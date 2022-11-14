Карьера
Должный кот

NYT: Amazon уволит 10 тысяч сотрудников — это крупнейшее сокращение в истории компании Статьи редакции

Но затронет оно примерно 1% от всего штата Amazon.

  • Сокращения начнутся уже на этой неделе, пишет The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники. Они затронут людей как на корпоративных, так и технологических позициях и станут крупнейшими за всю историю компании.
  • В первую очередь увольнения коснутся подразделений, работающих над разработкой устройств, в том числе с голосовым помощником Alexa, отдела по розничной торговле и отдела кадров.
  • Общее число уволенных может измениться. Если сократят не больше 10 тысяч человек, то в целом уволят 3% от всего корпоративного штата Amazon. Или 1% от глобального — если учитывать всех работников, в том числе сотрудничающих с компанией в качестве подрядчиков. На конец 2021 года в Amazon работало 1,6 млн человек — на полной ставке и на почасовой вместе.
  • Сокращения штата проходят и в других технологических компаниях. Например, Twitter уволил 50% сотрудников после покупки соцсети Илоном Маском, а штат модераторов уменьшился на 15%. Признанная экстремистской в России Meta сократила 11 тысяч человек или 13% штата.

#новость #amazon

1956 просмотров
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35 комментариев
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 Belov Nikita

Им стоит сделать рекламу, что 1% это лишь одна картошинка в пакете картошки фри

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Тимур Хахалев

всего лишь 1% мармеладок

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Sergeant Ding

Скорее снежинок

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Вадим Д.

Прям тренд сезона.

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Специальный кавалер

Глядя на все эти сокращения, всякие маркеры про мировой кризис, плюс на то что происходит у нас, становится тревожнее и тревожнее..

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Жорик

Интереснее было бы знать качественный состав, в больших корпорациях менеджеров/коучей/скрам мастеров и тп должностей больше чем производственных должностей.

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BigBadaBoom

в лидерах скорей всего будут маркетологи, HR, рекрутеры. Всех остальных будут сокращать пропорционально. Скорей всего полетят головы вайтишников, тех кто на рабочих визах.
SM у компаний вроде amazon не было. Роли проджектов там выполняли team leads. TPM не так много.

p.s. я конечно понимаю нелюбовь многих к менеджерам, но в реальности, на большом проекте / в больших компания без TPM и т.п. вы не обойдетесь. Иначе девы утонут в процедурах. Ну или их менеджеры в запросах. Ну либо придется держать супер дорогих разработчиков, которые могут быть self-managed. Но такие люди крайне редкие (большинство только думают что они могут быть self-managed) и таких людей в итоге ставят на позиции team leads (= project managers в компаниях уровня FAANG).
Если кто не помнит, google в начале своего развития, когда и людей-то у них особо не было, пытался работать без линейных менеджеров. Руководства хватило по-моему недели на 2 :-D

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SearchEngine

Полезный коммент, спасибо. Даже скажу: экспертиза.
на VC и такое, оказываться, можно найти. :)

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Artur Kuramshin

7 Абхазий трудится на Амазон
Корпорации реально начинают опережать правительства

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Alexiy023

Ну семь абхазий ничего не значит , у вас там в китае полтора миллиарда человек , или сколько уже ?

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Artur Kuramshin

Никто не знает точного количества ))

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Alexiy023

А уже сбились со счету , вообще в принципе я полагаю мало )) из за похожести друг друга считаете )) Не огорчайтесь Бро, эта просто постирония в парадигме новой искренности .
Я сам представитель тюрксого народа - Чуваш.

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Иван Серик

Прощупывают почву

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Андрей Тахтеев

Почему?)

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Эрик Е

к кризису мб готовятся?

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A V

Наверное не готовятся, а уже реагируют.Ожидаем острой фазы? Крах дот-комков 2.0, великая депрессия 2.0, что там ещё было?

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Эрик Е

Enron

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Андрей Иванов

Ипотечный кризис недвижки

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Николай Липнебич

Судорга приближается

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flash

Ëпта опять сокращения, они уже как родные

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Vladimir Nine

1%... Где-то это я уже слышал.

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Деда Миша

Интересно, а если бы Маск не ебанул сокращения, побежали бы амазоны-лицокниги сокращать

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Sergeant Ding

Они уже давно поставили на тормоз набор неофициально, так что сокращения были лишь вопросом времени

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Андрей Рядькин

когда там экономика опять в рост пойдет?

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Sergeant Ding

Второе полугодие 2023

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Андрей Рядькин

хорошо

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One Droid

Что-то Гугл молчит..

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BigBadaBoom

А они уже провели сокращения в сентябре :)

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Виктор Исаков

А что случилось?

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Sergeant Ding

Случится. Скоро.

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Cat Hello

Надоели такие закидные новости... ну вот мы узнали что-то где-то сокращает штат ок.
А блин какие были мотивы? Что говорят люди на тех ресурсах где первоисточник этой новости.
Вот что реально интересно!

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Oleksandr Letnikov

Бесплатные деньги закончились. А у вас стандартный вопрос «что же такое в мире случилось?». Война, санкции, все дела.

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Cat Hello

Информативно. Спасибо

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Sergeant Ding

Все ждут опу в Q123

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Cat Hello

Круто ✌

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