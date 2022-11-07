Карьера
Маша Цепелева

Meta* начнёт «масштабные увольнения» в ноябре — WSJ Статьи редакции

Они коснутся нескольких тысяч человек из общего штата в 87 тысяч.

  • Об увольнениях «многих тысяч сотрудников» Meta*, рассказала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Компания должна объявить работникам о решении 9 ноября.

  • По данным на конец сентября, в Meta* работали более 87 тысяч человек. Руководство уже попросило работников с этой недели отменить неважные поездки.
  • Это будет первое масштабное сокращение штата за всю историю компании, отмечает издание.
  • Представитель Meta* отказался комментировать информацию и сослался на заявление Марка Цукерберга, что компания сосредоточится «на небольшом количестве высокоприоритетных областей роста».
  • В конце сентября Meta* сообщила сотрудникам о заморозке найма и сокращении расходов для некоторых команд, говорили источники Bloomberg.
  • В отчёте, опубликованном в конце октября 2022 года, компания рассказала о падении выручки второй квартал подряд. Один из акционеров опубликовал открытое письмо Марку Цукербергу и посоветовал сократить расходы на штат на 20% и ограничить инвестиции в метавселенную. Акции Meta* упали более чем на 60% в 2022 году.
  • После покупки Илоном Маском увольнения начались и в Twitter. Они коснулись 3700 человек, но некоторых после попросили вернуться. Apple объявила о замедлении найма. О сокращениях также сообщали производители электромобилей Arrival и Rivian. На 18-23% сократят штат Robinhood, OpenSea и Coinbase на фоне спада рынка криптовалют.

*Meta признана экстремистской организацией в России.

#новость

2837 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
42 комментария
Написать комментарий...
 Kit

Нихуя себе 87 тысяч человек, что они там делают то?

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Сотрудники мета пишут функцию сортировки массива

Ответить
Развернуть ветку
Я никто и звать меня никак
Ответить
Развернуть ветку
Бублик

Так функций сортировки много, вот и пишет каждый по одной.

Ответить
Развернуть ветку
segamega

А ты думаешь кто тебе одноразовые пароли для входа присылает

Ответить
Развернуть ветку
Aleksey Bobkov

и хранит их в plain text

Ответить
Развернуть ветку
Sergeant Ding

Вы размер Мессенджера для iOS видели? :)

Ответить
Развернуть ветку
Банковский теркин30см

Вы приложение для iOS небольшого размера видели? Такое ощущение, что там всегда статическая линковка.

Ответить
Развернуть ветку
walkindizaster
такое ощущение, что там всегда статическая линковка.

так и есть

Ответить
Развернуть ветку
Duck

Я чот тоже прихуел аж

Ответить
Развернуть ветку
Алла Трошина

тоже хотелось бы узнать)))

Ответить
Развернуть ветку
Zoringer

Белок считают:

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

"Они коснуться"

В России две беды: -тся и -ться.

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

87 тысяч.. 87 тысяч.. видать xolla успешно продала всем свои наработки по анализу вовлеченности

Ответить
Развернуть ветку
Alexey QuQu

Да там и без этого было понятно, что штат неимоверно раздут

Ответить
Развернуть ветку
Gollut

Посмотрели на твиттер и удивились "А что, так можно было?"
Но вообще маловато для 87 тысяч

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

«Маску можно, а мы чем хуже?», посчитали в мета*?
* ужасные гады, признано в РФ.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик
Ответить
Развернуть ветку
Cassandra Puffen

компенсации наверняка меньше

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

Без биг дата тут не обойтись

Ответить
Развернуть ветку
Злой Полушубок

А спойлерить то зачем?

Ответить
Развернуть ветку
Sergeant Ding

Ну как бы наоборот хорошо, люди могут спланировать своё увольнение

Ответить
Развернуть ветку
Aimee Korinek

главное чтобы были внимательны и не уволили кого нибудь по ошибке

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Цветков

Мне кажется, они будут максимально тихо всё делать, а то тоже под горячую руку попадут

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Klei

Вот прикол будет, если уволят людей не связанных с бесперспективным VR, а связанных с соцсетями

Ответить
Развернуть ветку
Gollut

Ну бесперспективный VR они хотя бы пишут (пытаются), а существующие продукты минимально развиваются, там десятки тысяч человек не особо нужны. Масштабировать тоже их не нужно, нагрузка уже не растет)

Ответить
Развернуть ветку
One Droid

Meta: we fire because we hire!

Ответить
Развернуть ветку
One Droid

Так и знал что спам:

Hey %username% its Meta again

I appreciate I've reached out to you before regarding an opportunity to join us. I thought it would be worthwhile getting back in touch since our rebranding to Meta.

We're continuing to hire in our product teams including Messenger, Whatsapp, Instagram and the Facebook App and more. We're also investing heavily into our augmented and virtual reality teams too here in London.

Ответить
Развернуть ветку
Екатерина

Почему спам?) сокращают-то другие направления, а не AR и VR

Ответить
Развернуть ветку
One Droid

— Вполне реальная вещь, — ответил гроссмейстер, — мои личные связи и ваша самодеятельность — вот все необходимое и достаточное для организации международного Васюкинского турнира. Подумайте над тем, как красиво будет звучать — «Международный Васюкинский турнир 1927 года». Приезд Хозе-Рауля Капабланки, Эммануила Ласкера, Алехина, Нимцовича, Рети, Рубинштейна, Мароци, Тарраша, Видмара и доктора Григорьева обеспечен. Кроме того, обеспечено и мое участие!

— Но деньги! — застонали васюкинцы. — Им же всем деньги нужно платить! Много тысяч денег! Где же их взять?

— Мы сократим другие направления!

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

We're continuing to hire, чтобы потом уволить. В первый раз что ли.

Ответить
Развернуть ветку
Частичный Спецоператор

Всех заменить на роботов.

Ответить
Развернуть ветку
Soulis

"заявление Марка Цукерберга, что компания сосредоточится «на небольшом количестве высокоприоритетных областей роста»."
И это будет мета юниверс?)

Ответить
Развернуть ветку
Gollut

Конечно, а что же еще, там вообще-то уже ноги появились! Новый экспериенс

Ответить
Развернуть ветку
loginov

Они, что сделают? КоснуТСя

Ответить
Развернуть ветку
Маджид Гаджиев

Жалко, что всех принять к себе не смогу. Но работа есть.

Ответить
Развернуть ветку
F. K.

но-но-но, полехче, а то есть у нас один адепт аджайла с бигдатой, также начнёт повторять, а за ним и прочие диджитологи помельче подтянутся и каюк тогда айтишечке

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Протасов

Твиттеру до меты еще расти и расти. Всего 3700 уволили

Ответить
Развернуть ветку
Жанна

Это следовало ожидать после провала метавселенной, которая нафиг никому не уперлась

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Кораблёв

ну это связано не с самим фб, а мировым кризисом. Сейчас много подобных компаний будут вынуждены увольнять людей.

Ответить
Развернуть ветку
Жанна

Однако, эта вселенная никому не нужна

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Кораблёв

сегодня не нужна, а завтра нужна) Есть же много разных сфер, которые вот прямо сейчас не нужны, но в будущем могут стрельнуть. За яес-то подобным будущее и мета хочет быть в авангарде. В каком конкретно это виде будет - посмотрим)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 42 комментария
null