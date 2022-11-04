Издание dev.by спросило у айтишников из крупного (глобальный штат от 500 человек) аутсорса о ситуации в их компаниях, в том числе о зарплатах.

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Поучаствовали 711 ИТ-специалистов (460 живут и работают в Беларуси, 251 — за границей).

Почти половина — разработчики. 41% — мидлы, 30% — сеньоры. Треть респондентов работает в ИТ 2-5 лет, 29% — 1-2 года.

Подробнее про участников

На вопрос «в какой валюте зафиксирована ваша зарплата?» 90% специалистов, работающих в Беларуси, ответили «в долларах». Лишь у 3% она привязана к евро. У такого же процента зарплата не привязана ни к одной иностранной валюте и зафиксирована в беларуских рублях.

У релокантов доллар также на первом месте, но его доля в два раза ниже (42,2%). У 35% работающих за границей (в Польше), зарплата зафиксирована в злотых, в евро — 18%.

Почти 60% айтишников утверждают, что в их компаниях сохранены плановые пересмотры зарплат. Среди работающих в Беларуси таких оказалось 58%, среди релокантов — 61%.

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В то же время 21% ИТ-специалистов указали, что в их компаниях пересмотры зарплат заморожены (в Беларуси — 23,5%, релоканты — 16%).

Сколько зарабатывают в аутсорсе

403 респондента назвали свою зарплату за последний месяц.

Средняя зарплата (нетто) — $2 633.

Минимальная зарплата (нетто) — $200 (разработчик с опытом 2+ года)

Максимальная зарплата (нетто) — $10 тысяч (СЕО с опытом в ИТ 10+ лет, работает за границей).

Средняя зарплата для разных уровней

Столько зарабатывают респонденты из аутсорса в зависимости от уровня.

Средняя зарплата для разных позиций

Посмотрели, как отличается средняя зарплата айтишников из аутсорса в зависимости от позиции. Выбрали топ-5 по числу респондентов — участников анкетирования.

Зарплата в Беларуси и в популярных релокейт локациях

Также сравнили среднюю зарплату специалистов ИТ-компаний в Беларуси и в трёх самых популярных зарубежных локациях (по данным анкетирования).