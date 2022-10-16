Издание Bubble поговорило с беларусом, который бросил несколько курсов по программированию и вошел в ИТ с другой стороны — с техподдержки. Карьерный путь — от стройки и работы в баре до b2b-отдела крупной компании и релокации в Грузию.

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Материал подготовлен изданием Bubble.

В 2016 Влад закончил Минский государственный энергетический колледж с дипломом техника-электрика. Сразу после окончания колледжа устроился работником конвейерной линии на завод «Мидеа-Горизонт» — нужно было отдать долг. Влад собирался уйти через месяц, но в итоге проработал там всего две недели.

— Ты становишься на конвейер и делаешь одну и ту же операцию восемь часов с учетом перекура и обеда. У меня был не очень радужный период, я отработал две недели и понял, что пора сваливать оттуда, — рассказывает он.

По специальности Влад работал около полугода: сначала в Минских кабельных сетях, потом в одной из частных компаний. Затем ушел в барную сферу, где задержался на полтора года. Начинал с официанта в минском баре «Время», позже работал там же барменом и администратором.

— А попутно еще и поваром, уборщиком и кладовщиком, — делится Влад.

В баре периодически возникали рабочие конфликты внутри коллектива и конфликты с гостями, потому что «работа очень суетная и все на нервах», а «клиенты не элитные пьяницы». Влад говорит, что в целом коллектив был очень доброжелательным и все поддерживали друг друга. В конце лета 2018 он уволился из «Времени» и около четырех месяцев «активно ничего не делал, страшно пил и веселился». А в декабре устроился в минское кафе греческой кухни «Сувлаки», где работал поваром практически с момента открытия заведения.

— Это была сложная работа: четырнадцать часов на ногах, много клиентов. Но это было очень вкусно, — вспоминает он.

В 2019 он бросил эту работу и пошел на вечерние оффлайн-курсы по JavaScript от IBA в Минске. Выбрал именно их, потому что один из друзей работал в IBA. Влад вспоминает, что курсы включали восемь занятий от двух до четырех часов и длились месяц.

— Я отходил на эти курсы и понял, что код — это не то, что я могу переварить своей головой, — говорит он.

«Однажды какая-то бабка двадцать минут проклинала меня в чате»

После этого у Влада были разные подработки. Он брался за «все, что можно сделать руками без особых знаний», в том числе успел поработать на стройке. Чуть позже, в 2020, знакомый поделился с Владом вакансией в техподдержке микрофинансовой организации MoneyMan. Он был сотрудником компании и посоветовал другу откликнуться. Влада быстро взяли на эту работу, там он отвечал за чаты, звонки и почту, работал сменами по двенадцать часов.

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— Работа была отвратительная: компания занималась микрозаймами онлайн, — говорит Влад. — Флоу работы был такой: шесть часов в чате, три часа живых звонков и почта, которой занимается вся поддержка. Было много неприятных звонков: «Не давайте больше кредитов моему мужу», «Мой ребенок взял кредит, пожалуйста, закройте его», «Вы ******** [обнаглевшие] твари, да я вас и ваше начальство ****** [не уважаю]». Однажды какая-то бабка двадцать минут проклинала меня в чате. Возможно, для кого-то это было бы сложно, но мне после работы в баре было все равно. Я думал: «Хреново, но что поделать. Чем могу, помогу». Я закрывал людей — ставил отметки о неплатежеспособности в аккаунте — хотя по регламенту этого было нельзя делать. Но это была не та работа, за которую стоит держаться.

В этой компании Влад проработал четыре месяца. Все это время, рассказывает он, ему объясняли, почему его зарплата не была привязана к курсу доллара, несмотря на обещание компании. Тимлид не спешил решать проблемы и в основном, по словам Влада, помогал по рабочим вопросам девушкам. С увольнением тоже получилось интересно:

— Тимлид сказал мне по телефону, что не может закрыть испытательный срок (Компания устанавливает испытательный срок в три месяца, после чего принимает решение о найме в штат. Влад проработал четыре месяца и последний месяц должен был быть штатным сотрудником. Тем не менее, он получил именно такое сообщение, почему и как так вышло — не известно. — Bubble). Я сказал: «Ну, что поделать, будем стараться дальше». Он ответил: «Ок». Через пару часов меня выпилили из общего расписания, а на следующий день мои аккаунты уже были деактивированы. Прикольно. [При этом с зарплатой] все было ровно — выплатили, как и положено, — говорит он.

«Главное — не бояться. А мне настолько нужна была работа, что я не боялся»

После первого опыта в техподдержке Влад нашел новую подработку в сфере строительства и параллельно пошел на курсы по Ruby от Itransition. Курсы были бесплатными, единственное условие — пройти отбор: проверяли английский, знание математики и логики. Он закончил первый этап, но из-за пандемии COVID-19 оффлайн-обучение прекратилось, учиться дистанционно для Влада было сложно, и он бросил курсы. За этим последовала еще одна работа в техподдержке в 2021, в этот раз на обучающей платформе для детей «Учи.ру». К ней подключались учителя и ученики, а Влад помогал им разобраться со входом в систему и настройками.

— Я проработал там полтора месяца, попутно хотел пойти в другую техподдержку — это и была SOFTSWISS. Знал, что там хорошие условия и есть возможности для роста, — рассказывает Влад. — Мне написал мой знакомый оттуда и попросил CV. После этого меня позвали на собес, и я прошел его, хотя мой английский был not so good as I want. Сначала мы просто общались, потом я делал тестовое: надо было придумать ответы на сообщения пользователей от «у меня все сломалось» до «я вас ненавижу». Было несложно и меня взяли. Вначале я попал на чаты — это была онлайн-техподдержка. Там был бесконечный поток сообщений: ты их разгребаешь, а они все пишут, что что-то не так.

Это была круглосуточная техподдержка, обычно Влад работал так: две дневные смены, два выходных, две ночные и еще два выходных. В начале, вспоминает он, было сложно постоянно общаться на английском, но многие проблемы и слова часто повторялись, плюс SOFTSWISS давали большую базу скриптов ответов — это помогало в первое время. Потом, благодаря практике, английский стал лучше.

— Главное — не бояться. А мне настолько нужна была работа, что я не боялся, — делится Влад.

Влад рассказывает, что чаще всего пользователи просили помочь, если на сайте не нажимается кнопка, не проходит транзакция или они забыли пароль, а иногда хотели просто пообщаться. Некоторые из них писали настолько часто, что успевали подружиться с агентами техподдержки: они просили перенаправить их к Владу, если он не заметил их еще раньше и не забрал сам.

— Как-то написала женщина старше пятидесяти, пропустила уведомление об акции. Она посчитала, что это наша вина еще в марте, а написала только в августе. Не ругалась, не оскорбляла нас — просто методично задавала одни и те же вопросы часами, — вспоминает он. — Я и еще несколько агентов проводили с ней в день часа по три каждый на протяжении примерно двух недель. Она писала довольно толковые с её стороны вещи, но мы не могли решить ее проблему, потому что прошло очень много времени и той акции уже и не существовало. Даже не помню, чем это все закончилась. Наверное, она просто устала и перестала приходить в чат. Но большинство клиентов были простыми и понятливыми ребятами, особенно австралийцы. Были даже клиенты, которые писали мне, что я супер, и спрашивали, можно ли оставить мне чаевые.

Через полгода Владу предложили повышение до tech account manager — это его текущая должность, на которой он работает уже год.

— Мне говорили, что это будет сложно. Это действительно сложно, но я всем доволен. Размышляя о том, что раньше я получал 800 ($315) рублей на стройке или в другой техподдержке, а сейчас многим больше и развиваюсь башкой — я доволен, — говорит он.

«В самом начале я не знал ничего, даже структуру HTML-кода»

— Для многих техсаппорт — первая ступень. Если ты схватываешь, на тебя обратят внимание. Я уверен, что мне помогли коммуникативные навыки. Я бы назвал свои навыки не хард, а медиум скиллами: надо что-то знать, но не обязательно полностью разбираться. В моей работе важнее найти того, кто лучше разбирается, и делегировать ему. Я впитываю запрос клиента и объясняю коллегам, что нужно сделать, если не могу сделать это самостоятельно, — рассказывает Влад.

Сейчас Влад работает в b2b-отделе, где клиенты — представители бизнеса. Они могут поставить задачу в Jira или написать с проблемой напрямую Владу. Его задача — решить проблему самому или найти того, кто может.

— Нужны базовые знания javaScript, потому что часто надо работать с фронтендом, базовые знания SQL-запросов и работами с базами данных, умение пользоваться Excel. И, конечно, коммуникативные навыки. Важно знать бизнес-логику проекта — но это приходит, только когда ты уже работаешь и погружаешься в процессы. Работа с инструментами компании. Смотреть логи, знать API-запросы, понимать, как в целом работает интернет, — рассказывает tech account manager. — В самом начале я не знал ничего из этого, даже структуру HTML-кода. Но мне постоянно шли запросы — надо было всему учиться.

В этом помогала система менторства, которую используют в компании. Влад вспоминает, что первое время «чуть ли не постоянно» писал своему ментору, а сейчас старается обращаться к ней только в крайних случаях и уже помогает другим коллегам. Влад делится еще одним лайфхаком: можно искать похожие задачи в Jira или в чатах по ключевым словам.

— Если не найдется решение, найдется человек, который уже делал что-то похожее и можно написать ему. Мне очень повезло с командой — они супер. Мне в целом нравится компания, в ней заботятся о сотрудниках, — говорит Влад.

В апреле 2022 компания открыла офис в Грузии и Влад переехал в Тбилиси. Сейчас SOFTSWISS компенсирует «определенную» сумму за аренду квартиры, которую Влад снимает один. Это не единственный бонус релокпакета, об остальном герой не хочет рассказывать. Среди прочего, компания согласилась поменять Владу технику.

— Недавно я попросил поменять мне рабочую технику на mac — хочу научиться работать на нем, он работает быстрее, чем мое бревно. Мне сказали: «Конечно, мы можем выдать тебе другую технику, если нужно», — говорит он. — Думаю, я могу расти по градации и стать мидлом и сеньором. Могу подтянуть что-то из хард скиллов и стать инженером проекта, но пока хочу поработать на своей позиции.