Alibaba и другие акционеры перестали инвестировать в «AliExpress Россия», компания сократила 50% штата — The

Главное из материала издания о маркетплейсе, который кроме китайского холдинга контролируют VK, USM Алишера Усманова и Российский фонд прямых инвестиций.