Карьера
Полина Лааксо

Apple уволила вице-президента по закупкам после 22 лет работы за неудачную шутку в TikTok Статьи редакции

Причём придумал её не он, а сценарист фильма «Артур» 1981 года.

Тони Блевинс. Источник: Shacknews
  • О решении Apple уволить вице-президента по закупкам Тони Блевинса сообщило издание Bloomberg.
  • Видеоролик, ставший причиной его увольнения, опубликовали в TikTok 5 сентября 2022 года. В нём блогер спросил Блевинса, кем тот работает, что смог купить автомобиль Mercedes-Benz SLR McLaren (в России его продают более чем за 30 млн рублей, а по некоторым оценкам и за 62,5 млн, — vc.ru).
  • Отвечая на вопрос, Блевинс переиначил цитату из фильма «Артур» 1981 года: «Люблю дорогие машины, играю в гольф и ласкаю большегрудых дам, но в выходные и праздничные дни отдыхаю». Герой кинокартины же описал свою деятельность так: «Гоняю на авто, играю в теннис и ласкаю дам, но в выходные сам себе начальник».
  • О видео с 1,3 млн просмотров HR-отдел Apple узнал от сотрудников. Последние посчитали такие комментарии непозволительными для компании, руководство которой публично выступает за гендерное равноправие и разнообразие. Позже ролик дошёл до ключевых поставщиков Apple.
  • Решение «расстаться» с Блевинсом принял операционный директор Apple Джефф Уильямс, который временно возьмёт шефство над его бывшей командой. Сам Блевинс подтвердил Bloomberg увольнение и принёс искренние извинения «всем, кого оскорбил своей неудачной попыткой пошутить».
  • Тони Блевинс проработал в Apple 22 года после ухода из IBM в 2000-м и входил в группу из 30 управленцев, которые отчитывались лично перед гендиректором Тимом Куком или Джеффом Уильямсом.
  • Он отвечал за сделки с крупными партнёрами, среди которых были производитель беспроводных средств связи Qualcomm, разработчик электроники Intel, телекоммуникационный консорциум Globalstar. По данным Bloomberg, он также помогал существенно снижать затраты на критически важные для устройств Apple детали. Издание WSJ называло его «главным по экономии».
  • По словам работавших с Блевинсом сотрудников, рост прибыльности Apple и доступ к новым для рынка технологиям — это во многом именно его заслуга. «Найти замену Тони будет трудно — он как никто другой понимал устройство логистических цепочек Apple и умел договариваться», — заключают они.
Тот самый TikTok

#новость #apple

3657 просмотров
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42 комментария
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 Портовый Еж

А что не так с шуткой? отлично отшутился, цитатой ...

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Полина Лааксо
Автор
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melkiyPadonok

Не все дамы " большегрудые"

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Портовый Еж

т.е. плоские обиделись?

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melkiyPadonok

Естественно , ущемление дам с размером ниже 1,5

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Слегка Придурковатый

Не "плоские", а "альтернативно большегрудые".

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Сергей Серый

Конвертер нужен в гендерно-нейтральный текст.

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melkiyPadonok

Тут да , если бы сказал что "ласкает мужчин" обиделись бы дамы , так что нужна золотая середина .

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SexKamaz

Ласкает ледибоев?

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melkiyPadonok

Тоже вариант

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Ivan Safronov

он же её переделал
культура отмены в действии,как по мне шутка безобидная

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Sergei Fedostsev

Все не так с юмором

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Евгений Лазарев

А конкретней?)

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Иван Грозный

Мужчину во главе компании эта шутка немного расстроила. Он наверное ждал что Тони скажет "ласкаю большемудых мужчин" ))

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Эффективный бас

Ой боже мой, какие все трепетные.
Но глаза у неё красивые, да

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Слегка Придурковатый

Это уже обсудили в "Соцсетях". Стукачки - идиоты, отдел кадров - долбоёб.

Ну и вообще, раз руководство публично выступает за гендерное равноправие и разнообразие, то "ласканье большегрудых дам" вполне себе попадает под гендерное разнообразие.

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Евгений Алферов

Ну Вы же понимаете, что это не правильное гендерное равноправие и разнообразие)

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Слегка Придурковатый

Ну да, я там в "соцсетях" и предположил, что если бы он сказал так: "У меня скромный велосипед, не оставляющий углеродного следа, я играю в шахматы и ласкаю трансгендерных чернокожих инвалидов-веганов", то его бы даже премировали.

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Вадим Д.

Apple в ударе: то киргизские Айгуль из прошлой новости, теперь вот это.
Могли бы сперва выговор, потом строгий выговор.

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Gollut

Так, то есть правильно было бы сказать "Ласкаю людей с большой и маленькой грудью, любым членом, всех полов и гендерно-нейтральных тоже"?

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Полина Лааксо
Автор

думаю, сотрудники apple посчитали, что правильно было бы не связывать свой заработок с ласканием женщин — любых

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Gollut

Так акцент же на "руководство которой публично выступает за гендерное равноправие и разнообразие". Если бы вонь поднялась "С чего это он на работе ласкает кого-то" - вопросов нет)

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Полина Лааксо
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сальные преколы про женскую грудь — часть проблемы, о которой говорят те, кто выступает за права женщин, держу в курсе...

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SexKamaz

Да кто блять забирает какие права. Он просто любит ласкать женскую грудь

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Techno George

А почему собственно нельзя шутить про женскую грудь, и когда вообще это стало проблемой, и в чем она? Женщины могут шутить также про мужские причиндалы и никто не обидется, да они и шутят. И про женскую грудь сами женщины тоже шутят.

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Oleg Sheshin

Свобода слова как она есть

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Дмитрий Чехов
Люблю дорогие машины, играю в гольф и ласкаю большегрудых дам, но в выходные и праздничные дни отдыхаю
посчитали такие комментарии непозволительными для компании, руководство которой публично выступает за гендерное равноправие и разнообразие

Не очень ясна связь между шуткой и гендерным разнообразием. Или он должен был в шутку добавить упоминание темнокожих большегрудых дам?
Или про трансов забыл, раз уж гендерное разнообразие?
Тут без твиттерских не разберёшься.

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Nurkhan Ubaidullayev

Темнокожих больше-мало грудых дам/мужчин/неопределившихся со своей ориентацией (нужное добавить или подчеркнуть).

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Портовый Еж

Короче, продаст машину еще 10 лет на эти деньги сможет жить и не работать

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Портовый Еж

ЗАчем этому жиртресу такая узкая машины, он из нее еле вылез

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Слегка Придурковатый

(здесь должен быть анекдот про пресс)

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Сергей Кайзер

Думаю, суть этой машины не в том, чтобы из неё было легко выходить) А вообще из любой подобной надо постараться выйти человеку подобной комплекции.

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Александр 1

Зачем тебе Порт если ты Ёж!?

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Михаил Коновалов

Это жестко

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Paul Patlakh

Уволить высококлассного профессионала, за то что в шутку сказал, что ласкает большегрудых дам? Вообще все эти корпорации это прям эпицентр лицемерия, внешне целомудрие, экология, забота, а изнутри все как обычно, обычные люди с обычными пороками и желаниями.

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Sergey Ryazanov

Очень рад за него. Он сейчас получит хорошую компенсацию и контракт о неразглашении. Единственные пострадавшие - акционеры Apple, так как помимо выплаты, они еще потеряли хорошего менеджера.

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Вася Пражкин
ласкаю большегрудых дам

Тим посмотрел на свою грудь и расстроился.

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Knopp Zolberg

Тим надеялся, что Блевинс все же любит его кук, а тут какая-то большая грудь

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Дмитрий Галыгин

Давай к нам в Рашку, будешь ещё лет 100 суперинновациным чуваком, в жопу этих пендосов

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Volodya Agadzhanov

При Стиве такого не было)

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Антон Штадлер

Думаю, что чувака и так давно хотели турнуть. А тут такой шанс

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Inflammable Dragon

«Тот самый желанный запад», ммм)

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