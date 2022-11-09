«Виноват в чрезмерном оптимизме по поводу роста»: WSJ рассказала о выступлении Цукерберга перед увольнениями в Meta* Статьи редакции
По данным газеты, компания готовится провести свои первые масштабные сокращения.
- Марк Цукерберг на закрытой встрече заявил, что несёт ответственность за ошибки компании и что его «чрезмерный оптимизм в отношении роста» привёл к раздутию штата. Об этом пишет WSJ со ссылкой на источники, присутствовавшие на встрече.
- Глава отдела кадров Meta* Лори Голер сообщила, что потерявшие работу сотудники получат выходное пособие в размере не менее четырёх зарплат, говорят собеседники.
- Как писала газета, Meta* проведёт 9 ноября увольнения «многих тысяч сотрудников». Это будет первое масштабное сокращение штата в истории компании. На конец сентября в штате было более 87 тысяч человек.
- С начала 2022 года акции Meta* упали более чем на 70%, отмечает издание. Компания впервые в своей истории отчиталась о потере уникальных пользователей Facebook*, а в июле — о падении квартальной выручки. В октябре один из крупных акционеров Meta* публично призвал её сократить расходы на персонал и метавселенную.
- Сокращения штата проходят и в других технологических компаниях. Например, Twitter уволил 50% сотрудников после покупки соцсети Илоном Маском, а штат модераторов сократился на 15%. При этом за массовые увольнения Маск публично не извинялся — за него это сделал основатель Twitter Джек Дорси.
*Meta, которая владеет Facebook, признана экстремистской организацией в России.
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Закономерный итог для соцсети — помойки.
когда крупнейшая корпорация оказалась среднестатистической галерой
Виновен, на кол.
Или в свою же "вселенную" в ссылку.
Люди так гнобят Цукера за метавселенную, кошмар. Будто вас туда тащат силом. Пусть занимается, это тоже часть прогресса. Поиск новых смыслов, если хотите.
Осуждать легче всего.
Просто метавселенная подавалась с таким пафосом, что за этим будущее, совершенно новая технология, хотя vr много лет. По факту же сделали свой VR чат, которым даже сотрудники мета не пользуются. При этом много кто говорил, что здесь, что на реддите, идея изначально мертворожденная, но цукерберг пытался убедить, что это не так вложил кучу денег, сил и ресурсов в не пойми куда, хотя мог бы улучшить свой основной продукт на который множество жалоб (интерфейс, безопасность данных и тд.). Так что самодовольство людей понятно, ну и нельзя забывать про классовую ненависть.
Сейчас ВСЁ подаётся с пафосом, это маркетинг. Ну а на реддите обольют помоями что угодно - это ж реддит.
Ну акционеров, к примеру, можно понять.
Мне одному показалось, что это звучит излишне высокомерно?
"Виноват в чрезмерном оптимизме по поводу роста"
оптимизм у него был в наживе с пользовательских данных. потерял доверие и акции рухнули у данного оптимиста
снобизм в стиле главы Меты
Как рекламный золотой дождь поредел у всех пошло отрезвление, начали вспоминать азы экономики и сводить дебет с кредитом. Хотя в странах с более менее здоровой экономикой кризис всегда ведёт к повышению эффективности.
А роста чего именно?
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