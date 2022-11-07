Meta* начнёт «масштабные увольнения» в ноябре — WSJ Статьи редакции
Они коснутся нескольких тысяч человек из общего штата в 87 тысяч.
Об увольнениях «многих тысяч сотрудников» Meta*, рассказала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Компания должна объявить работникам о решении 9 ноября.
- По данным на конец сентября, в Meta* работали более 87 тысяч человек. Руководство уже попросило работников с этой недели отменить неважные поездки.
- Это будет первое масштабное сокращение штата за всю историю компании, отмечает издание.
- Представитель Meta* отказался комментировать информацию и сослался на заявление Марка Цукерберга, что компания сосредоточится «на небольшом количестве высокоприоритетных областей роста».
- В конце сентября Meta* сообщила сотрудникам о заморозке найма и сокращении расходов для некоторых команд, говорили источники Bloomberg.
- В отчёте, опубликованном в конце октября 2022 года, компания рассказала о падении выручки второй квартал подряд. Один из акционеров опубликовал открытое письмо Марку Цукербергу и посоветовал сократить расходы на штат на 20% и ограничить инвестиции в метавселенную. Акции Meta* упали более чем на 60% в 2022 году.
- После покупки Илоном Маском увольнения начались и в Twitter. Они коснулись 3700 человек, но некоторых после попросили вернуться. Apple объявила о замедлении найма. О сокращениях также сообщали производители электромобилей Arrival и Rivian. На 18-23% сократят штат Robinhood, OpenSea и Coinbase на фоне спада рынка криптовалют.
*Meta признана экстремистской организацией в России.
2837 просмотров
Нихуя себе 87 тысяч человек, что они там делают то?
Сотрудники мета пишут функцию сортировки массива
Так функций сортировки много, вот и пишет каждый по одной.
А ты думаешь кто тебе одноразовые пароли для входа присылает
и хранит их в plain text
Вы размер Мессенджера для iOS видели? :)
Вы приложение для iOS небольшого размера видели? Такое ощущение, что там всегда статическая линковка.
так и есть
Я чот тоже прихуел аж
тоже хотелось бы узнать)))
Белок считают:
"Они коснуться"
В России две беды: -тся и -ться.
87 тысяч.. 87 тысяч.. видать xolla успешно продала всем свои наработки по анализу вовлеченности
Да там и без этого было понятно, что штат неимоверно раздут
Посмотрели на твиттер и удивились "А что, так можно было?"
Но вообще маловато для 87 тысяч
«Маску можно, а мы чем хуже?», посчитали в мета*?
* ужасные гады, признано в РФ.
компенсации наверняка меньше
Без биг дата тут не обойтись
А спойлерить то зачем?
Ну как бы наоборот хорошо, люди могут спланировать своё увольнение
главное чтобы были внимательны и не уволили кого нибудь по ошибке
Мне кажется, они будут максимально тихо всё делать, а то тоже под горячую руку попадут
Вот прикол будет, если уволят людей не связанных с бесперспективным VR, а связанных с соцсетями
Ну бесперспективный VR они хотя бы пишут (пытаются), а существующие продукты минимально развиваются, там десятки тысяч человек не особо нужны. Масштабировать тоже их не нужно, нагрузка уже не растет)
Meta: we fire because we hire!
Так и знал что спам:
Hey %username% its Meta again
I appreciate I've reached out to you before regarding an opportunity to join us. I thought it would be worthwhile getting back in touch since our rebranding to Meta.
We're continuing to hire in our product teams including Messenger, Whatsapp, Instagram and the Facebook App and more. We're also investing heavily into our augmented and virtual reality teams too here in London.
Почему спам?) сокращают-то другие направления, а не AR и VR
— Вполне реальная вещь, — ответил гроссмейстер, — мои личные связи и ваша самодеятельность — вот все необходимое и достаточное для организации международного Васюкинского турнира. Подумайте над тем, как красиво будет звучать — «Международный Васюкинский турнир 1927 года». Приезд Хозе-Рауля Капабланки, Эммануила Ласкера, Алехина, Нимцовича, Рети, Рубинштейна, Мароци, Тарраша, Видмара и доктора Григорьева обеспечен. Кроме того, обеспечено и мое участие!
— Но деньги! — застонали васюкинцы. — Им же всем деньги нужно платить! Много тысяч денег! Где же их взять?
— Мы сократим другие направления!
We're continuing to hire, чтобы потом уволить. В первый раз что ли.
Всех заменить на роботов.
"заявление Марка Цукерберга, что компания сосредоточится «на небольшом количестве высокоприоритетных областей роста»."
И это будет мета юниверс?)
Конечно, а что же еще, там вообще-то уже ноги появились! Новый экспериенс
Они, что сделают? КоснуТСя
Жалко, что всех принять к себе не смогу. Но работа есть.
но-но-но, полехче, а то есть у нас один адепт аджайла с бигдатой, также начнёт повторять, а за ним и прочие диджитологи помельче подтянутся и каюк тогда айтишечке
Твиттеру до меты еще расти и расти. Всего 3700 уволили
Это следовало ожидать после провала метавселенной, которая нафиг никому не уперлась
ну это связано не с самим фб, а мировым кризисом. Сейчас много подобных компаний будут вынуждены увольнять людей.
Однако, эта вселенная никому не нужна
сегодня не нужна, а завтра нужна) Есть же много разных сфер, которые вот прямо сейчас не нужны, но в будущем могут стрельнуть. За яес-то подобным будущее и мета хочет быть в авангарде. В каком конкретно это виде будет - посмотрим)