«Авито Работа» добавила отзывы сотрудников о компаниях Статьи редакции
Оценить компанию можно по пяти параметрам — например, вовремя ли она платит и соответствует ли зарплата той, что указана в вакансии.
- Оставлять отзывы о работодателе смогут как её нынешние, так и бывшие сотрудники, объявила «Авито». В вакансиях появится плашка «есть мнение о работодателе» — она будет указывать на наличие отзывов.
Оценить компанию можно по пяти критериям: «зарплата как в вакансиях», «выплаты без задержек», «переработки оплачиваются», «нет штрафов», «нет взносов».
Посмотреть отзывы можно на странице компании. Оставлять их могут только пользователи, указавшие, что работали или работают в этой фирме и нашли работу через «Авито». Каждый будут проверять и модерировать алгоритмы платформы. По данным «Авито», отзывы уже есть у четверти всех вакансий на платформе.
- Как только наберётся больше трёх отзывов, на странице компании появятся «бегунки», сформированные на их основе.
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Это то, что стоит добавить всем рекрутинговым сайтам.
Правда, раз там могут оставлять отзывы любые сотрудники (как это проверяется? – Работаешь здесь? – Да! – Оставляй отзыв!), будут себе "дорисовывать" плюсы.
Вот именно тут кроется подвох. Как будут бороться с конкурентами-накрутчиками? Как авито будет проверять, точно ли оставивший отзыв работал в этой компании или нет? В итоге будет так: 20 человек напишут плохой отзыв на фирму, фирма скажет, что эти люди у них никогда не работали. Возможно кто-то из людей скинет скрин своего бывшего договора, вот тут уже вопрос, будет платформа разбираться в подлинности или нет. Судя по авито доставке ничего делать они не будут. Возможно будут зарабатывать на фирмах, желающих удалить неудобные отзывы.
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Быстро, однако, нынче аккаунты замораживаются ,несмотря на лето (-:
Тож поражаюсь людям, которые оставят коммент, а через 15 минут их уже нет. Неужели 15 мин назад не знал, что вот вот удалишься?))
Чужая душа – потёмки (-:
ИМХО довольно бесполезно.
Возьмем абстрактную фирму где на низкоквалифицированных должностях заставляют голыми проходить через турникеты чтобы снизить кражи со склада и высокая текучка. В то же время на высококвалифицированных все более менее норм, низкая текучка и мало конфликтов.
В целом мне как человеку ищущему работу определенной квалификации не интересны отзывы с других уровней, так как мне туда не надо и в целом не интересно. Но в результате как соискатель я буду видеть искаженный рейтинг не являющийся для меня информативным.
Т.е. если всем выплачивают зарплату с задержкой и заставляют перерабатывать за так, то вас это не коснётся? 😏
Если это был намёк на Вайлдберриз - так там же айти отделы пачками нахуй выкидывали? Был же жёсткий скандал, в тч и на vc.
Мне кажется, что политика руководства распространяется на все слои в компании, кроме самых приближённых.
Если едят мозги грузчикам, то айтишникам тоже могут
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главное что б была норм модерация и плохие отзывы не удалялись
Так это ж основной источник дохода для сайтов с отзывами о работе, не?
Это прямо хорошая функция. Давно пора.
Надеюсь проверять достоверность будут по выписке с ФНС /s
Надо будет посмотреть, как всё работает. Надеюсь фичу адекватно сделали
Если только обязать компании при поиске сотрудников ставить галочку кого они выбрали из всех кандидатов. Собственно эта галочка должна будет завершать процесс сделки работодателя с Авито.
HH уже год назад добавили.. зачем все это не ясно. Хорошие отзывы пишут чтобы жопу подлизать начальнику, плохие от обиды после увольнения. Бред невероятный. Работа вообще гнилой сервис там воооще не в курсе что и зачем они делают
На это Работа вооще кто-то заходит?
Какой вообще смысл в агрегаторах вакансий?
Они же созданы только с одной целью - приносить прибыль владельцам этих площадок различными средствами монетизации трафика.
Работа только деньги жрет, ничего она не приносит и куда развивать ее никто не знает
а отзывы о сотрудниках добавить не надо?
Как в Метавселенной будет
А смысл?
Авито это дно, которое не пропускает большинство настоящих отзывов, "нам кажется, что сделка не состоялась". И дальше бесполезно приводить доказательства, здравый смысл. Только писать статью на vc.
P.S. Авито настолько дно, что партнёрские материалы закрыты от комментариев