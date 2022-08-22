Посмотреть отзывы можно на странице компании. Оставлять их могут только пользователи, указавшие, что работали или работают в этой фирме и нашли работу через «Авито». Каждый будут проверять и модерировать алгоритмы платформы. По данным «Авито», отзывы уже есть у четверти всех вакансий на платформе.