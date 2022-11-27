Работа за границей: где искать вакансии за рубежом и на какие Telegram-каналы подписаться Статьи редакции
Выбрали популярные подборки и материалы пользователей и редакции.
Каналы, чаты, сайты
Список каналов в Telegram, где публикуют вакансии в зарубежных компаниях (в том числе с релокацией и удалёнкой), а также советы по трудоустройству. Там же есть чаты для тех, кому нужна помощь с поиском работодателей и соискателей, а ещё доски с объявлениями и биржи для фрилансеров.
Подборка сообществ в соцсетях, а также платформ для поиска работы по странам — от Австралии, Армении и Бельгии до Италии, Казахстана и Южной Кореи. Бонус: небольшая шпаргалка с основными международными площадками вакансий.
Список Telegram-каналов для тех, кого интересует работа в Казахстане, Армении, Турции, Узбекистане, Черногории, Сербии, на Кипре и в других странах. Каждый пример сопровождается кратким описанием.
Обзор главных рекрутинговых фирм за рубежом от 2019 года с подробным описанием их работы, а также приоритетных областей. На российские представительства рассчитывать не приходится, но можно попробовать обратиться к ним напрямую.
Советы и истории от тех, кто сам искал работу
Текст от 2021 года о том, как разработчику найти удалённую работу. Внутри — как фильтровать вакансии в поиске на разных платформах, где найти стартапы с открытым наймом и доски объявлений исключительно для удалёнщиков и цифровых кочевников.
В качестве бонуса авторы оставили соискателям советы по написанию резюме и сопроводительного письма, а также прохождению собеседований.
Как определиться, куда именно переезжать и какие компании искать, какой способ иммиграции выбрать и как подготовиться к отбору в международную корпорацию — рассказали карьерные консультанты EP Advisory. Фокус материала в первую очередь на офисных профессиях — это ИТ, маркетинг, финансы и управление персоналом. Но советы пригодятся и остальным, считают авторы.
Заметка для тех, кто переживает, что паспорт теперь волнует работодателя больше, чем опыт. В ней эксперты рассказывают о ситуации с наймом в отдельных странах, а также напоминают: ценные кадры на самом деле нужны всем.
ИТ-специалисты из Беларуси рассказали, как пытались устроиться в международные компании в Польше, Германии, Литве, Украине и Узбекистане. Коротко, но по делу о том, много ли в этих странах вакансий, что спрашивают на собеседованиях, не мешает ли славянский паспорт — и как отличаются зарплаты.
Продуктовый дизайнер, оставивший за плечами 70 собеседований в разных иностранных фирмах, делится опытом поиска работы. В подробном материале он упомянул всё — как готовился и рассылал отклики, сколько компаний ответили и смотрели ли на гражданство, что с зарплатой и релокацией, а также как выглядят типичные этапы отбора.
Тимлид в нескольких частях рассказал на vc.ru о том, как искал удалёнку за рубежом. В этой написал о том, чего ожидать от самого формата и поиска. Во второй — как построен процесс найма, как готовиться к собеседованиям и увеличить шансы на прохождение собеседований (а ещё — как на них торговаться).
Те, кто вынужден был релоцироваться, это ведь не только IT-шники. Переехало очень много ребят и из фото и бьюти сферы. Эту миграцию мы каждый день наблюдаем в приложении PhotoRoomer. Многие переезжают в русскоязычные страны или там, где сформировано русское сообщество. Те, кто говорит на иностранном языке, переезжают в Европу. Мы, в приложении для фотографов PhotoRoomerPRO, сделали перенос профиля в другой город максимально удобным и быстрым. Один клик - и профиль фотографа уже отображается у клиентов из другого города. Даже, если фотограф приехал по туристической путевке, он может включить опцию "Снэпшутинг" и брать заказы на street-style фотосессию просто пока он гуляет по городу с камерой. Это удобно и для фотографа, и для туриста, для которого важно говорить с фотографом на своем языке и который не хочет заморачиваться с поиском и выбором заранее, а решить вопрос на месте.