«Он не понимает, какую ахинею несёт»: двух разработчиков Twitter уволили после публичной критики Маска Статьи редакции
Пользователи считают, что им просто не стоило спорить с ним при всех.
- 13 ноября 2022 года Илон Маск извинился в соцсети за то, что она медленно работает во многих странах. «Чтобы прогрузить одну только ленту, приложение запускает свыше 1000 вызовов удалённых процедур!» — посетовал он публично.
- В ответ на публикацию инженер Эрик Фронхёфер, шесть лет работавший над Twitter для Android, отметил: подсчёты предпринимателя «неверны». Маск попросил его назвать корректное число и заодно уточнить, какой вклад в совершенствование работы соцсети внёс лично он.
- Фронхёфер попытался объясниться, из-за чего столкнулся с негодованием пользователей. Часть из них отметила, что версия для Andorid и правда работает хуже, чем для iOS. Другие не понимали, как он может публично спорить с начальством — и тем более его поправлять. «Так и он [Маск] мог задать вопрос лично — в Slack или по почте», — ответил Фронхёфер.
- По данным Bloomberg, 14 ноября Илон Маск написал в своём Twitter, что инженер уволен. Исходный твит на момент публикации удалён.
- Под увольнение также попал разработчик Бен Ляйб — в прошлом техлид команды, занимающейся инфраструктурой пользовательских лент. Он написал, что предприниматель не понимает, о чём говорит. Ляйб проработал в компании десять лет.
- В конце октября 2022 года Илон Маск купил Twitter и уволил пять топ-менеджеров, в том числе генерального и финансового директоров. Некоторых охрана выводила прямо из офиса.
- 5 ноября компания сократила половину штата, что затронуло отделы по защите от дезинформации, коммуникациям, правам человека, продуктам и другому. Часть сотрудников узнала об увольнении только после блокировки корпоративных аккаунтов. Некоторых позже попросили вернуться, сообщали СМИ.
- 12 ноября, также по данным источников СМИ, Twitter уволила 4400 из 5500 подрядчиков, которые занимались модерацией, коммуникациями и разработкой. Они тоже поняли, что их уволили, только когда не смогли зайти в Slack и почту.
- В этом же месяце Маск также запретил в Twitter удалёнку и призвал штат приготовиться к «тяжёлым временам». Издание Bloomberg писало, что речь может идти о 80 часах работы в неделю.
6587 просмотров
То ли дело в других компаниях: критикуй владельца публично сколько хочешь, никто тебе слова не скажет
Публично критиковать подчиненных - это вообще самодурство.
Как-то это по-русски "Я начальник, ты дурак"
Илон Маск наш получается?
То есть вы подтверждаете что мистер Маск русский? - CNN
Ах он негодяй, с начальством спорит о том, в чём сам разбирается, в отличие от того самого начальства. А чтоб уволили после такого – ну прям невиданное дело.
Некоторые люди переоценивают свою компетенцию в отрасли, которой занимаются много лет. Не знаю как насчёт данного конкретного случая, но сталкивался с таким десятки раз. Потому запросто поверю, что Маск может понимать вещи о которых пишет лучше инженеров-разработчиков.
Ну Маск не инженер ракетных двигателей и ракет в целом, но они садятся на морские платформы, что вообще что-то из будущего. Не инженер электромобилей тоже.
Вообще маск дело говорит, очень велики шансы что там действительно все может работать быстрее.
Я как айтишник со стажем скажу что видел много людей которые поработали 10 лет в одной компании, как правило у них очень замылен глаз, узкий кругозор. Но говорю про всех, но это частое явление. Поэтому я думаю новая кровь твитеру пойдёт на пользу
Вот только начальник имеет за спиной кучу успешных кейсов и явно не собирается отклоняться от своей модели выстраивания персонала. Если бы эти чуваки были незаменимыми - Маск их лелеял бы, как главного инженера SpaceX
Вот именно вообще обнаглели
Ну с другой стороны это могут быть саботажники.
Тем более перед лицом изменений.
Много знает, разбирается, это хорошо поддерживать старое, но это не всегда работает для развития.
ну да, анализ кода андроид приложения и количества запросов он же сам лично сидел делал, а не инженеры...
Критиковать можно, но нужно ещё понимать как критику преподносить. В жизни нельзя как в интернете, обозвать кого-то лошарой и пойти дальше своими делами заниматься, так же как и подойти к хозяину фирмы и сказать "ты несёшь ахинею, не умеешь вести бизнес, а я умею"
Если чувак в реальности так и выражался как описано в статье, вряд ли его слова на веру возьмут и скажут спасибо, у нас
Вообще, честно говоря, я не очень понимаю, что там не так с Твиттером.
Это же, блин, простая платформа с простой логикой. Что там вообще происходит, почему на это нужен такой зоопарк прогеров? Чем они там десять лет занимались?
А вот это правильный вопрос, который все задают. Задал его и Маск, а потом уволил хер знает сколько людей
Эта "простая логика" разбросана по клиентам (Web, Android, iOS) которые в свою очередь подключаются ко множеству серверов, отвечающих за бизнес-логику, раздачу контента (CDN), сбору статистики, аналитики, а за кулисами там ещё огромный айсберг всяких систем мониторинга, отлова угроз, распределённые базы данных, и прочий зоопарк систем, без которых вам будет трудно поддерживать сервис мирового масштаба. Разработкой занимаются сотни инженеров не потому что так хочется, а потому что это сложно, долго и необходимо синхронизировать работу целых отделов занимающихся разными частями сервиса. Оперированием всего этого монстра заниматься ещё сложнее, ведь надо поддерживать uptime близкий к 100%, ещё и следить за безопасностью.
Маск купил палку, которой можно бить по целым отраслям экономики, и большинству как-то плевать. Если бы его действия ограничились политикой (разбан Трампа и пр.) то я бы ещё мог понять его сторонников, но если человек, только что купивший такую махину сразу лезет резать техническую часть, то я бы напрягся.
300 миллионов активных пользователей. Вам это ни о чем не говори
Это не совсем простая платформа с простой логикой, как может показаться на первый взгляд.
Зоопарк прогеров делает так, чтобы работа ускорялась, а сумма на оплату инфракструктуры уменьшалась. И порой это очень сложные технические задачи, которые требуют сильного байтоёбства.
какой "простой логикой" - отправить твит и посмотреть твит? Если так - то я Вас расстрою, современные веб-сервисы существенно сложнее формочки с 2 кнопками и базкой под них
будучи в сфере разработки 20+ лет, могу сказать, что это прям бесконечно далеко от истины. за собой иногда замечаю "упрощенный взгляд" на вещи, когда отдаляюсь от разработки, но быстро стараюсь вернуть назад, поближе "к земельке". дело в том, что в этой "простой платформе" мелкой моторики миллион и вся она переплетается в сложную алгоритмику. не удивлен, что там в конечном счете показ ленты до пользователя в реальности доходит до 1К внутренних запросов. маск вполне мог преукрасить, но разраб некорректно себя повел - он мог тактично предложить ему больше подкапотной информации, чтобы у илона было бОльшее предсталение о деталять. но швыряться менторскими сообщениями в адрес владельца компании - по меньшей мере, нарушение субординации.
Очевидно уволен он был не за критику. А за то то считал нормальным такое количество процедур. Маск говорит работа сделана плохо, все построено из говна и палок. Сотрудник - начальник неправ, не всё, вот тут два элемента из бетона. Ну собсно кому такой сотрудник нужен?
Он не писал что это нормальным, он вполне прямо указал, что предыдущий менеджмент просил все время новые фичи и не оставлял времени на техдолг из-за чего все и превратилось в то, что превратилось.
Нельзя исключать и иного. Половину уволили, у другой половине сказали работать в 80 часов в неделю. Очевидно работать 80 часов в неделю ни один нормальный человек не захочет, но уволиться сам не может, так как потеряет выходное пособие и прочие плюшки. Остался один выход, вступить в публичные дебаты с Максом и задеть его эго, чтобы тебя уволили =)
Нет главного ответа на вопрос: так он ахинею несёт или нет?
сейчас не найду твит, но, кажется, эрик написал, что вызовов не 1000, а где-то 200
Ахинею, как минимум в той формулировке, что он написал. Приложение не может делать 1000 RPC (удаленных вызовов), вы просто не придумаете, что это могут быть за вызовы. Там будет несколько запросов на бэк, и все. RPC могут быть на сервере, но это уже будет не "App" и от андроида это не зависит.
Либо он RPC называет функции рендера на клиенте (телефоне)
Он просто не представляет))
Это только время покажет.
Хм а что так можно: уволить часть штата, а остальных просить работать 80 часов в неделю? Какой интересный менеджерский подход 😄
Ну по идее да, уволить 50% процентов сотрудников, что бы оставшиеся 50% не в комнатах отдыха сидели, а работали. Один сотрудник в год очень дорого обходится, если эффективность не пострадает, так могут сделать.
Джобс Эпл 1982 год
думаю это временная мера
Маск делает то, о чем забыли до него - превращает твиттер в бизнес, а не место однобокого лоббирования трендовых повесточек.
Современный it слишком избалован перспективой роста, когда всем плевать на показатели прибыльности. Маск отчетливо понимает, что есть риски рецессии и, не дай Бог что, первыми вниз полетят компании без настоящей прибыли.
А про увольнения - если твиттер продолжит работать не хуже (именно технически) после сокращения штата - какие могут быть претензии?)
Собственник сам определяет стратегию, а с учетом того, что в бизнесе Маск лишен эмоций - хороший человек для него не профессия.
P.S. 90% бомбежки от Маска и твиттера не про бизнес, сокращения и т.д., а про то, что он не готов тратить деньги на бесконечную цензуру)
Не, я всё-таки думаю, что дело в другом. Когда ты покупаешь что-то за 40 лярдов $ (или сколько там), то ты явно будешь заинтересован в том, чтобы это росло в отличие от того, когда у тебя просто акции компании, на которых ты неплохо поднялся и попиваешь смузи в офисе)
Как следствие, большой IT избалован и вычислительными ресурсами, что приводит к таким вот неоптимальным решениям. Действительно, иной раз дешевле еще один ЦОД за пару ярдов купить, чем перепиливать архитектуру.
Особенно будут бомбить рекламодатели которые будут страдать от фейков. Некоторые компании строили свои бренды не одини десяток лет и им не нужно токсичное комьюнити, которое может этот бренд заруинить за пару месяцев
Начинаем утро с новостей про твиттер
ну у вас и утро)
Шутка дважды не работает, и уже 2 часа дня, какое утро?
Ха, у нас когда-то 1С делала больше сотни запросов, при перемещении курсора на другую строку в справочнике номенклатуры. А тут тыща на всю ленту. Им еще работать м работать.
ну в браузере твиттер точно работает как говно говняное
как будто он там триллион вызовов делает
Вообще, конечно, безумно увлекательно наблюдать, как Маск каждый раз приходит в очередную отрасль, ставит её на уши и задаёт новые стандарты для всех причастных
Спорить с человеком который владеет и управляет компанией это конечно очень умно.
Человек отстаивает правду, как он её видит. Это абсолютно нормально и адекватно.
.да почему нет, если спор конструктивен
Вообще, странно слушать нытье от тех-лидов и других ребят, которые лет 10 не могут добавить банальное редактирование твитов))))
Для них Телеграмм, наверное, инопланетные технологии...
Конечно НЕ МОГУТ, эта же такая невероятно сложная в реализации опция. Вы сейчас на серьёзных щщах такое несёте? Вроде VC - не одноклассники и даже не пикабу
Совсем обнаглели эти разработчики, как будто индусов в мире мало.
Индусы в IT как таджики и узбеки на стройке. В архитекторы не годятся, но простые вещи делать способны
Не оправдываю Маска, но данный инженер не знает кто его работодатель и то что в space-x, tesla и за меньшее людей увольняли. Ну и к тому же, Маск бизнесмен который делает, то что умеет. Был сооснователем paypal компания выстрелила, Другие проекты работают, в него конечно влили немеренно бабла, что частные инвесторы, что государство, но "батут" работает, машины ездят. Так что посмотрим, что будет с соц. сетью.
Человек, который ставит эту хйню в свой профиль по дефолту не может быть адекватным...
Для тех, кто никогда не является техническим специалистом, могу вкраце рассказать, как работают микросервисы. Да, их могут быть сотни и тысячи, и каждый может участвовать в формировании данных для приложения (Feed в Twitter например), но они не вызываются приложением напрямую. Все вызовы происходят на стороне сервера, и так как микросервисы запущены в одном датацентре (в худшем случае - в соседних датацентрах, соединенных магистральными каналами, которые заведомо быстрее, чем подключение клиента), и - самое главное - могут выполняться параллельно, ответ на запрос клиента все равно выдается в приемлемые сроки.
Преимуществ у такой архитектуры для высоконагруженных сервисов несколько:
- масштабируемость (можно точечно добавить реплики сервисов, нагрузка на которые выше)
- отказоустойчивость (если один из микросервисов недоступен, приложение все равно будет работать, хоть и без части функций или медленнее; чем "меньше" сервис, тем менее заметен отказ)
- простота (более модульный код легче поддерживать, тестировать, выпускать и т.д.)
У приложения с 100 млн. пользователей, построенного как-то иначе, практически нет шансов работать как-то иначе. Кстати, Маск заявил, что планирует отключить 80% "ненужных" микросервисов, что вполне в духе его заявляний о необходимости экономить на инфраструктуре. К чему это приведет - будет очень интересно посмотреть.
В том, что Маск несёт ахинею - всё на самом деле логично и понятно.
Ему, на самом деле, не надо детально разбираться в системе, его задача - "набить себе цену", выдав некий маркетинговый булшит.
- Да, друзья, всё работает не очень, вот смотрите - "абсолютно рандомная метрика".
- О боже, Илон, но ты же исправишь это?
- Конечно, дети мои, для того я и купил Твиттер. Мы уменьшим эту "абсолютно рандомную метрику" минимум на 80%, обещаю.
Все довольны, все счастливы. Кроме парочки инженеров, которые считают, что это ахинея. Их тоже можно понять - CEO самоутверждается за их счёт, кому такое будет приятно.
И они начинают публичный спор, за что их вполне предсказуемо увольняют, потому что публичные разборки между сотрудником и руководителем - это дно. Не нравится руководитель - увольняйся и критикуй. Не хочешь увольняться - попробуй донести критику по внутренним каналам. Не помогло? Возвращаемся к п.1.
Иначе какое-то лицемерие получается. Мол, я работаю на этого человека, и я же публично говорю, что он долбоёб.
Впрочем, и это можно понять - у технарей нередко бывает крайне плохо с софтскиллами, а в Твиттере до Маска, похоже, был тот ещё хаос.
Начальник дурак короче. Классика.
Мало того, что он начальник, он ещё и проклятый буржуй. За одно это его стоит ненавидеть трудовому народу
Нет, а что он хотел? Одно дело смело заявить лично начальную что бы дурак. Другое заявить об этом в соцсетях.
Что касается запросов, не знаю сколько их делает твиттер, но то что мне пришлось добавлять несколько десятков подсетей в маршрутизацию на роутере для его нормального функционирования в России это факт, для того же кривого фейсбука пришлось добавить не более 2-5 подсетей. Инстаграмм тоже не вызвал сложностей. А для твиттера пришлось сутки ловить трафик чтобы добиться его нормальной работы.
Ну вот nitter грузится в разы быстрее чем twitter, на одной и той же странице - а контент внутри один.
То что веб страница твиттера - с включенным uBlock - почти 12 мегабайт данных - это тоже Ò_ô.
Так что, есть подозрение, что андроидный разработчик всё же не прав :-D
PS. Но андроидное приложение не пробовал, тут только про веб.
Неплохо, где-то здесь был парень, который привык говорить "учитесь, лошары".
Для простого вывода сообщений ограниченной длины это кайф, согласен с Максом, даже если там 100 вместе с маркетингом и тд, это перебор.
Американский ТК это конечно мем всех фильмов и новостей
На Реддите да и в самом Твиттере разгоняли тейк о том, что мол из-за платной синей галочки за 8 долларов теперь в Твиттере нет свободы слова, значит теперь её ещё больше, чем было до этого? :)
Не сам ли Макс говорил, что птичка теперь свободна и твиттер платформа для людей, где каждый может выражать свое мнение. Илон Макс сам начал вести публичные дебаты озвучив существующую проблему. По моему это абсолютно нормально, что к этим дебатам присоединился человек, который шарит в теме и решил высказать свое мнение. А уволили разработчика только потому, что это мнение зацепило эго Маска.
Ну так его же не заблокировали в твиттере))))
Мнение высказал, его за это не заклевали, не отменили, не довели до суицида, не забанили. Его только уволил начальник, за то что он считает херовой работой, неправильно, неверно, но таковы правила системы. Плюс его уволил не сразу, а спустя время. Возможно, его работу оценили, и тогда выкинули на мороз.
Начальник всегда прав, даже если он не прав)))
1000 запросов * 1 млрд ежеминутно неистово обновляющих ленту пользователей. Понимаю баттхёрт Маска.
Понимает он все.
Мне кажется если ты 10 лет отработал в твиттере то можно уже больше не работать никогда. Не?
Не.
\
Ахах Илон научит вас любить Twitter 👆понемногу🤌. Начал с сокращений всего то 50% 🤏 красавец. На самом деле это самый быстрый способ экономии.
После этого не значит вследствие этого. Обычно в таких ситуациях всем видна только вершина айсберга.
Илон, купи Россию!
То есть они считают что человек который создал PayPal не смыслит в программировании? Я правильно понимаю?