Предполагалось, что у компании достаточно средств, чтобы расплатиться с кредиторами, а также выплатить зарплату. Но когда я проводил ревизию активов предприятия, обнаружилось, что совокупная стоимость имущества, а также количество денег на счетах не покрывают расходов с учетом продолжительности процедуры ликвидации.