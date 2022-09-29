Карьера
Маша Цепелева

Один из бывших руководителей Счётной палаты Павел Демидов возглавил департамент по связям с госорганами в «Яндексе» Статьи редакции

Следом за ним в компанию в ближайшие дни может перейти глава ведомства Алексей Кудрин, говорит источник РБК.

  • Павел Демидов был директором департамента внешних коммуникаций Счётной палаты. О его переходе на работу в «Яндекс» рассказали РБК два источника, близких к компании и Счётной палате. Представитель «Яндекса» подтвердил информацию.
  • Демидов работал с нынешним главой Счётной палаты Алексеем Кудриным с 2012 года — он был его советником в Фонде по поддержке гражданских инициатив. В июне 2018-го стал помощником председателя Счётной палаты, а через месяц — директором департамента внешних коммуникаций.
  • Один из источников РБК утверждает, что в ближайшие месяцы в «Яндекс» может перейти и Кудрин: «Это уже вопрос времени. Ему необходимо передать все дела».
  • Переход главы Счётной палаты в «Яндекс» может совпасть с окончанием его полномочий председателя Международной организации высших органов аудита (INTOSAI), добавляет источник. Конгресс INTOSAI в Рио-де-Жанейро, где председательство в организации перейдет Счётному суду Бразилии, пройдёт 7-11 ноября 2022 года.
  • 15 сентября Кудрин на личной встрече у Владимира Путина попросил разрешения о переходе на работу в «Яндекс». Об этом рассказали «Медузе» два источника, близкие к руководству компании, но в Кремле опровергли информацию. Собеседники The Bell ранее поясняли: Кудрин может помочь Аркадию Воложу согласовать с Кремлём важную сделку — независимо от «Яндекса» развивать часть её активов за рубежом.
Павел Демидов

#новость #яндекс

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32 комментария
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 Айрат Галиуллин

А такое может быть: один из сотрудников Яндекса, который 10 лет трудился в нем, возглавил какой-то департамент?

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Лелик Плотников

Может. Если он чей-то родственник

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Леонид Гнездилов

Может они там любовники все? Жахаются кто куда горазд))

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Лелик Плотников

Прям в цель попал!

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Деда Миша

Или друг семьи директора)

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Дмитрий Алтунин

Да, может

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Денис Демидов

Вот как этот персонаж проработает в яндексе 10 лет, потом возглавит департамент...

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Alexandr

Готов поспорить, что когда математики Волож и другие создавали Яндекс в 1998-м, никто их них и представить не мог, что в их компании появится какой-то ебаный департамент по связям с госорганами...

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Wittgenstein

Правильно говорить не возглавил департамент по связям с госорганами, а организовал госорган в составе яндекса.

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Вадим Д.

Несерьёзно товарищ выглядит.

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Слегка Придурковатый

МГИМО финишд!

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Кирилл Артюхов

хмм Эск,оф корс

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Triple Seven

На патрики после универа?

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Sergei Timofeyev

Рядом тоже неплохой пруд есть ;)

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Юрий Коршев

Еще один кандидат в санкционные списки?

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Боковой танк88

Все назад! Контора умерла. Мы здесь больше не нужны

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Dozent

А потом удивляются почему на главной отображались только «правильные» новости

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Антон Татаринов

уже давно понятно почему

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Лелик Плотников

Хана Яндексу

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Кубик Рубика

как будто до этого это была независимая компания

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Андрей Захаров

Яндексу - может быть и хана, а вот Yandex - точно нет))

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Дмитрий Волков
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Danny Dutton

Ага и скоро будут формировать батальоны SS

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Деда Миша

Как скоро майор на самом деле появится в станциях?
Как скоро можно будет незадорого получить доступ к Яндекс диску?

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Слегка Придурковатый

Трищ маёр уже давно там.

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Цкуро Бесцветный

Пока только товарка майорка Алиска.

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Портовый Еж

Кудрин развалил Счетную Палату, свалил и еще ключевых сотрудников переманил.

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Инженер-душнила

знакомства кумовство бла бла бла. расскажите мне люди опытны как оно в прогрессивных модных и современных компаниях?

я вот, к примеру, работал одно время в современной модной компании с классным офисом графиком и тд и тп. и через полгодика волей не волей вник в структуру посредством капания на уши речей коллег по оупэнспейсу.
а структура такая - ген дир, его друг иностранец это шапка. директор 1го направления - жена друга иностранца. директор 2го направления - бывшая жена гендира, директор 3го направления ЛП бывшей жены гендира. Зам директора 3го направления ЛП от ЛП бвышей жены гендира и так далее...

как это работать должно вообще по вашему? рандомный чел суперспец без социального взамиодействия и связей прочных внутри конторы получает ошеломительный шанс стать во главе всего и вся в силу исключительного таланта?

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Рулон Обоев

Нужно больше Санкций)

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Fedor Spirin

а повесточку ему не выдадут?

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Маркетолог

не, он получит отстрочку как айти

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Слегка Придурковатый

Какой-то хмырь.

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