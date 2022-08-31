Карьера
Вторичный Макс

Боязнь штрафов и риски для информационной безопасности: почему российские ИТ-компании запрещают сотрудникам релокацию Статьи редакции

Главное из материала Forbes.

  • В конце августа Vice рассказало, что «Лаборатория Касперского» предложила уволиться сотрудникам, которые хотели после начала «спецоперации» уехать из России и работать в другой стране. Источник Forbes говорит, что на решение компании запретить работу за границей влияют несколько факторов, основной из которых — боязнь нарушить российское законодательство.
  • По его словам, позиция сооснователя компании Евгения Касперского — компания должна работать в правовом поле. Однако если сотрудники работают из-за границы, то скорее всего, какие-то нормы будут нарушены. А массовая релокация — неуправляемый процесс, который может привести к штрафам для «Лаборатории Касперского».

Где ещё запрещена удалёнка за границей и почему

  • Работать за рубежом нельзя в группе «Т1». В компании отмечают, что удалённый доступ к информационным ресурсам связан с рисками информационной безопасности, а геополитическая ситуация их только усиливает. Сейчас «Т1» вынуждена ограничивать доступ к своей инфраструктуре с иностранных IP-адресов, чтобы бороться с кибератаками из-за рубежа.
  • Это запрещено и в «Сбере» — работать можно только в России, говорят источники издания. По их словам, компания не хочет нарушать законы, а Минтруд неоднократно заявлял, что против работы на удалёнке из-за границы. Кроме того, «Сбер» беспокоится из-за собственной информационной безопасности, но в его «дочках» могут быть послабления.
  • В офисах «Сбера» можно работать только с корпоративных компьютеров, а дома — с выданных ноутбуков: компания боится компрометации банковских данных. По этой же причине запрещены сторонние мессенджеры, браузеры, «облака» и любые действия, с помощью которых можно получить, скачать или передать конфиденциальные данные.
  • В VK есть сотрудники на удалёнке в других странах, но компания от этого «не в восторге»: фактически трудовой договор действует в России, а выезжая из страны сотрудник юридически попадает в «серую» зону, говорит источник. Запрет есть в ИТ-компании «Аурига» — потому что по требованию Роструда нельзя заключать договор с человеком за границей.

По каким причинам компании могут запрещать работу в другой стране

  • В релокации сотрудников есть несколько негативных факторов: сложно оформить отношения с сотрудниками, непонятно, как обеспечивать их техникой, предоставлять больничные и медицинское обслуживание. Кроме того, у нерезидентов (тех, кто провёл за пределами страны больше 183 дней в год) повышаются налоговые отчисления.
  • Если компания не отчисляет налог по более высокой ставке — 30% — её ждёт штраф в 20% от неуплаченной суммы и пени. Но у работодателя нет права требовать от сотрудников, чтобы они сообщали об утрате резидентства. Некоторые делают вид, что не знают о переезде в надежде, что налоговая тоже не узнает — но для ведомства вполне реально это отследить.
  • Также тяжело отследить производительность сотрудников и соблюдают ли они корпоративную этику. По мнению опрошенных Forbes экспертов, такие сотрудники могут работать хуже, срывать сроки или провалить выпуск и внедрение нового продукта.
  • Удалёнка невозможна для компаний, где критически важна информационная безопасность — банков, телеком-отрасли, сервисов безопасности, считает один из экспертов. Либо критична для бизнеса — например, в криптопроектах. Если хакеры получат доступ к рабочему компьютеру сотрудника, они могут найти уязвимости в системе, а компания потеряет деньги.

#новость

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14 комментариев
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 Vlad P.

"Также тяжело отследить производительность сотрудников и соблюдают ли они корпоративную этику"

Для этого строится рабочая и коммуникационная культура (доверия) и проверка на culture fit при найме компетентными людьми. А не насаждаются все новые системы контроля, учета и надзора. Если ты не доверяешь сотруднику, на кой хрен ты его нанял?

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Dimi Ko

Я работаю на удаленке где хочу, просто меньше языком чешу об этом и не выкладываю фоточки капуччино с итальянской ривьеры в инсте!

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СОКР

Если коротко: потому что это невыгодно и рискованно.
И так не только в российских компаниях.

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Максим Корнеев

"«Лаборатория Касперского» предложила уволиться сотрудникам, которые хотели после начала «спецоперации» уехать из России и работать в другой стране." -в этой компании работать точно не стоит

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Местный корабль

На рынке всегда должен быть какой-то крупный му... что бы можно было потыкать в него пальцем... Касперыч такую медаль уже давно несет еще со времен скандала о закладках...

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Кирилл Кириллов

У меня вообще ещё хуже получилось, я работал в компании в Санкт-Петербурге в офисе, по личным обстоятельствам пришлось временно переехать в Сибирь в г. Кемерово, который входит в зону повышенного районного коэффициента 30% и мне сказали, что я не могу работать в этом регионе на удалёнке, потому что тогда компании бы пришлось платить на 30% больше, потому что юридически будет считаться, что я работаю именно здесь и мне пришлось уволиться

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Д Хб

Вариант подписать допник на ту же сумму вас не устроил или кого?

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Кирилл Кириллов

Такого варианта мне не предложили, сказали что готовы отправить меня в неоплачиваемый отпуск на пару месяцев, но работать удаленно отсюда никак.

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Домашний химик
У меня вообще ещё хуже получилось, я работал в компании в Санкт-Петербурге в офисе, по личным обстоятельствам пришлось временно переехать в Сибирь в г. Кемерово, который входит в зону повышенного районного коэффициента 30% и мне сказали, что я не могу работать в этом регионе на удалёнке, потому что тогда компании бы пришлось платить на 30% больше, потому что юридически будет считаться, что я работаю именно здесь и мне пришлось уволиться

Да, северные им пришлось бы доплачивать потому что там коэффициент уже другой. Хотя в принципе можно было бы и договориться снизить зарплату так чтобы с северными надбавками выходило столько же сколько было раньше

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Кирилл Кириллов

Ну снизить можно было да, здесь все компании так работают, в договоре идёт оклад ниже на 30% плюс 30% вообще не понимаю прикола этого коэффициента, хотя наверное в бюджетных организациях реально платят этот коэффициент

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Мила Улыбина

Да понятная и обоснованная практика. Про Теслу ж тоже были новости, что там сказали - ковид кончился, либо выходим в офис, либо на выход из конторы.

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Шпуля Шунтиковна

То есть хакнуть комп в России не могут, а заграницей обязательно. С учётом количества утечек данных за последнее время - вообще должно быть похер где человек работает. Ни какие защитные механизмы не соблюдаются. Атавизм какой- то. Все должны приходить к 8 и уходить в 17:00. ....

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J D

Видимо серьезно считают, что за спиной понаеха будет стоять Major или целый Colonel и пялиться в монитор.

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Пишущий незнакомцам

по мнению экспертов работники на удалёнке работают хуже,такой бред...все люди разные кого то собирает до кучи офисная обстановка,кого то наоборот все отвлекает

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