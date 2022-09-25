Почему айтишники часто переходят из компании в компанию, как к этому относятся работодатели, и что делать, если в вашем резюме слишком много строчек — в материале издания Bubble.

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Отношение к соискателям, которые часто переходят с одной работы на другую, изменилось за последние десятилетия. А за время пандемии, похоже, такая смена работы стала нормой. Теперь считается, что люди ищут себя и строят свою карьеру там, где им лучше. Так что много мест работы в резюме не всегда означает, что соискатель — плохой специалист. Все меньше работодателей сомневаются в компетентности кандидата, который устраивается на новое место каждый год. Например, в Америке только за 2021 год стали увольняться активнее, чем предыдущие 20 лет. Исследования Prudential Financials показали, что четверть жителей США планирует сменить место работы в ближайшем будущем.

Кто такие джоб-хопперы, как к ним относятся работодатели и как поиски лучшего могут отразиться на карьере, рассказала Ольга Маршеруева — карьерный консультант.

Кто такие джоб-хопперы

Понятие Job Hopper появилось относительно недавно, большей частью это связано с распространием удаленки и проектной занятости и аутсорсинга. И хотя большинство людей сейчас меняют работу чаще, чем в прошлом, джоб-хопперы делают это еще чаще.

Джоб-хоппинг, он же джоб-джампинг (Job Jumping — англ. «перепрыгивание с одной работы на другую»), — «прыгуны», «летуны» — это частая смена мест работы. Среди работодателей принято считать частым, когда рядовой сотрудник меняет компании чаще раза в год, а руководитель — от двух и более раз в 2-3 года. В госсекторе не принято часто переходить из компании в компанию, а вот в коммерческих организациях это наблюдается все очевиднее. Особенно на рядовых позициях в сфере маркетинга, PR, дизайна, IT и любой другой специализации, где есть проектная работа.Но все же, я встречаю таких кандидатов редко — не больше 10% от общего количества. Одно непродолжительное место работы бывает у многих, но это не считается джоб-хоппингом, так как не система.

Больше всего этот тренд заметен среди миллениалов и зумеров — представителей поколения Z. Именно они не будут задерживаться на работе, если она окажется не такой, как ожидали. Опрос, проведенный Deloitte Global, показал: соискателями важно чувствовать себя свободно, иметь возможность самовыражения и самореализации. Им чаще хочется пробовать новое, понимать, что же действительно их. И получать от работы удовольствие, а не только деньги.

Что происходит, если долго работать на одном месте

Тенденция к частой смене работ — не про всех. По-прежнему есть те, кто стремится долго оставаться в одной компании: от 5-10 лет и более. Главный плюс в такой работе, конечно, стабильность. Это хорошо не только для работника, но и для работодателя: не нужно через короткое время снова тратить ресурсы на поиск и обучение нового человека.

Кроме того, у человека, проработавшего в компании много лет, а не «прыгающего» с работы на работу, вероятность получить надбавкук зарплате. Такой сотрудник знаком со спецификой компании, понимает, как можно достичь нужного результата, и что можно изменить в структуре.

Скорее всего, это сотрудник, который лоялен к компании, в которой он столько работает, а работодатели любят лояльных сотрудников.Еще один плюс: если сотрудник за время работы рос профессионально (вертикально или горизонтально) — это показывает его результативность и ориентацию на развитие.

Чем дольше сотрудник остается работать в одной компании, тем сложнее потом сменить работу. Человек может не понимать, какие у него возможности, потому что привык к определенным обязанностям.

Такие сотрудники обычно теряют навык поиска работы, навык самопрезентации себя как профессионала, не понимают, насколько они востребованы на рынке труда, сколько стоят. И потом чувствуют себя в процессе поиска работы очень неуверенно.У таких сотрудников в будущем есть риск проблем с адаптацией на новом месте, так как за много лет они привыкли к работе в одной компании, и им бывает сложно быстро переключиться на новые алгоритмы действий.

Что случится, если менять работу часто

Постоянные изменения в работе — не всегда плохо. Они помогают расширить кругозор, быстро и гибко приспособиться и вникнуть в новые бизнес-процессы. По словам карьерного коуча компании Indeed, опыт в разных корпоративных культурах и с разными руководителями помогает быстрее вливаться в новые. Часто меняющий работу человек становится более адаптивным. Он ищет возможность найти лучшее место для себя, не останавливаясь на достигнутом, или точнее определиться со своей специализацией.

Есть и обратная сторона — отсутствие стабильности и финансовые потери. Особенно, когда нет подушки безопасности, но есть обязательства: семья, кредиты, ипотека.

При частых переменах мест сложно полноценно погрузиться в рабочие и бизнес-процессы, правильно понимать ситуацию, принимать решения и быть продуктивным. Этого опасаются работодатели, и кандидат сталкивается с предвзятым отношением к себе. Особенно, если у него не было объективных причин для частой смены работы. Работодатель может думать, что такой профессионал — невысокого качества, ему можно платить за работу меньше.

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Почему сотрудники часто меняют работу

Причин частой смены работы много — как объективных, так и субъективных. Последних больше, они зависят от того, как человек воспринимает окружающую среду, и чаще влияют на смену работы.

Эйчар рассказывает, что мотивировать и демотивировать кандидата может разное. От этого зависит, что он не готов терпеть на работе. Самое частое:

Человек не знает, чего хочет.

Не сошлись с руководителем или коллективом.

Условия работы не соответствуют заявленным: зарплата ниже, неинтересные задачи, функционал отличается от того, что человек ожидал, культура компании не подошла.

Кандидат понял, что не справляется с задачами.

Не анализирует истинные причины своего недовольства прежними работодателями, не умеет оценивать работодателей на различных этапах отбора, в итоге при смене места работы зачастую попадает в аналогичные условия.

Иногда кандидаты меняют сферу деятельности, думая, что профессия им не подходит, хотя на самом деле им не подходит конкретный работодатель.

Компромисс с самим собой — кандидаты часто боятся, что не найдут место лучше и соглашаются на первое попавшееся предложение, хотя оно не особо им интересно, не подходит под важные для них критерии. В итоге сотрудник быстро разочаровывается и опять выходит на рынок труда. И начинается новый круг: ищет быстрее и не всегда то, что нравится.

По словам нашего эксперта, этот список конечно не полный, причин сменить работу множество — каждый случай индивидуален.

Как к частой смене работы относятся работодатели

Работодатели c недоверием смотрят на соискателей, которые меняют работу несколько раз в год. По словам эксперта, таких кандидатов обычно не приветствуют. Нормально часто менять работу, если вы заняты на проектной работе или работаете на фрилансе одновременно в нескольких компаниях — важно только отразить это правильно в резюме.

В остальных случаях, частые смены работы большинством работодателей будут восприняты негативно.

Отработать однажы несколько месяцев и уйти — не критично для будущей карьеры. не нужно этого бояться и работать, если явно не нравится — лишь бы не испортить резюме. Главное, уметь грамотно объяснить переход на собеседовании.

Вопросы и опасения у работодателей обычно вызывают несколько коротких периодов в трудовой биографии кандидата, особенно, если это последние места работы и такие периоды идут подряд. Это может говорить о нетерпимости кандидата, конфликтности, непостоянстве, о том, что человек не знает, чего хочет, не справляется с работой, бежит от проблем и прочее. Все это минусы для будущих работодателей.Мы с большой долей вероятности предполагаем, что и на новом месте кандидат не задержится. Никто не хочет брать на работу сотрудника, чтобы потерять его через несколько месяцев. Это дополнительные затраты для компании — подбор нового кандидата и его адаптация стоят денег.

Кандидатов, которые не только часто меняют работу, а еще и сферу деятельности, опасаются больше. Ведь за короткое время сложно получить какие-то устойчивые навыки в новой области и войти в курс дела компании. Если работодатель уже сталкивался с джоб-хопперами и терял на этом деньги, он будет с большей осторожностью выбирать — даже если человек подходит по всем остальным параметрам.

Как часто можно менять работу

Однозначного ответа нет. Все зависит от сферы и должности, которую занимает специалист. По оценке портала Jobs, приемлемый минимальный срок работы на одном месте — год. Обычно этого времени достаточно, чтобы понять все нюансы работы и начать привносить свои улучшения в процессы.

Наш эксперт считает, что рядовым сотрудникам, работающим в одной компании, на одной и той же должности вполне нормально менять работу каждые 2-3 года. Если же вы растете внутри компании, то можно работать и дольше — главное отражать в резюме свой карьерный рост, динамику и развитие.

Для руководителя приемлемо работать в компании 5 — 10 лет и больше. Но это очень усредненно, тут нет однозначно верного и неверного решения. Если есть развитие в компании, интересные задачи, вы показываете хорошие результаты и не стагнируете — почему бы не работать в ней долгие годы?

В любом случае, я рекомендую выходить на рынок труда (ходить на собеседования) каждые 2-3 года. Так вы будете понимать, насколько востребованы, не потеряете навык самопрезентации. Никто не говорит, что обязательно менять работодателя через 3 года, но сходить посмотреть на других работодателей, понять, что они хотят и насколько вы этим требованиям соответствуете — очень полезно.

Важно не топтаться на месте, проводя по 10 и больше лет в одной компании — так можно войти в режим комфорта и больше не развиваться. Именно поэтому «засидевшихся» работодатели тоже не жалуют.

Что делать, если в резюме множество мест работы

Если это только одно или два быстрых увольнения, а на остальных местах вы проработали по несколько лет, проблемы возникнуть не должно. Но вот если их много — каждые полгода, три-четыре раза в год и больше — это усилит плохое впечатление и может повредить репутации в будущем. Старайтесь избегать слишком частых прыжков.

До собеседования

Оцените работодателя. Для этого надо четко понимать, что вы ищете и по каким критериям будете вытирать работодателей. Потом на основе этих критериев составьте список своих вопросов работодателю (про задачи, про условия работы (зарплата, соцпакет, командировки и тому подобное).

Не обязательно указывать все места работы: резюме — не трудовая книжка. Если есть одно место работы продолжительностью в несколько месяцев, можно его вообще его опустить. Перерыв в работе обычно вызывает меньше вопросов, чем такой короткий опыт.

Иногда можно объединять несколько однотипных непродолжительных мест работы в одно.

Есть вариант составить не хронологическое, а функциональное резюме. В нем на первый план выносятся не периоды работы и названия компаний, а задачи, которые вы выполняли и результаты.

Поясняйте причины увольнений. Бывает, что оно связано с объективными причинами — сокращением штата или переездом. Это можно и нужно отметить в резюме.

Во время собеседования

Главное, как вы объясните логику своих переходов. Если логика есть и вы можете ее донести до потенциального работодателя — это хорошо. Если нет, то вероятность положительного ответа будет минимальна. Объяснить можно любой переход при желании.

Смещайте акцент с частых смен работы на свои ключевые релевантные навыки и результаты работы — фокусируйтесь на своем соответствии вакансии.3. Покажите свою заинтересованность работой. Чем это предложение подходит именно вам? Какие сильные стороны сможете здесь реализовать, принося тем самым пользу работодателю?

Акцентировать вашу заинтересованность также помогут вопросы, которые будете задавать работодателю. Грамотные вопросы нужны, чтобы и самому оценить работодателей — более осознанно выбирать лучшего из них, а не идти в первое же место, куда позвали.

Можно придерживаться такой формулы: Соответствие по навыкам + наличие результатов + понятная логика переходов с демонстрацией своей заинтересованности конкретной вакансией = ключ к тому, чтобы зацепить работодателя, несмотря на частые смены работы в прошлом.

После собеседования

Каждого работодателя Ольга Маршеруева предлагает оценить по важным для вас критериям, которые вы составили: соответствует или не соответствует. И выбирайте из тех, кто сделает оффер, наиболее подходящий под важные для вас критерии — у каждого они будут свои.

Если уже вышли на работу и поняли, что что-то не то — важно оценить, насколько это несоответствие для вас принципиально. Идеальных работодателей не бывает и определенный дискомфорт будет всегда. Так или иначе, надо уметь подстраиваться. Но есть и то, что может быть категорически неприемлемо для вас. Не нужно бояться уйти — это лучше, чем годами терпеть и страдать на работе, боясь показаться непостоянным.

Статистика показывает, что кандидаты либо увольняются в первые 3 месяца, либо потом уже работают долго. Если вы перетерпите первый дискомфорт, велика вероятность, что постепенно адаптируетесь и он пройдет.

А еще, некоторые компании предлагают пробный день (несколько часов). Я всегда рекомендую на это соглашаться. Это прекрасная возможность оценить работодателя изнутри (процессы, коллектив, руководителя, тип коммуникации в компании) и принять более взвешенное решение.