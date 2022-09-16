Карьера
Маша Цепелева

Путин одобрил переход Алексея Кудрина из Счётной палаты в «Яндекс» — «Медуза» Статьи редакции

Он войдёт в совет директоров, говорят источники.

  • 15 сентября глава Счётной палаты Алексей Кудрин на личной встрече у Владимира Путина попросил разрешения о переходе на работу в «Яндекс». Об этом рассказали «Медузе» два источника, близкие к руководству компании.
  • По их словам, была достигнута договоренность, что Кудрин войдет в совет директоров «Яндекса». Также Путин и Кудрин обсудили проекты, которые «Яндекс» планирует развивать на международном рынке — сервисы Yandex Cloud и беспилотники.
  • В «Яндексе» ответили vc.ru, что у компании нет комментариев по поводу этой информации. «Медуза» также отправила запрос в Счётную палату и пресс-секретарю президента.
  • В июне 2022-го «Медуза» со ссылкой на источники сообщала, что в руководство «Яндекса» хотят пригласить Кудрина. Тогда в пресс-службе компании сообщили, что «проводили с ним несколько рабочих встреч за последние два-три года, на которых обсуждали возможности развития цифровых проектов».
  • Кудрин может помочь Аркадию Воложу согласовать с Кремлём важную сделку — независимо от «Яндекса» развивать часть её активов за рубежом, рассказывали источники The Bell.
Фото Regnum

#новость #яндекс

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99 комментариев
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 Денис

Почему президент одобряет переход сотрудника в частную компанию? И тут не переход, по факту увольнение и новое трудоустройство.

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Александр Антонов

Кто из госслужбы идет в частные компании должны об этом отсчитаться + компания должна отсчитаться что взяла такого-то из госслужбы. Это сделано для того чтобы убрать коррупционные схемы, когда госслужащего берут на работу для того чтобы продавливать определенные темы. Определенный орган следит за тем чтобы этого не было.

Тут просто не простой госслужащий и больше пиара, так как что утверждает Путин получает хоть и негатив, но все же больше позитива как бы некоторым не хотелось обратного.

Но технологии Яндекса и саму компанию конечно хотят сохранить и оставить в РФ и помогать выходить в другие страны.

Собственно как и гугл, мета для США.

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1 комментарий
Вася Пражкин

Ну может Алексей такой подарок на ДР себе выбрал.

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3 комментария
Дмитрий Греков

Потому что он его руководитель. Смысл фразы про одобрение в том, что сначала нужно уволиться, а уже потом перейти в частную компанию

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6 комментариев
Eli

Когда система не работает альтернатив ручному управлению нет.

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3 комментария
AutoBuy.by
частную компанию

судя по всему частная только на бумаге

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11 комментариев
Денис Демидов

Она частная, но полностью подконтрольна кремлю, т.е. условно частная, а с учетом её медийного веса, крайне важная лично для Путина.

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4 комментария
switch

это издержки ШИЗО-кратии.

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zhuk navoznyi

Это почетная пенсия или изгнание или два в одном ?

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1 комментарий
Romakov

"Частная компания",которая так тесно связана с госорганами ,как и вк))

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MEGAtraXXXer666

Ну что, Яндекс и VK все еще не полностью подконтрольные властям компании? И новостями не манипулируют (а выполняют закон только) и данные не сливают?

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Dima

Интересно работники яндекса все еще будут лечить что они то вне политики и вообще власть не поддерживают?)

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Эффект Доплера

Неподконтрольны ровно настолько насколько неподконтрольна Мета ФБР или даже меньше

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2 комментария
MEGAtraXXXer666

Хотя данные и правда не сливают, как можно слить самому себе.
Иногда открыто публикуют…

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1 комментарий
За что нам это

По моему это был последний человек, который говорил неудобные вещи.

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segamega

на кухне?

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Black7

По-моему это был полный профнепригодный дебил

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4 комментария
Zloy Marketolog

Кириенко в ВК, Кудрин в Яндексе. А товарищ майор уже вычищает письма Оксимирона из вашего почтового ящика.

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Архаров Петр

Кудрин один из немногих толковых экономистов.

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1 комментарий
Алексей

Это уже настолько смешно, что даже грустно

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Ринат

Почему то не видно новости о том как Германия просто взяла и конфисковала(украла, приватизировала) имущество Роснефти.

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switch

Что ты сейчас выдал-то вообще, неужто порвался??
Где новости на первом канале о значительном снижении цен на бензин в США от летних пиков?

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3 комментария
nochnoy.ru

Обяснити шо праисходит.

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Alex R

Кудрин уволился и устроился курьером в Яндекс еду

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Dima

Забавно даже сбер не настолько зашкварился и ему так глубоко руку кремля в жопу не затолкали)

Хотя казалось бы гос банк. Вон насколько важнее пропаганда для власти чем все остальное.

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Hard Matatag

Смешно. То есть Греф не был министром экономразвития и торговли, не входил в совет директора Яндекса и вообще никаких связей с государством не имеет, ну-ну

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3 комментария
Архаров Петр

Греф хоть Сбер поднял.

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33_rublya

Это уже "по самые помидоры" или ещё нет?

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Вася Пражкин
Также Путин и Кудрин обсудили проекты, которые «Яндекс» планирует развивать на международном рынке — сервисы Yandex Cloud и беспилотники

Это где, на рынке Садовод, где азиаты торгуют?

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Светлана

они же в Сербию переехали.

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Вадим Д.

Теперь у Яндекса есть свой Кудрин, с блэкджеком и 😉
Или же у Кудрина теперь свой Яндекс и самое интересное впереди.

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Valeryi

Скорей наоборот

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1 комментарий
Арт Пе

Президент одобрил мой переход по тверской улице сегодня.

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Слегка Придурковатый

И зачем он там нужен? Ну, типа, какая от него может быть польза (кроме вреда) Яндексу?

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Вынужденный месяц

RIP Yandex

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Антон Агальцов

День новостей про Яндекс )

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Вадим Д.

Я бы сказал – целую неделю генерирует инфоповоды.

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Никита Иванов

Ну все, считай пропал Яндекс 😥

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Архаров Петр

Наоборот

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1 комментарий
Антон Большаков

Как будто он сейчас не на дне

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2 комментария
Дмитрий Галыгин

Че?

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Pavel Asmanov

Кудрин в Яндекс бедный яндекс
.. будет.. 😉

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Pavel Ivanov

Люблю «источники близкие к руководству компании» – они всегда знают, о чём говорят высокопоставленные чиновники на личных встречах с Путиным.

Такой осведомлённости может любое подразделение ФСБ позавидовать.

Хорошо работают. Молодцы.

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Копил и Верил

Та самая Счетная Палата, где email, еще инновация?

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Копил и Верил

" планирует развивать на международном рынке"
рассказываю, Кудрину нужно вывести "заработанный" баблос. Сделать это можно только через международные проекты Яндекс.

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Довольный кубок

Звучит как футбольный трансфер.

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Довольный кубок

Будет лично подписывать выпуск новостей про боевых зеков?

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Gri

Новостей у яндекса теперь уж нет, это к вк

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Максим Горький

Всё посчитал и в Яндекс съебал. Молодец !

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Black7

Вот строишь компанию, добиваешься успеха, а тебе - вот это хуйло теперь будет в совете директоров.
Пиздец, конечно

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Oleg Shirochenkov

На крупном бизнесе стоит государство, поэтому если бизнес становится крупным - он неизбежно привлекает внимание властей своей страны.

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Evil Pechenka

Как всегда рад, что Яндекс вне политики. 😊

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