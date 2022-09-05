Карьера
Маша Цепелева

Застройщик «Самолёт» протестирует четырёхдневную рабочую неделю без снижения нагрузки Статьи редакции

В одном подразделении будет минимум один общий рабочий день.

  • «Самолёт» переведёт 100 сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, сообщает Forbes со ссылкой на компанию. Тест продлится полгода, при этом для всей компании сохранится частично удалённый формат работы.
  • Ежедневные часы работы в будние дни, уровень зарплаты и KPI не изменятся. Для разных отделов составят разный график с выходными, но в одном подразделении будет минимум один общий рабочий день. Во время теста компания оценит продуктивность сотрудников, выполнение планов, использование рабочего компьютера в выходные.
  • Работников будут оценивать относительно коллег в подразделении и собственных результатов в прошлом. Решение о развитии эксперимента или полноценном переходе примут весной 2023 года.
  • «Самолёт» строит жильё в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Выручка за первое полугодие 2022 года составила 66,3 млрд рублей, чистая прибыль — 5,3 млрд рублей.

#новость #самолёт

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29 комментариев
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 Npc

Можно еще протестировать отделку квартир без дыр в потолке, исключая снижение нагрузки, разумеется.

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Дмитрий Кораблёв

Во всех квартирках дырки в потолке? Это проблема, которая стабильно появляется в их квартирах?

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Npc

Так душно стало, хорошо что в потолке дыра

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Благоприятный фитиль

Так речь об офисном планктоне, а я думал о строителях.
Кликбейт ((

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роман долгополов

Главное чтобы канализационщики до такого не додумались))

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Саша Антипов

Думаю не только сантехники, там нормальный список соберется.

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Артем Белов

Ребята не подкачайте. Может потом всем сделают 4 дня.

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Daniil Levi

конечно, сделают
только зарплату сократят на 20%

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Anton Zavarzin

Ничего страшного в этом не вижу. Никакие деньги не стоят лишнего выходного дня. Если вы конечно по уши не в ипотеках/кредитах. Было бы здорово, если бы такой вариант рабочей недели был доступен.

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Sergeant Ding

Ещё можно уволиться и вообще не работать!

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George Berezkin

Не "Простой" и "Неполный рабочий день", а четырехдневная рабочая неделя.

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Denis

Что значит оценивать использование компьютера в выходные, за это будут поощрять или наказывать?

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Юрий Б.

Да.

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Mikhail Shamov

Методом кнута и пряника.
Только пряник будет чёрствый и им тоже будут бить.

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Fart Smella

обожаю, когда представители такого же рабочего класса, как и ребята, которым сделали 4-х дневку не довольны этим ходом. Бич рабочего класса – это разногласие. Мой моральный компас подсказывает, что если кому-то дали возможность работать меньше, а получать столько же – я радуюсь, а не злюсь

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Daniil Levi

Конечно. И еще можно поверить, что Самолет так сильно заботится о своих сотрудниках, что помогает им перейти на 4х дневную рабочую неделю для их же блага. Ведь вся деятельность Самолета (например, качество строящегося жилья) как бы говорит нам, что эти ребята готовы тратить больше, а зарабатывать меньше, лишь бы людям вокруг них (клиентам и работникам) лучше жилось.

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Sergeant Ding

Все проблемы в отрасли решены, остался только вопрос сколько дней в неделю работать.

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Mike

нормальный эксперимент) Может, у их сотрудников теперь будет больше желания решать проблемы отрасли

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Sergeant Ding

Вместо 4 дней а неделю лучше работать 5-6 часов в день. Тут главное конечно, чтобы люди работали.

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Fart Smella

надо заставить всех 7 дней в неделю работать, тогда "все проблемы отрасли" точно исчезнут

кстати есть данные, что 4-х дневная неделя реально помогает с производительностью, а не наоборот https://www.bbc.com/news/business-57724779

Four-day week 'an overwhelming success' in Iceland
The majority of workers in Iceland now look set to move to shorter hours for the same pay.
www.bbc.com
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Sergeant Ding

Проблема не в днях недели, в продолжительности рабочего дня, не имеющая смысла во многих профессиях.

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Сидор

Самолёту бы протестировать качество выходной продукции. Ибо назвать это жильём далеко не всегда хочется и можется.

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Daniil Levi

зачем, если и так покупают?

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Арчибальд

Сейчас у всех так…к сожалению.

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Слегка Придурковатый

«Самолёт»: заветам Медведа верны!

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Псков Бурито

А кто в офисе то у них? Секретарши?

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Mike

секретарши, продажи, маркетинг, бухгалтерия, проектировщики или ещё какие инженеры. У некоторых застройщиков даже свой айти есть, с пмами и отделом QA

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Псков Бурито

Мне кажется, они и так по пятницам не работали

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Арчибальд

Лучше бы протестировали не спамить смс.

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