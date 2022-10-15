Собеседование в бане, проверка IQ в компьютерной игре и оплата труда инжиром — реалии поиска работы, с которыми столкнулись наши герои. Что-то подобное может приключиться и с вами — почитайте, к чему готовиться.

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Материал подготовлен изданием Bubble.

Первая переписка с рекрутером и собеседования — возможность подать себя с лучшей стороны и для соискателя, и для представителей компании. Но иногда все идет не так: у многих айтишников найдутся истории, когда рекрутер перепутал время созвона, требовал выполнить неоплачиваемое тестовое задание или просто нахамил. Несколько дней назад в Twitter обсуждали грубый отказ, который прислали программистке, откликнувшейся на вакансию фронтендера.

Интересно, что после публичной огласки компания не признала вины и даже попыталась угрожать. Впрочем, рекрутеры тоже жалуются на неадекватных соискателей — казусы случаются с обеих сторон. Мы собрали больше кейсов из Twitter и сами опросили людей в ИТ. Историями поделились:

«Убить программиста»: промахи рекрутеров, менеджеров и клиентов

Процесс найма несовершенен. Одна из самых частых жалоб разработчиков — отсутствие обратной связи. Речь идет даже не о развернутом фидбеке, а о банальном коротком сообщении в духе: «Вы нам не подходите». По многочисленным тредам в Twitter и по словам наших спикеров можно сделать вывод, что даже этого многие рекрутеры не делают — причем проблема одинаково актуальна и в Европе, и в США, и в странах бывшего СНГ.

И подобных проблем много. Среди них размытые требования в вакансиях, отсутствие информации о зарплатной вилке вплоть до самого собеседования и неоплачиваемые трудоемкие тестовые. Впрочем, это уже воспринимается как обыденность. Наш герой Виталий, например, рассказал, что самые кринжовые истории случались с ним еще до найма в IT-компании — на фрилансе. И после этого типичные проблемы рекрутмента его уже не триггерят.

Было время, когда я настраивал компьютеры — переустанавливал ОС, вычищал от вирусов. За один такой заказ клиент попытался расплатиться со мной 100 граммами инжира… А в 2013 году я создавал посадочные страницы и контекстную рекламу для выпускников «Бизнес-Молодости». Клиенты попадались разные. Как-то один из них, узнав о задержке сроков, написал у себя в статусе в соцсети фразу: «Убить программиста». Другой, глядя на новый дизайн своего личного сайта, показывал его своей жене, и поручал ей выбивать бесплатные правки в неограниченном объеме. По сравнению с этими историями, нынешний найм в ИТ-компании кажется банальным и скучным. Собеседования без обратной связи, тестовые задания на 8 часов — этим уже не удивить. Виталий Емельянцев, веб-разработчик

Хочется верить, что ни в одном официальном трудовом договоре оплата инжиром не прописана, как и опция «Убить программиста». Но проблем и без этого хватает.

Ничего, что начальник будет старше?

С предвзятым отношением часто сталкиваются свитчеры. Из кейса Ламары, который упомянули в начале, мы узнали, что, оказывается, мозг может «подсохнуть от простой деятельности» вне ИТ.

Также необоснованные отказы нередко получают женщины в целом. Иногда из-за стереотипа, что ИТ — это «мужская» работа. А иногда из-за опасений, что сотрудница внезапно выйдет в декрет: кое-где продолжают задавать девушкам неуместные личные вопросы.

👾 @Vickusiya @TatarinFrontend Мне в рекламной компании сказали при устройстве, что что с вас женщин взять, щас устроишься на работу, через год замуж выйдешь и в декрет. Через месяц я пошла на собес в универ. Там меня спрашивали, есть ли у меня парень, муж, собираюсь ли я замуж и беременеть.

Дискриминация по возрасту — тоже частое явление. В отрасль активно идут молодые люди, и некоторым компаниям может показаться, что у более взрослых кандидатов возникнут проблемы с cultural fit. А некоторым молодым менеджерам просто не хочется, чтобы подчиненные были старше — опять же ввиду стереотипов.

Я захотел вернуться к своей «любви молодости» — программированию, после менеджерской работы. Минусы моего резюме для HR были очевидны: возраст почти 50, последние места работы — директор компании/филиала. Я, должен сказать, схитрил — год рождения в резюме не указал и HR спрашивали о нем при первом созвоне. Довольно часто общение на этом заканчивалось. Один раз довольно дружелюбный парень — начальник ИТ-отдела компании — мне сказал: «А ничего, что твоим начальником будет парень моложе тебя на 20 лет?» Я ответил, что ничего — у меня уже было такое и никаких затруднений не испытывал. Но, видимо, это показалось некомфортным самому потенциальному начальнику и больше от той компании я ничего не получал. Михаил Соколов, Principle Software Engineer

С дискриминацией можно столкнуться в любой стране, но в западных компаниях чуть проще ее избегать — в частности, потому что нет культуры постить даты рождения и фото в резюме.

Сейчас я работаю в США, по сравнению со странами СНГ тут получше работают законы о запрете дискриминации. Первое, что говорят приезжим: «Уберите из резюме фотографию немедленно!» Можно не указывать возраст, пол — и HR на первом звонке этого точно не спросит. Михаил Соколов, Principle Software Engineer

Наконец, больная тема: дискриминация по годам опыта. Если нанимающий менеджер обозначил планку в три, пять или 10 лет, сломать систему будет трудно — даже если идеально подходишь под вакансию.

Nikita @2dartistNikita @TatarinFrontend Мне как то сами написали, сказали что хотят со мной работать. Через пару минут, ой а у вас опыт только год, да? А мы ищем от двух лет, извините.

Один из пользователей отмечает, что по сравнению с СНГ в Европе подход к найму еще более формальный. И отсутствие нужного количества лет опыта или образование — реально непреодолимая преграда.

Blaze @filyukov_ @TatarinFrontend Хороший тред, а в Европе с рекрутингом, как мне показалось, еще консервативнее, и я заебался тут слушать про: «у вас всего полтора года опыта, нам нужно от двух и еще вышку CS». Сука, я даже слова о том, что делал на работе человеку сказать не могу, сразу реджект.

А точно ли вы синьор?

Отсутствие простой человеческой вежливости — проблема, благодаря которой, впрочем, рождаются перлы.

Частое явление — оценка кандидатов на основе субъективных впечатлений. «А не много ли денег хотите для 23 лет?», «А точно ли вы синьор?» — с такими выпадами некоторым пишут рекрутеры. От субъективности никто не застрахован, но зачем такие предположения высказывать вслух — вопрос открытый.

Особенно рекрутеры расстраиваются, когда кандидаты, много требующие, отказываются от вакансий.

Как-то я сообщил рекрутеру, что выбрал оффер с большим чеком, и получил вот такой пассивно-агрессивный ответ: «Добрый день, Михаил! Жаль, что выбор сделан в пользу денег, а не перспектив для развития. Но уважаю и принимаю ваше решение. Спасибо, что нашли возможность предупредить об отмене собеседования». Михаил Карасев, рекрутер

Знаешь Assembler — будешь сборщиком

Каждому хочется оптимизировать свой рабочий процесс и не делать лишнего. Это кажется нормальным, пока не прибавляешь работы другим. Например, вот так рекрутер попросил кандидата «подогнать» резюме под вакансию, чтобы руководство осталось довольно.

Anton 🐺 Nazarov @M0rtyMerr «Ты не мог бы переписать своё резюме под нашего заказчика, чтобы мне дали денег за то, что я тебя нашла?» Разговор на этом завершился, резюме мне так и не прислали

Веерная рассылка в ИТ-рекрутменте — это, оказывается, тоже частое явление. Особенно, когда работают не штатные рекрутеры на окладе, а спецы на аутсорсе со сдельной зарплатой.

В США поиск сотрудников — серьезный бизнес, и в нем участвуют HR-компании на аутсорсе. Такие рекрутеры заинтересованы в устройстве «своего» кандидата — могут помочь советом, поправить резюме и даже тренинг по прохождению интервью провести. Но есть в рекрутменте на аутсорсе и минусы. Многие фирмы идут по простому пути: предлагают кандидатов из своей базы как можно большему числу работодателей. И размещение резюме, скажем, на Indeed приводит к потоку автоматически сгенерированных писем вида «Дорогой ХХХ, мы нашли ваше резюме и видим, что ваши скилзы идеально совпадают с потребностями вакансии YYY». Из смешного — у меня в резюме в списке языков стоял assembler x86 — так я получил несколько предложений о работе сборщиком (assembler) на конвейере. Из самых нелепых предложений: работа ветеринаром. Не знаю, откуда — у меня ни слова нет ни о медицине, ни о животных. Михаил Соколов, Principle Software Engineer

Мы думали, что вы инженер

Банальные ошибки, невнимательность и непрофессионализм при найме — источник бесконечного количества кринжовых историй. Некоторые рекрутеры, например, не знают, как должен выглядеть диплом.

В небольшой компании разговор дошел до оформления, у меня запросили диплом (я закончил физфак и у меня там указана специальность: «физик, учитель физики»). На этом разговор о моем найме внезапно закончился. HR сказала мне с некоторым презрением в голосе: «Мы думали, что вы — инженер, а вы, оказывается — учитель». Михаил Соколов, Principle Software Engineer

Есть случаи, когда кандидатов всерьез рассматривают с учетом гороскопа:

сэр Шурф @s_shurf @TatarinFrontend Когда меня hr спросила: "Ты уверен, что тебе овен в отдел подойдёт?", Я с трудом сдержался...

Многие сталкивались с дурацкими тестированиями — на технические скиллы, стрессоустойчивость, коммуникабельность и прочее. В частности, некоторые компании проводят IQ-тесты, иногда довольно нетрадиционными способами.

Однажды мне в качестве второго этапа — предложили пройти что-то вроде онлайн игры с оценкой IQ на время. Поскольку там было довольно много заданий, требующих хорошего литературного английского (выбрать наиболее точный синоним из группы слов) — я слился. Сейчас думаю, что и слава богу. Не могу представить себе нормальную компанию, которая нанимает с помощью подобной фигни. Михаил Соколов, Principle Software Engineer

Важно не винить во всех проблемах рекрутеров — процесс найма внутри компаний сложный, в нем задействованы менеджеры, финансовый департамент. И рекрутерам иногда приходится отвечать за чужие ошибки. Например, если компания хотела нанять несколько человек, а потом вдруг поняла, что нет на это денег.

У нас был открыт найм пяти b2b-продавцов. Сказали, что пока нет штатного расписания под них, ждем, когда выделят бюджет, но искать уже надо начинать. Я за две недели нашел двух человек. Они успешно прошли мой скрининг и собеседование с руководителем, приняли офферы. Один из них успел уволиться с прошлого места работы, вторая — сообщить, что увольняется. Я должен был вот-вот объявить им дату выхода. И тут мне говорят, что нам не согласовали бюджет под вакансии, а мне нужно отозвать офферы. Самое обидное, что мы очень мило общались с этими соискателями, и я сам должен был им сообщить о факапе бизнеса. Не кто-то из виновников, а я. С тех пор всегда говорю коллегам: не берите вакансии в работу без утвержденного бюджета. Михаил Карасев, рекрутер

Вакансия неинтересная, но вы красивая

У эйчаров компаний тоже есть кринжовые истории про программистов. Соискатели нередко склонны врать в резюме, очень уж яростно торговаться или собеседоваться совсем «на отвали».

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Если самая частая жалоба соискателей — отсутствие фидбека, то самая распространенная жалоба рекрутеров — вранье соискателей. Многие приписывают себе стек, которым не владеют, или знание английского — а правда всплывает уже на собеседовании.

Пёсий рекрут @valentina_gerra Щас были собесы с кандидатами с уровнем английского B2, но они, блин, не разговаривают 🤯 Это как вообще? Ты откликаешься на вакансию с релоком, но не говоришь Позиция не прогерская, а HRBP, тут прям сам боженька велит все время говорить *в эйчарной печали

Некоторые кандидаты умеют быстро ориентироваться и гуглить нужную информацию — это проницательные рекрутеры тоже замечают (иногда).

Фил1 /evil kadrovichka @Filipp_cat Сегодня кандидат гуглил ответ на интервью и это отражалось у него в очках настолько хорошо, что я почти мог помочь ему прочитать результат 🥹🤡

Торг за зарплату — еще одна банальная тема при найме. И пока одни соискатели пытаются хитрыми манипуляциями выбить оффер получше, другие высчитывают стоимость проезда до офиса, чтобы попросить прибавку к зарплате.

Один соискатель спросил, нет ли у нас в компании удаленки. Я ответил, что нет. Потом я уточнил, актуальна ли его желаемая сумма зарплаты, указанная в резюме. А он сказал, что живет не близко и хочет накинуть еще на проезд, раз нет удаленки. И я по телефону слышал, как он считает эту сумму на калькуляторе! Причем по звуку — это был настоящий кнопочный калькулятор! Михаил Карасев, рекрутер

Удаленка — желанный формат работы для многих. А первые собеседования проводятся в Zoom чуть ли не по дефолту — чтобы не тратить лишнее время. Но тут есть риски: некоторые стремятся совместить работу с отдыхом самыми неожиданными способами.

Как-то раз мы договорились на скрининг с соискателем, планировался созвон по видео. Мы подключаемся в назначенное время, и я вижу перед собой чувака, который сидит в бане, с голым торсом. Я не сторонник сходу вешать на людей «красный флаг», но это было оно. Хотя, клянусь, он не прошел дальше не только из-за голого торса. Михаил Карасев, рекрутер

И, конечно, дискриминация — еще одна тема, актуальная не только для соискателей, но и для рекрутеров.

У коллег-девушек бывают истории, когда соискатель пишет: «Вакансия мне не интересна, я нашел получше, но все равно забукаю встречу, потому что вы красивая». Это прямо классика, причем и в СНГ, и на западе. Михаил Карасев, рекрутер

Истории, в которых никто не виноват

IT объединяет абсолютно разных людей и разные компании по всему миру. Иногда в нелепых и неприятных ситуациях никто не виноват — просто так вышло, не сматчились. В частности, при эмиграции нужно быть готовым к непривычным и «странным» требованиям. Несмотря на то, что ИТ-комьюнити — международное, локальную специфику никто не отменял.

Для тех, кто переезжает в США самостоятельно и уже здесь ищет работу, рекомендую быть готовым к тому, что опыт за рубежом (даже и в Европе) — в США не очень котируется. Он зачтется: если вы работали на сеньорской позиции, вам не предложат опять начинать с джуна. Но вас будут проверять без скидки на опыт — с полным техническим интервью, возможно, с whiteboard coding и прочим. В то время, как сеньор с опытом из соседнего города или штата, возможно, обойдется просто дружеской беседой. Михаил Соколов, Principle Software Engineer

Даже если не брать в расчет трудности эмиграции, в ИТ-найме есть много открытых вопросов. Например, должен ли соискатель оставлять фидбек о работе рекрутера? Такой диалог может показаться странным и немного грубым:

Шурочка с акулой @selflovefeels как же я люблю свою работу и шарады разгадывать)

С другой стороны, в комментариях другой пользователь отмечает, что соискатель не обязан писать фидбек — ведь это его личное неоплачиваемое время.

Андрей Печорин @vorobeypechorin Ответ на публикацию @selflovefeels Да с чего hr решают, что у людей есть желание давать вам фидбек. Вы предложите денег за это, может так смотивирует. Вы хотите сеанс психологии за бесплатно.

Даже идеальный процесс найма и дружелюбие на собеседовании — еще не показатель, что компания понравится в дальнейшем. Иногда атмосфера на собесах разительно отличается от реальной работы — и в этом тоже никто не виноват.

Однажды на меня вышла самая чудесная HR, с которой я когда-либо имел дело. Супер этичное общение, прозрачные процессы, четкие сроки по собеседованиям. HR выбила мне вкусный оффер, узнала пожелания по поводу нужной мне техники, а позже, после моей обратной связи сделала оффер еще вкуснее — 5 недель на завершение дел на текущей работе. Сами собеседования тоже проходили приятно, и с ней, и с техническими спецами. И с CTO, с которым у нас оказалось много общего, мы тепло поболтали в отрыве от работы. Сама компания — серьезный игрок на рынке. Современные ребята, от которых ожидаешь прилично оформленные процессы, Slack/Jira/GoogleMeet. Спустя 5 недель я вышел к ним. И офигел: — CTO я больше никогда и нигде не видел, вообще. — Я оказался в отдельной команде по платежам, где все созвоны проходили в СКАЙПЕ. — Jira оказалась каким-то месивом. — Процессов будто не было вовсе. — Все 20 человек в той команде, включая тим-лида, выглядели такими уставшими от всего что происходит. Я не понимал, попал ли я в известную и модную международную компанию, или в душный энтерпрайз с зарплатой 40 тыс рублей. Пришлось уйти. Благо были другие офферы, один из которых привел меня в офигенную компанию, с которой работаю и сейчас. Виталий Емельянцев, веб-разработчик

Наконец, никто не отменял и позитивные, но все же немного странные истории найма, вроде этой:

Фил1 /evil kadrovichka @Filipp_cat Как-то раз, чтобы от меня отстали, я назвал сумму зп ожиданий х2, а они согласились. Вышло неловко 🙇🏼‍♂

Так что если чувствуете, что все идет не так — попробуйте попросить в несколько раз больше денег, двухдневную рабочую неделю или личного котика в офисе. Вдруг не откажут.