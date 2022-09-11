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Карьера
Полина Лааксо

«Чувствовала вину, если не работала»: айтишница получила больничный по выгоранию Статьи редакции

C 2022 года в Польше можно уйти на больничный, если выгорел на работе. Издание Bubble поговорило с айтишницей, которая воспользовалась этой возможностью и теперь рассказывает — как, где и на какой срок его можно получить.

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Продакт-менеджер Лизавета Гацак. Источник: архив Гацак

Материал подготовлен изданием Bubble.

Что такое эмоциональное выгорание

Согласно ВОЗ, эмоциональное выгорание — синдром, являющийся результатом хронического стресса на работе, с которым человек не смог справиться. При выгорании он чувствует истощение или недостаток энергии, психически дистанцируется от работы, относится к ней негативно или цинично, чувствует себя неэффективным и считает, что не выполнил долг.

ВОЗ считает выгорание профессиональным явлением, поэтому применять его к другим сферам жизни некорректно.

До 2022 года взять больничный по выгоранию было нельзя, потому что этот синдром не классифицировался как болезнь. Но с 1 января 2022 выгорание входит в Международную классификацию болезней и относится к разделу проблем со здоровьем.

Как взять больничный из-за выгорания

Лизавете Гацак 30 лет, сейчас она живёт в Варшаве. Здесь находится польский офис компании PandaDoc, в которой Лизавета работает продуктовым менеджером. Но каждый день ходить в офис не надо — можно выбрать удалёнку.

В середине июня 2022-го она получила больничный по выгоранию. Лизавета рассказывает, что изначально не собиралась его брать — просто не знала, что он существует, и хотела уйти в отпуск за свой счет. О такой возможности ей рассказали в кадровом отделе PandaDoc.

Компания знала, что я только закончила один большой проект и сразу же начала второй. На тот момент у меня была большая нагрузка, я много перерабатывала.

Первый проект был междепартаментным, нам нужно было [перевести] пользователей со старой платформы на новую. Он шёл год, иногда рабочий день мог длиться двенадцать часов — или я могла работать на выходных.

Это было задорно, но не совсем здорово.

Лизавета Гацак

Лиза рассказывает, что и раньше работала много, например, когда стремилась вырасти из джуна в мидл-специалиста. Но за все пять лет в компании брала только прописанный в контракте отпуск — никаких дополнительных.

В какой-то момент я работала с выгоранием. Всё время чувствовала усталость, обычные задачи занимали много времени. Я постоянно ощущала, что недостаточно вкладываюсь, хоть и делала всё, что надо. У меня всегда были и сейчас есть высокие ожидания от того, что, как и в какие сроки я делаю.

Менеджер видел, что я устала, поэтому я вела только один проект и не перерабатывала. Я продолжала работать, но была заметно уставшей, не проявляла инициативу. Для меня это не характерно. Потом он сам предложил мне отдохнуть.

Лизавета Гацак

Получить больничный оказалось проще, чем предполагала Лиза. Сначала нужно обратиться к терапевту. У героини есть страховка в частной клинике Luxmed, поэтому она обратилась туда. Терапевту она сказала, что хочет получить больничный по выгоранию, и тот направил её к психиатру.

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«Я рассказала ему о симптомах. Он спросил, как моя продуктивность, сложно ли мне сфокусироваться, есть ли у меня проблемы со сном и аппетитом, чувствую ли я тревожность, в каком настроении просыпаюсь», — рассказывает Лизавета, получившая в итоге больничный на три недели.

После него нужно ещё раз проконсультироваться с врачом. Если симптомы остались, срок могут продлить на месяц.

Я продлевала его уже несколько раз, максимальный срок, кажется, шесть месяцев. Я думала, что будет какое-нибудь тестирование и «шкала выгорания», но нет.

Я получила и продлила больничный по телефону — в кадровом отделе сказали, чтобы я потом прислала скриншот из личного кабинета на сайте клиники. Так можно делать в моей частной клинике, в государственной, возможно, было бы по-другому.

Лизавета Гацак

Больничный по выгоранию не отличается от любого другого — Лизавета получает 80% от зарплаты, а её рабочее место, отпуск и бонусы сохраняются. Страха потерять работу из-за больничного нет, Лизавету ждут в компании.

При выгорании могут прописать снотворное или антидепрессанты — зависит от симптомов. Мне тоже прописали таблетки.

На больничном я очень много сплю. Первое время могла проснуться в 12 часов, лечь спать, проснуться в 18, поужинать или посмотреть фильм — и снова пойти спать.

Теперь сплю около десяти часов, больше гуляю и читаю, начала учить немецкий, нет ощущения, что у меня ни на что нет сил. Я пока не стала суперэнергичной, но иногда думаю: «Сейчас бы на работу». Наверное, это хороший симптом.

На протяжении всей карьеры Лизавета чувствовала себя плохо, когда отвлекалась на нерабочие дела. Ей казалось, что работать надо много, делать всё максимально быстро и эффективно.

«Бывает, в течение рабочего дня нужно сходить к врачу или по другим делам. Я испытывала огромное чувство вины, если вдруг отрывалась от рабочего процесса. Сейчас я понимаю, что главное в работе — результат. И всем всё равно, покажешь ты его с 9 до 5 часов или в другое время», — рассуждает она.

В середине октября Лизавета планирует вернуться в компанию на полную занятость. «Мне нравится моя профессия, я хочу в ней развиваться. Но думаю, хорошо было бы наладить баланс между работой и личной жизнью. Я знаю, что карьера — это не спринт, а марафон, и после забегов нужно отдыхать», — заключает продакт-менеджер.

Bubble — журнал об образовании, карьере и жизни в цифровом мире, входит в dev.media вместе с dev.by и dev.ua. Статьи по теме:

#работа #выгорание

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31 комментарий
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 Андрей Жидков

И?

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eugene

Юлия якубеня уронила сосиску

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Олег Комаров

В середине октября Лизавета планирует вернуться в компанию на полную занятость. «Мне нравится моя профессия, я хочу в ней развиваться. Но думаю, хорошо было бы наладить баланс между работой и личной жизнью. Я знаю, что карьера — это не спринт, а марафон, и после забегов нужно отдыхать», — заключает продакт-менеджер.

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Darth Swordman

Проблемы людей, которые хотят много получать и не напрягаться. Ну, добро пожаловать во взрослую жизнь. Здесь надо работать, а ещё нахуй могут послать. И да, открою страшную тайну — чудес не бывает. В отличие от блата, везения и умения грамотно продавать свой труд. Пока не придёт осознание, с антидепрессантов и не слезете.

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Алексей Соколов

Глупости пишите, вообще не в кассу. Люди выгорают как раз из-за того, что работают много и готовы напрягаться. А количество получаемого бабла тут вообще ни при чем. Выгораю и когда миллионы зарабатывают.
У вас проблема бедных людей. Когда вообще все вокруг денег вертится. Даже когда уже все в конец остоебенило, все равно надо оторвать жопу от кровати в 6 утра и на завод идти. Поверьте так не у всех. От своей работы можно и удовольствие получать. А если финансы позволяют, то и деятельность сменить. Как правило рядом со своей специализацией есть еще много всего интересного.

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Надежда Марс

ну как бы выгореть можно и в любимом деле. А в некоторых профессиях (например в гуманитарной сфере это профзаболевание)

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Алексей Соколов
А если финансы позволяют, то и деятельность сменить. Как правило рядом со своей специализацией есть еще много всего интересного.

Все так. Это я вот специально для вас написал.

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Надежда Марс

В теории возможно все, но часто бывает так, что люди искренне преданы своему делу, честно не видят или нет альтернатив (например учитель в небольшом городе), обстоятельства (именно эта работа позволяет получить доступ к определённым льготам или ресурсам). То, что быть богатыми больным лучше чем бедным и здоровым - очевидно, но жизнь вносит свои коррективы.

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Darth Swordman

Ну так вы правы — от работы можно (и нужно) получать удовольствие. И можно (и нужно) менять, если от текущей горит жопа и хочется таблеток. И это вполне соотносится с тем, что я написал выше — в чём проблема соблюдать оба пункта вместо того, чтобы жрать антидепрессанты? Молодые люди сами себя накручивают, вместо того, чтобы сменить работу на менее нервную.

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Алексей Соколов
И это вполне соотносится с тем, что я написал выше
Проблемы людей, которые хотят много получать и не напрягаться.

Вот с этим вообще не соотносится. Выгорание это не проблема людей, которые хотят много получать и не напрягаться.

в чём проблема соблюдать оба пункта вместо того, чтобы жрать антидепрессанты?

Жрать антидепрессанты и продолжать трахать кактус это, как мне видится, частная проблема. Полагаю есть масса причин почему оно так. Например синдром самозванца или денег на новые знания не хватает.
И у меня встречный вопрос. Почему когда голова или живот болит, вы чтобы решить проблему едите таблетки, а антидепрессанты это пиздец какой кошмар?

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Stan

Фу как мрачно. Далеко не у всех жизнь такое говно. 😁

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Ivan Off

конечно не у всех

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Darth Swordman

Всё так. Но вот такие откровения сгоревших на работе в 25 лет именно эту ассоциацию и навевают — мол, стоит перестать ходить по психологам, и единороги по утрам перестают посещать))

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Андрей Иванов

Поколение снежинок какое-то. Их бы на завод/на шахту/в поле/на склад/на палубу. Сразу бы всё мнимое выгорание исчезло.

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Стерлядка Вяленая

Во во, раньше пахали и слов таких не знали, а щас иной раз кружку со стола поднял - получил психологическую травму, выгорание, перелом лучевой кости, вывих кисти руки.....

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Рустам Мингазов

...а если недовольны то в лагеря

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Макс Фактор

Смазливых в бордель

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максим карандашев

ну дак это как раз смена деятельности плюс физический труд. а за моником сидеть по 12 часов конечно выгоршиь

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Стерлядка Вяленая

Проблема выгорания не в том, физический это труд или умственный, а в том, что мы сегодня ставим задач себе больше, чем можем выполнить, потому что нас в очередной раз поимели маркетологи со своими тайм менеджментами, скрамами, хуямами и прочим говном. Вот мы и думаем, что если 40 рабочих задач за день не решили - то лохи никчемные. Отсюда и выгорание, из-за бесконечных попыток догнать недогоняемое.

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badResistor

Бывает по-другому?

«Чувствовала вину, если не работала»
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Valeriy Dik

Да. Речь ведь не идет о "не работать вовсе". Постоянное ощущение недостаточных усилий, недостаточного качества работы, и прочих других недо. Выгорание это следствие других, более глубоких проблем, которые, конечно, просто отпуском не решаются.

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Рустам Мингазов

Есть такое, туда же "синдром самозванца", изначально низкую самооценку.

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badResistor

перечитайте внимательно мой комментарий)

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Stanislav Lysikov
Но за все пять лет в компании брала только прописанный в контракте отпуск — никаких дополнительных.

В смысле?)
Я за 5 лет брал один 2 недельный отпуск.

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Василий Петров

Ну теперь Ваш работодатель будет заботиться о вас до конца вашей жизни (нет), а если вы заболеете или умрёте, то будет горевать целых три дня!

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Dan

Я устал, я мухожук

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Protein Wars

С таким выражением лица без выгорания никуда

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Jameson Deagle

Ждём продолжение после отработанного месяца)

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Осторожный блик
Если симптомы остались, больничный могут продлить на месяц.

А что так можно было?

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Стерлядка Вяленая

С каких пор Елизавету стали звать Лизавета?

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Организованный американец

Очень круто, что есть такая возможность и компания это поддерживают. Все свои выгорания и недели восстановлений я за свой счет делал

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