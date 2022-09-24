«Постараются всех увезти». Как на мобилизацию реагируют в ИТ-компаниях Статьи редакции
Накануне объявления Минобороны об отсрочке для ИТ-специалистов издание dev.by поговорило с сотрудниками российских компаний об обстановке в командах.
«Сделали гайд, как найти подтверждение, что не годен»
— Я беларуска, работаю около года рекрутером в российской геймдев-компании. Штат 400 человек.
Все в легком шоке от происходящего. Фаундер заявил, что компания не допустит мобилизации сотрудников. Всех, кто ещё работает в России и не воспользовался возможностью релоцироваться (а это около 20%), постараются увезти.
Для тех, у кого нет загранпаспорта, основные локации — Армения, Кыргызстан. У кого есть, могут уехать в любые страны, куда открыта виза или куда виза не нужна.
Также компания выпустила для сотрудников гайд с «горячими вопросами»:
- как быстро получить подъемные для переезда;
- где выгоднее и быстрее всего поменять валюту;
- нужно ли увольняться для релокейта (сейчас нет, все переоформление предлагается дистанционно);
- как узнать, являешься ли ты военнообязанным, и что тебе грозит;
- как получить психологическую помощь;
- рекомендация, как самостоятельно купить билеты, если есть риски (компания возместит затраты);
- рекомендации, как найти подтверждение того, что ты не годен.
«Коллеги получили повестки, думают, что делать»
— Я беларус, работаю удаленно из Казахстана на российскую компанию. Разрабатываем решения для телекома.
Двое других коллег пока думают, что делать дальше. Вариант сесть в тюрьму, чтобы потом попасть в ЧВК и погибнуть с вероятностью 99,9% никто не рассматривает.
«Мы все на нервах, но руководство ничего не предпринимает»
— Работаю в небольшой ИТ-компании (разработчик софта). Штат 30 человек, 90% команды — мужчины 25-45 лет.
Но все рядовые сотрудники на нервах.
Знакомые из «около ИТ» (в основном производственные компании) уезжают на машинах в Казахстан. Компании, которые видели риски, еще до всего этого вывезли сотрудников. Но наша не захотела/не смогла.
Я с вероятностью 80% не попаду в первую волну мобилизации. Но ехать вникуда тоже не оптимальный вариант.
Кроме того, у многих немолодые родители, что затрудняет переезд.
«Организовали чартер в Казахстан»
— Работаю в крупной ИТ-компании с офисами в России и за рубежом. Штат около 3,5 тысячи сотрудников, но сколько из них в России мне сложно сказать.
После объявления о частичной мобилизации компания настойчиво рекомендовала выехать всем, кто потенциально попадает под призыв, особенно в первую волну мобилизации. Сотрудникам пообещали компенсировать затраты.
Позавчера организовали чартерный рейс в Казахстан.
«Сказали не отвлекаться на новости о мобилизации»
— Работаю удаленно из Беларуси на российскую ИТ-компанию, сам беларус. Это моя первая работа в ИТ, компанию выбирал как раз из-за возможности работать удаленно.
Вчера всем, кто планирует уезжать, предложили обращаться за помощью. Наша партнёрская компания всем сотрудникам предложила для переезда Узбекистан. Но какая конкретно будет помощь, я не знаю. К примеру, в марте в связи с проблемами в Беларуси мне предлагали уехать в Грузию и частично оплатить аренду жилья. Но на тот момент в Грузии аренда очень взлетела, а большой опасности в Беларуси для меня не было.
Сейчас я сам планирую уехать, правда, есть ряд проблем. Во-первых, зарплата в валюте swift-переводами до меня не доходит уже второй месяц. Компания платит исправно и в срок, но на каком-то этапе банки-респонденты просто замораживают перевод из-за санкций. Во-вторых, у меня относительно не высокая зарплата для съёма жилья в Грузии при текущих условиях и ценах в 600-1000 долларов. В-третьих, это отзывы знакомых о «гостеприимстве» в Грузии в плане бытовых вопросов, работы с банками.
«Либо уехать, либо купить военный билет»
— Работаю в Яндексе. Обстановка у нас, как и у всех. Кто-то боится и ищет билеты в другие страны. Довольно много тех, кто ищет, где и как купить военный билет.
23 сентября Минообороны опубликовало список специалистов, которые могут расчитывать на бронь во время мобилизации. Это ИТ-специалисты, сотрудники операторов связи и банков и некоторых аккредитованных СМИ. Бронь не автоматическая, списки сотрудников должны подать руководители.
В Минцифры выпустили рекомендации для сотрудников ИТ-компаний, операторов связи и СМИ, претендующих на отсрочку. Форму для подачи списков сделают на Госуслугах.
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Странная статья.
Половина ответов от Беларусов, которых это сейчас не касается.
В то время как сотрудники Яндекса пытаются купить военный билет (когда его наличие только увеличивает шансы на мобилизацию)
Там, видимо, билеты уже были куплены и за всеми "танкистами" пришли из военкомата. Либо градус паники накручивается специально. Надену шапочку из фольги.