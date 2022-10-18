Смены по 18 часов и 2 цента за сшитую вещь: в каких условиях работают на фабриках Shein с оценкой в $100 млрд Статьи редакции
Журналист британского телеканала Channel 4 попал на фабрику под вымышленным именем. Маркетплейс заявил, что начал внутреннюю проверку.
- Shein — китайский интернет-магазин женской и мужской одежды: он выпускает тысячи новых товаров в день и устанавливает цены, которые иногда не превышают и доллара. Всю его продукцию, по некоторым данным, отшивают фабрики-партнёры.
- В апреле 2022 года маркетплейс оценили в $100 млрд, но условия труда в цехах его поставщиков оставляют желать лучшего, заключила редакция Channel 4. Чтобы узнать об этом больше, её сотрудница побывала на двух швейных предприятиях в Китае под вымышленным именем.
- Сотрудники предприятий должны шить по 500 наименований за смену, поэтому она часто длится до 18 часов. Один из заснятых сотрудников, например, пришёл на работу в 8:00, но после полуночи всё ещё шил и собирался задержаться до 3:00, чтобы «закончить партию».
- По данным расследования, на целый месяц работникам дают всего один выходной день. При этом свободного времени на себя между сменами практически не остаётся. Так, женщины, например, моют голову во время обеденного перерыва в производственных уборных.
- В некоторых цехах сотрудники получают ежемесячную зарплату — около $556 за 500 сшитых товаров в день, это примерно 35 тысяч рублей. Но многие остаются работать сверхурочно, поскольку за каждую вещь сверх нормы получают 2 цента — меньше 1,5 рубля по текущему курсу. Зарплату за первый месяц, как сообщает Channel 4, удерживают. Выплачивают ли потом — неизвестно.
- На других цехах нет понятия ежемесячной зарплаты, так что работники получают сдельные выплаты — по 3-4 цента за вещь. За одну производственную ошибку их лишают более 60% дневного заработка.
- После публикации Shein рассказал Insider, что «серьёзно обеспокоен» расследованием, и признал: показанные условия не соответствуют требованиям маркетплейса. Компания запросила детали у канала и начала внутреннюю проверку, по результатам которой может расторгнуть контракты с недобросовестными поставщиками.
- В 2021 году Shein уже критиковали за плохие условия труда. Сотрудники говорили, что вынуждены работать по 75 часов в неделю. При этом, согласно трудовому кодексу Китая, максимальное количество рабочих часов — 40. Допустимый объём переработок за месяц — 36 часов, и на неделе должен быть как минимум один выходной.
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Найти людей готовых работать за копейки, даже по сравнению с Китаем, это настоящая киллерфича продукта, а не автоматизация и алгоритмы.
Ну а у нас и за 80к работать швеи не хотят 🤷♂️
30 сшитых изделий в день. По тарифам этой статьи. но это на вскидку
При этом мамкины леваки не моргнув глазом называют Китай, когда просишь назвать успешную социалистическую экономику
Не стоит забывать, что это все - ради копеечного тряпья, которое просто выбросят через пару недель, а то и дней, а если не подойдет - то сразу, чтобы не заморачиваться с возвратами.