Apple уволила вице-президента по закупкам после 22 лет работы за неудачную шутку в TikTok Статьи редакции
Причём придумал её не он, а сценарист фильма «Артур» 1981 года.
- О решении Apple уволить вице-президента по закупкам Тони Блевинса сообщило издание Bloomberg.
- Видеоролик, ставший причиной его увольнения, опубликовали в TikTok 5 сентября 2022 года. В нём блогер спросил Блевинса, кем тот работает, что смог купить автомобиль Mercedes-Benz SLR McLaren (в России его продают более чем за 30 млн рублей, а по некоторым оценкам и за 62,5 млн, — vc.ru).
- Отвечая на вопрос, Блевинс переиначил цитату из фильма «Артур» 1981 года: «Люблю дорогие машины, играю в гольф и ласкаю большегрудых дам, но в выходные и праздничные дни отдыхаю». Герой кинокартины же описал свою деятельность так: «Гоняю на авто, играю в теннис и ласкаю дам, но в выходные сам себе начальник».
- О видео с 1,3 млн просмотров HR-отдел Apple узнал от сотрудников. Последние посчитали такие комментарии непозволительными для компании, руководство которой публично выступает за гендерное равноправие и разнообразие. Позже ролик дошёл до ключевых поставщиков Apple.
- Решение «расстаться» с Блевинсом принял операционный директор Apple Джефф Уильямс, который временно возьмёт шефство над его бывшей командой. Сам Блевинс подтвердил Bloomberg увольнение и принёс искренние извинения «всем, кого оскорбил своей неудачной попыткой пошутить».
- Тони Блевинс проработал в Apple 22 года после ухода из IBM в 2000-м и входил в группу из 30 управленцев, которые отчитывались лично перед гендиректором Тимом Куком или Джеффом Уильямсом.
- Он отвечал за сделки с крупными партнёрами, среди которых были производитель беспроводных средств связи Qualcomm, разработчик электроники Intel, телекоммуникационный консорциум Globalstar. По данным Bloomberg, он также помогал существенно снижать затраты на критически важные для устройств Apple детали. Издание WSJ называло его «главным по экономии».
- По словам работавших с Блевинсом сотрудников, рост прибыльности Apple и доступ к новым для рынка технологиям — это во многом именно его заслуга. «Найти замену Тони будет трудно — он как никто другой понимал устройство логистических цепочек Apple и умел договариваться», — заключают они.
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А что не так с шуткой? отлично отшутился, цитатой ...
Не все дамы " большегрудые"
т.е. плоские обиделись?
Естественно , ущемление дам с размером ниже 1,5
Не "плоские", а "альтернативно большегрудые".
Конвертер нужен в гендерно-нейтральный текст.
Тут да , если бы сказал что "ласкает мужчин" обиделись бы дамы , так что нужна золотая середина .
Ласкает ледибоев?
Тоже вариант
он же её переделал
культура отмены в действии,как по мне шутка безобидная
Все не так с юмором
А конкретней?)
Мужчину во главе компании эта шутка немного расстроила. Он наверное ждал что Тони скажет "ласкаю большемудых мужчин" ))
Ой боже мой, какие все трепетные.
Но глаза у неё красивые, да
Это уже обсудили в "Соцсетях". Стукачки - идиоты, отдел кадров - долбоёб.
Ну и вообще, раз руководство публично выступает за гендерное равноправие и разнообразие, то "ласканье большегрудых дам" вполне себе попадает под гендерное разнообразие.
Ну Вы же понимаете, что это не правильное гендерное равноправие и разнообразие)
Ну да, я там в "соцсетях" и предположил, что если бы он сказал так: "У меня скромный велосипед, не оставляющий углеродного следа, я играю в шахматы и ласкаю трансгендерных чернокожих инвалидов-веганов", то его бы даже премировали.
Apple в ударе: то киргизские Айгуль из прошлой новости, теперь вот это.
Могли бы сперва выговор, потом строгий выговор.
Так, то есть правильно было бы сказать "Ласкаю людей с большой и маленькой грудью, любым членом, всех полов и гендерно-нейтральных тоже"?
думаю, сотрудники apple посчитали, что правильно было бы не связывать свой заработок с ласканием женщин — любых
Так акцент же на "руководство которой публично выступает за гендерное равноправие и разнообразие". Если бы вонь поднялась "С чего это он на работе ласкает кого-то" - вопросов нет)
сальные преколы про женскую грудь — часть проблемы, о которой говорят те, кто выступает за права женщин, держу в курсе...
Да кто блять забирает какие права. Он просто любит ласкать женскую грудь
А почему собственно нельзя шутить про женскую грудь, и когда вообще это стало проблемой, и в чем она? Женщины могут шутить также про мужские причиндалы и никто не обидется, да они и шутят. И про женскую грудь сами женщины тоже шутят.
Свобода слова как она есть
посчитали такие комментарии непозволительными для компании, руководство которой публично выступает за гендерное равноправие и разнообразие
Не очень ясна связь между шуткой и гендерным разнообразием. Или он должен был в шутку добавить упоминание темнокожих большегрудых дам?
Или про трансов забыл, раз уж гендерное разнообразие?
Тут без твиттерских не разберёшься.
Темнокожих больше-мало грудых дам/мужчин/неопределившихся со своей ориентацией (нужное добавить или подчеркнуть).
Короче, продаст машину еще 10 лет на эти деньги сможет жить и не работать
ЗАчем этому жиртресу такая узкая машины, он из нее еле вылез
(здесь должен быть анекдот про пресс)
Думаю, суть этой машины не в том, чтобы из неё было легко выходить) А вообще из любой подобной надо постараться выйти человеку подобной комплекции.
Зачем тебе Порт если ты Ёж!?
Это жестко
Уволить высококлассного профессионала, за то что в шутку сказал, что ласкает большегрудых дам? Вообще все эти корпорации это прям эпицентр лицемерия, внешне целомудрие, экология, забота, а изнутри все как обычно, обычные люди с обычными пороками и желаниями.
Очень рад за него. Он сейчас получит хорошую компенсацию и контракт о неразглашении. Единственные пострадавшие - акционеры Apple, так как помимо выплаты, они еще потеряли хорошего менеджера.
Тим посмотрел на свою грудь и расстроился.
Тим надеялся, что Блевинс все же любит его кук, а тут какая-то большая грудь
Давай к нам в Рашку, будешь ещё лет 100 суперинновациным чуваком, в жопу этих пендосов
При Стиве такого не было)
Думаю, что чувака и так давно хотели турнуть. А тут такой шанс
«Тот самый желанный запад», ммм)