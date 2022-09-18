Из чего состоит собеседование продакт-менеджера и как к нему подготовиться кандидату и работодателю

Пример структуры такого собеседования и вопросы, которые могут задать. Этот материал построен на основе опыта реальных соискателей и работодателей.

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Материал GoPractice.

Нет высеченных в камне требований к профессии продакт-менеджера: у каждой компании свои представления о том, какие задачи решает продакт.

Поэтому не существует и универсальной формулы, которая позволила бы эффективно оценить каждого конкретного кандидата на позицию продакт-менеджера.

Тем не менее этот процесс можно и нужно структурировать.

В этом материале мы разберем:

Из каких этапов строится собеседование продакт-менеджера.

Какие вопросы задают на интервью продакт-менеджера.



Как и зачем исследовать компанию перед собеседованием.



Материал будет полезен:

Работодателям, которые собираются нанимать продакт-менеджеров.

Соискателям, которые хотят лучше подготовиться к собеседованиям.



Вопросы ниже взяты из реальных собеседований в крупных иностранных ИТ-компаниях. Мы публикуем вопросы на английском языке — так они будут более полезны и применимы для тех, кто готовится к трудоустройству в зарубежной компании.

Из каких этапов строится собеседование продакт-менеджера

Процесс собеседования чаще всего состоит из нескольких этапов, но каждая компания выстраивает его по-своему в зависимости от своих возможностей, потребностей и других факторов.

Например, в крупных компаниях чаще встретится формат собеседования onsite, когда кандидат приходит в офис практически на целый день. В течение дня кандидат делает или защищает тестовое задание, проходит еще несколько этапов интервью — всё для того, чтобы не растягивать на процесс собеседования на долгий срок.

Многие компании, преимущественно стартапы, работают на полной удалёнке, поэтому и весь процесс найма тоже может проходить онлайн.

Также важно учитывать, что чем более высокая позиция, на которую претендует кандидат, тем больше этапов ему предстоит пройти.

Основные этапы как правило включают:

Звонок рекрутера.

Звонок нанимающего менеджера.



Собеседование onsite, серия интервью и финальная оценка.



Рассмотрим ключевые шаги, из которых строится процесс отбора кандидата, подробнее.

Звонок рекрутера

Задача этого этапа — установить первый контакт с кандидатом, проверить, насколько он отвечает требованиям вакансии. Поэтому чаще всего вопросы будут касаться резюме и предыдущего опыта работы. Также на этом этапе рекрутер может выяснить зарплатные ожидания кандидата и понять, почему он решил сменить место работы и проходит ли он собеседования параллельно в других компаниях.

Типичные вопросы:

Чем вас привлекла вакансия? Почему хотите работать у нас?

Почему хотите уйти/ушли с текущего места работы?



Какие ваши карьерные планы?



Расскажите подробнее про опыт работы на этой позиции?



Какие у вас зарплатные ожидания?



Рекрутер также может задать базовые вопросы о профессии, чтобы отфильтровать совсем не релевантных кандидатов.

Важно учитывать, что каждый вопрос рекрутера решает какую-то задачу, а не задается для галочки. Поэтому как кандидату вам будет полезно уточнять вопросы, если они звучат для вас расплывчато, чтобы дать развернутый ответ. Аналогично и рекрутер на этом этапе должен быть готов дать пояснения.

В том случае, если компания «хантит» конкретного кандидата на свою позицию, рекрутер обычно не только задает вопросы, но и старается «продать» компанию, максимально детально рассказывая обо всех преимуществах.

Звонок нанимающего менеджера

Вопросы, которые задает нанимающий менеджер, обычно более предметные и посвящены применимости опыта кандидата к задачам на конкретной позиции.

Менеджер старается выяснить, насколько сильные ключевые навыки кандидата для этой позиции, и в целом старается оценить его знания и бизнес-логику. Менеджер может предложить соискателю вместе обсудить какой-то кейс и послушать идеи для его решения.

Параллельно менеджер оценивает, насколько человек органично будет вливаться с точки зрения личных качеств и культуры компании.

На этом этапе кандидаты могут получить тестовое задание. В этом материале мы не будем подробно останавливаться именно на этой теме — почитать про подготовку тестовых заданий можно здесь.

Важно: в крупных компаниях для ряда позиций не будет этого этапа совсем. Например, если компания нанимает специалиста не в конкретную команду. В таком случае, успешный кандидат получит возможность поработать в нескольких командах и выбирать из них.

Этап «onsite», серия интервью и финальная оценка кандидата

Как мы отмечали выше, приглашение кандидата в офис — необязательное условие: некоторые компании могут решать все задачи подбора сотрудника удалённо. В любом случае, этот этап необходим для более глубокой оценки кандидата.

Часто именно на этом этапе кандидат решает тестовое задание или защищает его, если получил его на дом.

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В крупных компаниях на этом этапе проводят для кандидатов серию интервью с разными действующими сотрудниками, которые проверяют различные навыки кандидата. Поясним на примере.

Возьмём некоторую крупную компанию, которая развивает финтех-продукт и ищет для него senior продакт-менеджера. В этом случае в собеседованиях с участием кандидата примут участие не только рекрутер и нанимающий менеджер, но и, например, CFO (Chief financial officer). Это необходимо для того, чтобы оценить не только хард-скиллы продакта, но и уровень его понимания в области финансов, то есть его доменные знания.

В интервью GoPractice Дмитрий Васин, в качестве Product Owner запускавший Revolut Trading, рассказывает, почему важен баланс между техническими навыками и отраслевыми знаниями специалистов при создании продукта в сильно зарегулированной области.

По итогам серии интервью и тестового задания принимается финальное решение о том, какому кандидату направить оффер. Подробнее о том, как принять это решение и на что обращать внимание при выборе между сильными кандидатами, можно прочитать здесь.

Какие вопросы задают на интервью продакт-менеджера

Мы рассмотрели основные этапы собеседований продакт-менеджера. Теперь разберём ключевые блоки вопросов, которые задают на таких интервью, кратко объясним, какую задачу они решают, и подкрепим их примерами конкретных вопросов. Эти вопросы взяты из реальных собеседований в крупных технологических компаниях или составлены на основе их логики.

Компании по-разному выстраивают процесс собеседований и отбора кандидатов. Вопросы ниже может задавать нанимающий менеджер на этапе звонка, а кроме того, и потенциальные коллеги соискателя в рамках onsite интервью.

Если вы интервьюируете кандидата, то на основе этих примеров можете составить релевантные для вашей компании и продукта вопросы, но не забудьте проанализировать, как вы будете оценить качество ответов и определить, что именно с их помощью проверяете.

Если вы соискатель, то эти вопросы помогут вам примерно понять типы вопросов, которые могут задавать на собеседовании, чтобы заранее подготовить максимально полные и интересные ответы.

Найти больше примеров реальных вопросов на интервью в конкретной компании можно на Glassdoor, выбрав интересующего работодателя и желаемую позицию.

Product sense / Product design

Этот блок вопросов нацелен на то, чтобы понять ход мысли кандидата, когда перед ним встает задача создать новый продукт или улучшить существующий.

Такие вопросы помогают оценить, как он приоритизирует задачи, как работает в условиях нехватки информации и данных и как подходит к оценке результатов.

Примеры:

Name three of your favorite products. Pick one and tell me how you would improve it.

Name a couple of products you consider bad but which are successful anyway.



Design an alarm clock for deaf people.



How would you improve a microwave?

Build a product for sports fans on Facebook.

Design a food delivery app for kids.

Design a product for learning a new skill.

How would you improve the restaurant discovery on Google Maps?

Design an ATM for international terminals at your local airport.

Build a new car dashboard from scratch.



Execution / Analytics

Вопросы этой категории необходимы, чтобы оценить, как кандидат ставит цели, как достигает их и как измеряет успешность тех или иных изменений. Такие вопросы также позволяют понять, как продакт-менеджер оценивает гипотезы, как он умеет выстраивать причинно-следственные связи и действовать на их основе.

Примеры:

You are the PM of Instagram stories. What goal would you set and how would you measure success?

As a PM, what NSM would you choose for a food delivery app and why?



How would you measure the success of a weather forecast app?



How would you expand Duolingo into math education?



The churn of a hyper-casual mobile game you’re working on more than doubled for the last week. Describe your steps for improving the situation.



As a PM of Google front page, what goals would you set for your team for the next quarter?



How will you go about designing an onboarding flow for an e-commerce app?



You’re working as a PM for a popular ride-hailing app. There’s a bug that affects 1% of your users. You can address all the engineering resources at bug fixing or at rolling out a new feature to meet the deadline. What would you choose and why?



How would you define key metrics for dating apps, e.g. Tinder?



As a PM at a social media platform, make a list of pros and cons for autoplay videos. What would make you abandon the idea?



Product Strategy

Вопросы о продуктовой стратегии очень близки по смыслу вопросам из предыдущих блоков, но они касаются в большей степени бизнеса и монетизации продукта и требуют от продакт-менеджера сделать зум-аут и посмотреть на более широкий контекст, в котором существует продукт.

Примеры:

Why did Facebook build Marketplace?

You have an e-learning platform for aspiring and junior product managers. You want to expand to emerging markets where people (a) do not know about your product and (b) are not able to pay the price you’re asking. Describe your steps.



There is this new AI-driven messenger app with automatic reply suggestions as a core feature. Explain why this app is not going to succeed.



Bike sharing company is considering freemium model. Should they do it?



In 2014, Facebook decided to spin off its Messenger app, and Foursquare made the same step. Explain why the first split was successful and the second one didn’t go so well.



Should Google start its own ride-hailing service? Why?



You are PM at WhatsApp with an unlimited budget. What would you do?



What company Amazon should have bought five years ago and why?



Why did Microsoft Teams overpower Slack in 2019 in terms of DAU?



You’re an investor. Name several companies or markets you would invest in right now.



Behavioral / Communication

Поведенческие вопросы помогают оценить, как продакт-менеджер действует в разных условиях, преимущественно в стрессовых ситуациях, как у него развиты лидерские и коммуникативные навыки и насколько креативно он подходит к работе.

Примеры:

Tell me about a time your project didn’t go as planned. What could you have done better?

How do you resolve disagreements at work? Give an example from your experience.



Tell me about a project you have done outside of work — how did you approach it and what did you learn?



What are your greatest strengths and weaknesses?



Tell me about a time you received harsh feedback from your exec. How did you react?



What’s the most interesting project you have done at work?



Imagine you’re working on a product and the management team decides to launch it before it’s ready to meet the deadline. How would you convince them not to?



Tell me about a time when you took a high risk at work. Did it pay off? What did you learn?



C-suite asks you to prioritize a certain feature you deem unnecessary. What would you do?



Tell me about a time you proposed a novel idea for the product you worked on.



Technical

Технические вопросы не являются ключевыми на собеседовании продакт-менеджера, но они помогают понять, насколько комфортно он может общаться с разработкой.

Зачастую продакт-менеджеров спрашивают, как устроена работа тех или иных популярных сервисов под капотом — при этом для нетехнического продакта в ответе важна будет не абсолютная точность, а умении донести свою логику. Мы приведем лишь несколько примеров, потому эти вопросы могут сильно варьироваться.

Примеры:

What has happened since the 1990s that allowed the internet to become faster?

What happens when you type a URL in your browser?



What is the most complex system you have designed or contributed to?



How would you improve Google Maps to work with poor connectivity?



Describe how GPS works.



Как и зачем исследовать компанию перед собеседованием

Вопросы от кандидата рекрутерам, нанимающим менеджерам и потенциальным коллегам не менее важны на всех этапах собеседования, чем вопросы, которые задают кандидату. Особенно для продакт-менеджера, для которого глубинные интервью пользователей — одна из ключевых профессиональных компетенций.

Перед тем, как составить их список, продакт-менеджеру стоит подробно изучить компанию, делая заметки. Интервьюерам же стоит быть готовыми ответить на релевантные вопросы.

Кандидату полезно рассматривать компанию с позиции инвестора: «Готов ли я вложить свое время и свои навыки в нее, верю ли я в ее перспективы? Есть ли у product/market fit у продукта компании и можно ли этот продукт масштабировать?»

Мы выделили несколько ключевых аспектов, которые помогут лучше понять компанию – потенциального работодателя.

Сайт компании и её соцсети

Первый шаг — исследуйте компанию: когда она была создана, кто её владельцы, в какой сфере она работает, насколько она крупная.

Полезно изучить и аккаунты компании в соцсетях и YouTube-канал, если он есть.

Часто социальные сети становятся дополнительным каналом, в котором компания транслирует свои ценности, делится новостями и важными апдейтами.

Используйте информацию, которую вы получите из этих каналов, для своих вопросов — потенциальный работодатель оценит ваш интерес к тому, чем живет компания.

Последние новости

Просмотрите последние новости о компании в новостях (например, с помощью Google News) — как часто о ней пишут различные издания, какие последние важные события произошли. Возможно, речь идет о стартапе, который недавно привлёк крупные инвестиции, а значит планирует серьёзную экспансию. Или это крупная корпорация, бизнес-показатели которой стагнируют.

Новости — отличный источник той информации, которую компания обычно не публикует в своих каналах, особенно если речь идёт о не самых позитивных событиях для неё.

Публичные отчеты

Если компания торгуется на бирже, она обязана публиковать отчёты для инвесторов по специальной форме. Материал сконцентрированы преимущественно вокруг финансовой информации, но также используются, чтобы обозначить приоритеты развития компании на ближайшую перспективу.

В силу своей специфики, такие отчёты читаются непросто, но зато дают прозрачную картину о положении дел в компании — таковы требования законодательств разных стран к публичным компаниям.

Эта информация поможет вам оценить потенциальные перспективы и риски для компании, в которой вы хотите работать, и составить дополнительные вопросы о более глобальных планах компании. Например, так ли важен для неё тот продукт, над которым вы планируете работать, в долгосрочной перспективе.

Изучите сам продукт

Если компания разрабатывает b2c-продукты, обязательно попробуйте их. Если по тем или иным причинам вы не можете использовать продукт сами, попросите знакомых, которые им пользуются, поделиться своим опытом.

Кроме того, будет полезно изучить историю развития этого продукта и его продуктовые метрики, если они есть в открытом доступе. Тот же процесс стоит провести и с продуктами ключевых конкурентов компании. О том, как оценивать доходы приложений конкурентов, мы рассказывали в этом материале.

Исследование рынка и конкурентов

Этот шаг логично продолжает предыдущий. Изучите не только продукты, но и сам рынок, на котором работает компания, и её основных конкурентов.

Какие тенденции фиксируются на этом рынке? Растёт он или стагнирует? Какое место на нём занимает потенциальный работодатель? Как менялась её позиция за последние годы? Делала ли она поглощения других компании или сама стала частью корпорации?

Полезно повторить процесс из предыдущих шагов и в отношении ключевых конкурентов потенциального работодателя.

Отзывы сотрудников

Отзывы бывших и действующих сотрудников позволят понять, какие зарплатные вилки в компании для разных позиций, как устроена внутренняя культура компании и как она отличается от декларируемой, какие возможности для роста в компании есть.

Такую информацию, например, можно найти на сайте Glassdoor.

Подготовьте вопросы

После того, как вы сделали заметки на каждом из этапов, вы можете составить наиболее интересующие вопросы к компании, чтобы задать их на интервью. Ключевая задача — выяснить, насколько тот или иной работодатель отвечает вашим запросам и какие возможности даст вам конкретная позиция.

Обязательно добавьте вопросы о том, как строится продуктовая работа внутри компании. Например:

How is the performance of the product manager and the product team measured in your company?

Who can influence the product strategy within the company?



How the relationship between the product team and other teams is structured? Particularly with engineering, marketing, UX, and sales.



What does the product development process look like?



What metrics are being tracked at different stages?



В заключение

Процесс подготовки к собеседованию продакт-менеджера требует тщательной подготовки со всех сторон. Наш шаблон помогает выстроить структуру такого интервью. Мы привели основные этапы процесса и показали различные типы вопросов, которые помогают лучше оценить кандидата — и подготовиться к собеседованию продакт-менеджеру.

Важно помнить, что на любом собеседовании не только работодатель выбирает сотрудника, но и сотрудник выбирает работодателя.

Дополнения к материалу

Если вы считаете, что этот материал необходимо дополнить важными этапами и вопросами, которые могут влиять на решение соискателя или работодателя, и готовы поделиться своими соображениями — напишите нам на [email protected]