За последние пару недель я видел множество сообщений о сокращениях — в большинстве случае по экономическим причинам. В нашем? По моей вине. Команда скажет, что «мы приняли это решение вместе», но я-то знаю — именно я до этого довёл.

В нашей компании во главе угла всегда стоял прежде всего человек. Потому в дни, как сегодняшний, мне бы хотелось быть директором, который думает только о деньгах. Которому всё равно, что он мог кого-то ранить. Но я другой.

Я хочу, чтобы вы увидели, что не все гендиректоры бессердечны и увольняют людей без сожалений. Я уверен, в мире сотни, тысячи таких, как я. О них просто не принято говорить, потому что они сокращают не 50, 500 или 5000 сотрудников, а одного, двух, трёх. Хотя даже их не пришлось бы терять, если бы компания предпринимала более разумные шаги.

Знаю, непрофессионально говорить сотрудникам, что я люблю их, но я искренне надеюсь, что они знают, как сильно. Люблю всех до единого. Их жизненный путь. Всё, что заставляет их улыбаться — и плакать. Их родных, друзей, хобби.

При найме я всегда оценивал кандидатов прежде всего как людей — с большим сердцем и широкой душой. Так что сегодняшний день — настоящий удар.