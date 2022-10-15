«Вы не много денег хотите для ваших лет?»: «кринжовые» истории найма от айтишников Статьи редакции
Собеседование в бане, проверка IQ в компьютерной игре и оплата труда инжиром — реалии поиска работы, с которыми столкнулись наши герои. Что-то подобное может приключиться и с вами — почитайте, к чему готовиться.
Материал подготовлен изданием Bubble.
Первая переписка с рекрутером и собеседования — возможность подать себя с лучшей стороны и для соискателя, и для представителей компании. Но иногда все идет не так: у многих айтишников найдутся истории, когда рекрутер перепутал время созвона, требовал выполнить неоплачиваемое тестовое задание или просто нахамил. Несколько дней назад в Twitter обсуждали грубый отказ, который прислали программистке, откликнувшейся на вакансию фронтендера.
Интересно, что после публичной огласки компания не признала вины и даже попыталась угрожать. Впрочем, рекрутеры тоже жалуются на неадекватных соискателей — казусы случаются с обеих сторон. Мы собрали больше кейсов из Twitter и сами опросили людей в ИТ. Историями поделились:
- Михаил Соколов — Principle Software Engineer в Microchip Technology Inc, живет и работает в США.
- Виталий Емельянцев — разработчик, ментор и IT-консультант из Варшавы.
- Михаил Карасев — рекрутер в геймдев-студии, ведет Telegram-канал «Кадровый Пылесос».
«Убить программиста»: промахи рекрутеров, менеджеров и клиентов
Процесс найма несовершенен. Одна из самых частых жалоб разработчиков — отсутствие обратной связи. Речь идет даже не о развернутом фидбеке, а о банальном коротком сообщении в духе: «Вы нам не подходите». По многочисленным тредам в Twitter и по словам наших спикеров можно сделать вывод, что даже этого многие рекрутеры не делают — причем проблема одинаково актуальна и в Европе, и в США, и в странах бывшего СНГ.
И подобных проблем много. Среди них размытые требования в вакансиях, отсутствие информации о зарплатной вилке вплоть до самого собеседования и неоплачиваемые трудоемкие тестовые. Впрочем, это уже воспринимается как обыденность. Наш герой Виталий, например, рассказал, что самые кринжовые истории случались с ним еще до найма в IT-компании — на фрилансе. И после этого типичные проблемы рекрутмента его уже не триггерят.
Хочется верить, что ни в одном официальном трудовом договоре оплата инжиром не прописана, как и опция «Убить программиста». Но проблем и без этого хватает.
Ничего, что начальник будет старше?
С предвзятым отношением часто сталкиваются свитчеры. Из кейса Ламары, который упомянули в начале, мы узнали, что, оказывается, мозг может «подсохнуть от простой деятельности» вне ИТ.
Также необоснованные отказы нередко получают женщины в целом. Иногда из-за стереотипа, что ИТ — это «мужская» работа. А иногда из-за опасений, что сотрудница внезапно выйдет в декрет: кое-где продолжают задавать девушкам неуместные личные вопросы.
Дискриминация по возрасту — тоже частое явление. В отрасль активно идут молодые люди, и некоторым компаниям может показаться, что у более взрослых кандидатов возникнут проблемы с cultural fit. А некоторым молодым менеджерам просто не хочется, чтобы подчиненные были старше — опять же ввиду стереотипов.
С дискриминацией можно столкнуться в любой стране, но в западных компаниях чуть проще ее избегать — в частности, потому что нет культуры постить даты рождения и фото в резюме.
Наконец, больная тема: дискриминация по годам опыта. Если нанимающий менеджер обозначил планку в три, пять или 10 лет, сломать систему будет трудно — даже если идеально подходишь под вакансию.
Один из пользователей отмечает, что по сравнению с СНГ в Европе подход к найму еще более формальный. И отсутствие нужного количества лет опыта или образование — реально непреодолимая преграда.
А точно ли вы синьор?
Отсутствие простой человеческой вежливости — проблема, благодаря которой, впрочем, рождаются перлы.
Частое явление — оценка кандидатов на основе субъективных впечатлений. «А не много ли денег хотите для 23 лет?», «А точно ли вы синьор?» — с такими выпадами некоторым пишут рекрутеры. От субъективности никто не застрахован, но зачем такие предположения высказывать вслух — вопрос открытый.
Особенно рекрутеры расстраиваются, когда кандидаты, много требующие, отказываются от вакансий.
Знаешь Assembler — будешь сборщиком
Каждому хочется оптимизировать свой рабочий процесс и не делать лишнего. Это кажется нормальным, пока не прибавляешь работы другим. Например, вот так рекрутер попросил кандидата «подогнать» резюме под вакансию, чтобы руководство осталось довольно.
Веерная рассылка в ИТ-рекрутменте — это, оказывается, тоже частое явление. Особенно, когда работают не штатные рекрутеры на окладе, а спецы на аутсорсе со сдельной зарплатой.
Мы думали, что вы инженер
Банальные ошибки, невнимательность и непрофессионализм при найме — источник бесконечного количества кринжовых историй. Некоторые рекрутеры, например, не знают, как должен выглядеть диплом.
Есть случаи, когда кандидатов всерьез рассматривают с учетом гороскопа:
Многие сталкивались с дурацкими тестированиями — на технические скиллы, стрессоустойчивость, коммуникабельность и прочее. В частности, некоторые компании проводят IQ-тесты, иногда довольно нетрадиционными способами.
Важно не винить во всех проблемах рекрутеров — процесс найма внутри компаний сложный, в нем задействованы менеджеры, финансовый департамент. И рекрутерам иногда приходится отвечать за чужие ошибки. Например, если компания хотела нанять несколько человек, а потом вдруг поняла, что нет на это денег.
Вакансия неинтересная, но вы красивая
У эйчаров компаний тоже есть кринжовые истории про программистов. Соискатели нередко склонны врать в резюме, очень уж яростно торговаться или собеседоваться совсем «на отвали».
Если самая частая жалоба соискателей — отсутствие фидбека, то самая распространенная жалоба рекрутеров — вранье соискателей. Многие приписывают себе стек, которым не владеют, или знание английского — а правда всплывает уже на собеседовании.
Некоторые кандидаты умеют быстро ориентироваться и гуглить нужную информацию — это проницательные рекрутеры тоже замечают (иногда).
Торг за зарплату — еще одна банальная тема при найме. И пока одни соискатели пытаются хитрыми манипуляциями выбить оффер получше, другие высчитывают стоимость проезда до офиса, чтобы попросить прибавку к зарплате.
Удаленка — желанный формат работы для многих. А первые собеседования проводятся в Zoom чуть ли не по дефолту — чтобы не тратить лишнее время. Но тут есть риски: некоторые стремятся совместить работу с отдыхом самыми неожиданными способами.
И, конечно, дискриминация — еще одна тема, актуальная не только для соискателей, но и для рекрутеров.
Истории, в которых никто не виноват
IT объединяет абсолютно разных людей и разные компании по всему миру. Иногда в нелепых и неприятных ситуациях никто не виноват — просто так вышло, не сматчились. В частности, при эмиграции нужно быть готовым к непривычным и «странным» требованиям. Несмотря на то, что ИТ-комьюнити — международное, локальную специфику никто не отменял.
Даже если не брать в расчет трудности эмиграции, в ИТ-найме есть много открытых вопросов. Например, должен ли соискатель оставлять фидбек о работе рекрутера? Такой диалог может показаться странным и немного грубым:
С другой стороны, в комментариях другой пользователь отмечает, что соискатель не обязан писать фидбек — ведь это его личное неоплачиваемое время.
Даже идеальный процесс найма и дружелюбие на собеседовании — еще не показатель, что компания понравится в дальнейшем. Иногда атмосфера на собесах разительно отличается от реальной работы — и в этом тоже никто не виноват.
Наконец, никто не отменял и позитивные, но все же немного странные истории найма, вроде этой:
Так что если чувствуете, что все идет не так — попробуйте попросить в несколько раз больше денег, двухдневную рабочую неделю или личного котика в офисе. Вдруг не откажут.
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