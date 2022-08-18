Подрядчик уволил 60 модераторов Facebook*, которых выбрал алгоритм случайным образом — Business Insider Статьи редакции
В июле компания предупреждала сотрудников о «тяжёлых временах» и впервые в истории отчиталась о падении квартальной выручки.
- Компания Accenture, которая предоставляет Facebook модераторов, уволила минимум 60 человек во время видеозвонка, пишет Business Insider со ссылкой на его участников.
- По словам бывших работников, компания не предупредила их о теме встречи и не назвала конкретную причину увольнения. Когда один из сотрудников спросил, как их выбрали, представители Accenture ответили, что «алгоритм помог выбрать людей случайным образом».
- Сначала уволенным предложили подать заявки на другие свободные должности в компании. Чтобы получить работу, они должны были пройти собеседования как другие кандидаты. На второй встрече компания сказала, что HR-специалисты подберут должности по компетенциям. Те, кто на них не согласится, останутся без работы с 3 октября.
- Представитель Meta* отказался от комментариев. Представитель Accenture заявил, что в этом случае нельзя применить термин «увольнения».
- Accenture заключила контракт с Facebook* на модерацию контента в 2019 году, он стоил $500 млн. В октябре 2021 года модераторы выкупили передвижной билборд, чтобы пожаловаться на низкую зарплату. А в январе пригрозили компании, что перестанут работать, если им не выплатят задержанные деньги.
- В мае 2022 года Meta* приостановила набор сотрудников в несколько подразделений, например, в команду развития сервисов для покупок и видеочатов. В июле компания предупредила сотрудников о «тяжёлых временах» и сокращении найма. Позже компания впервые в истории отчиталась о падении квартальной выручки.
*Facebook принадлежит Meta, признанной экстремистской в России
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Это уже игра в кальмара?
Всем уволенным пришло следующее уведомление:
можно применить "Высвобождение"
"Отрицательный выигрыш".
Беспринципные сволочи.
И это после иска Дерипаски. Совпадение? Не думаю
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