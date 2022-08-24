«Лаборатория Касперского» предложила уволиться тем, кто хочет работать на удалёнке из-за границы — Vice Статьи редакции
В компании это опровергают и рассказывают о программе релокации на подходящие должности в другой стране.
- После начала «спецоперации» как минимум двое сотрудников «Лаборатории Касперского» попросили релоцировать их за пределы России, пишет Vice со ссылкой на этих людей. В переезде им отказали.
- Третий источник издания говорит, что некоторые просили разрешить им переехать и работать из другой страны. Вместо этого компания предложила им уволиться, говорят двое — в итоге они последовали этому предложению.
- Один из источников говорит, что знает ещё пятерых сотрудников, которые столкнулись с такой ситуацией и в итоге уволились, второй — ещё двоих. Другому сотруднику, переехавшему до окончательного ответа от компании, предложили вернуться или уволиться.
- Как пишет издание, сразу после начала «спецоперации» сотрудники на общей встрече спросили, позволят ли им релоцироваться. Глава компании Евгений Касперский в ответ заявил, что «если капитан остаётся на корабле, команда тоже не должна его покидать, несмотря на погоду».
- В «Лаборатории Касперского» опровергли информацию о предложении уволиться. В компании объяснили «Хабру», что у них существует внутренняя программа переезда, которая доступна всем сотрудникам — она действует, если в выбранной стране есть подходящая вакансия и работник соответствует требованиям. Релоцироваться можно после прохождения всех собеседований.
- Такой же комментарий «Лаборатория Касперского» дала и Vice, но не ответила, что происходит с сотрудниками, которые не соответствуют требованиям и переезжают самостоятельно. По собственным данным, «Лаборатория Касперского» работает в 200 странах, при этом у неё есть офисы в 31 стране. Общее количество сотрудников — 4 тысячи.
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«если капитан остаётся на корабле, команда тоже не должна его покидать, несмотря на погоду»
За идею поработать не надо, копейтану этому ?
С каких пор релокация является неотъемлемым правом сотрудника? Я как-то пропустил.
У нормальных работодателей в IT тем более 2к22 люди могут работать откуда угодно - из дома, из офиса, из другой страны. Какая разница, как человеку комфортнее работать. А вот эти зашкварные идеи тип работать только из офиса или только из офиса в конкретной стране очень не юзерфрендли по отношению к своим сотрудникам.
Расскажите это компании Apple, да. Они видимо тоже не нормальный работодатель в IT? :D
За последние полгода у дохрена работодателей нужно присутствовать хотя бы несколько дней в неделю.
Целый Vice про это написал, ого
Да ещё как написал!
Версия на VC прям белая и пушистая в отличие от оригинала.
С релоцированными будет невозможно вести трудовые отношения, как на картинке, вот касперыч и недоволен.
Хорошо что эта зашкварная шарашка ещё не требует публично СВО поддержать. Не удивлюсь если у них и такие требования появятся.
А ещё чего сделать?
Если Барин не захочет платить - Бибу сосать
Очень глупо, главное, чтобы сотрудник продуктивно работал, тут надо приоритеты в компании проставлять, они хотят продуктивной работы или что? Странное решение, к тому же коллективная разработка, даже если он находится заграницей не подразумевает наличие всего исходного кода продукции, а только лишь той части, за которую он отвечает, тогда возникает вопрос чем же обусловлены такие решения! К тому же вроде не гос гавно компания, а частная, как мне известно