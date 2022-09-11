Компания знала, что я только закончила один большой проект и сразу же начала второй. На тот момент у меня была большая нагрузка, я много перерабатывала.

Первый проект был междепартаментным, нам нужно было [перевести] пользователей со старой платформы на новую. Он шёл год, иногда рабочий день мог длиться двенадцать часов — или я могла работать на выходных.

Это было задорно, но не совсем здорово.