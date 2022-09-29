Карьера
Маша Цепелева

Минтруд разработал законопроект об оплате больничных самозанятым Статьи редакции

Чтобы получить деньги, надо будет вносить страховой взнос каждый месяц — 1247 рублей.

  • Минтруд разработал законопроект о добровольном соцстраховании самозанятых и до конца 2022 года внесёт его на рассмотрение Госдумы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

  • Размер ежемесячного страхового взноса планируется рассчитывать из базового страхуемого дохода, в 2023 году он составит 32 484 рубля. Ежемесячный страховой взнос — 1247 рублей. Самозанятые смогут подключиться к программе через приложение «Мой налог».
  • Выплата по больничному будет меняться в зависимости от страхового стажа и периода уплаты взносов. В стаже будет учитываться и период, который самозанятый работал по трудовому договору в прошлом.
  • В первый год, если работник платит взнос 6-12 месяцев и имеет трудовой стаж более восьми лет, то по больничному получит 22,7 тысячи рублей в месяц (это застрахованная сумма заработка с коэффициентом 0,7). При стаже от пяти до восьми лет — 18,1 тысячи рублей, до пяти лет — 13,6 тысячи рублей. После года взносов суммы вырастут до 32,4 тысячи рублей, 25,9 тысячи рублей и 19,4 тысячи рублей соответственно.
  • Страховые выплаты можно будет получить при болезни, травме, на время аборта или процедуры экстракорпорального оплодотворения, при уходе за ребенком или другим членом семьи, протезировании, лечении в санатории после стационарного лечения, карантине.
  • Если самозанятый долго не пользовался страховыми выплатами, сумма взноса будет снижаться. После 18 месяцев без страховых случаев — взнос составит 0,9 от суммы (около 1122 рублей), а после 24 месяцев — 0,7 (около 872 рублей).

#новость #самозанятые

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22 комментария
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 Demi An

Чтобы получить деньги, нужно вносить деньги

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pseudo genius

Пока добровольно, прошу заметить!

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Dmitry Ilyin

Это же страховка от потери трудоспособности. А со страховкой вскгда так

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MedievalRain

Так любое страхование работает, даже у наемных рабочих. Разве что для них это принудительно.

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СвяТой_ТапоК

Деньги из воздуха не берутся. Посмотрите сколько стоит вызвать врача в США. Страховка однозначно выгоднее.

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Sergey

мы не в сша

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Шпуля Шунтиковна

А можно просто откладывать по такой сумме каждый месяц... допустим под подушку.. С учётом того, как наше правительство любит всё морозить - государственный вариант страховки для самых непрошибаемых

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Вадим Д.

Чтобы продать что-то ненужное — надо купить что-то ненужное. © Матроскин

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Alex cooberr

Отличная возможность! Использовать я ее конечно же не буду

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Основной космос

ЦФ РФ обратите внимание, здесь явные признаки финансовой пирамиды

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Бомж

Что там с накопительной пенсией?

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Армен Арзуманян

Ну подобное есть и у ИП, кто добровольно страхуется. Удобно, я как то оплачивал страховку.

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Валера...Валерия
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Анна Жданова

Наконец-то хорошие новости!

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Никита Климанов

Учитывая, как государство опрокидывает направо-налево своих граждан, я лучше буду откладывать "подушечку", нежели отдавать ему даже тысячу рублей

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Иван

Только надо бы, что бы "на местах" были вкурсе. Я несколько раз в поликлиннике на вопрос "работаешь нет?" говорил "самозанятый" и мне писали "безработный"

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Максим Ростокин

По факту, с точки зрения ПФР и ОМС, самозанятые - это «причесанные» тунеядцы.

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Иван

Вот и коллизия. Отчисляющий в фонд самозанятый - остается тунеядцем или все же нет?

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Максим Ростокин

Получается, что нет.

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Михаил Губин

Хотел я сперва засмеяться,
да махнул рукой –
зачем обижать тунеядца,
когда сам такой.

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Печенька

Вот и всё. Теперь это скоро станет обязательно, потом добавят пенсионные взносы, потом повысят налог, а потом закроют ведь по непонятной причине все перестанут пользоваться этим

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Владимир Соколовский

У самозанятых разве есть трудовой стаж?

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