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Карьера
Хрупкий блик

Как отличаются зарплаты айтишников в аутсорсе — в зависимости от уровня, должности и локации Статьи редакции

Издание dev.by спросило у айтишников из крупного (глобальный штат от 500 человек) аутсорса о ситуации в их компаниях, в том числе о зарплатах.

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Поучаствовали 711 ИТ-специалистов (460 живут и работают в Беларуси, 251 — за границей).

Почти половина — разработчики. 41% — мидлы, 30% — сеньоры. Треть респондентов работает в ИТ 2-5 лет, 29% — 1-2 года.

Подробнее про участников

На вопрос «в какой валюте зафиксирована ваша зарплата?» 90% специалистов, работающих в Беларуси, ответили «в долларах». Лишь у 3% она привязана к евро. У такого же процента зарплата не привязана ни к одной иностранной валюте и зафиксирована в беларуских рублях.

У релокантов доллар также на первом месте, но его доля в два раза ниже (42,2%). У 35% работающих за границей (в Польше), зарплата зафиксирована в злотых, в евро — 18%.

Почти 60% айтишников утверждают, что в их компаниях сохранены плановые пересмотры зарплат. Среди работающих в Беларуси таких оказалось 58%, среди релокантов — 61%.

В то же время 21% ИТ-специалистов указали, что в их компаниях пересмотры зарплат заморожены (в Беларуси — 23,5%, релоканты — 16%).

Сколько зарабатывают в аутсорсе

403 респондента назвали свою зарплату за последний месяц.

  • Средняя зарплата (нетто) — $2 633.
  • Минимальная зарплата (нетто) — $200 (разработчик с опытом 2+ года)
  • Максимальная зарплата (нетто) — $10 тысяч (СЕО с опытом в ИТ 10+ лет, работает за границей).

Средняя зарплата для разных уровней

Столько зарабатывают респонденты из аутсорса в зависимости от уровня.

Средняя зарплата для разных позиций

Посмотрели, как отличается средняя зарплата айтишников из аутсорса в зависимости от позиции. Выбрали топ-5 по числу респондентов — участников анкетирования.

Зарплата в Беларуси и в популярных релокейт локациях

Также сравнили среднюю зарплату специалистов ИТ-компаний в Беларуси и в трёх самых популярных зарубежных локациях (по данным анкетирования).

Самая высокая средняя зарплата брутто в Литве (почти $4,4 тысячи), самая высокая средняя зарплата нетто в Польше ($3,1 тысячи). Зарплата айтишников, работающих в Беларуси, оказалась самой низкой среди четырёх локаций.

#зарплаты #аутсорсинг

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14 комментариев
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 Эдуард

$200 это опечатка?

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Татьяна Сухова

еще и разработчик с опытом 2 года+

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Брат мужа знакомой
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Эдуард

Просто судя по диаграмме ниже, и если учесть что джуниор 2+ года может быть, то может и минималка $200, но подождём ответа, а то страшно стало)

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Дмитрий Ткачев

так на заводе платят больше, все на завод

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Эдуард

Вчера слышал на екатеринбургском радио ГородФМ официальную статистику по зарплатам в переработке, средняя на заводах 50000 рублей, самая высокая у тех кто делает электронику и т.д. 65000 рублей, ну в общем $1000, тоже как бы не очень, учитывая что надо иметь среднеспециальное или высшее образование, в отличие от айти, где много тех кто после школы не учился нигде по специальности, самоучки, сам такой)

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Хрупкий блик

нет, у девбай тоже 200 долларов, можно по ссылке перейти

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Владимир Бычко

Может быть и правда. С трудоустройством у джунов всё совсем плохо, конкуренция 1500-2000 человек на место.

В Линке обсуждают пост чувака, который обещает в качестве рахмета 30 % своей зарплаты в течение двух лет рекрутеру, который найдёт ему работу.

Может и за 200 $ уже работают.

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Илья Разбашин

не будет разработчик работать за 200 $

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John Doe

Вы таки знаете, разные варианты бывают. Но да, за $200 "разработчиком" сложно назвать. Может они в час рейт взяли?

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Олег Комаров

Привязано к доллару, хитро братья расположились. Мне кажется, что в РФ это было не так распространено. Интересно почему.

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John Doe
Интересно почему

запрещено законом.

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Владимир Кузнецов

нельзя выплачивать в долларах, а вот конвертировать фиксированные $3k в рубли никто не запрещает.

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John Doe

Можно, но там множество проблем с этим - как с точки зрения бумажной волокиты так и в том, что при скачущем курсе сложно прогнозировать расходы для бизнеса. Не говоря уже о том, чиновники считают, что падение зп в случае падения курса недопустимо.
В общем - море проблем для работодателя.

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