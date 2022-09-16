Путин одобрил переход Алексея Кудрина из Счётной палаты в «Яндекс» — «Медуза» Статьи редакции
Он войдёт в совет директоров, говорят источники.
- 15 сентября глава Счётной палаты Алексей Кудрин на личной встрече у Владимира Путина попросил разрешения о переходе на работу в «Яндекс». Об этом рассказали «Медузе» два источника, близкие к руководству компании.
- По их словам, была достигнута договоренность, что Кудрин войдет в совет директоров «Яндекса». Также Путин и Кудрин обсудили проекты, которые «Яндекс» планирует развивать на международном рынке — сервисы Yandex Cloud и беспилотники.
- В «Яндексе» ответили vc.ru, что у компании нет комментариев по поводу этой информации. «Медуза» также отправила запрос в Счётную палату и пресс-секретарю президента.
- В июне 2022-го «Медуза» со ссылкой на источники сообщала, что в руководство «Яндекса» хотят пригласить Кудрина. Тогда в пресс-службе компании сообщили, что «проводили с ним несколько рабочих встреч за последние два-три года, на которых обсуждали возможности развития цифровых проектов».
- Кудрин может помочь Аркадию Воложу согласовать с Кремлём важную сделку — независимо от «Яндекса» развивать часть её активов за рубежом, рассказывали источники The Bell.
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Почему президент одобряет переход сотрудника в частную компанию? И тут не переход, по факту увольнение и новое трудоустройство.
Кто из госслужбы идет в частные компании должны об этом отсчитаться + компания должна отсчитаться что взяла такого-то из госслужбы. Это сделано для того чтобы убрать коррупционные схемы, когда госслужащего берут на работу для того чтобы продавливать определенные темы. Определенный орган следит за тем чтобы этого не было.
Тут просто не простой госслужащий и больше пиара, так как что утверждает Путин получает хоть и негатив, но все же больше позитива как бы некоторым не хотелось обратного.
Но технологии Яндекса и саму компанию конечно хотят сохранить и оставить в РФ и помогать выходить в другие страны.
Собственно как и гугл, мета для США.
Ну может Алексей такой подарок на ДР себе выбрал.
Потому что он его руководитель. Смысл фразы про одобрение в том, что сначала нужно уволиться, а уже потом перейти в частную компанию
Когда система не работает альтернатив ручному управлению нет.
судя по всему частная только на бумаге
Она частная, но полностью подконтрольна кремлю, т.е. условно частная, а с учетом её медийного веса, крайне важная лично для Путина.
это издержки ШИЗО-кратии.
Это почетная пенсия или изгнание или два в одном ?
"Частная компания",которая так тесно связана с госорганами ,как и вк))
Ну что, Яндекс и VK все еще не полностью подконтрольные властям компании? И новостями не манипулируют (а выполняют закон только) и данные не сливают?
Интересно работники яндекса все еще будут лечить что они то вне политики и вообще власть не поддерживают?)
Неподконтрольны ровно настолько насколько неподконтрольна Мета ФБР или даже меньше
Хотя данные и правда не сливают, как можно слить самому себе.
Иногда открыто публикуют…
По моему это был последний человек, который говорил неудобные вещи.
на кухне?
По-моему это был полный профнепригодный дебил
Кириенко в ВК, Кудрин в Яндексе. А товарищ майор уже вычищает письма Оксимирона из вашего почтового ящика.
Кудрин один из немногих толковых экономистов.
Это уже настолько смешно, что даже грустно
Почему то не видно новости о том как Германия просто взяла и конфисковала(украла, приватизировала) имущество Роснефти.
Что ты сейчас выдал-то вообще, неужто порвался??
Где новости на первом канале о значительном снижении цен на бензин в США от летних пиков?
Обяснити шо праисходит.
Кудрин уволился и устроился курьером в Яндекс еду
Забавно даже сбер не настолько зашкварился и ему так глубоко руку кремля в жопу не затолкали)
Хотя казалось бы гос банк. Вон насколько важнее пропаганда для власти чем все остальное.
Смешно. То есть Греф не был министром экономразвития и торговли, не входил в совет директора Яндекса и вообще никаких связей с государством не имеет, ну-ну
Греф хоть Сбер поднял.
Это уже "по самые помидоры" или ещё нет?
Это где, на рынке Садовод, где азиаты торгуют?
они же в Сербию переехали.
Теперь у Яндекса есть свой Кудрин, с блэкджеком и 😉
Или же у Кудрина теперь свой Яндекс и самое интересное впереди.
Скорей наоборот
Президент одобрил мой переход по тверской улице сегодня.
И зачем он там нужен? Ну, типа, какая от него может быть польза (кроме вреда) Яндексу?
RIP Yandex
День новостей про Яндекс )
Я бы сказал – целую неделю генерирует инфоповоды.
Ну все, считай пропал Яндекс 😥
Наоборот
Как будто он сейчас не на дне
Че?
Кудрин в Яндекс бедный яндекс
.. будет.. 😉
Люблю «источники близкие к руководству компании» – они всегда знают, о чём говорят высокопоставленные чиновники на личных встречах с Путиным.
Такой осведомлённости может любое подразделение ФСБ позавидовать.
Хорошо работают. Молодцы.
Та самая Счетная Палата, где email, еще инновация?
" планирует развивать на международном рынке"
рассказываю, Кудрину нужно вывести "заработанный" баблос. Сделать это можно только через международные проекты Яндекс.
Звучит как футбольный трансфер.
Будет лично подписывать выпуск новостей про боевых зеков?
Новостей у яндекса теперь уж нет, это к вк
Всё посчитал и в Яндекс съебал. Молодец !
Вот строишь компанию, добиваешься успеха, а тебе - вот это хуйло теперь будет в совете директоров.
Пиздец, конечно
На крупном бизнесе стоит государство, поэтому если бизнес становится крупным - он неизбежно привлекает внимание властей своей страны.
Как всегда рад, что Яндекс вне политики. 😊
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