Застройщик «Самолёт» протестирует четырёхдневную рабочую неделю без снижения нагрузки Статьи редакции
В одном подразделении будет минимум один общий рабочий день.
- «Самолёт» переведёт 100 сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, сообщает Forbes со ссылкой на компанию. Тест продлится полгода, при этом для всей компании сохранится частично удалённый формат работы.
- Ежедневные часы работы в будние дни, уровень зарплаты и KPI не изменятся. Для разных отделов составят разный график с выходными, но в одном подразделении будет минимум один общий рабочий день. Во время теста компания оценит продуктивность сотрудников, выполнение планов, использование рабочего компьютера в выходные.
- Работников будут оценивать относительно коллег в подразделении и собственных результатов в прошлом. Решение о развитии эксперимента или полноценном переходе примут весной 2023 года.
- «Самолёт» строит жильё в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Выручка за первое полугодие 2022 года составила 66,3 млрд рублей, чистая прибыль — 5,3 млрд рублей.
1636 просмотров
Можно еще протестировать отделку квартир без дыр в потолке, исключая снижение нагрузки, разумеется.
Во всех квартирках дырки в потолке? Это проблема, которая стабильно появляется в их квартирах?
Так душно стало, хорошо что в потолке дыра
Так речь об офисном планктоне, а я думал о строителях.
Кликбейт ((
Главное чтобы канализационщики до такого не додумались))
Думаю не только сантехники, там нормальный список соберется.
Ребята не подкачайте. Может потом всем сделают 4 дня.
конечно, сделают
только зарплату сократят на 20%
Ничего страшного в этом не вижу. Никакие деньги не стоят лишнего выходного дня. Если вы конечно по уши не в ипотеках/кредитах. Было бы здорово, если бы такой вариант рабочей недели был доступен.
Ещё можно уволиться и вообще не работать!
Не "Простой" и "Неполный рабочий день", а четырехдневная рабочая неделя.
Что значит оценивать использование компьютера в выходные, за это будут поощрять или наказывать?
Да.
Методом кнута и пряника.
Только пряник будет чёрствый и им тоже будут бить.
обожаю, когда представители такого же рабочего класса, как и ребята, которым сделали 4-х дневку не довольны этим ходом. Бич рабочего класса – это разногласие. Мой моральный компас подсказывает, что если кому-то дали возможность работать меньше, а получать столько же – я радуюсь, а не злюсь
Конечно. И еще можно поверить, что Самолет так сильно заботится о своих сотрудниках, что помогает им перейти на 4х дневную рабочую неделю для их же блага. Ведь вся деятельность Самолета (например, качество строящегося жилья) как бы говорит нам, что эти ребята готовы тратить больше, а зарабатывать меньше, лишь бы людям вокруг них (клиентам и работникам) лучше жилось.
Все проблемы в отрасли решены, остался только вопрос сколько дней в неделю работать.
нормальный эксперимент) Может, у их сотрудников теперь будет больше желания решать проблемы отрасли
Вместо 4 дней а неделю лучше работать 5-6 часов в день. Тут главное конечно, чтобы люди работали.
надо заставить всех 7 дней в неделю работать, тогда "все проблемы отрасли" точно исчезнут
кстати есть данные, что 4-х дневная неделя реально помогает с производительностью, а не наоборот https://www.bbc.com/news/business-57724779
Проблема не в днях недели, в продолжительности рабочего дня, не имеющая смысла во многих профессиях.
Самолёту бы протестировать качество выходной продукции. Ибо назвать это жильём далеко не всегда хочется и можется.
зачем, если и так покупают?
Сейчас у всех так…к сожалению.
«Самолёт»: заветам Медведа верны!
А кто в офисе то у них? Секретарши?
секретарши, продажи, маркетинг, бухгалтерия, проектировщики или ещё какие инженеры. У некоторых застройщиков даже свой айти есть, с пмами и отделом QA
Мне кажется, они и так по пятницам не работали
Лучше бы протестировали не спамить смс.