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Каналы, чаты, сайты

Список каналов в Telegram, где публикуют вакансии в зарубежных компаниях (в том числе с релокацией и удалёнкой), а также советы по трудоустройству. Там же есть чаты для тех, кому нужна помощь с поиском работодателей и соискателей, а ещё доски с объявлениями и биржи для фрилансеров.

Подборка сообществ в соцсетях, а также платформ для поиска работы по странам — от Австралии, Армении и Бельгии до Италии, Казахстана и Южной Кореи. Бонус: небольшая шпаргалка с основными международными площадками вакансий.

Список Telegram-каналов для тех, кого интересует работа в Казахстане, Армении, Турции, Узбекистане, Черногории, Сербии, на Кипре и в других странах. Каждый пример сопровождается кратким описанием.

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Обзор главных рекрутинговых фирм за рубежом от 2019 года с подробным описанием их работы, а также приоритетных областей. На российские представительства рассчитывать не приходится, но можно попробовать обратиться к ним напрямую.

Советы и истории от тех, кто сам искал работу

Текст от 2021 года о том, как разработчику найти удалённую работу. Внутри — как фильтровать вакансии в поиске на разных платформах, где найти стартапы с открытым наймом и доски объявлений исключительно для удалёнщиков и цифровых кочевников.

В качестве бонуса авторы оставили соискателям советы по написанию резюме и сопроводительного письма, а также прохождению собеседований.

Как определиться, куда именно переезжать и какие компании искать, какой способ иммиграции выбрать и как подготовиться к отбору в международную корпорацию — рассказали карьерные консультанты EP Advisory. Фокус материала в первую очередь на офисных профессиях — это ИТ, маркетинг, финансы и управление персоналом. Но советы пригодятся и остальным, считают авторы.

Заметка для тех, кто переживает, что паспорт теперь волнует работодателя больше, чем опыт. В ней эксперты рассказывают о ситуации с наймом в отдельных странах, а также напоминают: ценные кадры на самом деле нужны всем.

ИТ-специалисты из Беларуси рассказали, как пытались устроиться в международные компании в Польше, Германии, Литве, Украине и Узбекистане. Коротко, но по делу о том, много ли в этих странах вакансий, что спрашивают на собеседованиях, не мешает ли славянский паспорт — и как отличаются зарплаты.

Продуктовый дизайнер, оставивший за плечами 70 собеседований в разных иностранных фирмах, делится опытом поиска работы. В подробном материале он упомянул всё — как готовился и рассылал отклики, сколько компаний ответили и смотрели ли на гражданство, что с зарплатой и релокацией, а также как выглядят типичные этапы отбора.