Исследование: больше всех на ИТ-рынке востребованы разработчики, самые низкие зарплаты — у сисадминов и дизайнеров Статьи редакции
Зарплаты у специалистов без опыта могут быть в два-три раза меньше, чем у сотрудников со стажем от одного года.
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- Сервис по поиску работы и подбора персонала Работа.ру и рекрутинговое агентство Heaad проанализировали около 42 тысячи ИТ-вакансий по всем регионам России, в Казахстане, Узбекистане и Беларуси, опубликованные в июле 2022 года.
- Все вакансии делятся на 17 профессий. Чаще всего ищут программистов (11,1% вакансий), аналитиков (10,4%) и системных администраторов (9,9%).
- Почти 40% всех вакансий — от компаний в Москве. На втором месте — Санкт-Петербург (11,1%), на третьем — Алматы (2,7%). В Екатеринбурге и Минске размещено по 2,4% вакансий от анализируемых.
- Среди востребованных профессий — разработчики, аналитики, специалисты технической поддержки, системные администраторы и руководители проектов. Менее популярные вакансии — дизайнер, специалист по информационной безопасности, тестировщик, менеджер продукта и руководители группы разработки.
- Среди востребованных навыков у разработчиков — владение системой контроля версий Git (5,3% вакансий), владение JavaScript (5%). Знание Python требуется только в 2% вакансий. У аналитиков — владение SQL (6,4%) и MS Power Point (около 5%).
- По зарплатам оценивались только вакансии, где валютой был указан российский рубль — это около 17,5 тысячи вакансий. Предложения с зарплатой менее 10 тысяч рублей оценивались как нерелевантные.
- Зарплатная вилка по ИТ-вакансиям в целом получилась такой: от 73 038 ± 56 231 до 106 091 ± 86 179 рублей в месяц (указано среднее значение ± стандартное отклонение). При этом зарплата в Москве и регионах отличается почти в два раза.
- Среди специальностей на первом месте по зарплате, ожидаемо, — руководители. Предложения начинаются от 140 тысяч рублей. Меньше всего получают системный администратор, дизайнер и специалист технической поддержки — от 40 тысяч рублей. Таблицу зарплатных вилок специалистов в зависимости от опыта работы можно посмотреть здесь.
- «Работа.ру» также опросила 3000 соискателей о переквалификации в ИТ-специалистов. 48% из них хотели бы переучиться и работать в ИТ.
Статья должна была закончится так: Вы видели эти цифры и эти зарплаты? Вот тебе ссылка на скиллбокс, а по промокоду #умственная_отсталость ты получишь -100к на мамкиной кредитке и влажные мечты.
Это в какой деревни турецкой такие цены ?
Это очередной трюк статистикой от HR. Анализируют ЗП по открытым вакансиям, а не по сделкам, чтобы занизить ожидания кандидатов.
Цифры эти ничего не говорят, ибо:
- Самые жирные ЗП обычно не указываются;
- Самые низкие ЗП висят намного дольше высоких.
Никто "кандидату", жадно смотрящему на красивые циферки, жирную ЗП предлагать не будет. Так что вполне нормальная статистика.
Хабр просил указать свою зарплату,но я же не идиот ее указывать и она у меня гораздо выше средней.
Я думаю многие поступают аналогично
Какие именно дизайнеры в статье? Как минимум ux и графические отличаются по ЗП.
Тут дизайнеры, художники.
Выглядит как парсинг структуры с hh.ru.
Зарплата сис. админой размывается предложениями от НИИ КГ НИЦ поработать за 25 тысяч.
Мне предлагали в НИИ на С++ писать за двадцатку (послали с биржи труда). Отказали мне короче, сказали, что после 20+ лет работы программистом у меня слишком никудышные навыки.
вы после 20 лет работы на плюсах на бирже труда работу ищите?
может они в чем то тогда правы?
Не, просто мог позволить себе не работать :) А на биржу пошел из-за еврейской жадности.
а какое там пособие сейчас?
Я уж и не помню ибо дело было в 19 году. Но платили мало.
Это прикол или правда там долба*** сидят?
КАК ВЫ СМЕЕТЕ ОБЗЫВАТЬ НАС долба***** ? МЫ СЕРЬЕЗНОЕ НИИ
Как и ЗП программистов. Везде в таких статьях числа ниже фактического рынка.
Программисты требуются намного реже, поэтому и зарплата более менее реальная указана.
Намного реже? По статистике, приведённой здесь - нет, даже чаще.
Если ты только про всякие НИИ КГ НИЦ, то тоже нет, их и туда, и на завод нанимают за 35к работать с 8 до 20:00. И некоторые непрофильные (которые не зарабатывают на ИТ), или просто наглые - тоже неплохо роняют среднее и медианное число
Учитывая, что все сисадмины перешли в девопс, вообще забавно
Какой DevOps если у вас десяток серверов и 50-100 виртуальных машин? При такой инфраструктуре никакие свистелки-перделки типа Python, PowerShell, Ansible и т.п. не нужны.
Как раз ansible и нужен
Могу только за дизайнеров ответить. Хотелось бы внести бОльшее разграничение, т.к. графический дизайнер, художник и ux-дизайнер - 3 абсолютно разные направления с огромной разницей в ЗП. В итоге в результатах ни рыба ни мясо.
Уверен, в разработке тоже самое
Согласна, очень странные цифры
Бонусом, как я поняла, там гейм дизайнер отнесли к дизайну, от дизайна там только название, по факту это больше про документацию и аналитику, да и зп у них огого
Тоже самое можно сказать про UX проектировщик и продукт дизайнер
За 200 штук даже пальцем не пошевелю.
А сколько вам лет?
12
А при чем тут лет? Может он специалист высокого уровня. Я тоже за ЗП меньше 100к не сдвинусь с места. И что?
Поэтому и спросил. Интересно во сколько лет уже высокого уровня
Вы лукавите, скорее всего за 200к вы отработаете 90-120 часов
Статья отличная, всё подробно, Мария, благодарю!
Некоторые цифры зацепили: Git требуется в 5,3% вакансий разрабам?!
И да: не знают 35,3% соискателей, которых привлекают «интересные проекты», что почти все проекты в их трудовой деятельности будут рутинным унылым дерьмом. Сотой части процента повезёт и у них действительно буду стОящие и крутые проекты.
По поводу git, это просто уже джентельменский набор.
Ну не станут же в вакансии для разработчика писать - знание os windows/linux/osx ??! Это и так понятно, что человек должен знать :)
То есть как, приписки «уверенный пользователь ПК» в CV разработчика уже недостаточно..?
Вы не поверите, чего только не молотят hr и соискатели. Я за свою трудовую деятельность такого насмотрелся – диву даёшься.
Это зависит от отношения к проекту. У меня вон номер на документе не проставляется. Для кого-то разбирать эту фигню - говно, а мне интересненько.
То что git и языки программирования идут в одном предложении, хотя это совершенно разные по масштабу и направленности навыки - тоже должно смутить
И что значит востребованность навыка git ? Просто по упоминанию git в вакансии ? (Есть куча других svc)
Или важность владения системами контроля версиями для разработчика? Ну это смешно же, как писать что тестировщик должен багтрекером владеть (это основы)
Короче еще одно исследование по верхам для галочки, но с далеко идущими выводами
Почти не видел, к сожалению, действительно серьёзных разборов.
А выкладки с графиками от эйчаров – такое себе, они видят то, что хотят видеть (-: Плюс поправки на рынок труда. Который у нас весьма дик и неуклюж.
Цифры посчитаны по принципу: возьмем продавца бананов из африки и продавца недвижимости в сан франциско и получим среднюю зп продавца мороженого в китае
Какое-то абсолютно не репрезентативное исследование. Считают дизайнеров и художников вместе, а Арт-директора отдельно))
Все бегов в разработку и аналитику, работа халява, а зп збс🤪
Ну так все правда.
Как-то с реальностью не очень бьются зарплаты
Согласен, слишком большие, не ходите ребята в АйТи, тут очень плохо
Вопрос к тем, кто шарит. А интернет маркетологи в этом списке отсутствуют, тк это не айти? Пысы: ради интереса спросила)
Сисадмин в Москве за 40 тыс? Еще и должен делать все наверно? Это что за компания такая ушлая?
У НАС ОФИС В ЦЕНТРЕ ...