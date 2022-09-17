Бесконечные уведомления мешают сконцентрироваться, а без них можно пропустить что-то важное? Издание Bubble поговорило с разработчиками, менеджером и психологом о том, как удалёнка привязывает к устройствам и что с этим делать.

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Проект будки для работы Make.Work.Space / источник: Fast Company

Материал подготовлен изданием Bubble.

У работы из дома много плюсов, но один минус точно есть: нельзя обратиться с вопросом к коллеге за соседним столом. Нужно писать сообщение и ждать ответ, и тут возникает много проблем.

Кто-то привык к синхронной коммуникации и требует молниеносных ответов от всех остальных. Кого-то мелкие вопросы в личке отвлекают от больших задач. А кто-то принимает радикальное решение отключить все уведомления, но то и дело заглядывает в мессенджер, опасаясь пропустить что-то важное.

Организовать удобную онлайн-коммуникацию — целое искусство. Единого правила тут нет, но мы собрали разные мнения. Со статьей нам помогали:

Александр Белоусов — бывший разработчик и практикующий психолог.

Юлия Белиал — project manager в геймдев-студии beresnev.games, в свободное время консультирует начинающих менеджеров.



Алексей Гладких — backend-разработчик на Python и Rust, амбассадор новичков в программировании.



Тимур Гафиулин — frontend-разработчик и, по его словам, амбассадор хард-скиллов, которых у него нет.



Иван Громов — frontend-разработчик на Vue, работает в F6S.



Почему переписки в рабочих чатах становятся проблемой

Практически каждый, кто работает удалённо, сталкивался со сложностями в общении в онлайне. Одна из проблем — синхронная коммуникация в компании, когда руководство требует оперативно отвечать в мессенджерах на сообщения коллег. Многие этого не любят. Впрочем, и асинхронный формат тоже не идеальный. Рассмотрим главные сложности онлайн-общения в ИТ.

Сообщения отвлекают от работы

Основная задача программиста — писать код. Часть этой работы проходит за клавиатурой, а часть времени занимает обдумывание решений. Постоянные переписки в процесс программирования плохо вписываются.

Синхронная коммуникация смещает фокус внимания. Даже если просто видишь уведомление, у тебя над головой висит неизвестная задача, и уже труднее сосредоточиться. И когда человек от меня требует немедленного ответа, он будто хочет заменить мои приоритеты своими — так не пойдет. Во время работы у меня [в соцсетях стоит] режим «Не беспокоить». Даже уведомления отключаю, а потом просматриваю все сообщения разом в отведенное время, по графику. Но, конечно, приходится быть гибким: на некоторых проектах важно общаться синхронно, и я доступен онлайн по несколько часов в день. Алексей Гладких, backend developer

То, насколько важно быть на связи в рабочие часы — вопрос корпоративной культуры. Во многих IT-компаниях формат коммуникации довольно свободный — нет строгих правил, обязывающих отвечать на любое сообщение в течение пяти минут. И люди ищут способы организовать рабочий процесс.

Стараюсь приучать коллег к своему режиму. Пока никого сильно с этого не бомбило. Потому что каждый прибегает к своим уловкам. Кто-то блокирует время в календаре. Я смотрю в календарь босса, там каждый час занят. Спрашиваю: «Чем ты занят?». Отвечает: «я просто занят, не пишите, пожалуйста». Алексей Гладких, backend developer

Стресс от новых задач мешает решать текущие

Рабочие сообщения бывают разными — не всегда это простые просьбы и хвалебные отзывы. Плохие новости или сложные задачи могут выбивать из колеи.

Висящие уведомления с непонятными задачами, которые не хочется решать — это одна из частых причин прокрастинации. У каждого есть комфортные задачи и некомфортные. И если программиста просят сделать какой-то блок кода, он это воспринимает нормально. А если его просят пойти поговорить с дизайнерами, это может быть стрессом, если он не любит общаться. И обычно люди отдают приоритет комфортным задачам. А все уведомления с непонятными/неудобными тасками так и будут болтаться непросмотренными до последнего. Александр Белоусов, психолог

Даже если формат коммуникации асинхронный, непрочитанное сообщение, на которое очень не хочется отвечать, может отвлекать от дел — особенно если человек по натуре тревожный.

Сообщений слишком много

Еще одна проблема — огромный объем входящих сообщений. Чем больше, тем труднее их разгребать. Это мотивирует отвечать синхронно — чтобы потом чат не затерялся в сотне других.

У меня уходить в оффлайн дольше, чем на 2-3 часа получается только в конце рабочего дня. Нужно регулярно быть на связи, хотя и нет такой директивы. Чаще всего я стараюсь отвечать на сообщения в течение 10-15 минут. Иначе я скорее всего просто забуду про вопрос и не отвечу вовсе. Тимур Гафиулин, frontend developer

Непрочитанные сообщения вызывают чувство вины

Когда коллеги всегда отвечают оперативно, это может заставить человека подстраиваться под тот же режим — даже если ему синхронная коммуникация неудобна. Желание показать себя с лучшей стороны, искренняя забота о времени коллег, как и конформизм, тоже могут быть причинами. В некоторых компаниях синхронная коммуникация считается хорошим тоном, даже если в ней нет необходимости.

У меня бывает чувство вины, если не отвечаю коллегам сразу же. Отчасти это связано с неуверенностью в себе: не посчитают ли отсутствие ответа за непрофессионализм. А отчасти хочется поступать с другими как хотелось бы, чтобы поступали с тобой. Но ответы в течение часа-двух мне видятся вполне приемлемыми. У нас на проекте редко что-то «горит». Да и в «тушении» я не участвую, это удел лидов. Иногда фича может застопорится, если заказчик долго молчит. Это временами бесит, но я всегда себя успокаиваю мыслью, что если человек ставит задачу и не парится на счёт сроков её выполнения, то и мне не стоит. Стараюсь использовать время ожидания как передышку, возможность разгрузить мозг и отдохнуть. Иван Громов, frontend developer

Чувство вины, говорит Белоусов, с точки зрения психологии — это вторичная эмоция. Первичные возникают от реальных событий в жизни, а вторичные — от наших собственных мыслей. А значит, с этим можно работать — понять причины чувства вины и избавиться от него, если оно мешает процессу.

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Политика безопасности привязывает к конкретным устройствам

Бывает, что по требованиям безопасности сотрудники могут работать только с техники, которая принадлежит компании. И если это, например, ноутбук, придется постоянно сидеть возле него — ведь на смартфон нельзя установить рабочий мессенджер. Вроде как в этом нет ничего страшного — в офисах люди точно так же сидят полный рабочий день.

По требованиям безопасности я работаю только с корпоративного ноутбука. Стараюсь постоянно быть в доступе и не позволяю себе отвечать коллегам «как-нибудь потом» — кроме обеда, если стоит значок обеда. Проект сложный, я на нём самый младший по опыту в своей команде, и я обычно не получаю задачи которые требуют длительной концентрации. А если получаю, они обычно требуют консультаций с коллегами. Так что не могу сказать что для меня важно уходить в оффлайн. Иван Громов, frontend developer

На удалёнке график более гибкий, чем в офисе. Но если политика безопасности строгая, а коммуникация нужна синхронная, то и в магазин на 15 минут отойти не удастся. И даже если общаться можно с любых устройств, но непременно синхронно, это ощутимо ограничивает.

В нашей компании общение скорее синхронное, чем асинхронное. Примерно обозначено время начала и окончания рабочего дня. Есть ежедневные созвоны в зуме, иногда по 2-3 за день. Основное общение идет через Slack: в личных чатах или же в общих каналах команды. Мне не всегда это нравится. Особенно, когда много созвонов — это отнимает половину рабочего времени и абсолютно все силы. Я топлю за асинхронную связь, доверие и уверенность в коллегах. Думаю, если не иметь власти над распределением своего времени, то плюсы удалёнки мгновенно стираются. А я не ради домашней одежды выбирал такой формат. Для меня важна мобильность и свобода, чему синхронный формат общения не способствует. Но я обязательно что-нибудь придумаю и с этим. Тимур Гафиулин, frontend developer

Как быть с рабочими сообщениями в выходные

ИТ-специалисты работают и по ненормированному графику — клиенты и коллеги находятся в разных часовых поясах, часть задач надо во что бы то ни было закрыть до утра. А бывает, что люди работают по вечерам и в выходные без объективных причин — либо плохо организовывают свое время, либо просто предпочитают такой график и уходят отдыхать днём в будни.

Но переключаться с рабочих задач необходимо. Если целый день кодил — нужно абстрагироваться от кода. Если много общался — побыть наедине с собой и без компьютера.

Я насильно пытаюсь доставить себя из ноута после работы, чтобы разгрузиться и не выгорать. Для этого выбираю себе активности за пределами квартиры: пойти на танцы, по историческим местам, сходить на концерт или почитать книгу в парке. Но если у команды какие-то важные вопросы, стараюсь отвечать и по вечерам, и в выходные. А вот в личном общении я редко отвечаю вовремя и часто коплю непрочитанные сообщения. Так как моя работа связана с коммуникацией, то вне её у меня мало сил на общение с людьми, мне больше хочется побыть одной. Раньше часто винила себя за это, а сейчас отношусь спокойнее — ведь речь идёт про мой комфорт и мой отдых. Юлия Белиал, project manager

У многих есть коллеги, которые пренебрегают отдыхом и продолжают решать рабочие вопросы по выходным. Но все это может напрягать тех, кто отдыхает. Недаром в некоторых компаниях отдых по выходным — это распоряжение менеджмента.

Люди, которые активно переписываются в рабочих чатах в выходные, должны вызывать сочувствие, а у меня они даже немножко вызывают злость. Я этакий «мистер эмпатия» и не могу на них спокойно смотреть. Они берут на себя больше и тем самым будто намекают мне: а не стоит ли поработать? А в выходные ни в коем случае нельзя работать. Алексей Гладких, backend developer

В ИТ приходится работать сверхурочно и быть на связи 24/7. Если это форсмажор — нестрашно. Но если цейтнот становится системой, это повод задуматься.

Находясь постоянно на связи, человек теряет контроль над собственной жизнью: ведь его планы зависят от того, что прилетает в мессенджер. Так жить почти невозможно, когда у тебя семья и много задач помимо работы. Молодые люди такой режим переносят проще, но только если это длится недолго. Это называется гипермобилизация — когда вкладываешь все ресурсы в достижение какой-то цели. Как долго можно находиться в режиме гипермобилизации — вопрос прочности психики. Кто-то начнет через три недели уставать, кто-то сможет месяца три протянуть. Но рано или поздно это начнёт любого напрягать, мягко говоря. А можно заработать и острое стрессовое расстройство. Александр Белоусов, психолог

Когда синхронное общение реально необходимо

В работе программиста общение — это скорее побочная деятельность. Поэтому переписки и созвоны многим мешают выполнять прямые обязанности. Но есть много позиций, где синхронная коммуникация критически важна. Это фаундеры, лиды, менеджеры — все, кто работает не с кодом, а в первую очередь с людьми.

На работе я всегда всем отвечаю моментально, чтобы никого не задерживать по их вопросам или процессам. Если человек пишет мне и ждёт ответа, то, скорее всего, он в это время не может работать, так как ему не хватает какой-то информации. А когда он долго ждёт, то это превращается в стресс. Поэтому я стараюсь всегда быстро отвечать. А если, например, я на созвоне, то пишу сразу: «Я на созвоне, отвечу через полчаса». Юлия Белиал, project manager

Хорошо, когда формат коммуникации обусловлен реальной необходимостью: те, кому важно оперативно принимать решения, общаются синхронно, а люди, решающие свои большие задачи, не отвлекаются от дел.

Мне важно, чтобы моей команде было комфортно и интересно работать. Я работаю в геймдеве с творческими людьми и понимаю, что им важно работать в потоке и не отрываться от своих задач. Поэтому если у меня есть срочные вопросы, я всегда их задаю в самом начале рабочего дня, когда человек ещё не ушёл с головой в задачи. А все вопросы средней важности оставляю на обсуждение после обеда в общем чате и не гонюсь за тем, чтобы мне сразу же отвечали. Все отвечают по мере возможности, и это окей для меня и процесса. Юлия Белиал, project manager

Если работа человека заключается в том, чтобы рисовать локации для игры или писать код, в его ежедневной рутине практически нет вопросов, которые требуют быстрого реагирования.

Синхронные ответы для меня важны в одном случае: когда мы катим что-то в продакшн и у меня возникают вопросы. Промедление ведёт к тому, что выкатка откладывается, а это нехорошо. Тимур Гафиулин, frontend developer

Идеальный рабочий процесс все люди видят по-своему, но асинхронное общение программистам обычно больше по душе. Возможность какое-то время быть не на связи — это действительно ценное отличие удалёнки от офиса, от которого жаль отказываться.

Если у меня тормозит работа от того, что кто-то не отвечает мне сиюминутно, я считаю, что это я неидеально выстроил свой процесс. У нас в айти вот есть синхронные и асинхронные программы, и асинхронные обрабатывают сообщения быстрее — они эффективнее, они лучше используют ресурсы процессора. Думаю, с людьми все примерно так же. Алексей Гладких, backend developer

Как организовать онлайн-общение

На удалёнке остро стоит вопрос самоорганизации. В любых условиях можно выстроить удобную для себя систему коммуникации или захлебнуться в переписках, не успевая ничего делать по существу. Собрали лайфхаки от психолога и менеджера.

Отделять работу от отдыха

Быть на связи в рабочее время бывает необходимо, но быть привязанным к устройствам 24/7 — плохая затея.

Нужно отдельное время и место для работы, отдельное — для отдыха. Не стоит работать и отдыхать на одном и том же диване. То же касается и коммуникации — важна психогигиена деятельности. Александр Белоусов, психолог

Просматривать мессенджеры по графику

Хороший тайм-менеджмент — залог успеха. Если рабочее общение трудно отделить от отдыха, а решение больших задач — от мелких вопросов, стоит выработать график и придерживаться его.

Я бы рекомендовал в определенное время открывать таск-менеджер или мессенджер и смотреть, что там накидали. В остальное время — работать, не отвлекаясь. Конечно, потребность в частоте просмотра уведомлений у всех разная — у менеджера могут быть задачи, которые срочно надо решить в течение часа, например. И на сообщения нужно оперативно реагировать. Но даже если каждые пять минут по графику просматривать мессенджеры, это будет полезнее, чем просто то и дело листать разные чаты. Важна системность. Александр Белоусов, психолог

Выяснять все важное заранее

Если вы знаете, что для решения своих задач вам может понадобиться информация от коллег, попробуйте уточнять её заранее.

На утренних дейликах и в общих чатах регулярно пишу и анонсирую информацию о маркетинговой стратегии, трафике, продуктовом фокусе, изменениях. Тогда каждый человек может взять нужные ему факты и от этого скорректировать свою работу, задачи и приоритеты. Юлия Белиал, project manager

Если синхронная коммуникация необходима — тренироваться быстро переключать внимание

Есть много работ, требующих молниеносной реакции и переключения внимания. Насколько такой формат предпочтителен — вопрос темперамента и индивидуальных особенностей психики. Но если многозадачность и синхронная коммуникация неизбежны, к этому можно адаптироваться.

У каждого человека разный объём кратковременной памяти и разная переключаемость внимания. Если у человека большой объём кратковременной памяти и высокая переключаемость, синхронная коммуникация будет даваться проще. А если, например, переключаемость низкая, вернуться к коду после короткого созвона будет труднее. Это свойство работы мозга. До какой-то степени память и переключаемость можно тренировать. Александр Белоусов, психолог

Общаться в общих чатах

Если вся команда читает обсуждения в общем чате, будет возникать меньше лишних вопросов.

Даже если мне надо поговорить только с одним разработчиком, то я пишу в общий чат и тегаю его. Таким образом, вся команда видит, что мы обсуждаем, может подключиться, что-то посоветовать или помочь. Уже несколько раз мы экономили недели работы просто из-за того, что списались в общем чате и узнали, что что-то готово/что-то из старого можем быстро переделать/что-то вообще не нужно. Юлия Белиал, project manager

Сокращать созвоны

Созвоны не любят многие удалёнщики. Возможно, из-за них приходится менять пижаму на рубашку или сгонять со стола сладко спящего кота. А ещё они отнимают много времени. Слушать собеседника — с паузами в речи, междометиями и лирическими отступлениями — это дольше, чем прочитать текст. Формат переписки мотивирует людей выражать мысли более чётко и кратко.

Я стараюсь не грузить команду созвонами, потому что это сильно выбивает из работы. Всю коммуникацию ведём в чатах, в комментариях к задаче, на дейликах. А ещё ввели практики дней без созвонов. Стараемся по вторникам и четвергам вообще ничего не ставить, чтобы все работали в полном фокусе и не отрывались от дел. Тогда и команда более продуктивная, и стресса у всех меньше. Юлия Белиал, project manager