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Карьера
Слава Шегай

«Взяли другого». Айтишники рассказывают, как компании отзывали их офферы Статьи редакции

QA-инженер написал гневный пост в линкедине: компания отозвала оффер, который сделала ему неделю назад, — а он уже успел уволиться с предыдущего места работы.

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Материал издания dev.by.

dev.by спросил у своих читателей, случалось ли с ними такое — и собрал 4 кейса. У всех история закончилась хорошо — они нашли работу. А один даже «отомстил» обидчику — отказался от их оффера спустя 4 года.

Кейс 1: «Уже через полторы недели вышел на новую работу»

В феврале 2020 года решил сменить место работы, активно ходил на интервью. После 10 собеседований получил 6 офферов — и принял предложение от iTechArt.

Я должен был выйти на работу 1 апреля, но вдруг за 4 дня позвонил менеджер и сказал: «Мы отзываем оффер». Конкретную причину не озвучил, говорил что-то про пандемию коронавируса, риски… Ситуация была для меня крайне неприятной, потому что с предыдущего места работы я уже уволился. Плюс мы только-только переехали в квартиру, которую купили в кредит, — а все наши запасы ушли на обустройство нового жилья.

Что в итоге — я обзвонил другие компании, которые выставили мне офферы, но где-то позиция была уже закрыта, а где-то неактуальна — и тоже из-за пандемии. И я начал сначала — стал ходить на собеседования, и уже через полторы недели вышел на новую работу в IBA. Правда с более низким оффером на старте — где-то на 300 у. е. (я был тогда мидлом).

Кейс 2: «Оффер отклонил. Это не было спланированной местью с моей стороны»

— В 2014 году проходил собеседование в EPAM на позицию джуниор .Net-разработчика — и прямо во время интервью получил предложение о работе. Эйчар тогда сказала: мы вам пришлём оффер на почту, но это формальность.

Я жил тогда в другом городе, стал искать квартиру в Минске. Почти нашёл, до оговоренной даты выхода оставалась неделя — а письма всё не было. Тогда я позвонил эйчару, и услышал в ответ, что они взяли другого кандидата — со знанием английского языка. Было очень обидно!

Я не опустил руки, собрался — стал искать. И получил в итоге целых два оффера: сначала от госконторы, что занималась разработкой своего продукта, чуть позже — от небольшой аутсорс-компании, название которой я уже и не вспомню. По цене предложения были почти равноценными — по 600 долларов в среднем, в госкомпании чуть больше, этот вариант я и выбрал. Почему — последовал советам родственников: мне было 19 и я уже «обжёгся» с оффером от одной компании, а они говорили, что госконтора — это хоть какая-то «защищённость» и бла-бла-бла в таком же духе.

Спустя 4 года я снова проходил собеседование в EPAM — на позицию сеньора. Оффер отклонил. Это не была спланированная месть с моей стороны — просто были ещё предложения, более интересные. Но история поучительная: HR-бренд — это не мерчи и корпоративы, а прежде всего работа самих эйчаров.

Кейс 3: «Оказалось, из-за ***** («спецоперации» — vc.ru) компания нанимает только литовцев»

В феврале я искала работу продакт оунером — в Вильнюсе. Нашла хорошую вакансию в Telia, прошла скрининг с эйчаром и собеседование с нанимающим менеджером — и в апреле получила оффер, который приняла. На старой работе объявила об уходе — и меня готовы были отпустить чуть ли не через неделю.

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Telia тем временем инициировала бэкграунд-чек — и спустя несколько дней я узнала, что его не прошла. После долгих разбирательств оказалось, что в новых обстоятельств (то есть из-за ***** («спецоперации» — vc.ru) Telia нанимает только литовцев. Мой оффер отозвали.

На старую работу возвращаться я не хотела. Стала искать что-то другое — и нашла место в беларуской компании, которая переехала в Литву. В деньгах я не потеряла, наоборот — даже больше стала получать, но отзыв оффера стоил мне нервов и карьерных перспектив, так как я хотела работать продакт оунером, а нашла в итоге работу бизнес-аналитика.

Кейс 4: «Повезло, что ко мне отнеслись с пониманием, а сама вакансия не была закрыта»

Я планировал переезд в Польшу и искал работу техлида в этой стране, в начале лета получил несколько офферов. Выбрал в итоге небольшую аутсорс-компанию — уж очень они хотели, чтобы я остановил свой выбор на них: обещали золотые горы — супер-пупер условия, байтили всем, чем только можно.

И вот прошло две недели, я за это время инициировал увольнение, отказал по другим офферам, запланировал переезд в Польшу, — и вот внезапно вечером в воскресенье звонок. Мне сообщают, что оффер отозвали, потому что им нужно, чтобы я вышел «раньше». При этом даже не пытаются договориться — просто ставят перед фактом.

Конечно, я был шоке — просто словами не передать, в каком. Решил написать эйчару Exadel, чей оффер я отклонил, но помнил, что условия там были очень хорошими, — а вдруг вакансия всё ещё актуальна. Объяснил ситуацию, в которую попал. И повезло, что ко мне отнеслись с пониманием, а сама вакансия не была закрыта — так что переезд и смена работы всё же состоялись.

По зарплате оба оффера были одинаковыми, но в компании, которая поступила со мной так некрасиво, был большой велком- и релокейт-бонус.

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#ит #наём

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4 комментария
Вика Тонина

В этой сфере это нормально, чтобы найти что то стоящее приходиться иногда проходить десятки а иногда и сотни собесов.

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Древний огонь

Аминь брат...

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Дмитрий Малыхин

И?
Такое случается

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Dmitriy

Смысл жаловаться, особенно мидлам, куча предложений на выбор

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