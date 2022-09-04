Издание dev.by cпросило у джунов, как они искали (и нашли) работу этим летом и весной.

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«Писал посты в LinkedIn, но не “помогите найти работу”, а выкладывал “домашки”»

Тестировщик.

Беларусь.

В середине лета закончил курсы мануальных тестировщиков, работу начал искать ещё в начале лета. Не скажу, что очень активно — в основном откликался на вакансии с пометкой «junior», редко — с уточнением «middle», выше не лез, на работу для автоматизаторов не замахивался.

Я понимал, что найти работу на rabota.by джуну будет сложно, поэтому «раскачивал» свой линкедин, расширял сеть контактов. Раз в неделю-две писал посты — но не просто что-то а-ля «помогите найти работу джуну-тестировщику», а выкладывал «домашки» с курса. Также делал задания и на других сайтах, вроде w3schools, — и заливал на свой GitHub, тем самым прокачивая его.

Иногда делал тестовые, но они были так себе — и я понимал, что ничего с этого не выгорит (но делал всё равно — даже больше для себя).

В какой-то момент мне скинули сразу 3 тестовых задания из трёх компаний, что в Беларуси на слуху, — и я понял: это мой шанс, нужно цепляться за него. В итоге после выполненных тестовых у меня было два собеса — и один оффер. Конечно же я принял его, и очень доволен.

Компании, что меня не взяли, занимаются разработкой мобильных игр и приложений, — им нужен был кто-то уровня джун+, с коммерческим опытом. А моя компания (занимается веб-разработкой) искала просто джуна — ну и тут всё сошлось для меня.

Отдельно добавлю, что локация, которую я указывал в резюме, — Беларусь. Переезд я не рассматривал.

«Максимально скрывала, откуда я родом и на каком языке разговариваю»

Бизнес-аналитик.

Польша, работу искала будучи в Беларуси.

Работу я стала активно искать ещё в сентябре прошлого года — параллельно с учёбой на последнем курсе. Откликалась на вакансии для BA-джуниоров, и до 24 февраля у меня в месяц было по 1-2 собеса. А после — тишина…

Буквально через неделю я заметила, что вакансий стало меньше, а потом ещё и ещё меньше, а стажировок вообще не стало. На оставшиеся вакансии откликов столько, что конкурс составлял более 100 человек на одно место.

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Так как опыта у меня не было, я понимала, что тут мне ничего не светит, — и стала искать работу в Польше. Переехать была готова в июне — сразу после окончания универа.

На протяжении 2-3 месяцев я каждый день заходила на польские сайты — pracuj.pl, praca.pl — отслеживала все позиции. За этот период отправила примерно 60 заявок — но почти все они остались без ответа. Максимально скрывала, откуда я родом и на каком языке разговариваю, — писала эйчарам на английском.

В один момент я заметила на LinkedIn пост о том, что Andersen Lab набирает людей на стажировку по бизнес-анализу — но только тех, кто проживает в Польше и Грузии. До переезда в Польшу оставался месяц, и я подумала: вряд ли мне откажут, даже если на данный момент я живу в Минске.

Я заполнила заявку, потом написала эйчару и честно рассказала обо всём, — и про свои планы, и где нахожусь сейчас. Но получила отказ: увы, по правилам нельзя, чтобы стажёр находился в Беларуси на момент заполнения заявки. А буквально через неделю эйчар снова связалась со мной и сказала, что они решили всё же рассмотреть мою кандидатуру. Я прошла 4 этапа собеседований — и спустя месяц получила положительный ответ. В июле я переехала в Варшаву.

Сейчас уровень моего английского С1, польского — А2. Я стала изучать польский с преподавателем в апреле, потому что в 60% вакансий в Польше было указано,что надо знать и английский, и польский.

«Завёл профиль на LinkedIn, пометил, что открыт к предложениям. Эйчары стали сами писать»

Фронтенд-разработчик.

Польша.

В январе 2021 года мы с женой переехали в Польшу. Жена работает в EPAM, я не айтишник — работал удалённо полтора года на компанию в Беларуси по специальности.

Когда получил карту побыта, понял, что пора здесь, в Польше, как-то налаживать жизнь. Моя работа в Беларуси не позволяла развиваться дальше, находясь в другой стране. А мне, как наверное и всем людям, хотелось перспектив. Поэтому выбрал самый простой способ — сменить профессию на что-то айтишное.

Отмечу отдельно, что проблем на предыдущей работе не было, и доход был нормальный — 1500- 2000 долларов в месяц. Мог бы так продолжать ещё какое-то время, наверное. Плюс у меня есть свой проект в Беларуси — сайт проката и аренды (агрегатор), который тоже приносит нормально денег — ещё около 2 тысяч долларов в месяц. Проект, само собой, остался, и я продолжаю над ним работать.

С начала июня прошлого года я начал с нуля изучать фронтенд — JavaScript, React, Redux. Учился по курсу с Udemy за 12.99 долларов, плюс ролики на YouTube по каким-то темам.

Дважды проходил обучение Rolling Scopes: один раз начал — и забросил, потому что не успевал учить. Я начинал с нуля — а через 3 месяца по программе нужно было полноценный сайт сверстать. Для себя я определил Rolling Scopes не как курсы, а скорее как испытания для тысяч начинающих джунов.

Второй раз я начал проходить Rolling Scopes в марте, но забросил, потому что нашёл работу — 12 мая я получил оффер от немецко-польской компании со штатом в 300 человек. Кстати, во второй раз я поспевал хорошо, был даже в топ-100 лучших.

Искать работу я начал в январе. Ну как начал — завёл профиль на LinkedIn, пометил, что открыт к предложениям. Эйчары стали сами писать. Общался с ними на английском. Кто-то, узнав, что у меня почти нет опыта, прощался, а кто-то предлагал пройти техническое собеседование — так я прошёл около 7 интервью. Одно — на стажировку, прошёл успешно и был счастлив, что «приоткрыл дверь».

Но неожиданно мне позвонили из другой компании, в которой я также проходил собеседование — и сказали, что готовы меня взять на позицию джуна. От стажировки я отказался, пошёл работать. 1 июля у меня был первый рабочий день.

Сейчас я активно изучаю польский язык с преподавателем на Italki, потому что хоть митинги у нас в команде и английском, но всё общение — по-польски. Я достиг уровня B1, мне кажется. Английский у меня — В2.

«Взял консультацию у специалиста по карьерному росту — получил контакт руководителя отдела тестирования»

Тестировщик

Не уточняется.

(Спикер прислал историю и больше не вышел на связь. Звучит фантастически + не смогли уточнить детали, но публикуем как пример нестандартного подхода и хэппи-энда.)

Я джун-тестировщик. Учиться начал в июне — а 9 августа уже вышел на работу. Нашёл её не самым стандартным путём.

Дело в том, что до этого я 13 лет проработал в продажах, достиг уровня Key Account Manager — и понял, что не вижу дальнейшего развития для себя. Ну и выгорел к тому же. Я уволился в декабре 2021 года, полгода отдыхал, определялся, чем заняться дальше.

Было много страхов, так как время оказалось не лучшим, чтобы менять карьеру. В конце мая я взял консультацию у специалиста по карьерному росту, чтобы определить подходящую для себя специальность в ИТ. А получил не только консультацию, но и контакт руководителя отдела тестирования, у которого был проект школы по обучению тестированию.

Я предложил ему свою помощь в развитии школы — готов был делать, что угодно, хоть оценки студентам проставлять. В итоге получил и классного наставника, и помощь в трудоустройстве.

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