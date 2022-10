— Я проработал там полтора месяца, попутно хотел пойти в другую техподдержку — это и была SOFTSWISS. Знал, что там хорошие условия и есть возможности для роста, — рассказывает Влад. — Мне написал мой знакомый оттуда и попросил CV. После этого меня позвали на собес, и я прошел его, хотя мой английский был not so good as I want. Сначала мы просто общались, потом я делал тестовое: надо было придумать ответы на сообщения пользователей от «у меня все сломалось» до «я вас ненавижу». Было несложно и меня взяли. Вначале я попал на чаты — это была онлайн-техподдержка. Там был бесконечный поток сообщений: ты их разгребаешь, а они все пишут, что что-то не так.