Карьера
Чрезвычайный инструмент

Meta* сообщила сотрудникам о заморозке найма и сокращении бюджетов для большинства команд — Bloomberg Статьи редакции

Сокращение расходов происходит на фоне замедления роста рекламной выручки компании.

  • Об этом объявил глава компании Марк Цукерберг на еженедельной сессии вопросов и ответов с сотрудниками, пишет Bloomberg.
  • По словам топ-менеджера, кроме остановки найма компания сократит бюджеты для большинства команд, в том числе «растущих». «Я надеялся, что к этому времени экономика стабилизируется, но судя по всему, этого пока не происходит, поэтому мы строим планы несколько консервативно», — цитирует его агентство.
  • В июле 2022 года Meta* впервые в истории отчиталась о падении квартальной выручки — на это указал и Цукерберг на звонке. Представитель компании отказался от комментариев.
  • По данным на 30 июня 2022 года, в Meta* работало более 83,5 тысяч человек, во втором квартале компания наняла 5700 сотрудников. По словам Цукерберга, к концу 2023 года компания станет «несколько меньше».
  • В июле о «тяжёлых времёнах» сотрудников предупреждал и директор по продуктам Meta* Крис Кокс, писал The Verge. Но тогда речь шла лишь о сокращении найма.

*Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской в России.

#новость

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39 комментариев
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 Paul Patlakh

Ох кажется мне не так много осталось Мете. Развитие компании очень странное, основные проекты развиваются так будто этим руководит сотня российских чиновников. И на этом фоне столько вложений в метавселенную, хайп к которой скоро затихнет и все забудут.

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Приятель

Ну судя по тому, сколько в подобных конторах всяких дивёрсити-консультантов, веллнесс-тренеров и прочих людей с красивыми лицами, ты недалёк от правды.

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Max A. Alexejev

«Людей с красивыми лицами»?))

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Приятель

Ну или "людей с хорошими лицами". Погугли, есть такое расхожее выражение, это крайне грубое ругательство.

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KK

Шлемы окулус - намного круче MixedReality и других VR. Как минимум потому что провода нет, который если переламывается, то стоит дороже самого шлема...

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Илья Волочков

А так ли нужен этот VR обычному пользователю (не геймеру, не энтузиасту)? Я вот не думаю, что VR станет популярным в нынешнем виде. Неудобные шлемы, а графика в проектах Meta как будто из ~2010 годов.

Ну и я так и не смог понять, а зачем мне VR в принципе? Ну чисто изредка поиграться сойдёт. Но каждый день, как хочет Цукерберг, не уверен, что такое будет когда-либо. Людям просто не нужен VR в таком количестве.

Боюсь, что VR останется нишевым продуктом.

Ну даже по тренду видно. VR-шлемы распространены уже, но почему в последние года что для PS, что для ПК VR-проектов почти нет, а громких и подавно. Может людям этот VR просто не нужен?

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KK

Вр использует бизнес: музеи, производство, врачи и т.д. когда нужно создать эффект присутствия. Игры это для обычного юзера.
Игр в VR много, тот же ГТА 5 или хитман можно играть в шлеме, но в целом это на любителя.
У меня валяется mixed reality - пользовался суммарно часов 10-20. Не пользуюсь только из за геморроя с подключением, а вот Окулус - включил и играй. Плюс компа можно транслировать через virtual desktop.

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Ansi XOR

Всегда поражаюсь таким экспертным прогнозам. Как же завело в тупик развития целую корпорацию ваше отсутствие среди совета директоров.

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Максим Деребаско

Meta* сообщила сотрудникам о переводе выплат в метавселенную метаденьгами

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Semper Fi

не сокращение бюджетов, а метарост)

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Om a

зато 12 лярдов в 3д игрушку вбухаем

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Иван Сергеев

Ну пусть работники заработают на глупости начальства. Чем плохо та?

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Джон уик

Карманы ломятся от бабла просто.

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Ansi XOR

И главное там же целый совет директоров, ведущих аналитиков и визионеров. И все тупее комментаторов на VС

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Валера...Валерия
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Егор

Да ладно, это редкая хорошая новость.

Цукерпарк не жалко от слова совсем вообще никак.

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Никита

Каждый продукт этой компании глючный и непродуманный треш. Не представляю как этих дебилов дизайнеров/маркетологов там держат, еще и ЗП платят топовые. Надеюсь обанкротится и ее место займет кто-то другой, как в свое время эппл уничтожила гигантов.

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Антон Штадлер

До сих пор никак не могут в РФ заменить ничем Инсту. Значит треш всё-таки продуманный ;)

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Продавец Шаурмы

Инста не цукера, ее купили уже полноценно работающим продуктом. Как и Вотсап. А собственный мессенжер фэйсбука можно легко посмотреть самому, он за годы из состояния ОТСТОЙ так и не сумел выйти

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Paul Patlakh

Как и фейсбук. Собственно так же никак после покупки развиваются и ватцап и инстаграм.

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Paul Patlakh

А кого эппл уничтожила?

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Илья Волочков

В целом, согласен. Ну больше бесит, что не фиксят очевидные недостатки. В той же Инсте, когда он работал, было много проблем (очень низкое качество фото, много ботов, спамеры, не понятно позиционирование сервиса (очень много торгашей и мошенников, не понятно, почему нельзя было как-то запретить откровенно коммерческие аккаунты, которые используют фотосервис как витрину китайского барахла)) и т.д.

Ну много недостатков, которые можно было бы пофиксить ну за 2-4 недели, которые лежат прямо на поверхности, но их не фиксят десятилетиями...И так во всех сервисах Меты.

Ощущение, что 10 лет назад сделали MVP, а потом все разработчики уволились и наняли других, которые не разбираются в коде и стараются ничего не менять.

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KillPenyaPLS

Правильно, сейчас копка бункеров в приоритете, а не виртуальные миры. Виртуальные миры под радиацией не работают )

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bastardos_no_pasaran

из бункера прямая дорога в виртуальные миры
чё там ещё делать-то?

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71

Есть такая игрушка SOMA на эту тему

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Кирилл Фотькин

Радио-кувшин-гном-кувшин-шлакоблок-гном-бутылка!

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Герман Хибберт

В каждом бункере должен быть большой стол!

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Алексей Кочергин

VaultTec уже выехал.

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Портовый Еж

Зачем содержать сотрудников, которые нихера не делают? FB ни одного нормального сервиса не запустил, WhatsApp говно, да все там говно

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Емельян Бабаян

Кнопкодавы, это вам тревожный звоночек из самой цитадели, т.е. скоро на завод за 50 000₽

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Timofey Asyrkin

а кому щас легко?

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71
на это указал и Цукерберг на звонке

Это как?

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Timofey Asyrkin

во время отчета инвесторы и цукерберг созваниваются, и цук отчитывается

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71

Тогда наверное "во время звонка". Я уж о самом плохом подумал...

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Timofey Asyrkin

что-то не догнал в чем скрытый смысл "цук на звонке"?

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71

Ну и хорошо. Значит вы не такой испорченный человек, как я)

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Жошы хан

А пояснить?)

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Алексей Ромалин
к концу 2023 года компания станет «несколько меньше»

Ну блин, а я к ним хотел в 23 пособеседоваться опять. :(

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Егор

Вовремя я опубликовал на прошлой неделе: https://vc.ru/services/506923-chto-ne-tak-s-metaverse Статья не только про Metaverse, а всю империю Цукерберга и как она зашла в тупик.

Что не так с Metaverse — Сервисы на vc.ru
История проектов Марка Цукерберга — это история одного грандиозного успеха, «Фейсбука»* (настолько…
vc.ru
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