Сотрудники Game Insight потребовали через суд выплатить им зарплаты после закрытия российского офиса Статьи редакции
В картотеке судов есть информация о 74 исках к компании, поданных с конца июля.
- Бывшие и действующие сотрудники российского офиса студии игровой разработки Game Insight подали иски с требованием выплатить долги по зарплате, рассказали источники «Ъ». Общая сумма задолженности — около 70 млн рублей. В картотеке дел судов общей юрисдикции Москвы издание нашло 74 иска от сотрудников, поданных с 25 июля по 18 августа.
- 14 июня ООО «Гейм Инсайт» направило в ФНС заявление о ликвидации, а 10 августа арбитражный принял к производству иск о признании компании банкротом, ликвидатором назначен Павел Седов. «После первых заявлений с нами связался Седов и сказал, что знает об исках, но выплатить зарплаты не сможет, потому что у компании нет средств на счетах», — рассказал изданию гейм-дизайнер Game Insight Анастасия Сурина.
- Юристы литовской головной компании пояснили, что с учётом санкций со стороны Литвы платежи российской дочерней компании невозможны, добавил Седов. По его словам, «прокуратура и следственный комитет проводят доследственную проверку по признакам из-за невыплаты зарплаты».
- Game Insight основана в 2009 году Алисой Чумаченко, в 2014 году головной офис компании перенесли в Вильнюс. По данным «Контур Фокуса» выручка ООО «Гейм Инсайт» в 2021 году составила 1,5 млрд рублей, прибыль — 100 млн рублей.
- У компании были офисы в Москве, Нижнем Новгороде, Мурманске и Таганроге. Общее количество сотрудников составляло около 600 человек, но к началу ликвидации компании их могло быть меньше.
- Об отказе компании выплачивать выходные пособия и требовании вернуть технику рассказали пять сотрудников Game Insight изданию App2Top в июле.
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Все возможно. Например, оплатить через США, а не ЕС. Или крипто.
А так, типичные кидалы. По факту, видимо, работники оставят себе макбуки и не получат зп.