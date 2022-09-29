Минтруд разработал законопроект об оплате больничных самозанятым Статьи редакции
Чтобы получить деньги, надо будет вносить страховой взнос каждый месяц — 1247 рублей.
Минтруд разработал законопроект о добровольном соцстраховании самозанятых и до конца 2022 года внесёт его на рассмотрение Госдумы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.
- Размер ежемесячного страхового взноса планируется рассчитывать из базового страхуемого дохода, в 2023 году он составит 32 484 рубля. Ежемесячный страховой взнос — 1247 рублей. Самозанятые смогут подключиться к программе через приложение «Мой налог».
- Выплата по больничному будет меняться в зависимости от страхового стажа и периода уплаты взносов. В стаже будет учитываться и период, который самозанятый работал по трудовому договору в прошлом.
- В первый год, если работник платит взнос 6-12 месяцев и имеет трудовой стаж более восьми лет, то по больничному получит 22,7 тысячи рублей в месяц (это застрахованная сумма заработка с коэффициентом 0,7). При стаже от пяти до восьми лет — 18,1 тысячи рублей, до пяти лет — 13,6 тысячи рублей. После года взносов суммы вырастут до 32,4 тысячи рублей, 25,9 тысячи рублей и 19,4 тысячи рублей соответственно.
- Страховые выплаты можно будет получить при болезни, травме, на время аборта или процедуры экстракорпорального оплодотворения, при уходе за ребенком или другим членом семьи, протезировании, лечении в санатории после стационарного лечения, карантине.
- Если самозанятый долго не пользовался страховыми выплатами, сумма взноса будет снижаться. После 18 месяцев без страховых случаев — взнос составит 0,9 от суммы (около 1122 рублей), а после 24 месяцев — 0,7 (около 872 рублей).
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Чтобы получить деньги, нужно вносить деньги
Пока добровольно, прошу заметить!
Это же страховка от потери трудоспособности. А со страховкой вскгда так
Так любое страхование работает, даже у наемных рабочих. Разве что для них это принудительно.
Деньги из воздуха не берутся. Посмотрите сколько стоит вызвать врача в США. Страховка однозначно выгоднее.
мы не в сша
А можно просто откладывать по такой сумме каждый месяц... допустим под подушку.. С учётом того, как наше правительство любит всё морозить - государственный вариант страховки для самых непрошибаемых
Чтобы продать что-то ненужное — надо купить что-то ненужное. © Матроскин
Отличная возможность! Использовать я ее конечно же не буду
ЦФ РФ обратите внимание, здесь явные признаки финансовой пирамиды
Что там с накопительной пенсией?
Ну подобное есть и у ИП, кто добровольно страхуется. Удобно, я как то оплачивал страховку.
Наконец-то хорошие новости!
Учитывая, как государство опрокидывает направо-налево своих граждан, я лучше буду откладывать "подушечку", нежели отдавать ему даже тысячу рублей
Только надо бы, что бы "на местах" были вкурсе. Я несколько раз в поликлиннике на вопрос "работаешь нет?" говорил "самозанятый" и мне писали "безработный"
По факту, с точки зрения ПФР и ОМС, самозанятые - это «причесанные» тунеядцы.
Вот и коллизия. Отчисляющий в фонд самозанятый - остается тунеядцем или все же нет?
Получается, что нет.
Хотел я сперва засмеяться,
да махнул рукой –
зачем обижать тунеядца,
когда сам такой.
Вот и всё. Теперь это скоро станет обязательно, потом добавят пенсионные взносы, потом повысят налог, а потом закроют ведь по непонятной причине все перестанут пользоваться этим
У самозанятых разве есть трудовой стаж?