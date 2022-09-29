Meta* сообщила сотрудникам о заморозке найма и сокращении бюджетов для большинства команд — Bloomberg Статьи редакции
Сокращение расходов происходит на фоне замедления роста рекламной выручки компании.
- Об этом объявил глава компании Марк Цукерберг на еженедельной сессии вопросов и ответов с сотрудниками, пишет Bloomberg.
- По словам топ-менеджера, кроме остановки найма компания сократит бюджеты для большинства команд, в том числе «растущих». «Я надеялся, что к этому времени экономика стабилизируется, но судя по всему, этого пока не происходит, поэтому мы строим планы несколько консервативно», — цитирует его агентство.
- В июле 2022 года Meta* впервые в истории отчиталась о падении квартальной выручки — на это указал и Цукерберг на звонке. Представитель компании отказался от комментариев.
- По данным на 30 июня 2022 года, в Meta* работало более 83,5 тысяч человек, во втором квартале компания наняла 5700 сотрудников. По словам Цукерберга, к концу 2023 года компания станет «несколько меньше».
- В июле о «тяжёлых времёнах» сотрудников предупреждал и директор по продуктам Meta* Крис Кокс, писал The Verge. Но тогда речь шла лишь о сокращении найма.
*Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской в России.
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Ох кажется мне не так много осталось Мете. Развитие компании очень странное, основные проекты развиваются так будто этим руководит сотня российских чиновников. И на этом фоне столько вложений в метавселенную, хайп к которой скоро затихнет и все забудут.
Ну судя по тому, сколько в подобных конторах всяких дивёрсити-консультантов, веллнесс-тренеров и прочих людей с красивыми лицами, ты недалёк от правды.
«Людей с красивыми лицами»?))
Ну или "людей с хорошими лицами". Погугли, есть такое расхожее выражение, это крайне грубое ругательство.
Шлемы окулус - намного круче MixedReality и других VR. Как минимум потому что провода нет, который если переламывается, то стоит дороже самого шлема...
А так ли нужен этот VR обычному пользователю (не геймеру, не энтузиасту)? Я вот не думаю, что VR станет популярным в нынешнем виде. Неудобные шлемы, а графика в проектах Meta как будто из ~2010 годов.
Ну и я так и не смог понять, а зачем мне VR в принципе? Ну чисто изредка поиграться сойдёт. Но каждый день, как хочет Цукерберг, не уверен, что такое будет когда-либо. Людям просто не нужен VR в таком количестве.
Боюсь, что VR останется нишевым продуктом.
Ну даже по тренду видно. VR-шлемы распространены уже, но почему в последние года что для PS, что для ПК VR-проектов почти нет, а громких и подавно. Может людям этот VR просто не нужен?
Вр использует бизнес: музеи, производство, врачи и т.д. когда нужно создать эффект присутствия. Игры это для обычного юзера.
Игр в VR много, тот же ГТА 5 или хитман можно играть в шлеме, но в целом это на любителя.
У меня валяется mixed reality - пользовался суммарно часов 10-20. Не пользуюсь только из за геморроя с подключением, а вот Окулус - включил и играй. Плюс компа можно транслировать через virtual desktop.
Всегда поражаюсь таким экспертным прогнозам. Как же завело в тупик развития целую корпорацию ваше отсутствие среди совета директоров.
Meta* сообщила сотрудникам о переводе выплат в метавселенную метаденьгами
не сокращение бюджетов, а метарост)
зато 12 лярдов в 3д игрушку вбухаем
Ну пусть работники заработают на глупости начальства. Чем плохо та?
Карманы ломятся от бабла просто.
И главное там же целый совет директоров, ведущих аналитиков и визионеров. И все тупее комментаторов на VС
Да ладно, это редкая хорошая новость.
Цукерпарк не жалко от слова совсем вообще никак.
Каждый продукт этой компании глючный и непродуманный треш. Не представляю как этих дебилов дизайнеров/маркетологов там держат, еще и ЗП платят топовые. Надеюсь обанкротится и ее место займет кто-то другой, как в свое время эппл уничтожила гигантов.
До сих пор никак не могут в РФ заменить ничем Инсту. Значит треш всё-таки продуманный ;)
Инста не цукера, ее купили уже полноценно работающим продуктом. Как и Вотсап. А собственный мессенжер фэйсбука можно легко посмотреть самому, он за годы из состояния ОТСТОЙ так и не сумел выйти
Как и фейсбук. Собственно так же никак после покупки развиваются и ватцап и инстаграм.
А кого эппл уничтожила?
В целом, согласен. Ну больше бесит, что не фиксят очевидные недостатки. В той же Инсте, когда он работал, было много проблем (очень низкое качество фото, много ботов, спамеры, не понятно позиционирование сервиса (очень много торгашей и мошенников, не понятно, почему нельзя было как-то запретить откровенно коммерческие аккаунты, которые используют фотосервис как витрину китайского барахла)) и т.д.
Ну много недостатков, которые можно было бы пофиксить ну за 2-4 недели, которые лежат прямо на поверхности, но их не фиксят десятилетиями...И так во всех сервисах Меты.
Ощущение, что 10 лет назад сделали MVP, а потом все разработчики уволились и наняли других, которые не разбираются в коде и стараются ничего не менять.
Правильно, сейчас копка бункеров в приоритете, а не виртуальные миры. Виртуальные миры под радиацией не работают )
из бункера прямая дорога в виртуальные миры
чё там ещё делать-то?
Есть такая игрушка SOMA на эту тему
Радио-кувшин-гном-кувшин-шлакоблок-гном-бутылка!
В каждом бункере должен быть большой стол!
VaultTec уже выехал.
Зачем содержать сотрудников, которые нихера не делают? FB ни одного нормального сервиса не запустил, WhatsApp говно, да все там говно
Кнопкодавы, это вам тревожный звоночек из самой цитадели, т.е. скоро на завод за 50 000₽
а кому щас легко?
Это как?
во время отчета инвесторы и цукерберг созваниваются, и цук отчитывается
Тогда наверное "во время звонка". Я уж о самом плохом подумал...
что-то не догнал в чем скрытый смысл "цук на звонке"?
Ну и хорошо. Значит вы не такой испорченный человек, как я)
А пояснить?)
Ну блин, а я к ним хотел в 23 пособеседоваться опять. :(
Вовремя я опубликовал на прошлой неделе: https://vc.ru/services/506923-chto-ne-tak-s-metaverse Статья не только про Metaverse, а всю империю Цукерберга и как она зашла в тупик.