«Не дождётесь»: разработчики о том, как они не отвечают на сообщения в рабочих чатах Статьи редакции
Бесконечные уведомления мешают сконцентрироваться, а без них можно пропустить что-то важное? Издание Bubble поговорило с разработчиками, менеджером и психологом о том, как удалёнка привязывает к устройствам и что с этим делать.
Материал подготовлен изданием Bubble.
У работы из дома много плюсов, но один минус точно есть: нельзя обратиться с вопросом к коллеге за соседним столом. Нужно писать сообщение и ждать ответ, и тут возникает много проблем.
Кто-то привык к синхронной коммуникации и требует молниеносных ответов от всех остальных. Кого-то мелкие вопросы в личке отвлекают от больших задач. А кто-то принимает радикальное решение отключить все уведомления, но то и дело заглядывает в мессенджер, опасаясь пропустить что-то важное.
Организовать удобную онлайн-коммуникацию — целое искусство. Единого правила тут нет, но мы собрали разные мнения. Со статьей нам помогали:
- Александр Белоусов — бывший разработчик и практикующий психолог.
- Юлия Белиал — project manager в геймдев-студии beresnev.games, в свободное время консультирует начинающих менеджеров.
- Алексей Гладких — backend-разработчик на Python и Rust, амбассадор новичков в программировании.
- Тимур Гафиулин — frontend-разработчик и, по его словам, амбассадор хард-скиллов, которых у него нет.
- Иван Громов — frontend-разработчик на Vue, работает в F6S.
Почему переписки в рабочих чатах становятся проблемой
Практически каждый, кто работает удалённо, сталкивался со сложностями в общении в онлайне. Одна из проблем — синхронная коммуникация в компании, когда руководство требует оперативно отвечать в мессенджерах на сообщения коллег. Многие этого не любят. Впрочем, и асинхронный формат тоже не идеальный. Рассмотрим главные сложности онлайн-общения в ИТ.
Сообщения отвлекают от работы
Основная задача программиста — писать код. Часть этой работы проходит за клавиатурой, а часть времени занимает обдумывание решений. Постоянные переписки в процесс программирования плохо вписываются.
То, насколько важно быть на связи в рабочие часы — вопрос корпоративной культуры. Во многих IT-компаниях формат коммуникации довольно свободный — нет строгих правил, обязывающих отвечать на любое сообщение в течение пяти минут. И люди ищут способы организовать рабочий процесс.
Стресс от новых задач мешает решать текущие
Рабочие сообщения бывают разными — не всегда это простые просьбы и хвалебные отзывы. Плохие новости или сложные задачи могут выбивать из колеи.
Даже если формат коммуникации асинхронный, непрочитанное сообщение, на которое очень не хочется отвечать, может отвлекать от дел — особенно если человек по натуре тревожный.
Сообщений слишком много
Еще одна проблема — огромный объем входящих сообщений. Чем больше, тем труднее их разгребать. Это мотивирует отвечать синхронно — чтобы потом чат не затерялся в сотне других.
Непрочитанные сообщения вызывают чувство вины
Когда коллеги всегда отвечают оперативно, это может заставить человека подстраиваться под тот же режим — даже если ему синхронная коммуникация неудобна. Желание показать себя с лучшей стороны, искренняя забота о времени коллег, как и конформизм, тоже могут быть причинами. В некоторых компаниях синхронная коммуникация считается хорошим тоном, даже если в ней нет необходимости.
Чувство вины, говорит Белоусов, с точки зрения психологии — это вторичная эмоция. Первичные возникают от реальных событий в жизни, а вторичные — от наших собственных мыслей. А значит, с этим можно работать — понять причины чувства вины и избавиться от него, если оно мешает процессу.
Политика безопасности привязывает к конкретным устройствам
Бывает, что по требованиям безопасности сотрудники могут работать только с техники, которая принадлежит компании. И если это, например, ноутбук, придется постоянно сидеть возле него — ведь на смартфон нельзя установить рабочий мессенджер. Вроде как в этом нет ничего страшного — в офисах люди точно так же сидят полный рабочий день.
На удалёнке график более гибкий, чем в офисе. Но если политика безопасности строгая, а коммуникация нужна синхронная, то и в магазин на 15 минут отойти не удастся. И даже если общаться можно с любых устройств, но непременно синхронно, это ощутимо ограничивает.
Как быть с рабочими сообщениями в выходные
ИТ-специалисты работают и по ненормированному графику — клиенты и коллеги находятся в разных часовых поясах, часть задач надо во что бы то ни было закрыть до утра. А бывает, что люди работают по вечерам и в выходные без объективных причин — либо плохо организовывают свое время, либо просто предпочитают такой график и уходят отдыхать днём в будни.
Но переключаться с рабочих задач необходимо. Если целый день кодил — нужно абстрагироваться от кода. Если много общался — побыть наедине с собой и без компьютера.
У многих есть коллеги, которые пренебрегают отдыхом и продолжают решать рабочие вопросы по выходным. Но все это может напрягать тех, кто отдыхает. Недаром в некоторых компаниях отдых по выходным — это распоряжение менеджмента.
В ИТ приходится работать сверхурочно и быть на связи 24/7. Если это форсмажор — нестрашно. Но если цейтнот становится системой, это повод задуматься.
Когда синхронное общение реально необходимо
В работе программиста общение — это скорее побочная деятельность. Поэтому переписки и созвоны многим мешают выполнять прямые обязанности. Но есть много позиций, где синхронная коммуникация критически важна. Это фаундеры, лиды, менеджеры — все, кто работает не с кодом, а в первую очередь с людьми.
Хорошо, когда формат коммуникации обусловлен реальной необходимостью: те, кому важно оперативно принимать решения, общаются синхронно, а люди, решающие свои большие задачи, не отвлекаются от дел.
Если работа человека заключается в том, чтобы рисовать локации для игры или писать код, в его ежедневной рутине практически нет вопросов, которые требуют быстрого реагирования.
Идеальный рабочий процесс все люди видят по-своему, но асинхронное общение программистам обычно больше по душе. Возможность какое-то время быть не на связи — это действительно ценное отличие удалёнки от офиса, от которого жаль отказываться.
Как организовать онлайн-общение
На удалёнке остро стоит вопрос самоорганизации. В любых условиях можно выстроить удобную для себя систему коммуникации или захлебнуться в переписках, не успевая ничего делать по существу. Собрали лайфхаки от психолога и менеджера.
Отделять работу от отдыха
Быть на связи в рабочее время бывает необходимо, но быть привязанным к устройствам 24/7 — плохая затея.
Просматривать мессенджеры по графику
Хороший тайм-менеджмент — залог успеха. Если рабочее общение трудно отделить от отдыха, а решение больших задач — от мелких вопросов, стоит выработать график и придерживаться его.
Выяснять все важное заранее
Если вы знаете, что для решения своих задач вам может понадобиться информация от коллег, попробуйте уточнять её заранее.
Если синхронная коммуникация необходима — тренироваться быстро переключать внимание
Есть много работ, требующих молниеносной реакции и переключения внимания. Насколько такой формат предпочтителен — вопрос темперамента и индивидуальных особенностей психики. Но если многозадачность и синхронная коммуникация неизбежны, к этому можно адаптироваться.
Общаться в общих чатах
Если вся команда читает обсуждения в общем чате, будет возникать меньше лишних вопросов.
Сокращать созвоны
Созвоны не любят многие удалёнщики. Возможно, из-за них приходится менять пижаму на рубашку или сгонять со стола сладко спящего кота. А ещё они отнимают много времени. Слушать собеседника — с паузами в речи, междометиями и лирическими отступлениями — это дольше, чем прочитать текст. Формат переписки мотивирует людей выражать мысли более чётко и кратко.
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Нужно просто фокусироваться на важнейшем, таких задач или каналов не может быть много. Это просто фокус — сосредоточение на самом важном.
Остальное нужно фильтровать/глушить/игнорировать и периодически обновлять фокус внимания.
А синхронно решать все задачи - просто больше ни на что, кроме бесконечных обсуждений времени не останется.
Не вижу проблемы вообще 🤷🏻♂️, удаленка - дар небес.
Аминь брат)
Тем кто выше в иерархии надо отвечать чуть быстрее, чем тем, кто ниже.
Если кастомер саппорт пишет с очередным тухлым вопросом - могут подождать и до завтра.
Все эти проблемы просто неумение организовать удаленную работу. Работа в офисе создаёт не меньше проблем.
Интересный конечно менеджмент, если из сообщени в чате только можно узнать, что готово, а что нет, а что не нужно. Кстати советую посмотреть на технологии управления проектами, будет много волнующих открытий для вас.