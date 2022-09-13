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Карьера
Маша Цепелева

Исследование: больше всех на ИТ-рынке востребованы разработчики, самые низкие зарплаты — у сисадминов и дизайнеров Статьи редакции

Зарплаты у специалистов без опыта могут быть в два-три раза меньше, чем у сотрудников со стажем от одного года.

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  • Сервис по поиску работы и подбора персонала Работа.ру и рекрутинговое агентство Heaad проанализировали около 42 тысячи ИТ-вакансий по всем регионам России, в Казахстане, Узбекистане и Беларуси, опубликованные в июле 2022 года.
  • Все вакансии делятся на 17 профессий. Чаще всего ищут программистов (11,1% вакансий), аналитиков (10,4%) и системных администраторов (9,9%).
  • Почти 40% всех вакансий — от компаний в Москве. На втором месте — Санкт-Петербург (11,1%), на третьем — Алматы (2,7%). В Екатеринбурге и Минске размещено по 2,4% вакансий от анализируемых.
  • Среди востребованных профессий — разработчики, аналитики, специалисты технической поддержки, системные администраторы и руководители проектов. Менее популярные вакансии — дизайнер, специалист по информационной безопасности, тестировщик, менеджер продукта и руководители группы разработки.
  • Среди востребованных навыков у разработчиков — владение системой контроля версий Git (5,3% вакансий), владение JavaScript (5%). Знание Python требуется только в 2% вакансий. У аналитиков — владение SQL (6,4%) и MS Power Point (около 5%).
  • По зарплатам оценивались только вакансии, где валютой был указан российский рубль — это около 17,5 тысячи вакансий. Предложения с зарплатой менее 10 тысяч рублей оценивались как нерелевантные.
  • Зарплатная вилка по ИТ-вакансиям в целом получилась такой: от 73 038 ± 56 231 до 106 091 ± 86 179 рублей в месяц (указано среднее значение ± стандартное отклонение). При этом зарплата в Москве и регионах отличается почти в два раза.
  • Среди специальностей на первом месте по зарплате, ожидаемо, — руководители. Предложения начинаются от 140 тысяч рублей. Меньше всего получают системный администратор, дизайнер и специалист технической поддержки — от 40 тысяч рублей. Таблицу зарплатных вилок специалистов в зависимости от опыта работы можно посмотреть здесь.
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  • «Работа.ру» также опросила 3000 соискателей о переквалификации в ИТ-специалистов. 48% из них хотели бы переучиться и работать в ИТ.

#ит #работа #новость

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45 комментариев
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 Дмитрий Войнов

Статья должна была закончится так: Вы видели эти цифры и эти зарплаты? Вот тебе ссылка на скиллбокс, а по промокоду #умственная_отсталость ты получишь -100к на мамкиной кредитке и влажные мечты.

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Den Red

Это в какой деревни турецкой такие цены ?

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Бомж

Это очередной трюк статистикой от HR. Анализируют ЗП по открытым вакансиям, а не по сделкам, чтобы занизить ожидания кандидатов.

Цифры эти ничего не говорят, ибо:
- Самые жирные ЗП обычно не указываются;
- Самые низкие ЗП висят намного дольше высоких.

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Сергей Старовойтов

Никто "кандидату", жадно смотрящему на красивые циферки, жирную ЗП предлагать не будет. Так что вполне нормальная статистика.

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Озабоченный торшер

Хабр просил указать свою зарплату,но я же не идиот ее указывать и она у меня гораздо выше средней.
Я думаю многие поступают аналогично

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Никита

Какие именно дизайнеры в статье? Как минимум ux и графические отличаются по ЗП.

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nkmstudio
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Anatoly Verbitsky

Тут дизайнеры, художники.
Выглядит как парсинг структуры с hh.ru.

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roboto

Зарплата сис. админой размывается предложениями от НИИ КГ НИЦ поработать за 25 тысяч.

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Александр Иванов

Мне предлагали в НИИ на С++ писать за двадцатку (послали с биржи труда). Отказали мне короче, сказали, что после 20+ лет работы программистом у меня слишком никудышные навыки.

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insighter

вы после 20 лет работы на плюсах на бирже труда работу ищите?
может они в чем то тогда правы?

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Александр Иванов

Не, просто мог позволить себе не работать :) А на биржу пошел из-за еврейской жадности.

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AntropFedorov

а какое там пособие сейчас?

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Александр Иванов

Я уж и не помню ибо дело было в 19 году. Но платили мало.

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Yaroslava Markova

Это прикол или правда там долба*** сидят?

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Kurgus Utair

КАК ВЫ СМЕЕТЕ ОБЗЫВАТЬ НАС долба***** ? МЫ СЕРЬЕЗНОЕ НИИ

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Bastard

Как и ЗП программистов. Везде в таких статьях числа ниже фактического рынка.

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roboto

Программисты требуются намного реже, поэтому и зарплата более менее реальная указана.

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Bastard

Намного реже? По статистике, приведённой здесь - нет, даже чаще.

Если ты только про всякие НИИ КГ НИЦ, то тоже нет, их и туда, и на завод нанимают за 35к работать с 8 до 20:00. И некоторые непрофильные (которые не зарабатывают на ИТ), или просто наглые - тоже неплохо роняют среднее и медианное число

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Black7

Учитывая, что все сисадмины перешли в девопс, вообще забавно

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Sergeant Ding

Какой DevOps если у вас десяток серверов и 50-100 виртуальных машин? При такой инфраструктуре никакие свистелки-перделки типа Python, PowerShell, Ansible и т.п. не нужны.

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Black7

Как раз ansible и нужен

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Малых

Могу только за дизайнеров ответить. Хотелось бы внести бОльшее разграничение, т.к. графический дизайнер, художник и ux-дизайнер - 3 абсолютно разные направления с огромной разницей в ЗП. В итоге в результатах ни рыба ни мясо.

Уверен, в разработке тоже самое

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Anastasia NZ

Согласна, очень странные цифры
Бонусом, как я поняла, там гейм дизайнер отнесли к дизайну, от дизайна там только название, по факту это больше про документацию и аналитику, да и зп у них огого
Тоже самое можно сказать про UX проектировщик и продукт дизайнер

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Александр Иванов

За 200 штук даже пальцем не пошевелю.

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Arseny Zemlin

А сколько вам лет?

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bjorn

12

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Гоги Твардовски

А при чем тут лет? Может он специалист высокого уровня. Я тоже за ЗП меньше 100к не сдвинусь с места. И что?

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Arseny Zemlin

Поэтому и спросил. Интересно во сколько лет уже высокого уровня

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jonewayne

Вы лукавите, скорее всего за 200к вы отработаете 90-120 часов

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Вадим Д.

Статья отличная, всё подробно, Мария, благодарю!

Некоторые цифры зацепили: Git требуется в 5,3% вакансий разрабам?!
И да: не знают 35,3% соискателей, которых привлекают «интересные проекты», что почти все проекты в их трудовой деятельности будут рутинным унылым дерьмом. Сотой части процента повезёт и у них действительно буду стОящие и крутые проекты.

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Dmitriy Mirovodin

По поводу git, это просто уже джентельменский набор.
Ну не станут же в вакансии для разработчика писать - знание os windows/linux/osx ??! Это и так понятно, что человек должен знать :)

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Никита Олтян

То есть как, приписки «уверенный пользователь ПК» в CV разработчика уже недостаточно..?

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Вадим Д.

Вы не поверите, чего только не молотят hr и соискатели. Я за свою трудовую деятельность такого насмотрелся – диву даёшься.

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Александр Иванов

Это зависит от отношения к проекту. У меня вон номер на документе не проставляется. Для кого-то разбирать эту фигню - говно, а мне интересненько.

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Семен Смирнов

То что git и языки программирования идут в одном предложении, хотя это совершенно разные по масштабу и направленности навыки - тоже должно смутить

И что значит востребованность навыка git ? Просто по упоминанию git в вакансии ? (Есть куча других svc)

Или важность владения системами контроля версиями для разработчика? Ну это смешно же, как писать что тестировщик должен багтрекером владеть (это основы)

Короче еще одно исследование по верхам для галочки, но с далеко идущими выводами

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Вадим Д.

Почти не видел, к сожалению, действительно серьёзных разборов.
А выкладки с графиками от эйчаров – такое себе, они видят то, что хотят видеть (-: Плюс поправки на рынок труда. Который у нас весьма дик и неуклюж.

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Владислав Воркель

Цифры посчитаны по принципу: возьмем продавца бананов из африки и продавца недвижимости в сан франциско и получим среднюю зп продавца мороженого в китае

Какое-то абсолютно не репрезентативное исследование. Считают дизайнеров и художников вместе, а Арт-директора отдельно))

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Дмитрий Галыгин

Все бегов в разработку и аналитику, работа халява, а зп збс🤪

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Anton Zavarzin

Ну так все правда.

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Кира Пара

Как-то с реальностью не очень бьются зарплаты

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Ульян Романов

Согласен, слишком большие, не ходите ребята в АйТи, тут очень плохо

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Человек Простой

Вопрос к тем, кто шарит. А интернет маркетологи в этом списке отсутствуют, тк это не айти? Пысы: ради интереса спросила)

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Гоги Твардовски

Сисадмин в Москве за 40 тыс? Еще и должен делать все наверно? Это что за компания такая ушлая?

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Kurgus Utair

У НАС ОФИС В ЦЕНТРЕ ...

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