Гендиректором «AliExpress Россия» вместо Дмитрия Сергеева стал директор по специальным категориям СП Сергей Гречин Статьи редакции
Решение приняли в рамках «внутренней реорганизации».
- Сергеев, который руководил «AliExpress Россия» с 2019 года, оставил свой пост. Гречин занял его должность 30 сентября, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса».
- В «AliExpress Россия» заявили изданию, что о назначении нового руководителя было принято в рамках «внутренней реорганизации». От других комментариев в компании отказались. Сергеев останется «в рамках группы AliExpress».
- Смысл «реогранизации» в компании не объяснили. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что эта кадровая перестановка не связана с изменением стратегии. По его словам, у СП существенно снизилась доля локального сегмента и были оптимизированы расходы на создание логистической инфраструктуры.
- В мае «Ведомости» сообщали, что «AliExpress Россия» сократила до 40% сотрудников. По данным источников The Bell, после начала «спецоперации» все четыре акционера СП отказались от инвестиций в проект. Компания сократила штат более чем на 50%, отказалась от части площадей и практически полностью остановила все рекламные кампании.
- «AliExpress Россия» в 2019 году совместно создали китайская Alibaba Group, «Мегафон», Mail.ru Group (сейчас — VK) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). 6 августа 2021 года «Мегафон» продал свою долю USM International. Компанией управляли два гендиректора: российский — Дмитрий Сергеев из VK и китайский — Лю Вэй из Alibaba.
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А можно вернуть самый обычный AliExpress global? На это говно под названием «AliExpress Россия» даже смотреть не охота, не то что покупать
Справедливости ради, доставку эти господа наладили (конечно, если это сделали они, а не китайцы). Но это единственный плюс.
Доставку наладили задолго до них. Посылки года с 15-17 шли по 2 недели, это наоборот в последний год появились проблемы, но обычно на стороне китая посылка может кататься 2-3 недели и висеть в одном статусе, по РФ логистика после таможни обычно очень шустрая.
Я про быструю доставку с российских складов, пункты выдачи и объединение посылок.
Хотя это вроде раньше началось?
Tmall и российские склады работают с 2017 года, значит внедрение и развертывание было как минимум в 16 начато.
Проблема в том что цена на российских складах очень близка к рознице (смартфоны и тд), так что особого смысла в них не вижу.
Вот тема с постоматами мне нравится.
Объединение посылок логично с точки зрения логистики, но делает длинне доставку мне как пользователю сервиса. Учитывая что доставка и так подорожала в последнее время как то не особо нравится нововведение.
Tmall первое время был кстати очень даже ничего и я покупал там. Доставка по москве очень быстрая была и цены норм. Но потом всё скатилось.
Это из-за постоянных карантинов и локдаунов на территории КНР там идут жёсткие задержки.
Доставку почта россии наладила насколько я знаю, а не али ру.
Вот уж не уверен по поводу почты россии) Сколько я ни заказывал в последние разы на почту и в пункт выдачи а-ля на кассу пятерочки, всегда заказы на кассу пятерочки идут быстрее, когда как почтовые заказы могут в сортировочном центре где-то чиллить)
Я кстати нашел как выкрутиться с алиэкспресс россия, потому что невозможно там сидеть ни в веб версии, ни в приложении —
В браузере на компьютере в режиме инкогнито и с впн-ом открываете алиэкспресс, спокойно ищете что-нибудь, а потом ссылками перекидываете уже в основной браузер, чтобы добавить в корзину
Интересно, эти директора видели, в какое говно превратился Алиэкспресс в последнее время?
Вряд ли они ходят туда за покупками или открывают споры с продавцами.
Ну да у них другие задачи. Смысл "задач" в компании не объяснили.
Выражение лица "Ну и зачем вы это сделали?"
Так вот кто вместо 61 рисует 75 рублей за доллар!
«Смысл "реогранизации" в компании не объяснили» — всё, расходимся, они сами пока не придумали повод.
Гендиректором «AliExpress Россия» вместо Дмитрия Сергеева стал Сергей Дмитриев. В компании прокомментировали это так: «Да просто это прикольно».
Сергеева поменяли на Сергея, что бы запутать следы
Надеюсь первым решением будет увольнение всей команды разработчиков мобильного приложения. Это полное днище.
Пусть курс на Али вернут близкий к биржевому и оплату QIWI, тогда и поговорим.
Кажется что станет хуже котя куда ещё
к сожалению всегда есть куда хуже(
Когда уже поставят какого-нибудь очередного депутата или госслужащего, чтобы добить полуживое?
Ур... и хапуга. Развалил все.
Дяденька, найми нового дизайнера пазязя