WSJ рассказала о пользователях LinkedIn, которые готовы платить по $1000 за фотографии для «правильных» профилей Статьи редакции
Фотографы помогают им выбрать привлекательные выражение лица и причёску и выделиться среди миллионов других.
- Некоторые пользователи LinkedIn не рассчитывают на селфи и готовы платить по $1000 и больше за свои портреты для соцсети, пишет WSJ. Это подпитывает «кустарное производство» таких снимков: фотографы предлагают тренировки по выражениям лица, консультации по гардеробу, причёске и макияжу. И даже неформальные встречи с кофе, чтобы уловить характер клиента.
- Например, Питер Херли берёт по $1500 за фотосессию и $300 за каждый снимок. Он называет себя не фотографом, а «стратегом по выражению лица» и даже проводит семинары для других по выходным, на которых рассказывает о своей технике.
- Херли начал фотографировать около 20 лет назад, снимая моделей и актёров. Теперь его клиенты бизнесмены, которые «устали от своих аватарок в стиле ежегодника».
- Услуги Алиссы Рэндалл — причёска, макияж и пара снимков — стоят около $1000. Фотограф из Флориды Дэвид Рот берёт $245 за фотосессию и $240 за снимок. Несмотря на высокие цены, по его словам, работы много: он настолько занят съёмками портретов, что перестал снимать свадьбы и семейные портреты.
- По данным LinkedIn, которые приводит газета, профили с фотографиями получают в 21 раз больше просмотров, чем без них. Количество запросов в девять раз больше, когда есть фотографии. Сервис Catalant также отмечает, что фрилансеров с аватарками нанимают чаще. Но некоторые компании, наоборот, отсеивают имена и фотографии, чтобы не быть предвзятыми при найме.
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Без фото - статья неполноценна. Может там есть за что платить полторы штуки баксов
Вот пример правильного фото (правда чувака уволили недавно)
Сайт его с примерами https://peterhurley.com/
Комментарий удален модератором
Добавила!
Фотография жены в бумажнике напоминает мне о том, что на этом месте могли бы быть деньги
Знакомые люди! Имел честь работать с Питером, его апроч прети симпл:
1. Помойте голову и умойте лицо холодной водой
2. Причешитесь
4. Настройте 3 освещения: рисующий, подсветка теней, контровой.
3. Занимайтесь 10-15 лет воркаутом и сидите на диете, чтобы не быть с опухшим хлебалом жирной свиньи.
5. Улыбайтесь
6. Если фото похоже на то, что в паспорте, повторите с шага 1.
п.3, п.6.: я столько итераций не проживу
Эй, линкединовцы кому фото за $990 !? 😂
Делаю за 980, и с меня мусс для волос
Встретились как-то стратег по выражению лица и архитектор бровей.
и бывший биолог клабхаус
Пока такие товарищи есть, "правильные" фотографы будут нормально зарабатывать (-:
Оооо классно, зашёл к себе в профиль и выбор добавить фото или заказать фотосессию и выбор фотографов из твоего города... скоро сделаем)
Спасибо за статью
Люди за коммерческие снимки продуктов платят большие деньги, а тут как бы ты сам продукт, почему бы в себя не вкладывать.
А если вечером в девяткино получил по еб..лу, это что тогда? Тактическая ошибка, не то выражение использовал...
джун в плане шутеечек?
Кстати, если кому надо, знаю отличного портретного фотографа в Москве. Сделает за 5к. Я к нему всех боссов вожу. Пишите в личку
Неплохо, билеты, я так понимаю, в 5к входят?
Маслом, пастелью аль из ньюэйджистов каких нибудь?
Фотки то приложите
в примере же обычная студийная фотка менеджера
LinkedIn из профайлов менеджеров уже давно превратился в сеть для агентов продажи недвижимости
А у нас есть неотразимая https://instagram.com/vp_photo?igshid=YmMyMTA2M2Y= делает супер фото для таких целей в том числе в стиле GQ и прочих 😎
За ссылку на Интсаграм как экстремистскую организацию могут посадить?
У вас опечатка "варажение лица", но Вы не исправляйте, так тоже хорошо получилось )
Фотограф из Флориды Дэвид Рот берёт $245 (по условному курсу 14 852 рубля) за фотосессию...так, падажжи
"Их нравы"
"Он называет себя не фотографом, а «стратегом по выражению лица»"
Так вот как себя будут называть впредь все эти ТП из соц.сетей, которые советуют как встать, как отклячить ногу-жопу, как выбрать "рабочую" половину лица - "стратегами по выражению")
Идея стартапа: "стать стратегом по выражению лица для фото на документы")
Ща все фотографы ломанутся, цена упадет до $300
А потом кто-нибудь запилит нейросетку с годовой подпиской в $300 (и похер что фото нужно раз в год)
Обычная история для СЕО, для таких рыб это копейки по сути, специалисты постановки голоса, подбор гардероба, покупки сертификата "Лучший из лучший в списке "#вставить_модное_слово бизнеса" - наверное малейшее в что они вкидывают деньги.
У нас люди курсы миллионера в кредит берут в добавок к курсу "правильной дружбы", а тут какие-то фотки.
Ненужный факт для олдов ВК - аватарки для МДК обходились в такие же суммы
CEO такой ерундой даже близко не занимаются их и так через 1-2 рукопожатия в их отрасли все знают. Искать работу для такого человека через сайт с резюме сродни унижению.