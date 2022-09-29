Один из бывших руководителей Счётной палаты Павел Демидов возглавил департамент по связям с госорганами в «Яндексе» Статьи редакции
Следом за ним в компанию в ближайшие дни может перейти глава ведомства Алексей Кудрин, говорит источник РБК.
- Павел Демидов был директором департамента внешних коммуникаций Счётной палаты. О его переходе на работу в «Яндекс» рассказали РБК два источника, близких к компании и Счётной палате. Представитель «Яндекса» подтвердил информацию.
- Демидов работал с нынешним главой Счётной палаты Алексеем Кудриным с 2012 года — он был его советником в Фонде по поддержке гражданских инициатив. В июне 2018-го стал помощником председателя Счётной палаты, а через месяц — директором департамента внешних коммуникаций.
- Один из источников РБК утверждает, что в ближайшие месяцы в «Яндекс» может перейти и Кудрин: «Это уже вопрос времени. Ему необходимо передать все дела».
- Переход главы Счётной палаты в «Яндекс» может совпасть с окончанием его полномочий председателя Международной организации высших органов аудита (INTOSAI), добавляет источник. Конгресс INTOSAI в Рио-де-Жанейро, где председательство в организации перейдет Счётному суду Бразилии, пройдёт 7-11 ноября 2022 года.
- 15 сентября Кудрин на личной встрече у Владимира Путина попросил разрешения о переходе на работу в «Яндекс». Об этом рассказали «Медузе» два источника, близкие к руководству компании, но в Кремле опровергли информацию. Собеседники The Bell ранее поясняли: Кудрин может помочь Аркадию Воложу согласовать с Кремлём важную сделку — независимо от «Яндекса» развивать часть её активов за рубежом.
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А такое может быть: один из сотрудников Яндекса, который 10 лет трудился в нем, возглавил какой-то департамент?
Может. Если он чей-то родственник
Может они там любовники все? Жахаются кто куда горазд))
Прям в цель попал!
Или друг семьи директора)
Да, может
Вот как этот персонаж проработает в яндексе 10 лет, потом возглавит департамент...
Готов поспорить, что когда математики Волож и другие создавали Яндекс в 1998-м, никто их них и представить не мог, что в их компании появится какой-то ебаный департамент по связям с госорганами...
Правильно говорить не возглавил департамент по связям с госорганами, а организовал госорган в составе яндекса.
Несерьёзно товарищ выглядит.
МГИМО финишд!
хмм Эск,оф корс
На патрики после универа?
Рядом тоже неплохой пруд есть ;)
Еще один кандидат в санкционные списки?
Все назад! Контора умерла. Мы здесь больше не нужны
А потом удивляются почему на главной отображались только «правильные» новости
уже давно понятно почему
Хана Яндексу
как будто до этого это была независимая компания
Яндексу - может быть и хана, а вот Yandex - точно нет))
Ага и скоро будут формировать батальоны SS
Как скоро майор на самом деле появится в станциях?
Как скоро можно будет незадорого получить доступ к Яндекс диску?
Трищ маёр уже давно там.
Пока только товарка майорка Алиска.
Кудрин развалил Счетную Палату, свалил и еще ключевых сотрудников переманил.
знакомства кумовство бла бла бла. расскажите мне люди опытны как оно в прогрессивных модных и современных компаниях?
я вот, к примеру, работал одно время в современной модной компании с классным офисом графиком и тд и тп. и через полгодика волей не волей вник в структуру посредством капания на уши речей коллег по оупэнспейсу.
а структура такая - ген дир, его друг иностранец это шапка. директор 1го направления - жена друга иностранца. директор 2го направления - бывшая жена гендира, директор 3го направления ЛП бывшей жены гендира. Зам директора 3го направления ЛП от ЛП бвышей жены гендира и так далее...
как это работать должно вообще по вашему? рандомный чел суперспец без социального взамиодействия и связей прочных внутри конторы получает ошеломительный шанс стать во главе всего и вся в силу исключительного таланта?
Нужно больше Санкций)
а повесточку ему не выдадут?
не, он получит отстрочку как айти
Какой-то хмырь.