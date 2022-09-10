Например, избегают любых личных бесед и ставят недостижимые цели.

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Кадр из фильма «Офисное пространство» 1999 года

К концу августа 2022 года в зарубежном интернете всё больше расходилось новое понятие — quiet quitting, или «тихое увольнение». Его использовали по отношению к тем сотрудникам, кто не пытается «выпрыгивать из штанов»: не берётся за сверхурочные задачи, не отвечает на письма и звонки в нерабочие часы и по сути выполняет только «базовый минимум».

По данным института по исследованию общественного мнения Gallup, в США такие работники составляют половину от всей рабочей силы. На деле, возможно, даже больше.

Одни пишут, что всё потому, что нынешняя молодёжь не воспринимает работу всерьёз и хочет посвящать больше времени хобби. Другие — что сотрудники просто устали надеяться на признание их заслуг и вместо этого «действуют в соответствии с зарплатой». И что тенденция говорит вовсе не о плохих работниках, а о дурном начальстве.

Так в интернете появилось ещё одно понятие — quiet firing, по сути то же самое «тихое увольнение», но только в этом случае «"уходишь" не ты, а тебя». Согласно опросу соцсети для нетворкинга LinkedIn, с этим сталкивались почти 10 тысяч пользователей из 20 тысяч проголосовавших.

Средняя вовлечённость сотрудников в США по годам. Кривая цвета морской волны — процент вовлечённых. Кривая тёмно-красного цвета — те, кто, наоборот, эмоционально отстранён

Издание HuffPost вместе с HR-специалистами попыталось выделить основные признаки второго тренда — когда руководители не пытаются «убрать» сотрудника, но и не держатся за него.

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Первый признак

Начальство не объясняет, почему все коллеги подчинённого получают надбавки и должностные повышения, а он — нет. Это особенно тревожный сигнал, если сотрудник работает так же усердно, как и коллеги, или делает даже больше.

Если руководитель не в состоянии объяснить вам причины, значит рассчитывать на карьерный рост в этой компании не стоит. А если он изначально не предусмотрен, обязанность работодателя — прямо вам об этом сказать. рекрутер Бонни Дилбер

Второй признак

В некоторых фирмах, чтобы добиться повышения, сотрудник должен достичь определённых целей, которые ставит руководство. В самой практике нет ничего плохого, отмечает издание. Однако если в плане по повышению производительности есть недостижимые показатели, это говорит об одном: начальству не нужно, чтобы работник преуспел.

Руководство, не предлагающее помочь сотруднику выполнить KPI в срок, «по сути просто указывают ему на дверь», — отмечает издание.

Третий признак

Первоочерёдная задача руководителя — сделать всё, чтобы подчинённые хорошо себя чувствовали, росли и развивались, считает рекрутер Дилбер. Если начальник постоянно переносит личные встречи с сотрудником или отменяет их в принципе, значит это незаинтересованный менеджер — и проблема для компании.

Причём неважно — начальник в вас просто не верит или в компании не развита поддерживающая культура. Ясно одно: никакого роста в ней вы не дождётесь. рекрутер Бонни Дилбер

Четвёртый признак

Начальник отдаёт проекты, которыми хотел или должен был заниматься сотрудник, другим коллегам. Опрошенные изданием эксперты не исключают, что он мог просто передумать. Но это также может означать, что он делает это специально — надеясь, что сотрудник поймёт отношение к себе.

Пятый признак

Начальник выдвигает сотруднику новые требования без предупреждений и поддержки. Например, говорит, что ради работы придётся переехать в другой город, но не предлагает при этом зарплатных повышений или помощи с переездом.

Всё потому, что он, какие и многие другие работодатели, уверен: сотрудник так держится за выплачиваемую ему зарплату, что согласится на что угодно. А если нет, компания найдёт еще одного, заключает карьерный консультант Жасмин Эскалера.

Если вы сталкивались с одним из упомянутых явлений, поделиться историями можно в комментариях.