побелеет, и руки начнут дрожать. Он станет бормотать что-то о своих прежних заслугах, о жене и детях, а вы ему скажете: «Мне очень жаль, Барделл, но мое решение окончательное». Хватит у вас на это моральных сил? Если хватит, то знайте, что проверка еще не завершена. Вам надо сказать Милну в глаза: «Вы уволены» — и, тотчас же забыв об этом, заняться другими делами, а вечером уснуть сном праведника."
Законы Паркинсона.

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Яков Сомов

Класс

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Эльхам Мухамедов

Будто стратегию переняли из спорта (футбол - симулянты)

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Михаил Качалов
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Евгений Широков

Какие нах эмоции, это игра на публику.

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Black7

Блин ну капец он эмпатичный

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Александр Вербицкий
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Sergey Sorokin

Манипуляция чистой воды.

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Виктор Махатыров

Почему?

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hakhagmon

Кринж, потому что на общее обозрение выложил. Могбы просто перед ними поплакать

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Михаил Качалов

Вот как выглядят глаза, когда в них говорят правду

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Сергей Бевз

Он своими слезами сделал только хуже уволенным сотрудникам, которые хотят максимально быстро забыть эту ситуацию и двинуться дальше.
Расставаться нужно так, чтобы всем было норм - когда компания и сотрудник понимают, что дальше у них разные интересы и цели. По большому счету, если приходится увольнять человека, то чаще всего это управленческая ошибка - не того человека наняли на позицию (но это не означает, что человек плохой, ошибся менеджер).

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Grigoriy Malyshev

кек. людей уволил, а жертва - он

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Никита Фёдоров

Ну не совсем об этом речь. У нас то принято директоров как правило считать бесчувственными, меркантильными деспотами, которые к своим сотрудникам относятся как к вещам, которые ничего не стоит заменить. А тут обратный пример вроде как

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1 комментарий
Виктор Махатыров

Почему он жертва?

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Grigoriy Malyshev

"Плачущий гендир - новый тренд?" - улучшил вам заголовок

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Griby Lenina

Просто у него такого приложения не было. https://vc.ru/tribuna/479459-mindfully-prilozhenie-dlya-muzhchin-kotoroe-nauchit-razbiratsya-i-upravlyat-svoimi-chuvstvami

Mindfully – приложение для мужчин, которое…
Установка “Будь мужиком!” заставляет нас подавлять эмоции, и общество это подавление активно…
vc.ru
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ИгорьOK

Когда не зря ходил в детстве в актёрский кружок.

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J D

Буквально за..ашил лук.

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Подлинный Абдужаббор

Пацанские слёзы стекают по щекам.
Для меня заплакать что орешки пощелкать.
Слёзы пацана словно дождь во время засухи —
Давай, не стоит притворяться, что твои глаза сухи.
Пацанские слёзы заполнили глаза.
Для меня заплакать, что два пальца обоссать.
Слёзы пацана не сделают мужчину женщиной —
Скули как щенок или реви как бешеный.

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Noblesse. tv
А в конце прикрепил фотографию самого себя в слезах.
В Twitter шутят, что Уоллак — настоящий алхимик, потому что смог выделить редкое вещество — «чистейший кринж»

Он просто под "чистейшим коксом" на фотке...

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Евгений Земляникин

Маркетинг всему плачущая голова гендира)

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Виктор Махатыров

Мне кажется, если у них есть принцип компании, что в первую очередь важен человек и при найме они выбирают людей с большой душой, то этим постом возможно он показал, что он и сам верит в культуру компании

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