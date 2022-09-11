«Чувствовала вину, если не работала»: айтишница получила больничный по выгоранию Статьи редакции
C 2022 года в Польше можно уйти на больничный, если выгорел на работе. Издание Bubble поговорило с айтишницей, которая воспользовалась этой возможностью и теперь рассказывает — как, где и на какой срок его можно получить.
Материал подготовлен изданием Bubble.
Что такое эмоциональное выгорание
Согласно ВОЗ, эмоциональное выгорание — синдром, являющийся результатом хронического стресса на работе, с которым человек не смог справиться. При выгорании он чувствует истощение или недостаток энергии, психически дистанцируется от работы, относится к ней негативно или цинично, чувствует себя неэффективным и считает, что не выполнил долг.
До 2022 года взять больничный по выгоранию было нельзя, потому что этот синдром не классифицировался как болезнь. Но с 1 января 2022 выгорание входит в Международную классификацию болезней и относится к разделу проблем со здоровьем.
Как взять больничный из-за выгорания
Лизавете Гацак 30 лет, сейчас она живёт в Варшаве. Здесь находится польский офис компании PandaDoc, в которой Лизавета работает продуктовым менеджером. Но каждый день ходить в офис не надо — можно выбрать удалёнку.
В середине июня 2022-го она получила больничный по выгоранию. Лизавета рассказывает, что изначально не собиралась его брать — просто не знала, что он существует, и хотела уйти в отпуск за свой счет. О такой возможности ей рассказали в кадровом отделе PandaDoc.
Лиза рассказывает, что и раньше работала много, например, когда стремилась вырасти из джуна в мидл-специалиста. Но за все пять лет в компании брала только прописанный в контракте отпуск — никаких дополнительных.
Получить больничный оказалось проще, чем предполагала Лиза. Сначала нужно обратиться к терапевту. У героини есть страховка в частной клинике Luxmed, поэтому она обратилась туда. Терапевту она сказала, что хочет получить больничный по выгоранию, и тот направил её к психиатру.
«Я рассказала ему о симптомах. Он спросил, как моя продуктивность, сложно ли мне сфокусироваться, есть ли у меня проблемы со сном и аппетитом, чувствую ли я тревожность, в каком настроении просыпаюсь», — рассказывает Лизавета, получившая в итоге больничный на три недели.
После него нужно ещё раз проконсультироваться с врачом. Если симптомы остались, срок могут продлить на месяц.
Больничный по выгоранию не отличается от любого другого — Лизавета получает 80% от зарплаты, а её рабочее место, отпуск и бонусы сохраняются. Страха потерять работу из-за больничного нет, Лизавету ждут в компании.
На протяжении всей карьеры Лизавета чувствовала себя плохо, когда отвлекалась на нерабочие дела. Ей казалось, что работать надо много, делать всё максимально быстро и эффективно.
«Бывает, в течение рабочего дня нужно сходить к врачу или по другим делам. Я испытывала огромное чувство вины, если вдруг отрывалась от рабочего процесса. Сейчас я понимаю, что главное в работе — результат. И всем всё равно, покажешь ты его с 9 до 5 часов или в другое время», — рассуждает она.
В середине октября Лизавета планирует вернуться в компанию на полную занятость. «Мне нравится моя профессия, я хочу в ней развиваться. Но думаю, хорошо было бы наладить баланс между работой и личной жизнью. Я знаю, что карьера — это не спринт, а марафон, и после забегов нужно отдыхать», — заключает продакт-менеджер.
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В середине октября Лизавета планирует вернуться в компанию на полную занятость. «Мне нравится моя профессия, я хочу в ней развиваться. Но думаю, хорошо было бы наладить баланс между работой и личной жизнью. Я знаю, что карьера — это не спринт, а марафон, и после забегов нужно отдыхать», — заключает продакт-менеджер.
Проблемы людей, которые хотят много получать и не напрягаться. Ну, добро пожаловать во взрослую жизнь. Здесь надо работать, а ещё нахуй могут послать. И да, открою страшную тайну — чудес не бывает. В отличие от блата, везения и умения грамотно продавать свой труд. Пока не придёт осознание, с антидепрессантов и не слезете.
Глупости пишите, вообще не в кассу. Люди выгорают как раз из-за того, что работают много и готовы напрягаться. А количество получаемого бабла тут вообще ни при чем. Выгораю и когда миллионы зарабатывают.
У вас проблема бедных людей. Когда вообще все вокруг денег вертится. Даже когда уже все в конец остоебенило, все равно надо оторвать жопу от кровати в 6 утра и на завод идти. Поверьте так не у всех. От своей работы можно и удовольствие получать. А если финансы позволяют, то и деятельность сменить. Как правило рядом со своей специализацией есть еще много всего интересного.
ну как бы выгореть можно и в любимом деле. А в некоторых профессиях (например в гуманитарной сфере это профзаболевание)
Все так. Это я вот специально для вас написал.
В теории возможно все, но часто бывает так, что люди искренне преданы своему делу, честно не видят или нет альтернатив (например учитель в небольшом городе), обстоятельства (именно эта работа позволяет получить доступ к определённым льготам или ресурсам). То, что быть богатыми больным лучше чем бедным и здоровым - очевидно, но жизнь вносит свои коррективы.
Ну так вы правы — от работы можно (и нужно) получать удовольствие. И можно (и нужно) менять, если от текущей горит жопа и хочется таблеток. И это вполне соотносится с тем, что я написал выше — в чём проблема соблюдать оба пункта вместо того, чтобы жрать антидепрессанты? Молодые люди сами себя накручивают, вместо того, чтобы сменить работу на менее нервную.
Проблемы людей, которые хотят много получать и не напрягаться.
Вот с этим вообще не соотносится. Выгорание это не проблема людей, которые хотят много получать и не напрягаться.в чём проблема соблюдать оба пункта вместо того, чтобы жрать антидепрессанты?
Жрать антидепрессанты и продолжать трахать кактус это, как мне видится, частная проблема. Полагаю есть масса причин почему оно так. Например синдром самозванца или денег на новые знания не хватает.
И у меня встречный вопрос. Почему когда голова или живот болит, вы чтобы решить проблему едите таблетки, а антидепрессанты это пиздец какой кошмар?
Фу как мрачно. Далеко не у всех жизнь такое говно. 😁
конечно не у всех
Всё так. Но вот такие откровения сгоревших на работе в 25 лет именно эту ассоциацию и навевают — мол, стоит перестать ходить по психологам, и единороги по утрам перестают посещать))
Поколение снежинок какое-то. Их бы на завод/на шахту/в поле/на склад/на палубу. Сразу бы всё мнимое выгорание исчезло.
Во во, раньше пахали и слов таких не знали, а щас иной раз кружку со стола поднял - получил психологическую травму, выгорание, перелом лучевой кости, вывих кисти руки.....
...а если недовольны то в лагеря
Смазливых в бордель
ну дак это как раз смена деятельности плюс физический труд. а за моником сидеть по 12 часов конечно выгоршиь
Проблема выгорания не в том, физический это труд или умственный, а в том, что мы сегодня ставим задач себе больше, чем можем выполнить, потому что нас в очередной раз поимели маркетологи со своими тайм менеджментами, скрамами, хуямами и прочим говном. Вот мы и думаем, что если 40 рабочих задач за день не решили - то лохи никчемные. Отсюда и выгорание, из-за бесконечных попыток догнать недогоняемое.
Бывает по-другому?«Чувствовала вину, если не работала»
Да. Речь ведь не идет о "не работать вовсе". Постоянное ощущение недостаточных усилий, недостаточного качества работы, и прочих других недо. Выгорание это следствие других, более глубоких проблем, которые, конечно, просто отпуском не решаются.
Есть такое, туда же "синдром самозванца", изначально низкую самооценку.
перечитайте внимательно мой комментарий)
В смысле?)
Я за 5 лет брал один 2 недельный отпуск.
Ну теперь Ваш работодатель будет заботиться о вас до конца вашей жизни (нет), а если вы заболеете или умрёте, то будет горевать целых три дня!
Я устал, я мухожук
С таким выражением лица без выгорания никуда
Ждём продолжение после отработанного месяца)
А что так можно было?
С каких пор Елизавету стали звать Лизавета?
Очень круто, что есть такая возможность и компания это поддерживают. Все свои выгорания и недели восстановлений я за свой счет делал